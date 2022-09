Der Alltag ist ernst genug, warum sich nicht eine gute Zeit auf den TV-Schirm holen? Familien-Serien wie etwa die berühmten Waltons oder Full House sind seit es Serien im Fernsehen gibt, wahre Hits. Wir leben, lachen, lieben mit den einzelnen Familienmitgliedern, zerkugeln uns über Familien-Streits und schmunzeln über so manche Eltern-Kind-Situation. Letztlich geht es meist gut aus und die heile Familien-Welt ist wiederhergestellt. Viele Serien über Familien sind auch tatsächlich für Familien gemacht, so können sich alle Familienmitglieder gemeinsam vor den Fernseher setzen und eine gute Zeit haben. Wir haben uns auf die Suche begeben nach den besten Familien-Serien und die besten Serien, die für Kids und Erwachsene gleichermaßen unterhaltsam sind. Die 35 besten Serien für die ganze Familie gibt es hier.

DIE 35 BESTEN SERIEN FÜR DIE GANZE FAMILIE (gereiht nach aufsteigender IMDb-Bewertung)

35) Familienanhang (Family Reunion, 2019)

IMDb-Bewertung: 6,4

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 3 Staffeln (bisher)

Darum geht's in der Serie:

In der Comedyserie Family Reunion geht es um Cocoa McKellan, liebevolle Mutter und Ehefrau aus Seattle und ihre Familie, ihren Mann, den ehemaligen Footballspieler Moz, und um die 4 Kinder. Die Familie packt ihre Koffer, um sich auf dem Weg zum großen McKellan-Familientreffen in der kleinen Stadt Columbus zu machen. Dort angekommen, lernen sie den erweiterten Familienkreis kennen, von dem sie bisher kaum etwas wussten.

Wer es streamt:

Familienanhang (Family Reunion, 2019)

34) Die Reise nach Westen (The New Legends of Monkey, 2018)

IMDb-Bewertung: 6,5

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 2 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Australisch-neuseeländische Jugendserie über einen jungen Mönch, der sich begleitet von einer Gruppe gefallener Götter auf eine gefährliche Mission begibt: Gemeinsam wollen sie das Gleichgewicht ihrer Welt wiederherstellen, die von bösen Dämonen beherrscht wird.

Wer es streamt:

Die Reise nach Westen (The New Legends of Monkey, 2018)

33) Eine starke Familie (Step by Step, 1991-1998)

IMDb-Bewertung: 6,5

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: - / 7 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

US-Sitcom über eine Patchworkfamilie mit Dallas-Star Patrick Duffy, der geschieden ist und eine verwitwete Frau (Suzanne Somers) kennen und lieben lernt. Schwierig wird die Sache allerdings dadurch, dass beide aus erster Ehe Kinder haben, die sich so gar nicht auf die neue Lage einstellen wollen ...

Eine starke Familie (Step by Step, 1991-1998)



32) Sabrina – Total verhext! (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003)

IMDb-Bewertung: 6,6

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 7 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Freche, unterhaltsame Sitcom rund um Sabrina, die kurz vor ihrem 16. Geburtstag nach Riverdale zu ihren Tanten zieht. Dort entdeckt sie, dass sie eine Hexe ist – genau wie ihre Tanten Hilda und Zelda und ihr Vater! Zu beginn hat Sabrina noch Probleme mit ihren magischen Fähigkeiten, doch sie erkennt schnell, wie praktisch Zauberei ist!

Sabrina – Total Verhext! (1996)



31) Full House (1987-1995)

IMDb-Bewertung: 6,7

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 8 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Danny Tanner ist ein verwitweter Vater von drei quirligen Mädchen: Die 9 Monate alte Michelle, die 5 Jahre alte Stephanie und die 10-jährige D.J. Da er Probleme hat, seinen Beruf als Sportreporter mit den Verantwortlichkeiten eines Vollzeitvaters zu balancieren, überredet er zwei Freunde, bei ihm einzuziehen und ihm zu helfen, die Mädchen aufzuziehen. Das sind sein Schwager, der Rockmusiker Jesse, und sein bester Freund Joey, ein angehender Stand-up Komiker.

