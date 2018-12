Bestenliste: Die 40 genialsten Film-Buddys aller Zeiten

Beste Freunde soll niemand trennen! An dieses Motto halten sich auch die Buddys, BFFs und Bromancer in unserer Bestenliste. Plus: Trailer zu den Filmen, Kurzinhalt und IMDb-Bewertung

Wer kennt und liebt nicht Laurel und Hardy, Bud Spencer und Terence Hill oder Jack Lemmon und Walter Matthau? Leinwandpaare finden sich in so genannten Buddy-Filmen (bzw. Buddy Movies), einem eigenen Filmgenre, das mit zwei Hauptcharakteren gleichen Geschlechts befasst.

Der Begriff Buddy-Movie leitet sich vom englischen Wort Buddy ab, was Freund oder Kumpel bedeutet. Im Normalfall geht es darum, dass die beiden (oft sehr unterschiedlichen) Persönlichkeiten ein Ereignis oder eine Situation meistern müssen – und das in Teamarbeit. Kein Wunder, dass das oft keine leichte Aufgabe ist, womit natürlich Tür und Tor zur Komödie geöffnet ist...

BESTENLISTE: DIE 40 GENIALSTEN FILM-BUDDYS bzw. DIE 20 GENIALSTEN BUDDY-FILME ALLER ZEITEN

1) Tim Robbins & Morgan Freeman

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: DIE VERURTEILTEN (The Shawshank Redemption, 1994)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 9,3

Nach einem Indizienprozess wird Bankmanager Andy Dufresne (Tim Robbins) 1947 wegen Doppelmordes zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Von Anfang an passt der stille Finanzprofi so gar nicht in das berüchtigte Zuchthaus Shawshank. Man verprügelt ihn, das Personal ist korrupt, einzig im schwarzen Mithäftling Red (Morgan Freeman) findet er einen Vertrauten. Nach und nach fügt sich Andy in den Gefängnisalltag ein, erträgt ihn mit stoischer Gelassenheit - zumindest nach außen hin Bewegende Ausnahmeadaption nach Stephen King - für viele einer der besten Filme aller Zeiten!

Klicken, um den Trailer zu Die Verurteilten anzuschauen © Columbia Pictures

2) Benedict Cumberbatch & Martin Freeman

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: SHERLOCK (2010-)

Genre(s): 9,2

IMDb-Bewertung: Crime, Drama, Mystery

Der Einstand von Benedict Cumberbatch, der mittlerweile Hollywood-Karriere gemacht hat, als Top-Spürnase, die hier in der Gegenwart ermittelt. Im ersten Fall wird London von einer rätselhaften Todesserie erschüttert, innerhalb kurzer Zeit haben vier Menschen auf dieselbe Art Suizid begangen. Holmes und Dr. Watson (Martin Freemnan), die sich eben erst kennengelernt haben, machen sich an die Aufklärung der mysteriösen Ereignisse. Offenbar treibt ein diabolischer Serienkiller sein Unwesen... Cool, sarkastisch, spannend, optisch stark.

Klicken, um den Trailer zu Sherlock anzuschauen © BBC

3) John Travolta & Samuel L. Jackson

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: PULP FICTION (1994)

Genre(s): Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 8,9

Vincent (John Travolta), der mit Partner Jules (Samuel L. Jackson) die Drecksarbeit für Gangster Marcellus erledigt, soll sich um Mia (Uma Thurman), des Chefs Frau mit Hang zu allerlei Drogen, kümmern Kunstvoll verschachtelt, mit grenzgenialen Dialogen. Skript-Oscar!

