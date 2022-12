Wenn es um die lustigsten Komödien geht, scheiden sich die Geister. Geschmäcker sind verschieden und so natürlich auch die individuellen Bestenlisten. Uns war bei dieser Auswahl wichtig, dass so viele Jahrzehnte und Komödien-Genres bzw. -Themen wie möglich Platz finden. Viel Spaß mit den besten Komödien aller Zeiten!

Bestenliste: Die 25 lustigsten, schrillsten, skurrilsten und kultigsten Komödien aller Zeiten

Wir haben die Filme in aufsteigender Reihenfolge anhand ihrer IMDb-Bewertung gereiht.

25) Hail, Caesar! (2016)

IMDb-Bewertung: 6,3 von 10

Worum es geht:

Skurrile, stargespickte Hommage an das alte Hollywood: Wer hat es gewagt, den größten Filmstar der Fünfzigerjahre zu entführen?

Hollywood, 1951: Der gewiefte Eddie Mannix (Brolin) greift als Fixer dort ein, wo in der heilen Welt der Filmstudios Personen oder Umstände aus der von oben angeordneten Reihe tanzen – ein Job, bei dem er recht viel um die Ohren hat. Auf der harmloseren Seite gilt es, die Wogen zu glätten bei einem Musical-Western, wo Hobie Doyle (Ehrenreich), ein talentfreier Rodeostar, die Hauptrolle spielen soll, inszeniert vom überdrehten englischen Regisseur Laurence Laurentz (Fiennes), während die Wasserballett-Diva Dee-Anna Moran (Johansson) unerlaubt schwanger geworden ist. Doch es kommt für Eddie ganz dick: Als beim Dreh des prestigeträchtigen Sandalenfilms Hail, Caesar! der Hauptdarsteller Baird Whitlock (Clooney) verschwindet, legt eine Lösegeldforderung nahe, dass es die Kommunisten waren.

Stargespickte, grandios durch alle untergegangenen Genres (Channing Tatum macht auf Gene Kelly!) durchinszenierte Hommage ans alte Hollywood mit skurrilen Figuren und feinen Dialogen – dafür mit weniger Gewalt als sonst bei den Brüdern Joel und Ethan Coen üblich.

Ein Filmstar geht ab

24) Geschenkt ist noch zu teuer (1986)

IMDb-Bewertung: 6,4 von 10

Worum es geht:

Das Turtelpaar Walter (Tom Hanks) und Anna (Shelley Long) entdeckt ein herrschaftliches altes Landhaus bei New York. Das Traumhaus entpuppt sich im Zuge der Renovierung aber als Bruchbude sondergleichen, was auch das Beziehungsgebälk krachen lässt.

Urkomische Do-it-yourself-Farce.

Tom Hanks in ‚Geschenkt ist noch zu teuer'

23) Zoolander (2001)

IMDb-Bewertung: 6,5 von 10

Worum es geht:

Ben Stiller als schlichtes Supermodel, das zur Killermaschine umfunktioniert wird: abgefahren!

Dreimal war Dressman Derek Zoolander (Stiller) schon Supermodel des Jahres, da schnappt ihm Nachwuchstalent Hansel (Wilson) den Titel weg. Was für eine Enttäuschung! In seiner Not nimmt Derek das Angebot des Designers Mugatu (Ferrell) an, Aushängeschild von dessen neuer Modelinie zu werden. Doch der Modeschöpfer unterzieht ihn einer Gehirnwäsche und macht aus ihm eine Killermaschine. Während einer Fashion-Show soll Derek den malayischen Premierminister eliminieren. Dieser plant nämlich, die Kinderarbeit in seinem Land zu verbieten, was eine Katastrophe für die internationale Modebranche wäre ...

Ben Stillers damals dritte Regiearbeit, eine herrlich schrille Modefarce mit genialem Slapstick. Dereks Agenten spielt übrigens sein Vater Jerry Stiller, Donald Trump hat einen Gastauftritt.

