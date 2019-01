Bestenliste: 30 Top-Filme, die in Bussen spielen bzw. wo Busse (auch) eine Hauptrolle spielen – mit Trailer, Kurzbeschreibung und IMDb-Bewertung

Der Busreisen-Markt boomt ungebrochen. Auch wenn die Straßen immer voller werden, ist Verreisen mit dem Bus wieder in – vor allem, weil es preislich oft unschlagbar ist.

Anfangs nahmen vor allem junge Menschen, denen das Bahn-Ticket zu teuer war, den Fernbus. Mittlerweile nutzen Menschen sämtlicher Altersklassen den Bus.

Auch in vielen Filmen spielt der Omnibus eine tragende Rolle, etwa in dem wohl bekanntesten Bus-Film aller Zeiten, Speed. Doch das sympathische Vehikel (Busse gibt es übrigens seit 1895, der Motorbus wurde von Carl Benz erfunden) findet sich auch in weiteren unterhaltsamen Movies wieder. Hier gibt es die ultimative Bestenliste für Filme mit Bussen.

30 TOP-FILME MIT BUSSEN, GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG:

1) Into the Wild (USA 2007)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Rating: 8,1

Nach dem Collegeabschluss trennt sich Chris (Emile Hirsch) von jeglichem materiellen Besitz und begibt sich auf Wanderschaft quer durch Amerika Optimistische, am Ende erschütternde Glücksuche nach Jon Krakauers Tatsachenroman. Regie: Sean Penn Mit: William Hurt, Marcia Gay Harden, Kirsten Stewart.

1_Into The Wild © Video: YouTube

> > > INTO THE WILD gibt es hier*

2) Almost Famous – Fast berühmt (Almost Famous, USA 2000)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

IMDb-Rating: 7,9

1973 schickt das Rolling Stone-Magazin den erst 15-jährigen Rockfan William (Patrick Fugit) für eine Reportage über die Band Stillwater mit auf Tournee: Sex, Drugs und ein Leben auf der Überholspur nach den Erinnerungen von Regisseur Crowe. Mit Kate Hudson, Billy Cudrup, Frances McDormand.

2_Almost Famous © Video: YouTube

> > > ALMOST FAMOUS – FAST BERÜHMT gibt es hier*

3) Asphalt Cowboy (Midnight Cowboy, USA 1969)

Genre(s): Drama

IMDb-Rating: 7,9

Joe Buck (Jon Voight) hat sein Leben in einer texanischen Kleinstadt satt und macht sich nach New York auf, um dort als "Mietrammler", wie er sagt, zu reüssieren: Er will sich von reichen Damen für viel Geld als Gigolo aushalten lassen. Doch der Erfolg bleibt aus, bald ist das naive Landei im Cowboy-Look pleite und obdachlos. Zufällig lernt er den tuberkulosekranken Kleinganoven "Ratso" Rizzo (Dustin Hoffman) kennen. Zwischen den ungleichen Außenseitern entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft Famose Milieu-und Charakterstudie, Oscars für die Regie, das Drehbuch und als "bester Film".

3_Asphalt Cowboy © Video: YouTube

> > > ASPHALT COWBOY gibt es hier*

4) Bus 174 (Omnibus 174, NL 2002)

Genre(s): Doku, Crime

IMDb-Rating: 7,9

Im Juni 2000 entführte ein verzweifelter junger Mann aus den Slums von Rio de Janeiro einen vollbesetzten Linienbus. Die Entführung konnte auf den TV-Sendern des Landes live mitverfolgt werden und löste vor allem aufgrund der Untätigkeit der Polizei Schlagzeilen aus und sorgte für einen Skandal, der die Rolle und Verantwortung der Medien einmal mehr in Frage stellt.