Klicken, um den Trailer zu Pulp Fiction anzuschauen © Miramax Films

4) Robert Redford & Paul Newman

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: DER CLOU (The Sting, 1973)

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 8,3

Chicago im Jahr 1936: Der clevere Trickbetrüger Hooker (Robert Redford) nimmt einen Geldkurier aus - nicht ahnend, dass dieser für den ebenso eitlen wie mächtigen Unterweltkönig Lonnegan (Robert Shaw) arbeitet. Als der Hookers Partner und Freund Luther töten lässt, ist Rache angesagt. Jedoch hat Hooker mit Gewalt nichts am Hut und tut sich mit dem legendären Gentleman-Ganoven Gondorff (Paul Newman) zusammen, der Luther ebenfalls geschätzt hat. Die beiden werden sich darüber einig, Lonnegan den Mord dort heimzuzahlen, wo es ihm am meisten wehtut: in der Brieftasche! Da der Capo aber nicht mit einfachen Tricks zu überlisten ist, entwickeln sie einen komplizierten Plan. Vor der Kulisse eines getürkten Buchmacherladens hecken sie einen Pferdewettbetrug aus, der an Cleverness seinesgleichen sucht ...

Klicken, um den Trailer zu Der Clou anzuschauen © Universal Pictures

5) Bruce Willis & Reginald VelJohnson

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: STIRB LANGSAM (Die Hard, 1988)

Genre(s): Action, Thriller

IMDb-Bewertung: 8,2

1988 lief Stirb langsam in den österreichischen Kinos an und hat seitdem nichts an Dynamik oder Coolness verloren: New-York-Cop John McClane (Bruce Willis) besucht seine Frau bei der Firmenweihnachtsfeier in einem Hochhaus in L. A. - als Terroristen unter der Führung von Hans Gruber (Alan Rickman in seiner ersten Filmrolle!) die Party aufmischen. McClane kann sich verstecken und holt sich die bösen Buben, einen nach dem anderen Einfach Weltklasse! John McClane hat alles im Griff, nicht zuletzt dank Sgt. Al Powell (Reginald VelJohnson) ...

Klicken, um den Trailer zu Stirb Langsam anzuschauen © 20th Century Fox

6) Tony Curtis & Jack Lemmon

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: MANCHE MÖGENS HEISS (Some like it hot, 1959)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 8,2

Chicago 1929: Die arbeitslosen Jazzmusiker Joe (Tony Curtis) und Jerry (Jack Lemmon) werden zufällig Zeuge, wie Mafioso Gamaschen-Colombo (George Raft) einige Widersacher in einer Garage hinrichtet. Weil sie ertappt werden, als sie abhauen wollen, geraten sie selbst auf die Abschussliste des Gangsters. Kurzerhand taucht das Duo - als die verkleideten Frauen Josephine und Daphne! - in einer Damenkapelle unter, die ein Engagement in Miami hat. Auf der Zugfahrt nach Florida verschauen sich die "getarnten" Männer in die kurvige Sängerin Sugar (Marilyn Monroe). Die versteht sich mit ihren neuen "Freundinnen" bestens

Klicken, um den Trailer zu Manche mögens heiß anzuschauen © United Artists

7) Robert Redford & Paul Newman

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: ZWEI BANDITEN (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969)

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 8,1

Die Ganoven Butch Cassidy (Paul Newman) und Sundance Kid (Robert Redford) wollen den Union-Pacific-Expresszug gleich zweimal ausrauben! Beim ersten Mal geht's gut, beim zweiten Mal warten Gesetzeshüter im Waggon und machen von nun an gnadenlos Jagd auf die Outlaws. Trotz viel Geballer zu Beginn und im unvergessenen Finale ist der Film vor allem wegen seines Humors und seiner Leichtfüßgkeit in die Filmhistorie eingegangen -und wegen der coolen Hauptdarsteller!

