Biker-Serien wie Sons of Anarchy oder Mayans M.C. gehen voll ab. Motorrad-Serien entführen uns in eine Welt von motorisierten Bruderschaften und brutalen Biker-Gangs wo Ehre, Loyalität und strenge Regeln das Leben und Handeln bestimmen. Welche Serien es noch gibt und welche die besten sind, erfahrt ihr hier.

BESTENLISTE: DIE 12 BESTEN BIKER-SERIEN FÜR MOTORRAD-FANS

1) Long Way Round (2004-2005)

Genre(s): Doku, Abenteuer

IMDb-Bewertung: 8,7

Handlung: 10-teilige Miniserie mit Ewan McGregor und Charley Boorman, die in 115 Tagen und 30.395 km um die Welt fahren. McGregor und Boorman nutzten die Reise, um auf UNICEF aufmerksam zu machen. Einzigartig, lustig, spannend und nie langweilig.

Long Way Round (2004-2005) © Video: YouTube

Long Way Round gibt es hier*

2) Sons of Anarchy (2014-2018)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 8,6

Handlung: Großartige US-amerikanische Dramaserie von Kurt Sutter über den fiktiven Motorradclub Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original (wird in der Serie oft als SAMCRO abgekürzt oder weiter zu Sam Crow verballhornt). Die Handlung der Serie ist lose an Shakespeares Drama Hamlet angelehnt.

Sons of Anarchy (2014-2018) © Video: YouTube

Sons of Anarchy gibt es hier*

3) Ride with Norman Reedus (seit 2016)

Genre(s): Reality

IMDb-Bewertung: 8,2

Handlung: In der US-Dokuserie lässt The Walking Dead-Star Norman Reedus seinem Motorrad-Enthusiasmus freien Lauf und nimmt die Zuschauer mit auf einen wilden Trip durch die Welt der Motorräder - inklusive berühmter Wegbegleiter wie Peter Fonda oder Robert Rodriguez.

Ride with Norman Reedus (seit 2016) © Video: YouTube

Ride with Norman Reedus gibt es hier*

4) Harley and the Davidsons (2016)

Genre(s): Biografie

IMDb-Bewertung: 8,2

Handlung: Miniserie über die Harley-Davidson-Gründer.

Born to ride, geboren um Motorrad zu fahren! Das berühmt-berüchtigte Biker-Motto trifft auf kaum jemanden besser zu, als auf die Gründungsväter der legendären Motorradmarke Harley-Davidson. Mit dem Fahren alleine geben sich William „Bill“ Harley und Arthur Davidson aber nicht zufrieden: 1903 gründen die Schulfreunde in einer Hinterhofwerkstatt in Milwaukee ihre eigene Firma, die „Harley-Davidson Motor Company“.

Wer hätte damals gedacht, dass aus dem Traum und der Leidenschaft zwei 19-jähriger Jungs ein Meilenstein der Motorradgeschichte wird, der bis heute Biker-Herzen auf der ganzen Welt höher schlagen lässt? Von röhrenden Maschinen bis hin zum Lebensgefühl grenzenloser Freiheit: Basierend auf wahren Ereignissen zeichnet diese Discovery-Serie die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit all ihren Höhen und Tiefen nach - und geht dabei dem Mythos Harley-Davidson auf den Grund.

Harley and the Davidsons (2016) © Video: YouTube

Harley and the Davidsons gibt es hier*

5) Into the Badlands (2015)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 8,1

Handlung: Hierbei handelt es sich zwar grundsätzlich um eine Martial Arts-Serie, Into the Badlands dreht sich aber um einen mächtigen sowie weisen Krieger. Dieser reist mit einem Motorrad und trägt immer ein Katana bei sich. Seine Misson: Die Suche nach der Erleuchtung.

Die Geschichte von Into the Badlands orientiert sich grob an der chinesischen Sage Journey to the West (Die Reise nach Westen).

Into the Badlands (2015) © Video: YouTube

Into the Badlands gibt es hier*

6) Nitro Circus (seit 2009)

Genre(s): Action, Comedy, Reality

IMDb-Bewertung: 7,7

Handlung: Um die erste Season Nitro Circus bei MTV aus der Taufe zu heben, haben die Produzenten von Jackass – Jeff Tremaine, Johnny Knoxville und Trip Taylor – eng mit Travis Pastrana, Gregg Godfrey und Jeremy Rawle zusammengearbeitet.

Travis Pastrana, legendärer Freestyle-Motocrossprofi und neunfacher X-Games-Goldmedaillengewinner, der sich mittlerweile ein kleines Imperium aufgebaut hat, macht, was man bisher für unmöglich oder zumindest für nicht ratsam hielt.

