© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Fear and Loathing in Las Vegas / Universal Pictures)

Johnny Depp und Benicio del Toro zelebrieren allerhand Drogenkonsum in der schwarzhumorigen Satire Fear and Loathing in Las Vegas

Drogen gibt es in Filmen quer durch alle Genres. Verschiedenste Suchtmittel tauchen in Dramen, Biopics, Komödien, Krimis, Thrillern und Sci-Fi-Filmen auf. Auch der Drogenhandel ist ein wichtiges Thema der Filmemacher – ebenso wie die Beschaffungskriminalität und die Auswirkungen des Konsums. Viele Drogenfilme wie etwa Trainspotting, Fear and Loathing in Las Vegas, Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder Requiem for a Dream haben Kultstatus erlangt. Wir haben eine Bestenliste mit 62 Filmen zusammengestellt, in denen es direkt oder indirekt um Drogen geht.

Wichtig bevor Sie diesen Artikel lesen:

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Serien und Filme mit Inhalten wie Drogen, Drogenkonsum, Substanzmissbrauch, Abhängigkeit, Sucht und Entzug Trigger sein können, die verschiedene nicht erwünschte Emotionen und Verhaltensweisen auslösen können. Wenn Sie selbst hiervon betroffen sind oder jemand kennen, suchen bzw. empfehlen Sie bitte professionelle Hilfe, etwa durch einen Psychotherapeuten oder kontaktieren Sie die offiziellen Telefon- und Online-Anlaufstellen, die sich mit dem Thema Drogen und Suchthilfe befassen.

Menschheit und Filme und Drogen

Der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen und Rauschgiften lässt sich bereits für die Jungsteinzeit nachweisen. Schon um 6000 v. Chr. wurde Weinbau im westlichen Zentralasien betrieben, und spätestens 3000 v. Chr. wurde im alten Ägypten und in Mesopotamien Bier gebraut. Im 4. Jahrtausend v. Chr. begann in Vorderasien die Kultivierung des Schlafmohns, von wo aus er sich im Mittelmeerraum sowie in Asien bis hin nach China verbreitete. Hinweise auf den Gebrauch von psilocybinhaltigen Pilzen werden auf ca. 5000 v. Chr. datiert.

Als erste Drogenszene der Filmgeschichte kann ein Mann, der Opium raucht und dabei heftige Halluzinationen erlegt, im Stummfilm Opium Joint von William K.L. Dickson aus dem Jahr 1895 gesehen werden. Ab da gab es Filme, die Drogen und Räusche in verschiedensten Sichtweisen darstellen. – von unterhaltend (Stichwort Kifferkomödien) bis abschreckend (z. B. Der Mann mit dem goldenen Arm mit Frank Sinatra in der Hauptrolle).

DIE 62 BESTEN DRUG MOVIES:

Sehenswerte und top-bewertete Filme, die sich von künstlerisch, humorig, fantastisch bis realistisch den Themen Bewusstseinserweiterung, Drogenhandel, exzessiver Konsum und auch Abhängigkeit widmen – wir haben die Titel aufsteigend nach ihrer IMDb-Bewertung gereiht:

62) Reefer Madness (Tell Your Children, 1936)

IMDb-Bewertung: 3,8/10

Genre(s): Crime Drama

Worum geht's?

Eigentlich als abschreckender Aufklärungsfilm von Regisseur Louis J. Gasnier gedacht, avancierte der Streifen aufgrund unfreiwilliger Komik zum Kultfilm.

Reefer Madness (1936) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Reefer Madness (Tell Your Children, 1936) gibt es hier*

61) On the Road – Unterwegs (2012)

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

Worum geht's?

Nach dem Tod seines Vaters Ende der 40er leidet Jungautor Sal Paradise (Riley) unter einer Schreibblockade. Im ungestümen Dean Moriarty (Hedlund) lernt er eine verwandte Seele kennen. Der kann zwar nichts mit Literatur und klugen Diskussionen anfangen, dafür umso mehr mit Drogen, Sex und grenzenloser Freiheit … Basierend auf Jack Kerouacs autobiografischem Roman, lässt das Drama die Legenden der Beatnik-Generation wieder aufleben.

On the Road – Unterwegs (2012) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: On the Road – Unterwegs (2012) gibt es hier*

60) Sorted (2000)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Genre(s): Thriller

Worum geht's?

In der Raveszene angesiedelter Independent-Thriller in originellem, schrillen Look: Justin Dawson, ein szenekundiger Yuppie-Anwalt, kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Als sein Bruder Carl in London seine letzten Angelegenheiten regelt, gerät er in den Sog eines bisher unbekannten Lebens. Wie bereits sein Bruder, erliegt er dem Reiz der hypnotisch pulsierenden Underground-Raveszene um den schrillen Paradiesvogel Martin um dem Charme von Justins schöner Freundin Sunny. Langsam und bedrohlich wird ihm klar, dass Justins Leben nur Oberfläche war, und in dieser Szene der gewaltsame Tod so schnell verfügbar ist wie der Rausch durch Beats und Drogen. Mit Sunnys Hilfe geht er Justins Todesursache näher auf den Grund, und gerät dabei immer mehr in einen Bann aus exzessiven Partys und gefährlichen Trips. Dass im Hintergrund dieses verführerischen Milieus der exzentrische Club-Boss Damian gefährliche Fäden spinnt, bemerkt Carl erst, als die "Party seines Lebens" bereits dem Ende zugeht...

Mit: Matthew Rhys, Sienna Guillory, Fay Masterson, Jason Donovan, Tim Curry

Sorted (2000) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sorted (2000) gibt es hier*

59) Party Monster (2003)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Worum geht's?

Gegen Ende der 80er Jahre kommt der junge Michael Alig (Macaulay Culkin), frisch vom Land in die große Stadt, nach New York. Ihn langweilen die Partys und so will er seine eigenen veranstalten. Mit Charme, Dreistigkeit und Gespür für die richtigen Freunde baut er sich einen eigenen Kosmos im Partyleben auf. Er wird die schillernde Figur und ein Aushängeschild der New Yorker Clubszene. Er gründet ein Plattenlabel, veröffentlicht eine Zeitung und eröffnet seinen eigenen Club. Aber auch Drogen gehören zu seinem Tagesablauf und so wird ihm ein lässig gestandener Mord an einem Drogendealer zum Verhängnis.

Party Monster (2003) © Video: YouTube

58) So High (How High, 2001)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Comedy, Fantasy

Worum geht's?

Für Silas (Method Man) und Jamal (Redman) besteht der Sinn des Lebens einzig und allein darin, möglichst viele Joints zu rauchen, möglichst viele Mädels flach zu legen und möglichst wenig Stress mit dem anderen unnützen Kram (wie Schule) zu haben. Die einzige Sache, bei der die beiden echten Ehrgeiz entwickeln, ist die Züchtung neuer Grassorten, um damit in (geistige) Dimensionen vorzudringen, in denen zuvor noch nie ein Mensch gewesen ist. Als gegen Ende des Schuljahres die Eignungstests fürs College anstehen, treffen die Silas und Jamal ein wenig unvorbereitet - man könnte auch sagen, die beiden haben nicht den blassesten Schimmer, was sie jetzt tun sollen. Also tun sie genau das, was sie immer in so einer Situation tun: erst mal einen rauchen. Und da Silas' neueste Züchtung gerade reif für die Ernte ist, ist für Nachschub gesorgt. Doch das Gras macht die beiden nichtnur unglaublich High, sondern auf wundersame Weise auch unglaublich schlau ...

So High (How High, 2001) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: So High (How High, 2001) gibt es hier*

57) Prozac Nation (2001)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

Worum geht's?

Sex, Pillen und Lou Reed: Harvard-Studentin Elizabeth (Christina Ricci) rutscht unter dem Druck an der Uni, den Vorwürfen der Mutter und ihrem wilden Lebensstil in eine Depression. Ihre Ärztin (Anne Heche) weiß Abhilfe. Nach dem autobiografischen Bestseller Verdammte schöne Welt. Mit dabei sind auch Jessica Lange und Jason Biggs.

Prozac Nation (2001) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Prozac Nation (2001) gibt es hier*

56) Unter Null (Less Than Zero, 1987)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Genre(s): Crime, Drama

Worum geht's?