Klicken, um den Trailer zu Zwei Banditen anzuschauen © 20th Century Fox

8) Simon Pegg & Nick Frost

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: HOT FUZZ (2007)

Genre(s): Action, Comedy

IMDb-Bewertung: 7,9

Nicholas Angel (Simon Pegg) ist mit Abstand der beste Polizist in London. Mit seiner 400-prozentigen Aufklärungsrate lässt er seine weniger fleißigen Kollegen ziemlich alt aussehen. Also wird er eines Tages einfach befördert - und ins im wahrsten Sinn verschlafene Provinznest Sandford abgeschoben, wo kleine Ladendiebstähle und ausgebüxte Schwäne zu den Highlights im Cop-Dienstalltag zählen. Gerade als Angel schon kurz davor ist, sich seinem Schicksal zu ergeben, erregt eine schwer nach Mord riechende Unfallserie seine Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Neo-Partner Danny (Nick Frost), der nach mehr Action giert, beginnt er zu ermitteln - und kommt einer haarsträubenden Verschwörung auf die Schliche ...

Klicken, um den Trailer zu Hot Fuzz anzuschauen © Universal Pictures

9) John Belushi & Dan Aykroyd

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: THE BLUES BROTHERS (1980)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 7,9

Kaum aus dem Gefängnis entlassen, erfährt Jake (John Belushi) von seinem Bruder Elwood (Dan Aykroyd), dass das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, wegen erdrückender Steuerschulden geschlossen werden soll. Um das Geld zu beschaffen, versuchen die Brüder ihre alte Rhythm-&-Blues-Band zusammenzutrommeln. Dabei funken ihnen aber zwei eifersüchtige Ladys, Polizisten, Neonazis und eine Country-Band dazwischen – Dan Aykroyd und John Belushi treffen aber auch Soulstars wie Aretha Franklin und James Brown.

Trailer zu The Blues Brothers © Video: YouTube

10) Jack Lemmon & Walter Matthau

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: EIN SELTSAMES PAAR (The Odd Couple 1968)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,7

Eine zeitlos-geniale Screwball-Komödie mit Jack Lemmon und Walter Matthau in Höchstform: Nach der Scheidung von seiner Frau versucht der Versicherungsvertreter Felix (Jack Lemmon), sich umzubringen. Doch das klappt einfach nicht. Sein alter Freund, der geschiedene Sportreporter Oscar (Walter Matthau), hat Mitleid, will seinen Kumpel wieder auf andere Gedanken bringen und nimmt Felix bei sich auf. Das Problem: Während Felix ein Hypochonder und Reinlichkeitsfanatiker ist, ist Oscar eine extrem schlampige Person. Es kommt, wie es kommen muss: Oscar hat bald die Schnauze voll und schmeißt seinen Freund kurzerhand aus der Wohnung. Schnell plagen ihn allerdings Gewissensbisse ...

Trailer zu Ein seltsames Paar © Video: YouTube

11) Mel Gibson & Danny Glover

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: LETHAL WEAPON (1987)

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,6

Rasanter erster Einsatz von Mel Gibson und Danny Glover als ungleiches L. A. P. D.-Cop-Gespann: Er gilt als erfahrener und stets besonnener Sergeant beim Los Angeles Police Department: Roger Murtaugh (Danny Glover) ist zudem glücklich verheiratet, Vater von drei Kindern und feiert gerade seinen 50. Geburtstag. Sergeant Martin Riggs (Mel Gibson) vom Drogendezernat ist das genaue Gegenteil. Er haust in einem Wohnwagen, raucht, trinkt und ist psychisch labil sowie suizidgefährdet, seit seine Frau vor einigen Jahren bei einem Autounfall umkam. Nach einer selbstmörderischen Undercoveraktion teilen sie ihm Murtaugh als Partner zu. Der ist wenig begeistert, rauft sich aber mit dem Neuling zusammen, um den Mord an einer Prostituierten aufzuklären. Spuren führen das ungleiche Cop-Duo bald auf die Spur ehemaliger Elitesoldaten, die nun im Drogengeschäft mitmischen...

Klicken, um den Trailer zu Lethal Weapon anzuschauen © Warner Bros.

12) Terence Hill & Bud Spencer

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: ZWEI WIE PECH UND SCHWEFEL (Watch Out, We’re Mad 1974)

Genre(s): Action, Comedy

IMDb-Bewertung: 7,5

Bei einem Autorennen gewinnen die Kumpels Ben (Bud Spencer) und Kid (Terence Hill) einen knallroten Strand-Buggy, doch kaum erhalten, geht ihr Preis in Flammen auf. Der skrupellose Schlägertrupp eines Grundstücksspekulanten, genannt Doktor (Pleasence), ist dafür verantwortlich. So geht's natürlich gar nicht ...