BLUE STEEL aus Zoolander (2001)

22) Der Schuh des Manitu (2001)

IMDb-Bewertung: 6,7 von 10

Worum es geht:

Die bayerische Version von Winnetou und Old Shatterhand – der große Lacherfolg mit Michael Herbig und Christian Tramitz:

Michael Bully Herbigs Der Schuh des Manitu, eine herrlich kindische Slapstickparodie auf die unzähligen Karl-May-Filme der 60er, war 2001 nicht nur in Deutschland der Schenkelklopfer des Jahres. Bei uns avancierte die Komödie mit über zwei Millionen verkauften Tickets sogar zum erfolgreichsten Film der Kinogeschichte. Und darum geht's: Apachenhäuptling Abahachi (Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Tramitz) werden vom hinterlistigen Gaunerboss Santa Maria (du Mont) böse ausgetrickst, haben daraufhin jede Menge Schulden und zu allem Überfluss den Stamm der Schoschonen-Indianer am Hals. Mithilfe von Abahachis überdrehtem schwulem Bruder Winnetouch (auch Herbig) und der sexy Barfrau Uschi (Bäumer) geht es daher auf eine ebenso abenteuerliche wie chaotische Schatzsuche

Zum Zerkugeln: eine rundum köstliche Parodie auf die Karl May-Adaptionen – und ohne Zweifel einer der witzigsten Western überhaupt.

Der Schuh des Manitu (2001)

21) Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001)

IMDb-Bewertung: 6,7 von 10

Worum es geht:

Rene Zellweger zwischen Colin Firth und Hugh Grant – nach dem Buch von Helen Fielding.

Bridget Jones (Zellweger) hat einen Entschluss gefasst: Sie will nicht mehr Single sein. Die Suche nach dem Richtigen hält die knapp über Dreißigjährige in einem Tagebuch fest. Ihre Mutter hätte da gleich den passenden Kandidaten, Rechtsanwalt Mark Darcy (Firth). Doch der ist der quirligen Bridget zu langweilig und arrogant. Sie hat viel mehr ihren feschen Chef Daniel Cleaver (Grant) im Auge. Doch um den smarten Weiberhelden in ihr Bett zu locken, muss Bridget erst einmal ihr Leben ändern. Denn die junge Frau raucht wie ein Schlot und hat aufgrund ihrer Leidenschaft für Schokolade ein paar Kilos zu viel auf den Hüften. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um Daniel zu erobern. Also ab aufs Fitnessrad – und schon klappt es mit der Affäre. Doch dummerweise jagt Daniel jedem hübschen Rock nach. Und vielleicht ist Darcy doch nicht so übel wie gedacht …

Klassiker unter den Rom-Coms und total witzig.

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001)

20) Tote tragen keine Karos (1982)

IMDb-Bewertung: 6,9 von 10

Worum es geht:

Rigby Reardon (Steve Martin) ist der größte aller Privatdetektive. Juliet Forrest bittet ihn, den vermeintlichen Unfalltod ihres Vaters, eines bekannten Wissenschaftlers, Philantropen und Käseproduzenten, zu untersuchen. Gesagt, getan – und prompt kommt Reardon einer finsteren Verschwörung auf die Spur.

Köstliche Parodie auf klassische Detektivfilme, bei der Szenen dieser alten Filme kunstvoll in die neue Handlung eingearbeitet wurden.

Tote tragen keine Karos (1982)

19) Tropic Thunder (2008)

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Worum es geht:

Actionfarce von und mit Ben Stiller: Eine Truppe Filmstars (u. a. Robert Downey Jr. und Jack Black) gerät beim Dreh eines Kriegsfilms an echte Drogengangster!

Es sieht aus wie ein Kriegsfilm, es kracht wie in einem Kriegsfilm, es fließt Blut und es fliegen Eingeweide wie in einem Kriegsfilm – und ja, die Hauptdarsteller tragen brav die Uniformen von US-Marines Ende der 60er-Jahre. De facto ist Tropic Thunder aber die Story von einer Handvoll Schauspieldiven, die beim teuersten und aufwendigsten Kriegsfilm aller Zeiten unglaublichen Mist bauen und sich im Glauben, alles sei nur ein Film, sogar mit echten Drogensöldnern anlegen. Vor allem aber ist diese wahnwitzige Satire das Böseste und Abgründigste, was seit Robert Altmans The Player über Hollywood ausgegossen wurde: Ben Stiller als abgetakelter Actionheld, der mit einer Rolle als Behinderter einen Riesenflop landete; auf der anderen Seite Robert Downey Jr. als zigfacher Oscarpreisträger und Method Actor, der nicht mehr aus seinen Rollen findet, bis zu Jack Black als drogensüchtiges Monster, das nur mit Filmen erfolgreich ist, in denen gefurzt wird. Dazu wahnsinnige Agenten (Matthew McConaughey!) und noch irrere Produzenten (Tom Cruise!).