Jugenddrama mit Robert Downey Jr., Andrew McCarthy und James Spader: Clay, Blair und Julian sind Freunde und gehören zur Glitzerwelt Beverly Hills. Ihre Eltern sind mehr mit rauschenden Partys und der Vergrößerung ihres Bankkontos beschäftigt, als mit ihren Sprößlingen. Nach der High – School trennen sich ihre Wege und damit die Einstellung zum Leben. Clay versucht die Probleme der No-Future-Generation durch ein braves Studium an der Ostküste zu bekämpfen, während Blair und Julian einen anderen Weg wählen: Drogen. Als Clay die beiden wiedersieht, ist er schockiert – seine Freunde sind auf einem selbstzerstörerischen Trip ohne jede Hoffnung. Das beschließt Clay zu ändern…

Unter Null (Less Than Zero, 1987) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Unter Null (Less Than Zero, 1987) gibt es hier*

55) Mr. Nice (2010)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Genre(s): Biografie, Comedy, Crime

Worum geht's?

Filmbio: Das Leben des Drogenbarons Howard Marks (*1945. Ursprünglich wollte Howard Marks (Rhys Ifans) in den hippiebunten 60ern ein ganz ehrenwertes Leben führen: Oxford-Studium, dann Stelle als Lehrer. Das Schicksal hat freilich anderes vor mit dem Waliser. Schon auf der Uni gerät Howard an ausgeflippte Studenten, die vor allem ein großes Interesse haben: freie Liebe und das Rauchen verbotener Substanzen. - Was ihn auch nach Studienende einholt. Durch Zufall kommt der Junglehrer in die Situation, eine größere Menge Gras zu verkaufen. Es folgt der nächste Deal, und bald ist Howard einer der größten Drogenschmuggler, die je im Vereinigten Königreich zugange waren...

Die Verfilmung der Autobiografie von Howard Marks erzählt oft witzig und teils dramatisch die Geschichte eines Mannes, der noch heute in England berühmt ist. Rhys Ifans (Notting Hill, The Amazing Spiderman) gibt der Kiffer-Ikone das passende Gesicht, seine Frau spielt Ex-Model Chloë Sevigny.

Mr. Nice (2010) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mr. Nice (2010) gibt es hier*

54) Das wilde Leben (2007)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Genre(s): Biografie, Comedy, Drama

Worum geht's?

Teenager Uschi (Natalia Avelon) rebelliert gegen die Eltern, packt die Koffer und geht nach Berlin. Sie wird Mitglied der legendären Kommune 1, findet Gefallen an der freien Liebe und in Rainer Langhans (Matthias Schweighöfer) einen Freund. Doch weil der zum eifersüchtigen Besserwisser avanciert, kehrt sie, inzwischen Topmodel, der WG den Rücken. Das Covergirl unterhält Affären, mit Mick Jagger (Victor Norén) und Keith Richards (Alexander Scheer) etwa, und landet schließlich im Hamburger Kiez. Dort trifft "die Obermaier" in dem Abenteurer und Kneipier Bockhorn die Liebe ihres Lebens.

Das wilde Leben (2007) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das wilde Leben (2007) gibt es hier*

53) Half Baked: Völlig high und durchgeknallt (1998)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Genre(s): Comedy, Crime

Worum geht's?

Stoner-Komödie von Tamra Davis mit Dave Chappelle, Harland Williams und Guillermo Diaz. Thurgood, Brian, Kenny und Scarface, vier Kumpels aus NYC, beschäftigen sich den ganzen Tag mit wenig anderem als Marihuana. Die Idylle findet ein jähes Ende, als Kenny ein diabetisches Polizeipferd mit Popcorn ermordet und dafür hinter schwedische Gardinen wandert. Um die Kaution für ihren Freund aufzutreiben, steigen die Freunde in großem Stil in den Grashandel ein und provozieren so Ärger.

Half Baked: Völlig high und durchgeknallt (1998) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Half Baked: Völlig high und durchgeknallt (1998) gibt es hier*

52) Taking Woodstock – Der Beginn einer Legende (2009)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Genre(s): Biografie, Comedy, Drama

Worum geht's?

Brokeback-Mountain-Regisseur Ang Lee setzt der Mutter aller Festivals ein fröhliches filmisches Denkmal:

Ohne Elliot Tiber hätten die Blumenkinder nie ihre Spielwiese für das legendäre Festival im August 1969 bekommen. Der schwule junge Mann (Demetri Martin) wollte das heruntergekommene Motel seiner russisch-jüdischen Einwanderereltern retten und bot Michael Lang (Jonathan Groff) die dahinter liegende Kuhwiese als Veranstaltungsort für das dreitägige Open-Air-Konzert an. Die Bewilligung stellte er sich als Vorsitzender der lokalen Handelskammer selber aus. Und so kam es, dass bald ein kunterbuntes Völkchen -eine halbe Million Besucher! - in die beschauliche Gegend der Catskill Mountains im Bundesstaat New York einfiel.

Taking Woodstock (2009) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Taking Woodstock – Der Beginn einer Legende (2009) gibt es hier*

51) Die Regeln des Spiels – Rules of Attraction (2002)

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Worum geht's?

Bitterböse Romanadaption über junge Amis am College, die nur Sex und Drogen im Sinn haben: Am Camden-College in New England geht 's rund: Eine Party jagt die andere, jeder geht mit jedem ins Bett, und auch so manche Seminare fallen aus, weil Tutoren bekifft im Hörsaal liegen. Wir machen Bekanntschaft mit allerlei reichen und gelangweilten Wohlstandskids, u. a. mit der nymphomanen Koksnase Lara (Jessica Biel), dem gefühlskalten, sexsüchtigen Drogendealer Sean (James Van Der Beek), dem schwulen Zyniker Paul, der sich allzu gern in heterosexuelle Männer verschaut, und der sensiblen, jungfräulichen Lauren (Shannyn Sossamon) ...

Originell erzählte, zynische Satire von Roger Avery (Killing Zoe) nach einem Roman von Bret Easton Ellis (American Psycho), in der damalige Jungstars genüsslich gegen ihr Sauber-Image anspielen.

Die Regeln des Spiels – Rules of Attraction (2002) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Regeln des Spiels – Rules of Attraction (2002) gibt es hier*

50) Dreizehn (Thirteen, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

Tracy (Evan Rachel Wood), ist eine 13-jährige Musterschülerin, die mit ihrer Mutter Mel (Holly Hunter) und ihrem Bruder Mason (Brady Corbet) zusammenwohnt. Das Zusammenleben verlief bisher sehr harmonisch, doch nun, da Tracy auf die Highschool kommt, verändert sich alles. Gemeinsam mit ihrer Freundin Noel (Vanessa Hudgens) versucht sich Tracy in die neue Welt einzuleben, in der Popularität das höchste Ziel zu sein scheint. So wird die Highschool-Schönheit Evie Zamora (Nikki Reed) nicht nur von vielen Jungs begehrt, wie zum Beispiel von Tracys Bruder, sondern auch zum Vorbild für die Kids. Die Clique um Evie setzt sich über Regeln hinweg und Tracy gelangt in den Sog der Gruppe. Schon bald lässt sie sich piercen, raucht, trinkt Alkohol und konsumiert sogar LSD. Ihre zunehmende Aggressivität stellt ihre Mutter vor Probleme. Mel ist mit der Situation komplett überfordert...

Dreizehn (Thirteen, 2003) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Dreizehn (Thirteen, 2003) gibt es hier*

49) Spun – Leben im Rausch (2002)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Worum geht's?

Das Filmdebüt von Videoclip-Profi Jonas Åkerlund (u. a. Robbie Williams’ Come Undone) ist eine schrille, durchgeknallte Groteske im Trainspotting-Stil mit irren Tricksequenzen:

Psychedelische Achterbahnfahrt durch den Alltag des Junkies Ross (Jonas Schwartzman), der völlig zugedröhnt auf sein ans Bett gefesseltes Sex-Date April vergisst, zwischen dem paranoiden Dealer Spider Mike (John Leguizamo), Stripperin Nikki und dem Drogen fabrizierenden The Cook (Mickey Rourke) pendelt und zwei dämliche Polizisten am Hals hat …

Spun – Leben im Rausch (2002) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Spun (2002) gibt es hier

48) Crank (2006)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Action, Crime, Thriller

Worum geht's?

Profikiller Chelious (Jason Statham) möchte seinen Job an den Nagel hängen. Doch dann wird ihm vom glatzköpfigen Gangster Verona (Jose Pablo Cantillo) ein chinesisches Serum gespritzt, das ihn tötet, sobald sein Adrenalinspiegel sinkt!