Prügel-Unfug mit legendären deutschen Synchronsprüchen (Etwa wenn Bud konstatiert: "Nun guck' ihn dir an, der hat auch nicht mehr Grips als'n Spatz Fleisch an der Kniescheibe!")

Trailer zu Zwei wie Pech und Schwefel © Video: YouTube

13) Susan Sarandon & Geena Davis

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: THELMA & LOUISE (1991)

Genre(s): Abenteuer, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 7,4

Die naive verheiratete Hausfrau Thelma (Geena Davis) und die resolute Kellnerin Louise (Susan Sarandon) sind ganz unterschiedlich, aber dicke Freundinnen. Ein gemeinsamer männerloser Wochenendtrip in die Berge soll Urlaub vom Alltagstrott bringen, also steigen die nicht mehr ganz jungen Damen in Louises türkisen Ford Th underbird und brausen los. In einer Country-Spelunke flirtet Thelma mit einem angetrunkenen Cowboy, der die Situation missversteht und ihr an die Wäsche will - woraufhin Louise den Kerl mit dem Revolver aus ihrem Handschuhfach zur Raison bringt. Und über den Haufen schießt! Was nun? Zur Polizei zu gehen, wäre zwecklos: "Niemand würde uns glauben." Drum geht es ab in Richtung Mexiko, die US-Staatsgewalt (u. a. Harvey Keitel) an den Reifen

Männer sind in Ridley Scotts legendärem Roadmovie, das im Stil eines modernen Westerns daherkommt, nur Beiwerk -das sorgte Anfang der 90er bei so manchem (männlichen) Kritiker für Ärger. Das Skript gewann Oscar und Golden Globe, Brad Pitt hat einen textilarmen Kurzauftritt.

Klicken, um den Trailer zu Thelma & Louise anzuschauen © MGM

14) Will Smith & Tommy Lee Jones

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: MEN IN BLACK (1997)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,3

Sie sind unter uns: "Es gibt etwa 15.000 Aliens auf diesem Planeten", erklärt Spezialagent K (Tommy Lee Jones) seinem neuen Rekruten J (Will Smith). Steven Spielberg ist einer von ihnen, Sylvester Stallone ebenfalls. Doch da nicht alle Außerirdischen in friedlicher Absicht kommen, werden ihre Aktivitäten von den urcoolen, stets Schwarz tragenden Agenten der Einwanderungsbehörde verfolgt. Alle Hände voll zu tun gibt's, als eine galaktische Riesenkakerlake die Herrschaft auf Erden anpeilt.

Klicken, um den Trailer zu Men in Black anzuschauen © Columbia Pictures

15) Jim Carrey & Jeff Daniels

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: DUMM UND DÜMMER (Dumb and Dumber, 1994)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,3

Ohne es zu ahnen, stolpern die zwei herzensguten Volldeppen Harry (Jeff Daniels) und Lloyd (Jim Carrey) in einen Entführungsfall und stellen nebenbei den Nobel-Skiort Aspen auf den Kopf. – Ein Feuerwerk an genial-dummen Gags!

Klicken, um den Trailer zu Dumm und dümmer anzuschauen © New Line Cineam

16) Jackie Chan & Chris Tucker

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: RUSH HOUR (1998)

Genre(s): Action, Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 7,0

Als die elfjährige Tochter des chinesischen Konsuls Han in L. A. gekidnappt wird, bittet der Diplomat den Hongkonger Chief Inspector Lee (Jackie Chan) um Hilfe. Sehr zum Leidwesen des FBI, dem die asiatische Einmischung natürlich nicht passt. Also stellt man dem "Schlitzauge" den nervigen Dampfplauderer Det. Carter (Chris Tucker) zur Seite. Der soll Lee fortan von den Ermittlungen fernhalten. Die beiden können zunächst gar nicht miteinander, liefern sich ein Katz-und Mausspiel. Es dauert, bis sich das Duo verbündet ... Flott-witzige Buddy-Action mit tollen Hauptdarstellern.