4_Bus 174 © Video: YouTube

> > > BUS 174 gibt es hier*

5) Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993)

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,8

Chirurg Kimble (Harrison Ford) beteuert, seine Frau nicht ermordet zu haben. Erdrückender Indizienbeweise wegen wird er zum Tode verurteilt. Bei der Überstellung ins Gefängnis hat Kimble Glück: Der Bus mit den Gefangenen verunglückt und wird von einem Zug gerammt …

5_Auf der Flucht © Video: YouTube

> > > AUF DER FLUCHT gibt es hier*

6) In den Straßen der Bronx (A Bronx Tale, USA 1993)

Genre(s): Crime, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,8

Im New Yorker Italienerviertel der 60er: Busfahrer Lorenzo (Robert De Niro) füttert seine Familie im von der Mafia regierten Stadtteil mit ehrlicher Arbeit durch und will seinem Sohn Calogero ein gutes Vorbild sein. Doch dieser bewundert Mafiaboss Sonny (Chazz Palminteri). Als Calogero beobachtet, wie der Don einen Mord begeht, verpfeift er ihn nicht. Das beeindruckt den so, dass er sich des Kleinen annimmt und über die Jahre sein Ziehvater wird. Zum Entsetzen des echten Daddy...Top!

6_In den Straßen der Bronx © Video: YouTube

> > > IN DEN STRASSEN DER BRONX gibt es hier*

7) Bana Masal Anlatma (Telling Tales, TR 2015)

Genre(s): Comedy, Fantasy, Romance

IMDb-Rating: 7,7

Riza (Fatih Akman) lebt im türkischen Surici, einem Stadtviertel von Istanbul, und verdient sein Lebensunterhalt als Minibus-Fahrer. In dieser seiner Heimat ist der nette und zuvorkommende junge Mann sehr beliebt bei Jung und Alt. Obwohl er aufgrund seines großen Herzens allseits geschätzt wird, hat Riza bislang keinen Erfolg beim weiblichen Geschlecht gehabt. Als Ayperi (Hande Doğandemir) in sein Leben tritt, verdreht die hübsche junge Frau dem schüchternen Busfahrer sofort den Kopf.

7_Bana Masal Anlatma © Video: YouTube

> > > BANA MASAL ANLATMA gibt es hier*

8) Priscilla - Königin der Wüste (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, AUS 1994)

Genre(s): Comedy, Musik

IMDb-Rating: 7,5

Zwei Drag-Performer und eine Transgender-Frau reisen durch die Wüste, um ihr einzigartiges Kabaret aufzuführen.

8_Priscilla – Königin der Wüste © Video: YouTube

> > > PRISCILLA – KÖNIGIN DER WÜSTE gibt es hier*

9) Paterson (USA 2016)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,4

In seiner Tragikomödie erzählt US-Indie-Autorenfilmer Jim Jarmusch (Ghost Dog) auf gewohnt lakonische Art von einem Kleinstadt-Busfahrer (Adam Driver), der ein monotones Leben führt und dabei Gedichte schreibt. Poetisch!

9_Paterson © Video: YouTube

> > > PATERSON gibt es hier*

10) Speed (USA 1994)

Genre(s): Action, Abenteuer, Crime

IMDb-Rating: 7,2

Psychopath Payne (Dennis Hopper) ist sauer, weil ihm Cop Jack Traven (Keanu Reeves) einen Bombenanschlag vermasselt hat. Aus Rache denkt er sich etwas besonders Fieses aus: Er platziert einen Sprengsatz in einem Linienbus, der scharf wird, sobald das Gefährt 50 Meilen pro Stunde erreicht. Sollte das Tempo aber wieder sinken, fliegt der Bus in die Luft. Als Jack davon erfährt, versucht er gemeinsam mit der tapferen Passagierin Annie (Sandra Bullock), die Katastrophe abzuwenden Hochgeschwindigkeitsthriller, der zu seiner Zeit sensationell war und heute noch fetzt.