Damit er so lang durchhält, bis er seinen Mörder zur Strecke gebracht hat, braucht er Adrenalinkicks im Minutentakt - die er sich u. a. mittels Massenschlägereien, freihändiger Kamikaze-Motorradstunts und Sex in der Öffentlichkeit verschafft Klingt abgefahren und ist es auch.Trotzdem machen originelle Optik und irrwitzige Stunts Spaß.

Crank (2006) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Crank (2006) gibt es hier*

47) Alpha Dog – Tödliche Freundschaften (2006)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Worum geht's?

True-Crime-Drama: Emile Hirsch und Justin Timberlake entführen einen Teenager – basierend auf dem wahren Fall rund um Drogendealer Jesse James Hollywood

Der jugendliche Ganove Johnny Truelove (Hirsch) lebt in Kalifornien in einem coolen Bungalow und feiert mit seinen Kumpels Frankie (Timberlake), Elvis und Tiko rauschende Partys. Finanziert wird ihr Lebensstil durch Drogendeals. Als Johnny mit Ex-Gangmitglied Jake (Foster), der ihm Geld schuldet, in Streit gerät, randaliert dieser in der Villa. Johnny ist stocksauer und will dem aufmüpfigen Kerl einen Denkzettel verpassen. Als er zufällig Zack (Anton Yelchin), den 15-jährigen Halbbruder von Jack, trifft ,beschließt er spontan, den Burschen zu entführen.

Was als Teenager-Spaß beginnt, weil sich Zack in der Clique wohlfühlt und Freunde findet, läuft dann leider auf tragische Weise völlig aus dem Ruder

Authentisch und beklemmend. Gelungene, glaubhaft gespielte - vor allem Justin Timberlake überzeugt in seiner ersten größeren Rolle -Milieustudie, die auf wahren Ereignissen beruht.

Alpha Dog – Tödliche Freundschaften (2006) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Alpha Dog – Tödliche Freundschaften (2006) gibt es hier*

46) Grasgeflüster (2000)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Genre(s): Comedy, Crime

Worum geht's?

Nach dem Tod ihres Mannes sieht es für die wohlbehütete Grace (Brenda Blethyn) finanziell gar nicht rosig aus, der Verlust des trauten Heims droht. Doch Not macht erfinderisch, also funktioniert die Dame kurzerhand ihr Gewächshaus in eine Cannabis-Plantage um. Unterstützung bei ihren neuen Geschäften, die sie notgedrungen in Londons Unterwelt führen, erhält sie von Gärtner Matthew (Craig Ferguson).

Hinreißend unmoralischer Brit-Spaß mit köstlichen Dialogen und teils schwarzem Humor.

Grasgeflüster (2000) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Grasgeflüster (2000) gibt es hier*

45) Viel Rauch um Nichts (Up in Smoke, 1978)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Genre(s): Comedy, Music

Worum geht's?

Die Mutter aller Kifferkomödien: Pedro de Pacas (Cheech) ist von Zuhause ausgerissen, Man (Chong) sucht einen Schlagzeuger. Sie begegnen sich auf einer Landstraße in Los Angeles und werden Freunde. Wegen eines Joints werden sie verhaftet. In Freiheit suchen sie "Stoff", werden nach Tijuana abgeschoben. Sie organisieren einen LKW, der statt Möbel Marihuana geladen hat, schmuggeln ihn über die Grenze und steuern das Roxy-Theater in Hollywood an, wo ein Wettbewerb von Rockbands läuft und das "Gras" während ihrer Performance für Rauschwolken sorgt.

Viel Rauch um Nichts (Up in Smoke, 1978) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Viel Rauch um Nichts (Up in Smoke, 1978) gibt es hier*

44) Ananas Express (2008)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Genre(s): Action, Comedy, Crime

Worum geht's?

Loser Dale (Seth Rogen) erträgt sein perspektivloses Leben nur mithilfe von Marihuana. Als ihm eines Nachts der Stoff ausgeht, eilt er zu Dealerkumpel Saul (James Franco), der eine Neuzüchtung für ihn parat hat. Doch ehe Dale diese genießen kann, wird er Zeuge eines Mordes, in den eine Polizistin und Drogenboss Jones (Gary Cole) verwickelt sind. Leider lässt Dale auf der Flucht seinen Joint am Tatort zurück. Da Jones aber auch Sauls Lieferant ist, kann er das Gras zuordnen. Die beiden Kifferbrüder haben nun ein echtes Problem.

Derber Spaß, produziert von Judd Apatow.

Ananas Express (2008) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ananas Express (2008) gibt es hier*

43) Sid & Nancy (1986)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Genre(s): Biografie, Drama, Music

Worum geht's?

Dokudrama aus der Punk-Welt der 70er-Jahre:

Die von der Sensationspresse 1978 zur Legende hochstilisierte Liebesgeschichte zwischen dem Sex Pistols-Bassisten Sid Vicious und seinem Groupie Nancy Spungen. Ehe er selbst am goldenen Schuß stirbt, ersticht er die junge Frau im Drogenrausch.

Sid and Nancy © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sid & Nancy (1986) gibt es hier*

42) The Rose (1979)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Genre(s): Drama, Music, Romance

Worum geht's?

Rocksängerin Rose wird schnell zum Star. Doch bald begegnet sie den Schattenseiten des Ruhms. Allein gelassen und ausgenutzt, greift sie zu Drogen … – Das Porträt orientiert sich am Leben von Janis Joplin.

Mit Bette Midler, Harry Dean Stanton und Alan Bates.

The Rose (1979) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Rose (1979) gibt es hier*

41) Naked Lunch (1991)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

New York 1953: Der erfolglose Schriftsteller Bill Lee (Peter Weller) hält sich als Kammerjäger über Wasser und versucht, seinen Frust mit Drogen zu betäuben. Vollgedröhnt mit Insektengift erschießt er seine Frau Joan (Judy Davis) beim "Wilhelm-Tell-Spiel" und flüchtet sich an einen fiktiven Ort namens Interzone. Dort wähnt er sich von skurrilen Kreaturen aus seinem schizoiden Unterbewusstsein verfolgt. Seine Schreibmaschine mutiert zu einem überdimensionalen Insekt, das ihn zwingt, seine Erlebnisse für eine geheimnisvolle Organisation zu dokumentieren. Die Kreatur fordert mehr und mehr Stoff...

Durch einen Perspektivenwechsel schuf Regisseur David Cronenberg keine Verfilmung des gleichnamigen Kultromans von William S. Burroughs, sondern zeigt dessen (fiktionalisierte) Entstehung.

Naked Lunch (1991) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Naked Lunch (1991) gibt es hier*

40) Das weiße Rauschen (2001)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

Lukas zieht vom Land zu seiner Schwester Kati nach Köln. Abenteuerhungrig stürzt sich der 21-Jährige in sein neues Leben und nimmt vom Kiffen mit den WG-Bewohnern bis hin zu exzessiven Disconächten alles an Entertainment mit, was die Stadt zu bieten hat. Bis er eines Tages einen Trip einwirft, der sein Leben von Grund auf umkrempelt. Er beginnt, Stimmen in seinem Kopf zu hören und leidet unter Verfolgungswahn. Paranoide Schizophrenie heißt die Krankheit, deren langwierige Bekämpfung Lukas bis an Spaniens Küste führen wird.

Das weiße Rauschen ist das Langfilm-Regiedebüt des österreichischen Regisseurs Hans Weingartner und des Co-Regisseurs und Drehbuchautors Tobias Amann. Die Hauptrolle spielt Daniel Brühl.

Das weiße Rauschen © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das weiße Rauschen (2001) gibt es hier*

39) Kids (1995)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

Schockierendes Portrait einer Gruppe von Skatekids in New York. Larry Clarks desillusionierender Einblick in den Alltag einer Subkultur geriet zum heiß diskutierten Skandalstück bei den Filmfestspielen von Cannes:

Telly und Jennie küssen sich. Jennie hat noch nie mit einem Jungen geschlafen. Jungfrauen "knacken" - darauf steht der 17jährige Telly. "Jungfauen sind geil. Und du kannst dir nichts holen." Zuerst hat Jennie Angst, doch dann kommt Telly zum Ziel. Reine Routine, Technik. Danach wimmelt er Jennie ab. Später trifft sich Telly mit seinem Freund Casper. Sie kaufen sich Dope mit Geld, das sie gerade Tellys Mutter geklaut haben. Total bekifft, verprügeln sie einen Schwarzen, der Casper versehentlich angerempelt hat. Währenddessen sitzen die Mädchen bei Ruby zusammen und Reden über Sex, über den Unterschied zwischen "making love", "having sex" und "fucking". Jennie erzählt, daß sie entjungfert wurde. Noch weiß sie nicht, daß Telly AIDS hat ...