Klicken, um den Trailer zu Rush Hour anzuschauen © New Line Cinema

17) Owen Wilson & Vince Vaughn

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: DIE HOCHZEITSCRASHER (Wedding Crashers, 2005)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,0

John (Owen Wilson) und sein bester Kumpel Jeremy (Vince Vaughn) frönen einem speziellen Hobby: Sie tauchen uneingeladen bei Hochzeiten auf, machen sich dort an Single-Frauen ran und schleppen selbige anschließend ab. Und egal, ob US-Wedding, knallbunte indische oder konservative jüdische Zeremonie, die Hallodris gehen nie allein nach Hause. Just beim Topevent des Jahres, der Hochzeit einer Politikertochter, kommen den beiden dann Gefühle in die Quere …

Klicken, um den Trailer zu Die Hochzeitscrasher anzuschauen © New Line Cinema

18) Nick Nolte & Eddie Murphy

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: NUR 48 STUNDEN (48 Hrs., 1982)

Genre(s): Action, Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 6,9

Verbrecher Ganz gelingt mithilfe seines Kumpels Billy Bear die Flucht aus dem Straflager. Als die zwei in San Francisco zwei Cops erschießen, bläst der Polizist Jack Cates (Nick Nolte) zur Jagd auf die Killer. Dafür borgt er sich Ganz' Ex-Komplizen Reggie (Eddie Murphy) aus dem Gefängnis aus, mit dessen Hilfe er die Spur der Killer aufnehmen will. Leider erweist sich Reggie als Dauerquassler, was an Cates' Nerven zerrt.

Walter Hills Actioner besticht mit coolen Sprüchen und furioser Action, gilt für viele als Buddy-Movie-Prototyp und markierte Eddie Murphys Durchbruch.

Trailer zu Nur 48 Stunden © Video: YouTube

19) Will Smith & Martin Lawrence

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: BAD BOYS (1995)

Genre(s): Action, Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 6,8

Aus dem Drogendezernat von Miami wurde beschlagnahmtes Heroin gestohlen. Für die Aufsichtsbehörde ein willkommener Grund, das skandalöse Revier endlich zu schließen. Die einzige Chance, dies zu verhindern: Die unterschiedlichen Cop-Partner Mike (Smith), flotter Frauenheld, und Marcus (Lawrence), redlicher Familienvater, müssen den Stoff innerhalb von 72 Stunden finden. Eine erste Spur führt das smarte Duo zu Gangster Fouchet (Karyo)... –Fetzig, witzig, mit coolen Sprüchen: das unterhaltsame Debüt von Transformers-Regisseur Michael Bay.

Klicken, um den Trailer zu Bad Boys anzuschauen © Columbia Pictures

20) Kurt Russell & Sylvester Stallone

Film, in denen die beiden beste Freunde sind: TANGO & CASH (1989)

Genre(s): Action, Comedy, Crime

IMDb-Bewertung: 6,4

Der immer adrett gekleidete Polizist Ray Tango (Sylvester Stallone) und sein schroffer Kollege Gabe Cash (Kurt Russell) könnten unterschiedlicher nicht sein.Trotzdem gibt es (wenige) Gemeinsamkeiten: Sie sind die besten Cops von L. A. und stehen auf der Abschussliste von Gangster Perret ganz oben. Doch anstatt die beiden einfach abknallen zu lassen, schickt er sie mittels einer Intrige ins Gefängnis - die Hölle auf Erden für jeden Polizisten! Tango und Cash bleibt keine Wahl: Sie müssen gemeinsam ausbrechen und ihre Unschuld beweisen. Coole Buddy-Action.

Trailer zu Tango & Cash © Video: YouTube