Wer es streamt:

Full House (1987)



30) Fuller House (2016-2019)

IMDb-Bewertung: 6,8

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 5 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

In der Spin-off-Serie Fuller House kann das Leben unerwartete Wendungen nehmen und auch in bekannte Gegenden führen - so wie bei der kürzlich verwitweten Tierärztin D.J. Tanner-Fuller, die mit ihrer jüngeren Schwester und aufstrebenden Musikerin Stephanie Tanner und D.J.s lebenslangen besten Freundin/alleinerziehenden Mutter Kimmy Gibbler im Haus ihrer Kindheit wohnt.

Wer es streamt:

Das Haus ist wieder voll!



29) Meine Schwester Charlie (Good Luck Charlie, 2010-2014)

IMDb-Bewertung: 7,0

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 4 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Drei Kinder sind noch nicht genug und so bekommt Familie Duncan ein weiteres Familienmitglied: Die kleine Charlie. Charlie stellt das Familienleben völlig auf den Kopf. Schon lange sind die drei älteren Geschwister Teddy, Gabe und PJ aus dem Babyalter raus. In ihrem Leben dreht sich alles um die erste Liebe oder Videospiele, doch plötzlich heißt es jetzt Windelnwechseln und Babysitten. Der ganz normale Familienwahnsinn beginnt.

Wer es streamt:

Meine Schwester Charlie (Good Luck Charlie, 2010-2014)

28) Black-ish (2014-2020)

IMDb-Bewertung: 7,1

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 7 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Traditionen und kulturelle Identität der Afroamerikaner sind Familienvater Andre (Anthony Anderson) im Gegensatz zu seiner Frau (Tracee Ellis Ross) extrem wichtig. Wie viel seine vier Kinder und Opa Earl (Laurence Fishburne) davon halten, erfährt man in der amüsanten Culture-Clash-Comedy von ABC.

Wer es streamt:

Black-ish (2014-2020)



27) Das Leben und Riley (Girl meets world, 2014-2017)

IMDb-Bewertung: 7,2

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 3 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Sequel zur Serie Das Leben und ich (Boy meets world): Der einstige Kinderstar Fred Savage schlüpfte als 32-Jähriger noch einmal in seine Paraderolle Cory Matthews - für das Sequel Girl Meets World (Das Leben und Riley), in dem es um Corys und Topangas Tochter Riley (Rowan Blanchard) geht.

Wer es streamt:

Das Leben und Riley (Girl meets world, 2014-2017)

26) Hör mal wer da hämmert (Home Improvement, 1991-1999)

IMDb-Bewertung: 7,2

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 8 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Tim Taylor (Tim Allen, bekannt aus Santa Clause und Santa Clause2), Moderator der beliebten Heimwerker-Show Tool Time, ist mit zwei linken Händen gesegnet - es vergeht kaum eine Sendung, in der nicht irgendetwas schief läuft. Meist ist es Tims Co-Moderator, der nach solchen Missgeschicken das angerichtete Chaos mit einem Handgriff zu beenden weiß. Auch zu Hause sorgt Tims Glaube, ein echter Heimwerker zu sein, für die komischsten Überraschungen – und hier sind es Tims Frau Jill und seine drei Söhne Randy, Bradley und Mark, die einiges aushalten müssen, ehe Tims Bastlerwut gestillt ist.

Wer es streamt:

Hör mal, wer da hämmert (1991)



25) Das geheimnisvolle Kochbuch: Geheimnisvolle Stadt (Just Add Magic: Mystery City, 2019)

IMDb-Bewertung: 7,3

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 3 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Im Ableger der erfolgreichen Serie Das geheimnisvolle Kochbuch folgen wir dem magischen Kochbuch nach Bay City, wo es auf drei neue Beschützer trifft, die Stiefgeschwister Zoe und Leo und Ish, deren Nachbar von oben. Alle drei besitzen eigene Fähigkeiten, als das Kochbuch ein Jahrhunderte altes Geheimnis lüftet, das sie auf die Suche nach einem geheimen Rezept durch die Straßen der Stadt schickt.