Kids (1995) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Kids (1995) gibt es hier*

38) A Scanner Darkly – Der dunkle Schirm (2006)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Animation, Crime, Drama

Worum geht's?

In Zukunft: Die USA haben den Krieg gegen Drogen praktisch verloren. Besonders das sogenannte Substance D verbreitet sich rasant. Undercover-Cop Fred (Keanu Reeves) soll Dealer Bob hochgehen lassen. Seine Vorgesetzten und Kollegen ahnen nicht, dass Fred und Bob ein und dieselbe Person sind … Faszinierende Story nach persönlichen Drogenerlebnissen von Autor Philip K. Dick.

A Scanner Darkly – Der dunkle Schirm (2006) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: A Scanner Darkly – Der dunkle Schirm (2006) gibt es hier*

37) Human Traffic (1999)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Comedy, Music

Worum geht's?

In Cardiff, einer Industriestadt an der walisischen Atlantikküste, steht das Wochenende vor der Tür. Jip, John, Lulu, Koop, Nina und Moff, fünf frisch der Schulbank entwachsene Freunde, fiebern dem Feierabend in gruseligen McJobs entgegen, um sich dann für mindestens 48 Stunden in den Tanzclubs unter Zuhilfenahme sämtlicher Drogen, die der Markt ihrer Stadt her gibt, aus der grauen Realität ausklinken. Für den von allerhand Ängsten geplagten, frisch in Lulu verschossenen Jip soll es ein ganz besonderes Wochenende werden.

Mit Danny Dyer (Doghouse, Freerunner, Devil's Playground) und Carl Cox.

Human Traffic (1999) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Human Traffic (1999) gibt es hier*

36) Climax (2018)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Genre(s): Drama, Horror, Music

Worum geht's?

Radikaler Experimental-Thrill von Gaspar Noé mit Sofia Boutella:

Ein Tanz-Ensemble geht in der Einöde in Klausur und bekommt mörderische Drogen ins Abendessen gemischt. Berauschend, Premiere in Cannes!

Climax © Video: Alamode Film

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Climax (2018) gibt es hier*

35) Strange Days (1995)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Genre(s): Action, Crime, Drama

Worum geht's?

SF-Actionthriller – Ralph Fiennes im Virtual-Reality-Rausch:

Anarchisch geht’s zu auf den Straßen von Los Angeles kurz vor der Wende von 1999 auf 2000. Letzter Schrei am Schwarzmarkt sind die sogenannten "Clips“ - auf einer Art MiniDisc gespeicherte Aufzeichnungen von Erlebnissen anderer Personen. Alles, was diese zur Zeit des Mitschnitts sehen, hören und vor allem fühlen, ist mit der Hilfe einer Hightech-Kappe auf das Realistischste nachzuerleben. Der Expolizist Lenny Nero (Fiennes) handelt mit den verbotenen "Filmchen“ wie mit Drogen. Er bezieht sie zum Beispiel von Kriminellen, die ihren adrenalinerfüllten Einbruch mitgedreht haben. Da wird ihm ein Clip zugespielt, auf dem aus Tätersicht der Mord an einer mit ihm befreundeten Prostituierten zu sehen ist. Irgendwie scheint Lennys Exfreundin Faith (Juliette Lewis) in der grausigen Sache drinzuhängen …

Nicht nur visuell berauschende Cyberspace-Utopie, geschrieben und produziert von Ja-mes Avatar Cameron.

Strange Days © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Strange Days (1995) gibt es hier*

34) The Doors (1991)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Genre(s): Biografie, Drama, Music

Worum geht's?

Mitte der 60er-Jahre gründen die Jung-Musiker Jim Morrison (Val Kilmer) und Ray Manzarek (Kyle Mac Lachlan) in Kalifornien am Strand von Venice Beach eine Band, die später Geschichte schreiben sollte - The Doors. Die Lyrik ihrer Songs steht für das Lebensgefühl der aufkeimenden Hippie-Generation, die wilden Live-Gigs sorgen für Schlagzeilen. Bald kennt jeder die neue Truppe, doch Glanz und Glamour haben ihre Schattenseiten: Frontman Jim driftet in einen Strudel aus Drogen und Weibergeschichten ab - allen voran die selbstzerstörerische Liebe zu Pamela Courson (Meg Ryan).

Regisseur Oliver Stone (Platoon) ist ein Fan der Kult-Combo, was man dem Film natürlich anmerkt. Trotzdem eine würdige Hommage.

The Doors © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Doors (1991) gibt es hier*

33) Bob, der Streuner (A Streetcat Named Bob, 2016)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Biografie, Drama, Family

Worum geht's?

Nach einer wahren Geschichte: Obdachlos, drogenabhängig - James (Luke Treadaway) ist ganz unten. Mit der Gitarre erspielt er sich auf den Straßen Londons ein paar Pennys. Nur Sozialarbeiterin Val (Joanne Froggatt) hilft ihm. Sie überredet James zum Entzug und verschafft ihm eine Wohnung, wo er bald Gesellschaft von einem streunenden Kater bekommt, der ihm fortan nicht mehr von der Seite weicht und den er Bob nennt. Sein neuer Begleiter bringt ihm Glück -und mehr Aufmerksamkeit beim Musizieren auf der Straße. Als James dann auch noch Betty (Ruta Gedmintas) kennenlernt, scheint es, als könnte er doch noch die Kurve kratzen Die Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von James Bowen pendelt zwischen Sozialdrama, Katzenvideo und Romanze - ist rührend, witzig und heftig zugleich. Und Bob ist übrigens Bob - wer könnte ihn besser spielen.

Der Kater Bob verändert das Leben von Straßenmusiker Luke © Video: Constantin

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Bob, der Streuner (A Streetcat Named Bob, 2016) gibt es hier*

32) Drugstore Cowboy (1989)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Crime, Drama

Worum geht's?

Das drogenabhängige Pärchen, Bob (Matt Dillon) und Diane Hughes (Kelly Lynch) und ein junges Diebespaar halten sich damit über Wasser, dass sie Apotheken beklauen, um high zu bleiben. Trotz ihres tragischen Lebensstils teilen sie Momente von Mitgefühl und Humor. Den Vieren gelingt es durch Bobs Cleverness und abergläubische Natur das Gesetz zu umgehen, bis zu dem Tag, an dem sein Glück ihn zu verlassen beginnt.

Drugstore Cowboy (1989) © Video: Drugstore Cowboy (1989)

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Drugstore Cowboy (1989) gibt es hier*

31) Jim Carroll – In den Straßen von New York (The Basketball Diaries, 1995)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Worum geht's?

Jim (Leonardo DiCaprio) und seine Freunde Mickey, Neutron und Pedro sind Stars des Basketballteams ihrer katholischen Highschool. Bis Sex und Drugs über ihre geschlossene Welt hereinbrechen: Statt einer Sportkarriere schlägt Jim den klassischen Giftlerweg ein, der ihn von unfassbaren Highs bis in die grindigsten Bahnhofsklos führt.

Der Hauptdarsteller "legt bei seinem Amoklauf durch die Drogenhölle eine schauspielerische Tour de Force hin, die ihresgleichen sucht", lobte das Film-Jahrbuch 1996. Dem können wir nur beipflichten.

Jim Carroll – In den Straßen von New York (The Basketball Diaries, 1995) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Jim Carroll – In den Straßen von New York (The Basketball Diaries, 1995) gibt es hier*

30) Enter the Void (2009)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Drama, Fantasy

Worum geht's?

Oscar und seine Schwester schlagen sich durch die Halbwelt von Tokio, bis er niedergeschossen wird. Sterbend wandert sein Geist durch die neongleißende Stadt:

Oscar verbindet eine besonders intensive Beziehung mit seiner Schwester Linda, seitdem sie als Kinder miterleben mussten, wie ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Gemeinsam schlagen sie sich durch die Halbwelt von Tokio. Er hält sich mit kleinen Drogendeals über Wasser, sie tritt als Stripperin auf und lässt sich mit zweifelhaften Typen ein. Bei einer Razzia gerät Oscar ins Visier der Polizei. Bei der Flucht wird er niedergeschossen. Sein Körper liegt im Sterben, doch seine Seele weigert sich, aus der Welt der Lebenden zu scheiden. Gerade erst hatte Oscar seiner Schwester hoch und heilig versprochen, sie niemals zu verlassen. Und so wandert sein Geist durch die neongleißende Stadt - rastlos, ruhelos, immer auf der Suche. Oscars Visionen werden immer grotesker und bizarrer, seine Seele drängt ins Jenseits. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu einem halluzinatorischen Mahlstrom ...