10_Speed © Video: YouTube

> > > SPEED gibt es hier*

11) Heavy Trip (FIN 2018)

Genre(s): Comedy, Musik

IMDb-Rating: 7,2

Mit ihren langen Haaren und ihrer stets in Schwarz gehaltenen Kleidung gelten die vier Freunde Turo (Johannes Holopainen), Pasi (Max Ovaska), Lotvonen (Samuli Jaskio) und Jynkky (Antti Heikkinen) in ihrem kleinen finnischen Heimatdorf als Exoten und werden von den Bewohnern deswegen oft belächelt und auch nicht so richtig ernstgenommen. Das wollen die Jungs nicht auf sich sitzen lassen und planen mit ihrer Band „Impaled Rektum“ auf dem Northern-Damnation-Festival in Norwegen aufzutreten, um die Bewohner ihres Dorfes eines Besseren zu belehren. Doch schon bei der Generalprobe in der örtlichen Kneipe geht schief, was nur schiefgehen kann. Und das ist längst nicht alles, schließlich verlieren sie auch noch ein Bandmitglied, ja, sogar ihr Transporter wird von der Polizei eingezogen. Den Roadtrip sowie den anschließenden Auftritt will sich die Metal-Band aber um keinen Preis nehmen lassen — komme was wolle…

11_Heavy Trip © Video: YouTube

> > > HEAVY TRIP gibt es hier*

12) Vier himmlische Freunde (Heart and Souls, USA 1993)

Genre(s): Comedy, Drama, Fantasy

IMDb-Rating: 6,9

Thomas Reilly (Robert Downey jr.) ist ein echter Wunderknabe: Er hat Riesenerfolg als Nachwuchsbanker, eine bezaubernde Verlobte und eine vielversprechende Zukunft - allerdings vergisst er immer mehr, worauf es im Leben wirklich ankommt. Damit ruft er vier Schutzengel auf den Plan, die ihm schon in seiner Kindheit zur Seite standen. Und während Thomas seinen unsichtbaren Freunden hilft, erkennt er endlich, dass sich etwas ändern muss, wenn er nicht die Liebe seiner Freundin verlieren will.

12_Vier himmlische Freunde © Video: YouTube

> > > VIER HIMMLISCHE FREUNDE gibt es hier*

13) La Camioneta: The Journey of One American Schoolbus (2012)

Genre(s): Doku

IMDb-Rating: 6,8

Preisgekrönter Dokumentarfilm von Mark Kendal über einen ausgemusterten US-Schulbus auf seinem Weg nach Guatemala.

13_La Camioneta: The Journey of One American Schoolbus © Video: YouTube

> > > LA CAMIONETA: THE JOURNEY OF ONE AMERICAN SCHOOLBUS gibt es hier*

14) Ein Sommer in Griechenland (D 2015)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Rating: 6,8

Mitten in Piräus wird Riekes (Aglaia Szyszkowitz) nagelneuer Reisebus geklaut. Der Verlust bedroht die Existenz des kleinen Touristikunternehmens Nigbur, das sie mit ihrer Schwester leitet. Denn die Versicherung zahlt nur, wenn Rieke den Bus auf einem bewachten Parkplatz abgestellt hätte – hat sie aber nicht. Da ersinnt der fesche Taxifahrer Yannis (Georgoulis) einen Schwindel ...

14_Ein Sommer in Griechenland © Video: YouTube

> > > EIN SOMMER IN GRIECHENLAND gibt es hier*

15) Auf engstem Raum (Get on the bus, USA 1996)

Genre(s): Drama, History

IMDb-Rating: 6,8

15 Farbige aus dem Ghetto South Central Los Angeles' fahren mit dem Bus zum "Million Man March" in Washington. Drei Tage dauert der Trip in dem engen Fahrzeug. Die Truppe ist alles andere als homogen - was dazu beiträgt, dass sich die Stimmung schnell erhitzt: Im Bus sitzen u. a. ein desillusionierter alter Mann (Ossie Davis), ein Polizist mit weißer Mutter, ein schwules Paar, ein Filmstudent sowie ein Schauspieler. Die Black Community ist zerstritten...