Wer es streamt:

Das geheimnisvolle Kochbuch: Geheimnisvolle Stadt (Just Add Magic: Mystery City, 2019

24) Lost in Space: Verschollen zwischen fremden Welten (Seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,3

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 2 (bisher)

Darum geht's in der Serie:

In der Neuauflage des Klassikers Verschollen zwischen fremden Welten (1965-86) verirrt sich Familie Robinson nach einer Katastophe im All und muss weit vom Ziel entfernt ums Überleben kämpfen. - Mit Toby Stephens, Molly Parker und Parker Posey.

Wer es streamt:

Netflix-Remake der Serie rund um die Familie Robinson



23) Good Witch (seit 2015)

IMDb-Bewertung: 7,3

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: - / 7 Staffeln (bisher)

Darum geht's in der Serie:

Die Fernsehserie ist eine Fortführung der erfolgreichen Filmreihe über die zauberhafte Welt der modernen Hexe Cassandra ‚Cassie‘ Nightingale und ihrer Tochter Grace. Zu Beginn der Serie bekommen die beiden neue Nachbarn: Sam und sein Teenagersohn sind auf Anhieb vom zauberhaften Duo begeistert. Doch ist es tatsächlich Zufall, dass sie genau dort einziehen?

Wer es streamt:

Good Witch (seit 2015)

22) Die Bill Cosby Show (The Cosby Show, 1984-1992)

IMDb-Bewertung: 7,3

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 8 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

In der erfolgreichsten US-Sitcom der 1980er Jahre spielt Kult-Komiker Bill Cosby den gut situierten New Yorker Gynäkologen Cliff Huxtable, der sich mit seiner Frau Claire (Phylicia Rashad) um die Erziehung seiner fünf Kinder kümmert. Mit viel Charme und einer gehörigen Portion Humor lösen die großartig dargestellten Charaktere große und kleinere Probleme des Alltags, und Cosbys unnachahmliche Mimiken machen die Serie zu einem ewig sehenswerten Klassiker der Fernsehunterhaltung.

Wer es streamt:

Die Bill Cosby Show (1984)



21) ALF (1986-1990)

IMDb-Bewertung: 7,4

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 4 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Der Außerirdische ALF wird nach einer Notlandung auf der Erde von der Familie Tanner aufgenommen. Deren Leben bringt das zottelige Wesen mit dem trockenen Humor und der Vorliebe für Katzen von nun an gehörig durcheinander. ALF löste in den 80er Jahren eine wahre Hysterie aus. Das haarige Großmaul ist mittlerweile längst Kult geworden.

Wer es streamt:

Alf (1986)



20) Everwood (2002-2006)

IMDb-Bewertung: 7,4

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 4 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Das Leben von Doktor Andrew Brown (Treat Williams) änderte sich an dem Tag, als seine geliebte Frau bei einem Autounfall starb. Bis zu diesem Tag war er ein angesehener Arzt in New York, über den selbst große Zeitungen berichteten. Für seine Familie und für seine Kinder hatte er daher wenig Zeit. Dies sollte sich nun ändern. Der Doktor entschied sich dafür mit seinen beiden Kindern, Delia (Vivien Cardone) und Ephram (Gregory Smith), nach Everwood, Colorado zu ziehen. Eine kleine Bilderbuchstadt in den Rocky Mountains. Hier eröffnete er trotz Konkurrenz seine eigene Arztpraxis. Mehrfach ausgezeichnete Familiendrama, in dem Schauspieler wie Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic World) oder Emily van Camp (Revenge) ihre Karrieren begannen.

Wer es streamt:

Everwood (2000-2006)



19) Unsere kleine Farm (Little House on the Prairie, 1974-1983)

IMDb-Bewertung: 7,4

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 9 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Kult-Familien-Serie mit Michael Landon, Melissa Gilbert und dem jungen Jason Bateman. Um 1870 in Walnut Grove, einem kleinen Städtchen im Norden Amerikas: Die Ingalls bewirtschaften eine kleine Farm, die die Familie mal recht, mal schlecht ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, die Ingalls lassen sich davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nichts wirklich schiefgehen.