Ein Film (von Gaspar Noé) wie ein Trip: wild, kompromisslos - und atemberaubend schön.

Enter the Void (2009) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Enter the Void (2009) gibt es hier*

29) Atlas (2013)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Doku

Worum geht's?

Zusammen mit seinem Speditionstrupp soll der Möbelpacker Walter (Rainer Bock), ein in die Jahre gekommener ehemaliger Gewichtheber, eine Wohnung räumen. Als sich die Tür des Altbaus öffnet, glaubt er in dem jungen Familienvater (Albrecht Schuch) seinen Sohn zu erkennen, den er vor Jahren im Stich gelassen hat. Es beginnt eine vorsichtige Annäherung und ein folgenreicher Versuch, die junge Familie aus der Gefahr zu retten.

Atlas (2013) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Atlas (2013) gibt es hier*

28) Candy – Reise der Engel (2006)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Drama, Romance

Worum geht's?

Die lebensfrohe Malerin Candy (Abbie Cornish) verliebt sich in Nachwuchspoet Dan (Heath Ledger) und rutscht durch ihn in die Heroinabhängigkeit. Fortan lebt das Paar in einem einzigen Rausch und gibt jeden Cent für Drogen aus. Schließlich geht Candy sogar auf den Strich, um Geld für den nächsten Schuss zu besorgen. Bis sie schwanger wird.

Die selbstzerstörerische Beziehung zweier Junkies in drei Kapiteln -ebenso ergreifende wie nüchterne Milieustudie.

Candy – Reise der Engel (2006) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Candy – Reise der Engel (2006) gibt es hier*

27) Easy Rider (1969)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Abenteuer, Drama

Worum geht's?

Peter Fonda und Dennis Hopper cruisen als bekiffte Motorradfahrer mit langen Haaren durch den Süden der USA. Was nicht überall gern gesehen wird:

Die Aussteiger Wyatt (Fonda) und Billy (Hopper) wollen sich einen Traum erfüllen: Eine Motorradtour quer durch die USA zum Karneval nach New Orleans. Und so rollen sie auf ihren zu Choppern umgebauten Maschinen und mit jeder Menge Drogengeld im Tank durch den Süden der USA. Doch schon bald merken die langhaarigen Harley-Davidson-Fahrer, dass sie hier nicht überall willkommen sind - und so gewöhnen sie sich lieber daran, dass sie ihre Nächte unter freien Himmel am Lagerfeuer verbringen werden. Unterwegs lernen sie allerdings auch nette Menschen kennen, zum Beispiel eine Hippie-Kommune, und auch den versoffenen Anwalt George (Jack Nicholson), der sich ihnen anschließt und mit ihnen seinen ersten Joint raucht. Als die drei ins Visier einer Horde gewaltbereiter Einheimischer gelangen, wird ihre Reise zum lebensgefährlichen Unternehmen

Klassiker der Hippie-Zeit. Dialogarmes Roadmovie, das das Lebensgefühl der Woodstock-Generation perfekt widerspiegelt. Kult ist auch der Soundtrack mit Titeln wie Born to be Wild von Steppenwolf. Jack Nicholson wurde als Bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert. Sollte man gesehen haben.

Easy Rider © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Easy Rider (1969) gibt es hier*

26) Berlin Calling (2008)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Comedy, Drama, Music

Worum geht's?

echno-DJ Ickarus (Kalkbrenner, auch in echt ein Plattendreher) schmeißt sich eine Drogenpille zu viel ein und landet mit einer Psychose im Irrenhaus … Einer flog übers Kuckucksnest mit Techno-Beats und Paul Kalkbrenner.

Berlin Calling © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Berlin Calling (2008) gibt es hier*

25) 39,90 (99 francs, 2007)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Comedy, Drama

Worum geht's?

Octave ist im wahrsten Sinne des Wortes oben angekommen. Denn der Werbestratege steht auf dem Dach eines Hochhauses und stürzt sich hinunter. Oder träumt er nur? Auf jeden Fall hält er im Fall inne und lässt sein Leben und seine Liebe Revue passieren: Er nutzte sein Talent, um in der Werbewelt als Kreativkraft viel Geld zu verdienen. Die Frauen standen sozusagen Schlange, Kokain wurde zum täglichen Begleiter, eine Party folgte der nächsten. Doch das Leben auf der Überholspur forderte bald einen hohen Tribut ...

39,90 (99 francs, 2007) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: 39,90 (99 francs, 2007) gibt es hier*

24) Lammbock (2001)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Comedy

Worum geht's?

Stefan (Lucas Gregorowicz) und sein Kumpel Kai (Moritz Beibtreu) liefern mit ihrem Pizzadienst "Lammbock" nicht nur kreisrunde Köstlichkeiten aus, sondern bei Bedarf auch Marihuana an zahlungswillige Kunden.

Das Geschäft brummt, alles läuft easy, doch als ihre selbstgezüchteten Hanf-Pflanzen von Schädlingen befallen werden, kriegen sie die Krise. Kiffer Achim (Julian Weigend) bietet Hilfe an.

Der durchaus amüsante, episodenhafte Kifferspaß avancierte zu einem der deutschen Kultfilme der Nullerjahre und wurde mit dem Sequel Lommbock fortgesetzt.

Lammbock - Alles in Handarbeit (2001) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Lammbock (2001) gibt es hier*

23) Jimi (1996)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Drama, Music

Worum geht's?

Im London der Swinging Sixties offenbart sich das Talent des bis dahin unbekannten Gitarristen Jimi Hendrix immer mehr. Doch neben der Musik bestimmen auch Alkohol und Drogen sein Leben. Die schwierigen Beziehungen zu Frauen, Managern und Produzenten prägen Hendrix‘ Weg zum Ruhm.

22) Rocketman (2019)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Genre(s): Biografie, Drama, Music

Worum geht's?

Den Rahmen der schillernden Biografie bildet eine Gruppen-Therapiesitzung, zu der Elton John im exzentrischen Federkostüm erscheint, aus dem er sich buchstäblich herausschält, um Schritt für Schritt den Blick auf den Menschen freizugeben. Anders als der etwas glatt gebügelte Film Bohemian Rhapsody, den auch Regisseur Dexter Fletcher finalisierte, ist Rocketman nicht zimperlich, wenn es um Drogen, schwulen Sex und um das schwierige Coming-out des Stars geht. Vor allem Hauptdarsteller Taron Egerton (Kingsman), der die Songs selbst singt, macht seine Sache hervorragend. Disc-Check. Fans des Films sei die technisch superbe Blu-ray bzw. UHD Blu-ray ans Herz gelegt, die auch mit tollen Extras überzeugt: neben Interviews mit Elton John, dem Cast und den Filmemachern gibt's unter anderem auch erweiterte Musical-Szenen sowie eine Sing-Along Version mit dreizehn ausgewählten Songs.

Rocketman © Video: Paramount Pictures Germany

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Rocketman (2019) gibt es hier*

21) Der Mann mit dem goldenen Arm (The Man with the Golden Arm, 1955)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Genre(s): Crime, Drama, Romance

Worum geht's?

Regisseur Otto Preminger hat den gleichnamigen Roman von Nelson Algren mit Frank Sinatra in der Hauptrolle verfilmt:

Im Spielsalon von Schwiefka teilt der rauschgiftsüchtige Frankie als Mann mit dem goldenen Arm die Karten aus. Doch Frankie will ein neues Leben als Schlagzeuger beginnen. Bei seiner Frau Zosh (Eleanor Parker) findet er wenig Verständnis. Erst durch Barmaid Molly (Kim Novak) kommt Frankie von seiner Sucht los. Nach einer Razzia im Spielsalon von Schwiefka landet der rauschgiftsüchtige Frankie in einer Entziehungsanstalt. Er lernt Schlagzeug spielen und will nach seiner Entlassung ein neues Leben als Musiker beginnen - weg von den Spieltischen im Salon, wo er bisher als Mann mit dem goldenen Arm die Karten austeilte. Bei seiner Frau Zosh findet Frankie wenig Verständnis. Er ahnt nicht, dass sie ein doppeltes Spiel treibt, um ihn gefügig zu machen: Seit einem von ihm verschuldeten Unfall behauptet sie, gelähmt zu sein. Doch kaum ist Frankie aus dem Haus, verlässt Zosh den Rollstuhl. Barmädchen Mollydagegen bietet ihm ein Zimmer an, wo er auf dem Schlagzeug üben kann. Durch unglückliche Umstände muss Frankie seinen Job bei Schwiefka wieder aufnehmen - und er fällt in seine alte Sucht zurück. Nach einem tödlichen Unfall gerät er sogar in Mordverdacht. Molly versteckt ihn bei sich. Frankie willigt zu einer Radikal-Kur ein und lässt sich für mehrere Tage in ein Zimmer einsperren. Danach geht er wegen einer letzten Aussprache zu Zosh...