Völlig gaga. Schwarzhumorig, makaber, total durchgeknallt, politisch in allerhöchstem Maße inkorrekt: eine der giftigsten Hollywood-Satiren ever!

Tropic Thunder

18) Verrückt nach Mary (1998)

IMDb-Bewertung: 7,1 von 10

Worum es geht:

Cameron Diaz verdreht im Kulthit der Farrelly-Brüder (Dumm und Dümmer) Ben Stiller & Co den Kopf.

Auch nach 13 Jahren hat Neurotiker Ted (Stiller) ein verpfuschtes Rendezvous mit Jugendliebe Mary (Diaz) nicht verarbeitet. Um wieder Kontakt mit ihr aufnehmen zu können und sie von seiner Liebe zu überzeugen, engagiert er Schnüffler Healy (Dillon). Dummerweise verschaut sich der auch in die entzückende Dame und will sie für sich allein. Als Ted die Sache dann selbst in die Hand nimmt, erkennt er, dass er noch viel mehr Kontrahenten hat: Pizzabote Norman (Evans), der sich vor Mary als an Krücken gehender Architekt ausgibt, steht ebenfalls auf die Schöne, und dann taucht auch noch Marys Ex-Verlobter wieder auf …

Gagfeuerwerk. Der derbe (Sperma als Haargel, in den Zippverschluss eingezwickte Hoden!), aber auch schön romantische Spaßhit der Farrellys (369 Mio. Dollar Einspiel) machte Cameron Diaz zum Star.

Verrückt nach Mary (1998)

17) Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy (2004)

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Worum es geht:

Kalifornien in den 1970ern: Ron Burgundy (Will Ferrell) ist der Top-Nachrichtensprecher von San Diego. Trotzdem muss der selbstverliebte Obermacho eines Tages einen herben Schlag einstecken: Sein Boss will eine Frau im News-Männerteam haben! Ron und seine getreuen Kollegen beschließen, die Neue rauszuekeln. Doch Veronica (Christina Applegate) ist alles andere als eine Dumpfbacke.

Herrlich schräge Satire auf den Flower-Power-Zeitgeist und das News-Business.

Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy (2004)

16) Borat (2006)

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Worum es geht:

Brachialsatire: Sacha Baron Cohen sucht als fremden- & frauenfeindlicher Macho die USA heim.

Der kasachische Reporter Borat (Baron Cohen) reist in die USA, um Land und Leute zu studieren. Dabei verstört er mit seinem politisch inkorrekten Verhalten so manches Gegenüber ...

Entlarvend und zum Brüllen komisch.

Borat (2006)

15) In der Hölle ist der Teufel los (1941)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Worum es geht:

Die in den 1940er-Jahren bedeutenden Vaudeville-Komiker Ole Olsen und Chic Johnson präsentieren sich in diesem überdrehten Klamauk als unfähige Requisiteure, die den Versuch starten, eine völlig chaotische Musical-Show möglichst billig auszustatten. Das Bühnenspektakel soll dem unbekannten Schreiber Jeff den Durchbruch am Broadway bringen, damit er endlich seine geliebte wohlhabende Kitty heiraten kann. Als sich herausstellt, dass auch Jeffs reicher Freund Woody in Kitty verliebt ist, endet alles in einem heillosen Durcheinander…

Aberwitziger Meilenstein der Filmgeschichte: In der pausenlosen Abfolge von Gags kommen unter anderem auch das Monster von Frankenstein und der Schlitten aus Citizen Kane zu ihrem Recht.

In der Hölle ist der Teufel los (1941)

14) Der Partyschreck (1968)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Worum es geht:

Allein die Anfangsszenen machen den Film sehenswert: Wie Peter Sellers als indischer Filmkomparse Bakshi den Regisseur eines Monumentalfilms in Hollywood zur Verzweiflung treibt, indem er ewig stirbt, mit Armbanduhr durch die Kulissen stolpert und selbige anschließend in die Luft jagt, ist absolute Weltklasse. Dass er danach nicht auf der schwarzen, sondern auf der Gästeliste eines Filmmoguls landet, macht das Chaos nur noch vergnüglicher.

60er-Jahre-Klassiker: zum Totlachen!

Der Partyschreck (1968)

13) Ein Fisch namens Wanda (1988)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Worum es geht:

John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline und Michael Palin balgen sich um die Beute aus einem spektakulären Diamantenraub: Kult!