Unsere kleine Farm (1974)



18) The Middle (2009-2018)

IMDb-Bewertung: 7,5

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 9 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Sitcom über den turbulenten Alltag der Familie Heck aus Orson, Indiana: Während Ehemann Mike eine Mine managt, kümmert sich Frankie (Patricia Heaton) neben ihrem Job als Autoverkäuferin noch um den rebellischen Teenagersohn Axl, ihre optimistische Tochter Sue und das clevere, aber kontaktscheue Nesthäkchen Brick …

Wer es streamt:

The Middle (2009-2018)



17) Speechless (2016-2019)

IMDb-Bewertung: 7,6

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 3 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Die Comedyserie zeigt das Leben der Familie DiMeo. JJ, der erstgeborene Sohn der Familie, hat eine schwere Entwicklungsstörung. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen und kann sich nicht verbal äußern. Daher unterstützt ihn seine Mutter, wo es nur geht.

Wer es streamt:

Speechless (2016-2019)



16) Ich heirate eine Familie (1983-1986)

IMDb-Bewertung: 7,6

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 4 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

ZDF-Fernsehklassiker: Angie (Thekla Carola Wied) ist Boutiquenbesitzerin, Mutter von drei Kindern und geschieden. Auf einer Party lernt sie den eingefleischten Junggesellen und Grafiker Werner Schumann (Peter Weck) kennen. Obwohl es nicht die Liebe auf den ersten Blick ist, werden sie ein Paar und - nach einigen Turbulenzen in denen Angie ihm schonend beibringen muss, dass sie drei Kinder hat - heiraten die beiden. Angie zieht mit Kindern, Hund Lulu und Meerschweinchen Bommel bei Werner ein und krempelt so sein Leben komplett um...

Wer es streamt:

Ich heirate eine Familie (1983-1986)



15) Die Waltons (1972-1981)

IMDb-Bewertung: 7,6

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 9 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Mit fünf Emmys ausgezeichnet und eine der beliebtesten Familienserie überhaut: Richard Thomas spielt die Hauprolle des John-Boy Walton, der in der Depressionszeit aufwächst und sich als Schriftsteller versucht. Er berichtet über die Lebenslektionen, die er als junger Mann lernen muss und über die Geborgenheit, die er in seiner Familie erfährt: Im Kreise von Vater John, Mutter Olivia, Großmutter, Großvater und den übrigen Waltons.

Wer es streamt:

Die Waltons (1971)



14) Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (A Series of Unfortunate Events, 2017-2019)

IMDb-Bewertung: 7,8

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 3 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Basierend auf Lemony Snickets erfolgreicher Kinderbuchreihe: Im Mittelpunkt der titelspendenden betrüblichen Ereignisse stehen die Kinder Violet, Klaus und Sunny Baudelaire. Nachdem die Geschwister durch ein Feuer ihre Eltern verloren haben, beginnt eine tragikomische Odyssee. Neben der ausgebrannten Ruine ist den Waisen immerhin das große Erbe ihrer Eltern geblieben. Letzteres aber ruft den Erzbösewicht der Reihe auf den Plan: Graf Olaf (toll: Neil Patrick Harris), der sich als untalentierter Schauspieler und einer der wenigen verbliebenen Verwandten entpuppt, bei dem die minderjährigen Baudelaire-Waisen unterkommen

Wer es streamt:

Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (A Series of Unfortunate Events, 2017-2019)

13) Der Prinz von Bel-Air (Fresh Prince of Bel Air, 1990-1996)

IMDb-Bewertung: 7,9

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 6 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Der 17-jährige Will ist in Philadelphia aufgewachsen. Als er dort auf der Straße aber Probleme bekommt, schickt ihn seine Mutter zu den Verwandten nach Bel-Air, einem noblen Vorort von Los Angeles. Bei Familie Banks bringt er gehörigen Schwung in den Alltag.

Wer es streamt:

Der Prinz von Bel-Air (1990–1996)



12) The Fosters (2013-2018)