Der Mann mit dem goldenen Arm (The Man with the Golden Arm, 1955) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Mann mit dem goldenen Arm (The Man with the Golden Arm, 1955) gibt es hier*

20) Equilibrium (2002)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Genre(s): Action, Drama, Sci-Fi

Worum geht's?

Christian Bale soll als Liquidator in einem düsteren Zukunftsstaat dafür sorgen, dass niemand etwas empfindet. Bis er selbst sein Herz pochen hört:

Nach dem dritten Weltkrieg glaubt der Rest der Menschheit, dass es besser wäre, wenn man künftig in völliger Emotionslosigkeit leben würde. Die simple Rechnung: Wenn niemand was empfindet, gibt es auch keine Kriege mehr. Also muss im totalitären Zukunftsstaat jeder Bürger täglich gefühlshemmende Drogen schlucken; alles der seelischen Erbauung Dienliche - wie Bilder, Bücher und Musik - ist verboten. Und wer die Medikamente verweigert, wird von Vollstreckern wie dem eiskalten John (Christian Bale) umgehend eliminiert. Doch ausgerechnet John verpasst eines Tages die Einnahme der Pillen - und wechselt die Fronten

Klug, stylish, aber auch recht brutal: Sehenswerter, von Aldous Huxley und George Orwell inspirierter Sci-Fi-Thriller mit harten Martial-Arts-Einlagen.

Equilibrium © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Equilibrium (2002) gibt es hier*

19) Ohne Limit (Limitless, 2011)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Genre(s): Sci-Fi, Thriller

Worum geht's?

Eddie (Bradley Cooper) ist Autor und leidet unter einer Schreibblockade, Freundin Lindy (Abbie Cornish) hat ihn verlassen. Nun hängt er in Bars herum. Die Tristesse hat ein Ende, als Eddie eine neue Wunderpille nimmt, die ihm sein Schwager andreht. Plötzlich arbeitet das Gehirn des Losers auf Hochtouren. Eddie lernt in Rekordzeit Klavierspielen und diverse Sprachen. Rasch repariert er sein Leben, erobert Lindy zurück, macht Geld an der Börse und wird von Finanztycoon Van Loon (Robert De Niro) als Berater engagiert. Doch dann setzen Nebenwirkungen ein. Origineller, cool gefilmter SF-Thriller.

Ohne Limit (Limitless, 2011) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ohne Limit (Limitless, 2011) gibt es hier

18) Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod (1995)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Genre(s): Drama, Romance

Worum geht's?

Drehbuchautor Ben (Nicholas Cage, bekam den Hauptdarsteller-Oscar für seine großartige Rollengestaltung!) hat alles verloren: Seine Frau, sein Kind und seinen Job. Schuld daran war der Teufel Alkohol, vom Suff ist der gescheiterte Mann aber bis heute nicht weggekommen. Weil er nichts mehr hat, was ihn an seinem Leben hält, verbrennt er sein ganzes Hab und Gut und reist in die Glitzerwelt von Las Vegas, wo er seinen Selbstmord auf Raten fortzusetzen gedenkt. Um der Einsamkeit kurzfristig zu entfliehen, "nimmt" er sich die Prostituierte Sera (Elisabeth Shue, war für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert, hätte ihn auch ebenso verdient!) für eine Nacht -jedoch nur, um zu reden. Eine ganz neue Erfahrung für die vom Leben gezeichnete und von ihrem Zuhälter geprügelte Hübsche. Zwischen den beiden Losern entwickelt sich unverhofft eine der zärtlichsten und ergreifendsten Liebesbeziehungen der Filmgeschichte, voller Geborgenheit. Doch auch Sera kann Bens Selbstzerstörung nicht aufhalten.

Eine schmerzlich berührende, aber auch realistische Tragikomödie über Selbstachtung und Hoffnung, getragen von hervorragenden Hauptakteuren. Stark.

Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod (1995) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod (1995) gibt es hier*

17) Angst und Schrecken in Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

Worum geht's?

Groteske – Johnny Depp & Benicio Del Toro auf Drogen durch die Wüste:

Der Sportjournalist Raoul Duke (Johnny Depp) und sein skurriler Anwaltskompagnon Dr. Gonzo (Benicio Del Toro) heizen 1971 in einem gemieteten roten Chevy Impala Convertible über den Highway Richtung Las Vegas, wo ersterer über das weltberühmte Mint 400-Motocross-Offroad-Rennen in der Wüste Nevadas berichten soll. Dass die Arbeit zur Nebensache wird, lässt sich erahnen, denn die beiden Chaoten sind völlig dicht! Mit allerhand Rauschgiften im Kofferraum entpuppt sich ihre Odyssee als skurrile Suche nach dem amerikanischen Traum, den sie sich in Spielcasinos und mit Drogenexperimenten zu finden erhoffen. Ein Auszug der Gepäcksliste: Zwei Beutel Gras, 75 Kügelchen Meskalin, fünf Löschblattbögen extrastarkes Acid, ein Salzstreuer halbvoll mit Kokain, Upper, Downer, Heuler, Lacher, ein Liter Tequila, eine Flasche Rum, eine Kiste Bier Klar, dass bei so viel Stoff die Halluzinationen und Flashbacks nicht ausbleiben. Wer da noch klar denken kann...

Grandiose Adaption des autobiografischen Romans von Hunter S. Thompson mit motivierten Stars. Sauschräg, knallbunt und kultig!

Fear and Loathing in Las Vegas (1998) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Angst und Schrecken in Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998) gibt es hier*

16) Blow (2001)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Worum geht's?

Das Leben von George Jung (Johnny Depp), des erfolgreichsten Dealers der USA: Aus einer Arbeiterfamilie am Land stammend, zieht Jung in den späten 60ern unbekümmert einen Marihuanaring in L. A. auf. Während eines Gefängnisaufenthalts lernt er Diego Delgado (Jordi Mollà) kennen, knüpft über ihn Kontakte zum kolumbianischen Drogenbaron Pablo Escobar und steigt nach seiner Entlassung ins Kokaingeschäft ein. Er verdient Millionen. Doch mit dem Geld kommen Neider und Verräter Toll gespieltes Gangsterdrama mit Humor und feiner Musik.

Mit dabei: Penélope Cruz und Franka Potente

Blow (2001) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Blow (2001) gibt es hier*

15) Confusion – Sommer der Ausgeflippten (Dazed and Confused, 1993)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Genre(s): Comedy

Worum geht's?

1976 geht ein weiteres Jahr auf der High School in einem kleinen Kaff in Texas zu Neige, und die Abgänger vertrieben sich die Zeit damit, die Neulinge zu schikanieren und sich mit allen möglichen Drogen zu benebeln...

CONFUSION – SOMMER DER AUSGEFLIPPTEN (Dazed and Confused, 1993) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Confusion – Sommer der Ausgeflippten (Dazed and Confused, 1993) gibt es hier*

14) Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1981)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Genre(s): Biografie, Drama

Worum geht's?

Die 13-jährige Christiane F. lebt in Berlin und erlebt die soziale Misere der Familie, aus der sie wenigstens zeitweilig mit Tabletten entkommen will. Sie wird süchtig. In der Schule wird sie durch ihre Clique im Konsum bestärkt. Bald steigt sie auf harte Drogen um und nimmt Heroin. Obwohl sie ihren Freund Detlef liebt, wird sie zur Prostituierten und steht vor dem endgültigen Abstieg.

"Christiane F." war einer der deutschen Kinoerfolge der achtziger Jahre und Bernd Eichingers Durchbruch als Produzent. Der Stoff basiert auf Tonbandprotokollen der 15-jährigen Christiane, die den "Stern"-Reportern Kai Hermann und Horst Rieck ihre Geschichte vortrug und die Verfilmungsrechte zusammen mit ihnen an Eichinger verkaufte. Das Problem des Drogenmissbrauchs wird in der Genauigkeit der Beobachtungen im schmutzigen Milieu deutlich, das Lebensgefühl der Abhängigen authentisch eingefangen.