Von wegen Ganovenehre: Nach einem geglückten Juwelenraub in London wird Gangster George von seinen Komplizen Wanda (Curtis) und Otto (Kline) bei der Polizei verpfiffen. Das verräterische Duo ahnt indes nicht, dass George die Beute längst in Sicherheit gebracht und dem vierten Gauner im Bund, Stotterer Ken (Palin), den Schlüssel für das Schließfach mit den Diamanten anvertraut hat. Sexy Wanda beschließt also, Georges Anwalt schöne Augen zu machen, damit er ihr das Beute-Versteck steckt. Könnte auch klappen: Archie Leach (Cleese) entpuppt sich als stocksteifer Jurist, gefangen in einer leidenschaftslosen Ehe, und verfällt ihr innerhalb kürzester Zeit mit Haut und Haar. Das wiederum bringt ihren extrem eifersüchtigen, stupiden Geliebten Otto auf die Palme. Inzwischen versucht Ken, geborener Tierfreund, die einzige Zeugin zu beseitigen, die George nach dem Raub gesehen hat – murkst dabei aber nur deren kleine Hunde ab …

Kultkomödie. Schlicht furios gespieltes Feuerwerk an Gags und britischem Humor – ein Riesenspaß für die ganze Familie!

Ein Fisch namens Wanda (1988)

12) Die Glücksritter (1983)

IMDb-Bewertung: 7,5 von 10

Worum es geht:

Zwei alte Herren gehen eine Wette ein und vertauschen die Leben von Sandler Eddie Murphy und Börsenschnösel Dan Aykroyd.

Unterschiedlicher könnten ihre Leben gar nicht sein: Louis Winthorpe III. (Aykroyd) arbeitet als Broker, hat einen Butler und verkehrt nur unter Schnöseln, so wie er selbst einer ist. Billy Ray (Murphy) hingegen ist ein Sandler, der vorgibt, ein verkrüppelter und blinder Vietnamveteran zu sein. Die beiden stoßen zufällig zusammen, daraufhin wird der schwarze Gauner von den Cops einkassiert. Die schwerreichen Brüder Randolph & Mortimer Duke sind Zeugen dieses Unfalls und fragen sich, ob ein erfolgreiches Leben vom Erbgut oder äußeren Einflüssen abhängt. Sie schließen eine Wette ab, starten ein Experiment und spielen Schicksal: Sie setzen Louis, der ihr bester Angestellter ist, vor die Tür, und geben dessen Job und Vermögen Billy Ray. Während Ersterer innerhalb weniger Tage in der Gosse landet, entwickelt der andere Sinn fürs Geschäft. Als sie sich begegnen, kapieren sie, welches Spiel gespielt wird, und denken sich einen ausgeklügelten Racheplan aus. Kurios: Nach diesem Film wurden Insiderinfos aus Regierungskreisen an US-Börsen verboten. Name dieser Regel: Eddie Murphy Rule!

Köstlich! Einer der lustigsten Filme der 80er, mit Murphy und Aykroyd in Hochform.

Die Glücksritter

11) Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es geht:

Legendäre Parodie auf Airport & Co.

Chaos an Bord eines Linienjets: Katastrophenfilme im Bordkino versetzen die Passagiere in Panik, und eine Fischvergiftung legt fast die gesamte Crew lahm. Stewardess Elaine kann zwar den Ex-Kampfpiloten Ted dazu überreden, das Steuer des Jets zu übernehmen, der Kriegsveteran leidet seit seinem Vietnameinsatz aber an Flugangst …

Schrille Parodie auf 70er-Desasterfilme, laut American Film Institute eine der zehn besten US-Komödien aller Zeiten.

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980)

10) 5 Zimmer Küche Sarg (2014)

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Worum es geht:

Vladislav, Viago (Taika Waitit), Deacon und Petyr bilden im neuseeländischen Wellington keine gewöhnliche Wohngemeinschaft: Die vier sind Vampire und lassen ihren Alltag von einem Kamerateam festhalten. Unruhe ins geregelte Leben der jahrhundertealten Blutsauger bringt der frisch verwandelte Nick. Der verrät nicht nur seinem Computernerd-Freund Stu das Geheimnis der WG-Bewohner, sondern zieht durch seine Angeberei auch die Aufmerksamkeit eines Vampirjägers auf sich.

Absurd-komische Pseudo-Doku, die mit Charme und bissigem Witz unterhält.