15_Auf engstem Raum © Video: YouTube

> > > AUF ENGSTEM RAUM gibt es hier*

16) Ein verrückt genialer Coup (Quick Change, USA 1990)

Genre(s): Comedy, Crime

IMDb-Rating: 6,8

Den drei Gaunern Grimm, Phyllis und Loomis gelingt ein genialer Bankeinbruch. Während die Polizei glaubt, die Gangster seien noch in der Bank, befinden sich die Drei bereits auf der Flucht. Doch aufgrund eines Fehlers des minderbemittelten Loomis bekommt Polizeichef Rotzinger Wind davon. Ein Wettlauf mit der Zeit und gegen die Stadt New York beginnt. Auf dem Weg zum Flughafen werden die Drei beraubt, ihr Auto zerstört, sie geraten an einen Taxifahrer, der nur Bahnhof versteht, und in dubiose Mafiakreise. Schließlich hält sie ein penibler Busfahrer auf. Als Grimm und Kumpane doch noch den Airport erreichen, kommt alles anders, als sie glauben... Von und mit Bill Murray, der hier ein Remake des Belmondo-Krachers „The Boss“ abgeliefert hat..

16_Ein verrückt genialer Coup © Video: YouTube

> > > EIN VERRÜCKT GENIALER COUP gibt es hier*

17) Magic Trip (Magic Trip: Ken Kesey's Search for a Kool Place, USA 2011)

Genre(s): Doku

IMDb-Rating: 6,8

Eine Dokumentation über Ken Kesey und den legendären Road-Trip der Merry Prankster’s (Künstler-Hippie-Gruppe) durch die USA.

17_Magic Trip © Video: YouTube

> > > MAGIC TRIP gibt es hier*

18) Wo alle Straßen enden (The Wayward Bus, USA 1957)

Genre(s): Drama

IMDb-Rating: 6,7

Auf der Fahrt zur kalifornisch-mexikanischen Grenze, bei heftigem Unwetter, reagieren Insassen eines schrottreifen Fahrzeugs lebensgefährliche Zwischenfälle mit dem Ausbruch verdrängter oder verklemmter Triebe ab. Formal ansehnliche, mit handfester Spannung inszenierte Literaturverfilmung. Mit: Joan Collins, Jayne Mansfiel u.a.

18_Wo alle Straßen enden © Video: YouTube

> > > WO ALLE STRASSEN ENDEN gibt es hier*

19) Bus Stop (USA 1956)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Rating: 6,6

Cherie (Marilyn Monroe) arbeitet als Barsängerin in einem Wüstenkaff. Dort strandet Cowboy Bo Decker (Murray) und verliebt sich in die Schöne. Kurzentschlossen entführt er sie und will sie heiraten Hervorragend gespielt von Marilyn Monroe.

19_Bus Stop © Video: YouTube

> > > BUS STOP gibt es hier*

20) 16 Blocks (USA 2006)

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 6,6

Der völlig abgewrackte Cop Mosley (Bruce Willis) soll Kleingauner Eddie (Rapper Mos Def) die titelgebenden sechzehn Häuserblocks zum nächsten Gericht eskortieren. Doch der Routinejob artet zum Überlebenskampf aus ... Cool.

20_16 Blocks © Video: YouTube

> > > 16 BLOCKS gibt es hier*

21) The White Bus (Red, White and Zero GB 1967)

Genre(s): Drama

IMDb-Rating: 6,5

The White Bus ist ein 1967er Kurzfilm der britischen Regisseurin Lindsay Anderson. Das Drehbuch wurde gemeinsam mit Shelagh Delaney aus einer Kurzgeschichte ihrer Sammlung Sweetly Singt the Donkey übernommen. Der White Bus war auch das Filmdebüt von Anthony Hopkins.

