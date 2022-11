Das Golden Girl Betty White treibt's in Hot in Cleveland ziemlich bunt

Sie haben viele Namen: Best Ager, Generation Gold oder Silver Surfer. Gemeint sind damit Menschen in ihrer zweiten Lebenshälfte (deshalb oft auch 50 plus genannt), die vielfach bereits den Ruhestand genießen. Die Serienwelt hat sich dieser Altersgruppe längst angenommen und beschert uns einzigartige Comedys à la Golden Girls, die vor Witz und Charme nur so sprühen. Das Tolle dabei: Auch jüngere Menschen sehen sich diese Serien gerne an. Wir haben die besten Serien über wilde Rentner, umtriebige Seniorinnen und junggebliebene Pensionistinnen zusammengetragen und wünschen Jung wie Alt viel Vergnügen!

11) Nur ein Bankraub (2017–2019)

Genre: Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 6,9 von 10

Darum geht es in Nur ein Bankraub (2017–2019):

Schwedische Krimikomödie als sechsteilige Miniserie: Jenny (Lotta Tejle) und Cecilia (Sissela Kyle) stehen kurz vor dem Ruhestand und geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl die zwei Frauen bisher völlig unauffällig als Lehrerin und Ärztin gelebt haben, beschließen sie, zur Lösung ihrer Probleme eine Bank zu überfallen ...

Wer Nur ein Bankraub (2017–2019) streamt:

JustWatch

Nur ein Bankraub (Enkelstöten, 2017-2019) © Video: YouTube

10) The Cool Kids (2018–2019)

Genre: Comedy

IMDb-Bewertung: 7,0 von 10

Darum geht es in The Cool Kids (2018–2019):

Hank (David Allen Greer), Sid (Leslie Jordan) und Charlie (Martin Mull) aus Brooklyn sind in der Seniorenresidenz Shady Meadows die coole Gang. Als allerdings die selbstbewusste Margaret (Vicki Lawrence) einzieht, führen sich die 70-Jährigen plötzlich wie Teenager auf.

Wer The Cool Kids (2018–2019) streamt:

JustWatch

The Cool Kids © Video: YouTube

9) Golden Palace (1992–1993)

Genre: Comedy

IMDb-Bewertung: 7,2 von 10

Darum geht es in Golden Palace (1992–1993):

Spin-off der Erfolgsserie Golden Girls mit Rue McClanahan (Blanche Devereaux), Betty White (Rose Nylund) und Estelle Getty (Sophia Petrillo). Nachdem Dorothy (Beatrice Arthur) in der 7. Staffel von Golden Girls doch noch geheiratet hat, suchen sich die verbliebenen Girls eine neue Aufgabe: Sie renovieren ein altes Hotel und übernehmen das Management.

Wer Golden Palace (1992–1993) streamt:

JustWatch

Golden Palace (1992-1993) © Video: YouTube

8) Hot in Cleveland (2010–2015)

Genre: Comedy

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Darum geht es in Hot in Cleveland (2010–2015):

Das Ex-Golden-Girl Betty White gibt die ebenso bissige wie schräge Hausmeisterin Elka, wofür sie 2011 einen SAG-Award erhielt. Bei Elka ziehen die drei L-A.-Ladys Joy, Victoria und Melanie ein, die eigentlich nach Paris wollten. Als der Flieger des fidelen Trios aber in Cleveland notlandet und die Damen feststellen, dass sie in Ohio mit 40 + noch als „heiß“ gelten, beschließen sie, zu bleiben.

Wer Hot in Cleveland (2010–2015) streamt:

JustWatch

Hot in Cleveland (2010-2015) © Video: YouTube

Hot in Cleveland (2010–2015) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

7) Me, Myself & I (2017–2018)

Genre: Comedy

IMDb-Bewertung: 7,3 von 10

Darum geht es in Me, Myself & I (2017–2018):

Die Single-Camera-Comedy zeigt das Leben von Alex in der Gegenwart (mit 40: Bobby Moynihan), Vergangenheit (mit 14: John Dylan Grazer) und Zukunft (mit 65: John Larroquette) und erkundet die drei prägenden Lebensphasen.

Wer Me, Myself & I (2017–2018) streamt:

JustWatch

Me, Myself & I (2017-2018) © Video: YouTube

6) Waiting for God (1990–1994)

Genre: Comedy

IMDb-Bewertung: 7,7 von 10

Darum geht es in Waiting for God (1990–1994):

Im Bayview Retirement House, einer Wohnanlage für ältere Herr- und Frauschaften, ist absolut nichts los. Sämtliche Bewohner warten nur darauf, endlich für ihre „Reise ins Paradies“ abgeholt zu werden – bis Tom Ballard auftaucht.

Tom ist vom Zustand und der Atmosphäre des Heims, in das ihn sein langweiliger Sohn Geoffrey und dessen nymphomanische Frau Marion verfrachten, wenig begeistert. Er beginnt seinen Aufenthalt sogleich mit einem Hungerstreik.

Zudem ist das Essen, das Heimleiter Harvey und seine Assistentin Jane täglich servieren, beinahe ungenießbar. Eine Mitstreiterin findet Tom in Diana Trent, die schon lange auf diese Chance gewartet hat. Sie verbünden sich und nehmen den Kampf gegen die Heimleitung auf.