IMDb-Bewertung: 7,9

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: - / 5 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Die Serie erzählt die Geschichte einer multikulturellen Patchworkfamilie. Die Polizistin Stef Foster und ihre Partnerin Lena Adams, stellvertretende Schulleiterin, leben engverbunden mit Stefs leiblichem Sohn Brandon und ihren adoptierten Zwillingen Mariana und Jesus zusammen. Ihr Leben wird unerwartet aus der Bahn geworfen, als Lena Callie begegnet, einem abgebrühten Teenager mit schrecklicher Vergangenheit. Lena und Stef nehmen Callie und deren kleinen Bruder behutsam als Pflegekinder bei sich auf, in der Annahme, dass bald ein dauerhaftes Zuhause für sie gefunden werden kann. Fans der Buchreihe dürfen sich freuen: Die Serienmacher blieben bei ihrer Umsetzung für den Bildschirm eng an der Vorlage. Man nimmt sich genügend Zeit, um die Zuschauer mit der Parallelwelt und den Figuren vertraut zu machen. Der Cast ist gut gewählt (großartig: Ruth Wilson!), die Geschichte schlüssig, und auch die visuellen Effekte stimmen. Sehenswert.

Wer es streamt:

The Fosters (2013-2018)

11) His Dark Materials (seit 2019)

IMDb-Bewertung: 7,9

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 2 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Die Serie basiert auf der beliebten Buchreihe von Autor Philip Pullman, die 2007 als Film (Der goldene Kompass), der im Kino floppte, umgesetzt wurde: Lyra (Dafne Keen) lebt in einer Parallelwelt, die von einer religiösen Macht beherrscht wird, am Jordan College in Oxford. In dieser Welt werden die Seelen der Menschen von Dämonen in Tiergestalt begleitet. Ihr einzig lebendiger Verwandter ist ihr Onkel Lord Asriel (James McAvoy), der sich aber kaum um das Mädchen kümmert. Als ihr bester Freund verschwindet und sie mit der mysteriösen Mrs. Coulter (Ruth Wilson) auf eine Reise geht, kommt die Waise einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur ....

Wer es streamt:

His Dark Materials (seit 2019)



10) Eine schrecklich nette Familie (Married with Children,1987-1997)

IMDb-Bewertung: 8,0

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 11 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Die Bundys sind eine typische amerikanische Familie. Vater Al ist ein erfolgloser Schuhverkäufer, Mutter Peggy eine sexuell frustrierte Hausfrau, Tochter Kelly eine Dumpfbacke und Sohn Bud ein selbstverliebter Loser. Eine der erfolgreichsten Sitcoms der 90er-Jahre, mehrfach Nominierungen (Golden Globes und Emmys) für Hauptdarsteller Ed O’Neill und seine kongeniale Gattin Katey Sagal.

Wer es streamt:

Eine Schrecklich Nette Familie (1987)



9) Malcolm mittendrin (Malcolm in the Middle, 2000-2006)

IMDb-Bewertung: 8,0

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 7 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Die Kleinstadt-Idylle täuscht... Willkommen in der Welt des Chaos! Der hochbegabte Teenager Malcolm lebt mit seiner herzlich-verrückten Familie in einer typischen US-Kleinstadt. Vater Hal ist ein liebenswerter Spinner, Mutter Lois dagegen eine rechthaberische Diktatorin. Seine Brüder sind für jeden Unfug zu haben. Ob zu Hause, in der Nachbarschaft oder in der Schule – den Jungs stellen die Welt immer wieder auf den Kopf! Die beliebte Familie krönt Bryan Cranston, der Walter White aus Breaking Bad, als Malcolms tollpatschiger Daddy.

Wer es streamt:

Malcolm mittendrin (2000)



8) Das Leben und ich (Boy meets world, 1993 - 2000)

IMDb-Bewertung: 8,1

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 7 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Eine der süßesten Jugendserien der 90er: Hauptfigur ist der Schüler Cory Matthews, der mit seiner Familie in einem Vorort von Philadelphia lebt. Er muss seine Beziehung mit Topanga pflegen und gleichzeitig noch durch die Irrungen und Wirrungen der Pubertät gelangen. Und die Schule ist ja auch nicht so ganz unwichtig, worauf ihn sein Nachbar und Schulleiter Mr. Feeny hinweist ...

Wer es streamt:

Das Leben und ich (Boy meets world, 1993 - 2000)



7) The Goldbergs (2013-2020)

IMDb-Bewertung: 8,1

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 8 / 8 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Sie leben in den 1980ern, sind liebevoll, aber exzentrisch: Beverly, Murray, dessen Vater (George Segal) und drei Kinder sind das Personal der charmanten Retro-Comedy aus dem Hause ABC.