21_The White Bus © Video: YouTube

> > > THE WHITE BUS gibt es hier*

22) Passwort: Swordfish (Swordfish, USA 2001)

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Rating: 6,5

Superhacker Stanley soll für den windigen Gabriel (John Travolta) einen Code knacken, der die Regierung um einige Milliarden erleichtern würde. Der perfekt geplante Coup gerät aber aus dem Ruder ... Fetziger Actioner mit zynischen Sprüchen.

22_Passwort Swordfish © Video: YouTube

> > > PASSWORT: SWORDFISH gibt es hier*

23) Nichts zu verlieren (D 2018)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Rating: 6,7

Nach einem Einbruch bleibt das Fluchtauto des Räubertrios Tom (Christopher Schärf), Charly (Marcel Mohab) und Richy (Georg Friedrich) liegen. Zwei von ihnen entführen einen Bus. Bald wird ihnen klar, dass die Passagiere Teilnehmer einer Trauerreise sind.. Regie: Wolfgang Murnberger

24) Ausnahmezustand (The Siege, USA 1998)

Genre(s): Action, Thriller

IMDb-Rating: 6,3

Arabische Terroristen sprengen in New York einen vollen Bus, danach ein Theater und schließlich das FBI-Hauptquartier in die Luft. Die Amerikaner rufen den Ausnahmezustand aus, woraufhin der gnadenlose General Devereaux (Bruce Willis) fast alle arabischstämmigen New Yorker kasernieren und einige sogar foltern lässt. Das Ende der Demokratie in Amerika? FBI-Mann Hubbard (Demzel Washington) stellt sich Devereaux entgegen Gut besetzt, beklemmend prophetisch: Seit 9/11 bekämpfen die Vereinigten Staaten den Terror mit rechtlich fragwürdigen Methoden.

24_Ausnahmezustand © Video: YouTube

> > > AUSNAHMEZUSTAND gibt es hier*

25) The Runaway Bus (GB 1954)

Genre(s): Comedy, Crime, Mystery

IMDb-Rating: 6,3

Britische Komödie, die 1954 von Val Guest produziert, geschrieben und inszeniert wurde. Es spielen Frankie Howerd, Margaret Rutherford und Petula Clark. Der Film wurde in den Southall Studios in London hergestellt. Mit: Margaret Rutherford, Petula Clark.

25_The Runaway Bus © Video: YouTube

> > > THE RUNAWAY BUS gibt es hier*

26) Bus 657 (Heist, USA 2015)

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Rating: 6,1

Um eine lebensrettende Operation für seine Tochter bezahlen zu können, benötigt der Ganove Vaughn (Jeffrey Dean Morgan) 300.000 Dollar. Bei seinem Boss, Casinochef The Pope (Robert De Niro), stößt er mit seinem Anliegen auf taube Ohren - und wird gefeuert. Also nimmt er den Vorschlag von Sicherheitsmann Cox an, den Casinotresor auszurauben. Doch der eilige Coup geht schief und Vaughn und Cox müssen einen Bus samt Passagieren kapern, um flüchten zu können. Neben Popes Männern sind ihnen nun auch die Cops auf den Fersen.

26_Bus 657 © Video: YouTube

> > > BUS 657 gibt es hier*

27) Expedition Happiness (D 2017)

Genre(s): Doku

IMDb-Rating: 5,9

Kino-Doku mit sensationellen Besucherzahlen: Junges Berliner Paar baut alten US-Schulbus zum Instagram-tauglichen Wohnmobil um und reist damit samt Berner Sennenhund Rudi von Alaska bis Argentinien.

27_Expedition Happiness © Video: YouTube

> > > EXPEDITION HAPPINESS gibt es hier*

28) Pilgerfahrt nach Padua (D 2011)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Rating: 5,6

Altenpflegerin Gundula (Gisela Schneeberger) geht auf eine Pilgerfahrt nach Padua, um dort für das Liebesglück ihrer Tochter zu beten. Allerdings hat die illustre Pilgertruppe auf dem Weg nach Italien mit einer ganzen Reihe von Pannen und Komplikationen zu kämpfen. Vor allem der schnoddrige Busfahrer Benno (Herbert Knaup) bringt die gottesfürchtige Gundula immer wieder zur Weißglut.