Wer Waiting for God (1990–1994) streamt:

JustWatch

Waiting for God (1990-1994) © Video: YouTube

Waiting for God (1990–1994) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

5) One Foot in the Grave (1990–2001)

Genre: Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 7,8 von 10

Darum geht es in One Foot in the Grave (1990–2001):

Unfreiwillig in Frühpension! Victor Meldrew kann nun aber so richtig loslegen, um seine Frau in den Wahnsinn zu treiben und die Nachbarn zu bekriegen.

Die britische Serie brilliert durch schwarzen Humor und skurrile Einfälle.

Wer One Foot in the Grave (1990–2001) streamt:

JustWatch

One Foot in the Grave (1990-2001) © Video: YouTube

One Foot in the Grave (1990–2001) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

4) Golden Girls (1985–1992)

Genre: Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 7,9 von 10

Darum geht es in Golden Girls (1985–1992):

Kultcomedy-TV-Serie um das ungewöhnlichste WG-Quartett von Miami: Blanche, Rose, Dorothy und Sophia – alle im besten Alter und keineswegs auf den Mund gefallen. Blanche, die männerjagende Südstaatenschönheit, bringt immer wieder neue Eroberungen mit nach Hause, was Dorothy, einer geschiedenen Ex-Lehrerin, nicht wirklich in den Kram passt, und das macht sie auch immer mit viel Sarkasmus deutlich. Rose, die Naivität in Person, kann den Gesprächen der anderen meist nicht so recht folgen, hat jedoch ein gutmütiges Herz. Dorothys Mutter Sophia gibt zu jedem Thema ihren speziellen Kommentar ab und komplettiert die Damenrunde mit Geschichten aus ihrer Jugend. Die daraus resultierenden Zwistigkeiten werden spätestens am Abend in der Küche bei einem Stück Käsekuchen bereinigt ...

Wer Golden Girls (1985–1992) streamt:

JustWatch

Trailer von „Golden Girls“ (1985–1992) © Video: NBC / Buena Vista Television / Witt/Thomas/Harris Productions / Touchstone Television / YouTube

Golden Girls (1985–1992) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

3) Lilyhammer (2012–2014)

Genre: Comedy, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 8,0 von 10

Darum geht es in Lilyhammer (2012–2014):

Herrliche „Fish out of Water“-Dramedy, in der Steven Van Zandt (Sopranos-Mime und Gitarrist in Bruce Springsteens E-Street-Band) als Big-Apple-Pate im Schutzprogramm im norwegischen Olympia-Kaff Lillehammer landet, wo der gut organisierte Ganoven-Immigrant seine Talente unter schrulligen „Westschweden“ einsetzen darf. Zum Brüllen!

Wer Lilyhammer (2012–2014) streamt:

JustWatch

Lilyhammer (2012-2014) © Video: YouTube

Lilyhammer (2012–2014) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

2) The Kominsky Method (2018–)

Genre: Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 8,2 von 10

Darum geht es in The Kominsky Method (2018-):

Höchstwahrscheinlich gibt es einige Zuschauer, die mit den Prostata-Witzen und Nummern übers Älterwerden nichts anfangen können. Andere wiederum werden sich köstlich amüsieren. Doch diese flapsigen Späße sind nur ein kleiner Teil von The Kominsky Method, der Serie von Comedy-Genie Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two and a Half Men), in der es um die Freundschaft zweier alter Männer in Los Angeles geht: Sandy Kominsky (Michael Douglas) war einst ein berühmter Schauspieler. Jetzt ist er ein gefeierter Schauspieltrainer, der den Schülern eindrucksvoll auf die Sprünge hilft, ihre Emotionen für diverse Rollen auszugraben. In Sachen echte Gefühle braucht der Lehrer aber selbst Nachhilfe. Dafür zuständig ist sein bester Freund Norman Newlander (Alan Arkin), ein griesgrämiger und streitsüchtiger alter Mann, der sich hingebungsvoll um seine todkranke Frau kümmert. Als diese ihren letzten Atemzug tut, müssen die beiden Streithanseln mit der neuen Situation und ihren eigenen Ängsten vor dem Tod umgehen. Das machen sie auf eine lustige, aber auch sehr rührende Weise. Kurz: Chuck Lorre kreierte eine Serie mit viel Witz und Herz, die mitunter auch zu Tränen rührt.

Wer The Kominsky Method (2018–) streamt:

JustWatch

The Kominsky Method (Serie 2018-19) © Video: YouTube

The Kominsky Method (2018–) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*

1) Grace and Frankie (2015–)

Genre: Comedy

IMDb-Bewertung: 8,3 von 10

Darum geht es in Grace and Frankie (2015–):

Die titelgebenden Damen Grace (Oscarpreisträgerin Jane Fonda) und Frankie (Lily Tomlin) sind beide in ihren 70ern und seit jeher Rivalinnen. Die eine ist konservativ, elegant und legt sich gern mit jedem an. Die andere ist ein Freigeist und Alt-Hippie. Doch schlagartig ändert sich das Leben der Grazien dramatisch: Ihre Männer, die Geschäftspartner Robert (Martin Sheen) und Sol (Sam Waterston), eröffnen ihnen, dass sie seit 20 Jahren eine Liebesbeziehung miteinander führen und nun, da es endlich legal ist, einander auch heiraten wollen! Dieser Schreck verbindet die sonst so verfeindeten Ladys dann doch ...

Übrigens: In der Komödie Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um? aus dem Jahr 1980 standen die zwei Schauspielerinnen bereits gemeinsam vor der Kamera.

Wer Grace and Frankie (2015–) streamt:

JustWatch

Grace and Frankie (Serie) © Video: YouTube

Grace and Frankie (2015–) auf DVD/Blu-ray bei Amazon finden*