‚Wir Kinder vom Bahnhof Zoo‘ – Trailer © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1981) gibt es hier*

13) French Connection – Brennpunkt Brooklyn (1971)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Genre(s): Action, Crime, Drama

Worum geht's?

Jimmy Doyle (Gene Hackman) und Buddy Russo (Roy Scheider) sind Detectives beim New Yorker Drogendezernat und ob ihrer beinharten Ermittlungsmethoden bei ihren Chefs nicht gerade beliebt. Rein zufällig erfahren die beiden eines Tages von einer gigantischen Heroinlieferung, die in die USA unterwegs ist. Und den französischen Drahtzieher Charnier (Rey) will Doyle um jeden Preis einkassieren.

Einer der rauesten und besten Filme der 70er-Jahre. Lohn: fünf Oscars. Die geniale Verfolgungsjagd wurde im echten Straßenverkehr gedreht!

Brennpunkt Brooklyn – The French Connection © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: French Connection – Brennpunkt Brooklyn (1971) gibt es hier*

12) Ray (2004)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Genre(s): Biografie, Drama, Music

Worum geht's?

Jamie Foxx überzeugt hier als blinde Soul-Legende Ray Charles (1930 bis 2004):

In den 30ern wächst Ray Charles Robinson (Jamie Foxx) in einem kleinen Ort in Georgia im US-Süden auf. Die Atmosphäre ist von Armut und Rassendiskriminierung geprägt. Als er ob einer Krankheit erblindet, schickt ihn seine Mutter Aretha, die sein musikalisches Talent von Anfang an förderte, aufs Internat. Nach Moms Tod geht Ray nach Seattle und schlägt sich dort als Musiker und Songwriter durch. Er verschmilzt Gospel, Jazz, Blues und Country-Musik zu einem ganz neuen Sound: Soul! Schon im Alter von 20 Jahren zum Star geworden, tourt er durch die USA. Den einen gilt er als Star, den anderen als Provokateur. Der Film befasst sich auch intensiv mit Charles' Heroinsucht. Der Film endet kurz nach seiner Entziehungskur Ende der 1970er Jahre.

Von Jamie Foxx zum Niederknien gespielte Huldigung an Ray Charles und dessen Musik. Oscars für Foxx und Ton, weitere Nominierungen als bester Film, für Regie, Schnitt und Kostüme!

RAY (2004) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ray (2004) gibt es hier*

11) Die beste aller Welten (2017)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

Salzburg, Ende der 1990er-Jahre: Der kleine Adrian (Jeremy Miliker) lebt mit seiner Mutter Helga (Verena Altenberger) in einer kleinen Wohnung im Chaos. Alle Erwachsenen im Umfeld, die dauernd kommen und gehen, sind schwerst drogensüchtig – trotzdem versucht Helga in ihren klaren Momenten, dem aufgeweckten Buben eine so normale, liebevolle Kindheit zu bereiten, wie es im Schatten von Heroin und Mohnkapseltee nur geht. Adrian hat eine ausgeprägte Fantasie, in die er sich gerne flüchtet – auch, wenn in seinen Träumen oft die Monster lauern. Kein Wunder, im Rausch flippen die Erwachsenen oft aus und tun schreckliche Dinge, manchmal sterben sie sogar. Trotzdem kämpft Helga wie eine Löwin um ihren Buben, versucht, ihm die beste aller Welten zu bieten, auch wenn sie ahnt, dass sie – wenigstens vorläufig – scheitern muss …

Was klingt wie der übliche heimische Dramenmix aus Ausgrenzung, Depression und Ausweglosigkeit in graugrün, ist einer der besten und intensivsten Filme, die in den letzten Jahren in Österreich produziert wurden. Der blutjunge Regisseur Adrian Goiginger, 26, vor einigen Jahren für seinen Kurzfilm Äitsch (der das Drogenschicksal seines Vaters behandelte) von TV-MEDIA mit einem Preis ausgezeichnet, hat auch hier seine Kindheit verarbeitet: Null Anklage, keine politisch korrekte Opferpose, kein erhobener Zeigefinger Richtung Rand der Gesellschaft, aber auch keine Schönfärberei. Dazu oscarreife Leistungen aller SchauspielerInnen – hier hat jemand mit viel Erzähltalent, vor allem aber Empathie und noch mehr Fingerspitzengefühl seiner Mutter ein Denkmal gesetzt. Ein kleiner, reduzierter Film, der trotzdem seine epischen Momente hat und mit seinem wahren, Hoffnung machenden Ausgang größer als das Leben und damit Kino pur ist.

Verena Altenberger kämpft als heroinkranke Mutter um ihren Sohn © Video: RitzlFilm/Polyfilm

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die beste aller Welten (2017) gibt es hier*

10) Walk the Line (2005)

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Genre(s): Biografie, Drama, Music

Worum geht's?

Nach dem Militärdienst in Deutschland zieht der Farmersohn aus dem tiefsten Arkansas nach Memphis, wo er bald seine erste LP aufnimmt und mit späteren Superstars wie Elvis Presley auf Tournee geht. Der Weg nach oben ist hart, Johnny Cashs (Joaquin Phoenix) Leben ist gezeichnet vom traumatischen Tod des geliebten Bruders und von der Verachtung durch den gefühlskalten Vater. Ohne Alkohol und Amphetamine läuft bei ihm fast nichts mehr. Die jahrelange unerfüllte Liebe zu Sängerin June (Reese Witherspoon) droht ihm den Rest zu geben.

Superb und mitreißend dargeboten!

Walk the Line © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Walk the Line (2005) gibt es hier*

9) Lilja 4-ever (2002)

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Genre(s): Crime, Drama

Worum geht's?

Die Situation der sechzehnjährigen Lilja ändert sich von trostlos zu dramatisch, als sich ihre Mutter einfach mit ihrem neuen Lebensgefährten davon macht und sie der „Obhut“ ihrer Tante und damit ihrem eigenen Schicksal überlässt. Sie schnüffelt Drogen, vereinsamt und verarmt. Eine glänzende Zukunft verspricht allerdings der deutlich ältere Andrej, den sie in einer Disco kennenlernt und der verspricht, sie nach Schweden in eine bessere Zukunft zu bringen.

Doch in Schweden wartet kein neues, besseres Leben an Andrejs Seite auf sie. Ihr wird der gefälschte Ausweis abgenommen und sie wird in eine karge Wohnung gesperrt, aus der sie ein unbekannter Mann regelmäßig abholt, um sie zu Freiern zu bringen, die sie als Prostituierte bedienen muss.

Hartes, aber sehenswertes Jugenddrama des schwedischen Regisseurs Lukas Moodysson.

Lilja 4-ever (2002) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Lilja 4-ever (2002) gibt es hier*

8) Trainspotting – Neue Helden (1996)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

Der junge Schotte Mark (Ewan McGregor) und seine Freunde Spud (Ewen Bremner), Tommy (Kevin McKidd) und Sick Boy (Johnny Lee Miller) haben nur eine Leidenschaft: Drogen. Für den nächsten Schuss tun sie alles und verleben ihre Tage zwischen Lethargie, Euphorie, Geldbeschaffung und sexuellen Abenteuern. Als Spud im Gefängnis landet und Mark sich in den Entzug begibt, scheint der höllische Kreislauf durchbrochen... Danny Boyles Mischung aus Sozialdrama und schwarzhumoriger Groteske ist ein Stück britischer Kino-Kult. 2017 lief die gelungene Fortsetzung.

Trainspotting © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Trainspotting – Neue Helden (1996) gibt es hier*

7) The Big Lebowski (1998)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Genre(s): Comedy, Crime, Sport

Worum geht's?

Jeff Lebowski (Jeff Bridges) alias der "Dude" schiebt im wahrsten Wortsinn eine ruhige Kugel: Zwischen den Bowlingtreffs mit seinen Kumpels Walter (John Goodman) und Donny (Steve Buscemi) raucht er nur Joints und trinkt White Russians. So plätschert sein Leben ruhig dahin, bis eines Tages zwei Schuldeneintreiber in seine Wohnung eindringen. Da sie ihn mit einem gleichnamigen Millionär verwechseln, tauchen sie seinen Kopf in die Klomuschel und pinkeln auf seinen Teppich. Klar, dass er dafür vom Namensvetter Schadenersatz fordert. Doch damit nehmen die grotesken Verwicklungen erst ihren Anfang Die irrwitzige Komödie lebt von ihren schrägen Charakteren - allen voran der zum Brüllen komische John Goodman und John Turturro als Jesus.