28_Pilgerfahrt nach Padua © Video: YouTube

29) Die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus (The Big Bus, USA 1976)

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 5,6

Die Jungfernfahrt eines atomgetriebenen Busses, komplett ausgestattet mit Schwimmbad und Bowlingbahn, von New York nach Denver gestaltet sich chaotisch. Sabotageakte und verrückte Passagiere machen es dem Fahrer schwer. Mit: Joseph Bologna, Stochard Channing, Jose Ferrer, Lynn Redgrave, Larry Hagman u.a.

29_Die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus © Video: YouTube

> > > DIE HAARSTRÄUBENDE REISE IN EINEM VERRÜCKTEN BUS gibt es hier*

30) Jeepers Creepers II (USA 2003)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 5,6

Die Handlung beginnt wenige Tage nach dem ersten Teil: Eine Gruppe von High-School-Basketballspielernl ist mit einem Bus auf einer einsamen Landstraße unterwegs, doch als dieser eine Panne hat, stellt sich der Creeper ihnen in den Weg. Da schon 22 Tage vergangen sind und das Monster sich in dieser Zeit mit der hilflosen Landbevölkerung amüsiert hat, versucht es, sich die zahlreichen Insassen des Busses zu schnappen. Schließlich machen sich der Farmer und sein Sohn selbständig auf die Jagd nach dem Creeper.

30_Jeepers Creepers 2 © Video: YouTube

> > > JEEPERS CREEPERS 2 gibt es hier*





30 TOP-FILME MIT BUSSEN, GEREIHT NACH PRÄSENZ DES FAHRZEUGS IM FILM:

Speed (USA 1994), IMDb: 7,2 Expedition Happiness (D 2017), IMDb: 5,9 Priscilla - Königin der Wüste (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, AUS 1994), IMDb: 7,5 La Camioneta: The Journey of One American Schoolbus (2012), IMDb: 6,8 Nichts zu verlieren (D 2018), IMDb: 6,4 Pilgerfahrt nach Padua (D 2011), IMDb: 5,6 The Runaway Bus (GB 1954), IMDb: 6,3 Die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus (The Big Bus, USA 1976), IMDb: 5,6 The White Bus (Red, White and Zero GB 1967), IMDb: 6,5 Paterson (USA 2016), IMDb: 7,4 Bus 657 (Heist, USA 2015), IMDb: 6,1 Jeepers Creepers II (USA 2003), IMDb: 5,6 Heavy Trip (FIN 2018), IMDb: 7,2 Bana Masal Anlatma (Telling Tales, TR 2015), IMDb: 7,7 Bus 174 (Onibus 174, NL 2002), IMDb: 7,9 Ein Sommer in Griechenland (D 2015), IMDb: 6,8 Auf engstem Raum (Get on the bus, USA 1996), IMDb: 6,8 Wo alle Straßen enden (The Wayward Bus, USA 1957), IMDb: 6,7 Into the Wild (USA 2007), IMDb: 8,1 Almost Famous (USA 2000), IMDb: 7,9 Magic Trip (USA 2011), IMDb: 6,8 Bus Stop (USA 1956), IMDb: 6,6 In den Straßen der Bronx (A Bronx Tale, USA 1993), IMDb: 7,8 Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993), IMDb: 7,8 Vier himmlische Freunde (Heart and Souls, USA 1993), IMDb: 6,9 Asphalt Cowboy (Midnight Cowboy, USA 1969), IMDb: 7,9 Ein verrückt genialer Coup (Quick Change, USA 1990), IMDb: 6,8 16 Blocks (USA 2006), IMDb: 6,6 Passwort: Swordfish (USA 2001), IMDb: 6,5 Ausnahmezustand (The Siege, USA 1998), IMDb: 6,3