5 Zimmer Küche Sarg (2014)

9) Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007)

IMDb-Bewertung: 7,8 von 10

Worum es geht:

Das Shaun-of-the-Dead-Team zieht Actionhits wie Bad Boys und Lethal Weapon durch den Kakao: Nicholas Angel (Simon Pegg) ist mit Abstand der beste Polizist in London. Mit seiner 400-prozentigen Aufklärungsrate lässt er seine weniger fleißigen Kollegen ziemlich alt aussehen. Also wird er eines Tages einfach befördert – und ins verschlafene Provinznest Sandford abgeschoben, wo kleine Ladendiebstähle und ausgebüxte Schwäne zu den Highlights im Cop-Dienstalltag zählen. Gerade als Angel schon kurz davor ist, sich seinem Schicksal zu ergeben, erregt eine schwer nach Mord riechende Unfallserie seine Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Neo-Partner Danny (Nick Frost), der nach mehr Action giert, beginnt er zu ermitteln – und kommt einer haarsträubenden Verschwörung auf die Schliche …

Kultig: In seinem zweiten Film nach Shaun of the Dead knöpft sich Regisseur Edgar Wright nun das Polizeifilmgenre vor – und zieht dabei mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor Genreperlen wie Bad Boys und Gefährliche Brandung durch den Kakao.

Trotz des saudummen deutschen Untertitels ist Hot Fuzz ein anarchisch-witziger, völlig durchgeknallter Spaß.

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007)

8) Und täglich grüßt das Murmeltier (1993)

IMDb-Bewertung: 8,0 von 10

Worum es geht:

Phil Connors (Bill Murray) ist ein Zyniker, wie er im Buche steht, sein telegenes Grinsen legt er ab, sobald die Kamera aus ist. Von seinen Mitmenschen ist er schwer genervt, aktuell geht ihm außerdem der alljährliche Groundhog Day im Kaff Punxsutawney auf den Zeiger. Dort wird am Verhalten eines Murmeltiers die Winterdauer abgelesen, ein lästiger Pflichttermin für Phil. Diesmal zwingt ihn freilich ein Schneesturm, in dem Nest zu übernachten – ein zusätzliches Ärgernis. Als er am nächsten Morgen erwacht, kommt ihm etwas spanisch vor, denn er erlebt das Murmeltier-Spektakel noch einmal! Des Rätsels Lösung: Phil hängt in einer Zeitschleife fest. Allmählich findet er sich mit der neuen Situation ab und versucht, das Beste daraus zu machen: zum Beispiel seine hübsche Producerin Rita (Andie MacDowell) anzubraten.

90er-Jahre Spaßklassiker!

Und täglich grüßt das Murmeltier (1993)

7) Arsen und Spitzenhäubchen (1944)

IMDb-Bewertung: 8,0 von 10

Worum es geht:

Vor seiner Hochzeitsreise besucht Mortimer seine Tanten Abby und Martha und entdeckt durch Zufall eine Leiche ... Die Krimigroteske von Frank Capra ist ein lustiger Klassiker mit allerlei verrückten Wendungen und einer unvergesslichen Performance von Cary Grant. Bis auf wenige Ausnahmen spielt der ganze Film in einem Wohnzimmer. Kein Wunder, immerhin basiert er auf einem Theaterstück.

Schwarze Kult-Komödie.

ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN (1944)

6) Die Braut des Prinzen (1987)

IMDb-Bewertung: 8,0 von 10

Worum es geht:

Der Opa (Peter Falk) des kranken Alan erzählt seinem Enkel ein Märchen: Der arme Knecht Westley (Cary Elwes) verliebt sich in die reiche Buttercup (Robin Wright). Um sie heiraten zu können, zieht Westley in die Welt hinaus, um als reicher Mann zurückzukehren. Eines Tages erhält sie die Nachricht, Westley sei tot. Daraufhin will sie den bösen Prinzen Humperdinck heiraten.

Ironisches, saukomisches und abenteuerliches Märchen von Rob Reiner (Harry & Sally).

Die Braut des Prinzen (1987)

5) Der General (1926)

IMDb-Bewertung: 8,1 von 10

Worum es geht:

Weil er Lokführer ist, gilt der Südstaatler Johnnie (Buster Keaton) im Bürgerkrieg als Feigling. Doch dann muss er seine geliebte Annabelle (Mack) und seine Lokomotive General aus den Händen der Nordstaatler befreien.

Genialer Stummfilm-Klassiker!