Wer es streamt:

The Goldbergs



6) Gilmore Girls (2000-2007)

IMDb-Bewertung: 8,1

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 6 / 7 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Willkommen im neuenglischen Bilderbuch-Städtchen Stars Hollow/Connecticut. Gegründet 1779. 9973 Einwohner. Dort sind die 32-jährige Lorelai und ihre 16-jährige Tochter Rory zu Hause - die unvergleichlichen Gilmore Girls.

Wer es streamt:

Gilmore Girls (2000-2007)



5) Parenthood (2010-2015)

IMDb-Bewertung: 8,2

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 5 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Familiendrama, Familienglück, Familienspass - das ist Parenthood. Dabei geht es um den turbulenten Alltag der Großfamilie Braverman. Mit dabei: Lauren "Lorelai“ Graham (Gilmore Girls) als frisch getrennte Sarah Braverman, die mit ihren zwei Kids im Teenageralter wieder daheim einzieht. Probleme vorprogrammiert! (Basiert auf dem Kinohit Eine Wahnsinnsfamilie aus dem Jahr 1989 mit Steve Martin, Keanu Reeves, u.v.a.)

Wer es streamt:

Parenthood (2010-2015)



4) Wunderbare Jahre (The Wonder Years, 1988-1993)

IMDb-Bewertung: 8,3

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: - / 6 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Sicher eine der besten Familienserien überhaupt: Über sechs Staffeln leben, lieben, lachen, hoffen und bangen wir mit Kevin Arnold (Fred Savage), der in der Vorstadt aufwächst und verfolgen seine Entwicklung als Teenager (mit allen peinlich-lustigen Details) sowie das turbulente Familienleben mit älteren Geschwistern. Exzellent: Der Sountrack der Serie!

Wunderbare Jahre (1988)



3) Modern Family (2009-2020)

IMDb-Bewertung: 8,4

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 11 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Mit der charmanten Familiensitcom feiern Genrestars wie Ed O'Neill, 69, (legendär als Schuhverkäufer Al Bundy aus Eine schrecklich nette Familie) als Patriarch Jay Pritchett ihr gefeiertes Comeback und No-Names wurden durch den Mega-Hit zu hochdotierten Stars. So ist die fesche Latina Sofia Vergara, 43, die Jays jüngere Frau Gloria verkörpert, mit einem Salär von 325.000 Dollar pro 20-Minuten-Episode und einem Jahreseinkommen von 37 Millionen Dollar seit 2012 die bestbezahlte TV-Schauspielerin. Die Emmy-prämierte Mockumentary-Familien-Sitcom erweist sich als köstlicher Multikulti-Spaß!

Wer es streamt:

Trailer von „Modern Family" (2009–2020)



2) Community (2009-2015)

IMDb-Bewertung: 8,5

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 6 Staffeln

Darum geht's in der Serie:

Die Serie dreht sich um sieben etwas andere Studenten auf einem total chaotischen College, die denselben Spanischkurs besuchen. Da wäre etwa Anwalt Jeff (Joel McHale), der seinen Abschluss nachholen muss, weil er gar keinen hat; Milliardär Pierce (Chevy Chase), dem einfach fad ist; Anarchistin Britta (Gillian Jacobs), die zwar klug, aber auch zu bemüht politisch korrekt ist usw. Dieser wilde Mix aus Figuren macht den Charme der Serie aus, die Gags (es gibt keine Konservenlacher; hier muss man selbst wissen, was man lustig findet) sind zwar frech, aber jede Folge hat eine warmherzige "Auflösung".

Wer es streamt:

Community (2009-2015)



1) Die Simpsons (seit 1989)

IMDb-Bewertung: 8,7

Altersfreigabe / Anzahl der Staffeln: ab 12 / 32 Staffeln (bis jetzt)

Darum geht's in der Serie:

Kult in Gelb: Die Simpsons sind eine ganz normale amerikanische Familie. Homer, Mitarbeiter eines Kernkraftwerks, und Hausfrau Marge haben drei Kinder: den frechen Bart, die hochbegabte Lisa und Baby Maggie. Gemeinsam meistert die Familie aus Springfield alle kleineren und größeren Katastrophen des Alltags.

Wer es streamt:

Die Simpsons (seit 1989)