Ob er nun ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springt oder der erste ist, der mit einem Motorrad einen doppelten Rückwärtssalto macht, Pastrana kennt keine Grenzen. Profi-Mountainbiker und guter Freund aus Kindertagen Jim DeChamp, Maulheld und Ex-Motocrossprofi Andy Bell, Motocross-Rennsportlerin Jolene Van Vugt, der professionelle Skifahrer und Base-Jumper Erik Roner und Streetbike Tommy, stämmiger Bauarbeiter & Stuntdummy, begleiten ihn bei dem mit Stunts vollgepackten Festival der schlechten Ideen und der guten Laune.

Nitro Circus (seit 2009) © Video: YouTube

Nitro Circus gibt es hier*

7) Mayans M.C. (seit 2018)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,5

Handlung: Spin-of zu Sons of Anarchy: Ezekiel "EZ" Reyes ist frisch aus dem Gefängnis entlassen und Mitglied des Mayans M.C. und an der Grenze zwischen Kalifornien und Mexiko unterwegs. Er muss sich in einer Stadt neu beweisen, in der er einst der Goldjunge war.

Mayans M.C. (seit 2018) © Video: YouTube

Mayans M.C. gibt es hier*

8) Bikie Wars - Brothers in Arms (2012)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,1

Handlung: Eine 6teilige Miniserie nach realen Begebenheiten über den Comancheros MC und den Bandidos MC in Australien und das Massaker, das beide MCs in Milperra begingen.

Bikie Wars - Brothers in Arms (2012) © Video: YouTube

Bikie Wars – Brothers in Arms gibt es hier*

9) Biker Mice from Mars (1993-1996)

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

IMDb-Bewertung: 7,0

Handlung: Eine auf dem Mars lebende, dem Motorsport fröhnende menschenähnliche Mäuse-Spezies wird von den Plutarkiern, einer übergewichtigen, an Fische erinnernde Spezies, ausgelöscht. Lediglich drei Biker-Mäuse können sich in ein Raumschiff retten, werden jedoch über der Erde von den Plutarkiern abgeschossen und müssen in Chicago notlanden.

Dort treffen sie auf die Mechanikerin Charley und erfahren, dass die Plutarkier auch bereits auf der Erde angekommen sind, um ihre natürlichen Ressourcen auszubeuten.

Biker Mice from Mars (1993-1996) © Video: YouTube

Biker Mice from Mars gibt es hier*

10) Street Hawk (1985)

Genre(s): Action, Crime, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,8

Handlung: Der frühere Motorradpolizist Jesse Mach ist nach einem Unfall mit Knieverletzung zur Büroarbeit gezwungen. Der FBI-Mann und Erfinder Norman Tuttle engagiert Mach jedoch für einen geheimen Spezialauftrag: Jesse soll das von Tuttle entwickelte Hightech-Motorrad "Street Hawk" testen. Das bis zu 500 km/h schnelle Wundergefährt ist perfekt für die Verbrecherjagd...

Street Hawk (1985) © Video: YouTube

Street Hawk gibt es hier*

11) CHiPs (1977-1983)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 6,4

Handlung: Francis "Ponch" Poncherello und Jon Baker sind zwei Police Officer, die für die California Highway Patrol ("CHP") auf den Freeways um Los Angeles unterwegs sind. Bei ihren Touren treffen sie immer wieder auf Menschen in Not oder geraten in Fälle von Autoschiebereien und Drogenhandel. Privat die besten Freunde, haben die beiden eine recht unterschiedliche Auffassung von ihrem Beruf. Während Baker sich streng an die Regeln zu halten versucht, geht "Ponch" gerne mal mit dem Kopf durch die Wand und nimmt es mit den Vorschriften nicht immer so genau. Das bringt den beiden gelegentlich Ärger mit ihrem Vorgesetzten Sergeant Getraer ein.

CHiPs (1977-1983) © Video: YouTube

CHiPs gibt es hier*

12) Renegade – Gnadenlose Jagd (1992-1997)

Genre(s): Action, Abenteuer, Crime

IMDb-Bewertung: 6,1

Handlung: Der Polizist Reno Raines (Lorenzo Lamas) wird auf die Machenschaften seiner korrupten Kollegen aufmerksam, die mittlerweile die Fronten gewechselt haben. Da er in einem Prozess gegen sie aussagen will, versuchen sie, ihn zu töten. Der Mordanschlag auf ihn schlägt fehl, jedoch wird Raines’ Freundin dabei getötet. Der Drahtzieher, Donald „Dutch“ Dixon, erschießt daraufhin den Mitverbrecher Buzzy Burrell und hängt Raines den Mord an.

Reno Raines entkommt aus dem Gefängnis und geht auf die Jagd. Zusammen mit Bobby Sixkiller und Cheyenne Phillips, arbeitet Reno als Kopfgeldjäger bei der Suche nach dem einzigen Mann, der seinen Namen reinwaschen kann.

Renegade (1992-1997) © Video: YouTube

Renegade gibt es hier*

MEHR BESTENLISTEN GIBT ES HIER:

DIE 21 BESTEN MOTORRAD-FILME ALLER ZEITEN

20 GENIALE BUDDY-FILME MIT BESTEN FREUNDEN

DIE 13 BESTEN MUSIKER-BIOPICS