Der General (1926)

4) The Big Lebowski (1998)

IMDb-Bewertung: 8,1 von 10

Worum es geht:

Der kiffende Jeff Bridges schlittert samt Bademantel in ein haarsträubendes Abenteuer.

Hektik passt nicht ins Leben von Jeff Lebowski (Bridges) alias Dude – ebenso wie ein geregelter Job. Lieber geht er mit seinen Freunden Walter (John Goodman) und Donny (Steve Buscemi) zum Bowlen oder nippt an seinem Lieblingsdrink, einem White Russian. Mit dem gepflegten Nichtstun ist es aber vorbei, als eines Tages Schuldeneintreiber in der Wohnung des Dude stehen, den Kopf des Althippies in die Klomuschel tauchen und auf seinen Teppich pinkeln – und zwar weil sie ihn mit einem reichen Namensvetter verwechselt haben! Dem Dude ist klar: Er will Schadenersatz von Millionär Lebowski. „Dieser Scheißkerl soll mir den bekackten Teppich bezahlen!“ Der andere Lebowski ist zwar schnell gefunden, doch das ist erst der Anfang der grotesken Verwicklungen …

Jeff Bridges als potrauchender, sandalen- und bademanteltragender Althippie ist absoluter Kult. Auch sonst lebt das cineastische Highlight der Coen-Brüder in erster Linie von seinen schrägen Charakteren – allen voran der herrliche John Goodman und John Turturro als Jesus.

Muss man gesehen haben!

The Big Lebowski (1998)

3) Monty Python: Die Ritter der Kokosnuß (1975)

IMDb-Bewertung: 8,2 von 10

Worum es geht:

Schottland 932: Auf der Suche nach geeigneten Rittern für seine Tafelrunde „reiten“ König Arthus (Graham Chapman) und sein Knappe Patsy (Terry Gilliam) durch die Landschaft. Doch erschwerend kommt hinzu, dass die Untertanen ihren König nicht kennen. Als Musical Spamalot wurde der Spaß-Klassiker auch auf der Bühne – sowohl in London als auch am New Yorker Broadway – ein großer Erfolg.

Der erste Spielfilm der Monty Pythons mit so was Ähnlichem wie einer Story ist eine aberwitzige Mittelalter-Parodie, die vor brachialen und hintergründigen Gags nur so strotzt.

Die Ritter der Kokosnuss (1975)

2) Manche mögen’s heiß (1959)

IMDb-Bewertung: 8,2 von 10

Worum es geht:

Filmdiva Marilyn Monroe, Jack Lemmon und Tony Curtis in Billy Wilders Meisterwerk!

Chicago, 1929: Die Jazzmusiker Joe (Curtis) und Jerry (Lemmon) beobachten, wie Mafioso Gamaschen-Colombo ein Massaker anrichtet. Und weil die zwei die nächsten auf der Abschussliste des Ganoven sind, hüpfen sie in Frauenkleider und tauchen als Mitglieder einer Damenkapelle, die auf dem Weg zu einem Auftritt nach Miami ist, unter. Während der Zugreise schließt Jerry alias Daphne Freundschaft mit Sängerin Sugar (Monroe). Das passt dem eifersüchtigen Joe gar nicht. Also gibt er zwischendurch seine Tarnung als Josephine auf, um sich als Millionär an die Blondine ranzumachen. Doch auch Daphne findet einen Verehrer – und zu allem Überfluss taucht auch noch die Mafia auf …

Köstlich: tolle Darsteller, vergnügliche Story, bissige Dialoge. Völlig zu Recht in der Liste der 100 größten US-Filme des American Film Institute ganz weit vorne.

Manche mögen's heiß (Some like it hot, 1959)

1) Der große Diktator (1940)

IMDb-Bewertung: 8,4 von 10

Worum es geht:

Als Soldat im Ersten Weltkrieg verliert der kleine jüdische Friseur Charlie (Chaplin) sein Gedächtnis. Zwei Jahrzehnte lang darbt er im Sanatorium, nicht wissend, dass unterdessen Diktator Hynkel, der ihm täuschend ähnlich sieht, die Macht im Lande Tomania übernommen und die Juden zu Staatsfeinden erklärt hat. Er landet in einem KZ, kann in einer gestohlenen Uniform jedoch fliehen – und wird von Hynkels Wachen mit dem „Führer“ verwechselt ...

Beißende Politsatire auf die Barbarei der Nazis, hellsichtig, zeitlos wichtig und mit genialer „Schtonk“-Rede. Kult!

Der große Diktator (1940)