Ein Riesenhit der Coen-Brüder und Kult!

The Big Lebowski (1998) © Video: PolyGram Filmed Entertainment / Gramercy Pictures / Working Title Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Big Lebowski (1998) gibt es hier*

6) Bube, Dame, König, grAS (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Genre(s): Comedy, Crime

Worum geht's?

Die vier Kleinganoven Eddie (Nick Moran), Bacon (Jason Statham), Tom (Jason Flemyng) und Soap (Dexter Fletcher) träumen vom großen Geld. Sie kratzen 100.000 Pfund zusammen, um bei Hackebeil-Harrys Pokerrunde einsteigen zu können - und verlieren. Nicht gut, denn jetzt schulden sie Harry eine halbe Million, die innerhalb einer Woche zurückgezahlt werden muss, sonst droht Ungemach. Durch einen Zufall – die Wände ihrer Wohnung sind nicht gerade dick – erfahren die vier Freunde, dass Kriminelle, die neben ihnen wohnen, einen Deal planen und viel Geld sowie eine große Menge Marihuana erbeuten wollen. Dieses wollen sie ein paar Kiffern abnehmen ...

Jason Statham feierte in dem cleveren, sehr britischen Gaunerstück von Guy Ritchie sein Kinodebüt.

Bube, Dame, König, grAS (1998) © Video: PolyGram Filmed Entertainment / Gramercy Pictures / Columbia TriStar Film Distributors International / HandMade Films / SKA Films / The Steve Tisch Company / Summit Entertainment / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Bube, Dame, König, grAS (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) gibt es hier*

5) Scarface (1983)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Genre(s): Crime, Drama

Worum geht's?

Brian De Palmas drastisches, filmblutgetränktes Remake des Howard-Hawks-Klassikers aus 1932: Im Zuge einer Abschiebungsaktion Castros landet der Kubaner Tony Montana (Al Pacino) 1980 in Florida. Er fängt als Tellerwäscher an, stellt sich aber bald in den Dienst der Unterwelt, wo er sich ohne Skrupel nach oben boxt, eine Drogen-Connection nach Kuba herstellt und zum Gangsterkönig von Miami aufsteigt. Der Niedergang ist freilich vorherprogrammiert ...

Giorgio Moroders Musik, Al Pacino und Nebendarsteller Steven Bauer waren für Globes nominiert.

Scarface (1983) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Scarface (1983) gibt es hier*

4) Uhrwerk Orange (A Clockwork Orange, 1971)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Genre(s): Crime, Drama, Sci-Fi

Worum geht's?

Stanley Kubrick verfilme Anthony Burgess' gleichnamigen Roman 1971 mit Malcolm McDowell in der Hauptrolle.

Alex, ein eigentlich intelligenter Teenager, erzählt seine Geschichte selbst: Aus Spaß an der Gewalt verbringen er und seine drei Freunde ihre Zeit damit, wahllos wehrlose Opfer brutal zusammenzuschlagen, auszurauben und, sofern diese Frauen sind, zu vergewaltigen. Schlägereien und Messerstechereien mit anderen Banden, mit denen sie um die Vorherrschaft in ihrer Gegend konkurrieren, sind an der Tagesordnung. Es werden Drogen wie Alkohol konsumiert.

Beim Einbruch in das Haus einer alleinstehenden Frau („Cat Woman“), die Alex mit einer großen Penis-Skulptur brutal erschlägt, wird er von seinen „Droogs“ (nadsat: „Freunde“) nach Verlassen des Hauses mit einer Milchflasche ins Gesicht geschlagen. Dadurch ist sein Sehvermögen für kurze Zeit gestört und die zuvor von der Frau verständigte Polizei kann ihn problemlos festnehmen. Alex wird wegen Mordes zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm steht die Resozialisierung bevor ...

Kultfilm und Klassiker mit eiskalter Bösartigkeit.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Uhrwerk Orange (A Clockwork Orange, 1971) gibt es hier*

3) Requiem for a Dream (2000)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Genre(s): Drama

Worum geht's?

Über den Teufelskreis des Drogenkonsums nach dem Roman von Hubert Selby:

Die pensionierte Witwe Sara Goldfarb (Ellen Burstyn, oscarnominiert!) lebt mit ihrem Sohn Harry (Jared Leto) in einer maroden Wohnung in Brooklyn. Ihre innere Leere füllt sie mit stundenlangem Fernsehen. Um sich ihren Traum als Gast in ihrer Lieblings-Talkshow zu verwirklichen, schluckt sie Diätpillen, deren Dosis sie permanent erhöht. Gemeinsam mit seiner Freundin Marion (Jennifer Connelly) und mit Kumpel Tyrone beginnt Harry indes zu dealen, sie nehmen den Stoff aber auch selbst. Die unkontrollierbare Sucht hat für jede der vier Figuren katastrophale Folgen: Während Sara immer tiefer in die Abhängigkeit von ihren Pillen gerät, bis sie an ihrer Paranoia und ihren Halluzinationen zugrunde geht und in der Psychiatrie endet, hat Harry Probleme, an Stoff zu gelangen und kann weder sein noch Marions Verlangen danach decken ...

Exzellent gespieltes, kompromissloses, unter die Haut gehendes Suchtdrama in berauschenden Bildern. Kritisch, aber nicht belehrend. Ein Meisterwerk von Darren Aronofsky (Black Swan, The Wrestler), das lange nachwirkt.

REQUIEM FOR A DREAM (2000) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Requiem for a Dream (2000) gibt es hier*

2) City of God (2002)

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Genre(s): Crime, Drama

Worum geht's?

Fernando Meirelles' (Der ewige Gärtner) vierfach oscarnominiertes Meisterwerk erzählt vom Überleben in den Slums von Rio de Janeiro:

Nur die Ärmsten der Armen leben in der berüchtigten, titelspendenden Barackensiedlung "Cidade de Deus" am Rand von Rio de Janeiro. Gewalt und Verbrechen stehen hier an der Tagesordnung. Und schon als Kind entscheidet sich, ob man ein Krimineller oder Opfer wird. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Buscapé (Otavio), der zwar ein Kind dieses Ghettos, aber immer schon ein Außenseiter ist. Er will mit Verbrechen nichts zu tun haben - und träumt davon, Fotograf zu werden. Durch ihn erfahren wir von den Wild Angels, der ersten Gang dieser Favela. Ihre Mitglieder galten in den 60ern noch als Helden, und ihre Raubzüge wirkten fast harmlos. Doch diese Zeit der Unschuld endet, als der erst 10-jährige Dadinho, "Löckchen" genannt, bei einem Überfall auf ein Bordell ein Blutbad anrichtet. In der Folge übernimmt er mit seiner Gang die Kontrolle über den Drogenhandel in der City of God. Jahre später kreuzen sich Buscapés und Dadinhos Wege wieder

Meisterwerk. Regisseur Fernando Meirelles (Der ewige Gärtner) schuf ein geniales, mit Laien besetztes und semidokumentarisches Drama über Leben und Sterben in den Ghettos von Rio.

City of God (2002) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: City of God (2002) gibt es hier*

1) Pulp Fiction (1994)

IMDb-Bewertung: 8,9/10

Genre(s): Crime, Drama

Worum geht's?

Jules (Samuel L. Jackson) und Partner Vincent (John Travolta) sind Auftragskiller und machen für Unterweltboss Wallace die Drecksarbeit. Brenzlig wird es für Vince, als er Mia (Uma Thurman), die Ehefrau des Chefs, ausführen soll, die sich alles reinzieht, was Koks auch nur ähnlich sieht. Der ausgebrannte Boxer Butch (Bruce Willis) hat indes andere Probleme: Er hat einen Kampf an Wallace verkauft. Um doppelt abzukassieren, setzt er bei einem Wettbüro sehr viel Geld auf seinen Sieg.

Brillant verschachtelte und perfekt besetzte Tarantino-Gangsterfarce mit grenzgenialen Dialogen. Kult!

PULP FICTION (1994) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Pulp Fiction (1994) gibt es hier*

*Die mit Sternchen gekennzeichneten Links zu Amazon Prime-Titeln sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt tv-media.at vom betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für den Benutzer bzw. Käufer verändert sich der Preis nicht.