Die 11 besten Mafia-Filme aller Zeiten

Der Pate, GoodFellas & Co: Hollywoods Meisterregisseure haben sich ausgiebig am Thema Mafia/Mobster abgearbeitet – mit Erfolg. Einige der besten Filme aller Zeiten entstammen dem Gangster-Genre. Welche Streifen unbedingt sehenswert sind, erfahren Sie hier – IMDb-Ranking und Trailer inklusive.

1) DER PATE (THE GODFATHER) PART I, II UND III (1972/1974/1990)

Die Mutter aller Mafia-Filme wurde im Jahr 1972 von Francis Ford Coppola – basierend auf dem Roman von Mario Puzo – mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen in die Kinos gebracht, und zählt heute zu den künstlerisch bedeutendsten Werken der Filmgeschichte. Exeptioneller Erfolg an den Kinokassen, preisgekrönt, unerreicht. Die Teile II (6 Oscars, darunter beste Nebenrolle für Robert De Niro) und III (7 Oscar-Nominierungen) erzählen die Geschichte der Familie Corleone weiter und thematisieren in Rückblenden auch die Vorgeschichte des Clans.

IMDb-Rating Der Pate Teil 1: 9,2

IMDb-Rating Der Pate Teil 2: 9,0

IMDb-Rating Der Pate Teil 3: 7,6

Klicken, um den Trailer zu Der Pate anzuschauen © Paramount Pictures

Klicken, um den Trailer zu Der Pate II anzuschauen © Paramount Pictures

Klicken, um den Trailer zu Der Pate III anzuschauen © Paramount Pictures

2) GOODFELLAS – DREI JAHRZEHNTE IN DER MAFIA (1990)

Für viele der beste Mafia-Film aller Zeiten – die (auf einer wahren Begebenheit beruhende) Geschichte des New Yorker Gangsters Henry Hill, und seinem Leben innerhalb des Mobs. Genial von Martin Scorsese inszeniert, spielen Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci (Nebenrollen-Oscar) groß auf (der Preisregen bei der Oscar-Verleihung 1991 ging dann doch an Kevin Costners Western-Epos Der mit dem Wolf tanzt). Good Fellas diente als Inspiration für die TV-Serie Die Sopranos, die 1999 neue Maßstäbe im Serien-Genre setzte.

IMDb-Rating: 8,7

Klicken, um den Trailer zu GoodFellas anzuschauen © Warner Bros.

3) ES WAR EINMAL IN AMERIKA (1984)

Prächtiges Gangster-Epos von Sergio Leone mit Robert De Niro James Woods. Die Handlung basiert auf dem teilweise autobiografischen Roman The Hoods von Harry Grey (ein Pseudonym von Herschel Goldberg), der Film erzählt die Geschichte einer Bande in New York – wurde aber erst nach dem Tod von Sergio Leone von Filmkritikern und dem Publikum international geschätzt. Der komplexe und mit 30 Millionen US-Dollar hoch budgetierte Stoff, an dem Sergio Leone fast zehn Jahre lang arbeitete, fand bei seinem Erscheinen kein Publikum.

IMDb-Rating: 8,4

Klicken, um den Trailer zu Es war einmal in America anzuschauen © Warner Bros.

4) CASINO (1995)

Las Vegas in den 1970er Jahren. Der Berufsspieler Sam „Ace“ Rothstein wird mit der Leitung eines neuen Kasinos beauftragt. Damit die Gelder störungsfrei fließen können, wird ihm Micky Santoro, ein Jugendfreund und mittlerweile skrupelloser Mobster, zur Seite gestellt. Obwohl es sich um einen fiktiven Spielfilm handelt, basiert die Geschichte über Sam Rothstein (Robert DeNiro) und Nicky Santoro (Joe Pesci) in vielen Facetten auf tatsächlichen Begebenheiten und Charakteren. Sharon Stone konnte mit ihrer Darstellung des tragischen Gangsterliebchens Ginger McKenna ihre bislang einzige Oscarnominierung einheimsen.

IMDb-Rating: 8,2

Klicken, um den Trailer zu Casino anzuschauen © Universal Pictures

5) THE UNTOUCHABLES (1987)

Regisseur Brian de Palmas Film (nach dem Drehbuch von David Mamet) spielt im Chicago der Prohibitionszeit: Hier hat sich Agent Eliot Ness (Kevin Costner) die Bekämpfung von Mafiosi Al Capone zur Lebensaufgabe gemacht. Bei seinem Kampf gegen das organisierte Verbrechen macht er sich schnell Feinde, doch der anfangs etwas unwirsche Streifenpolizist Jim Malone (Oscar für Sean Connery) und noch ein paar mehr Unerschrockene bilden mit Ness die Taskforce der „Unbestechlichen”. Die Musik zu diesem Krimi lieferte kein geringerer als Italo-Western-Legende Ennio Morricone.

IMDb-Rating: 7,9

Klicken, um den Trailer zu The Untouchables anzuschauen © Paramount Pictures

6) BLACK MASS (2015)

Scott Cooper zeigt das Leben des irisch-stämmigen Gangsters James L. „Whitey“ Bulger (Johnny Depp, nicht leicht zu erkennen), dem Anführer der Winter Hill Gang im südlichen Boston. Die Bande verdiente ihr Geld in den 1970/1980er Jahren mit Drogenhandel, Erpressung, Glücksspiel und Mord. Sie agieren dabei mit großer Brutalität und rivalisieren mit der italienischen Mafia im nördlichen Teil der Stadt. John Connolly (Joel Edgerton) ist ein Jugendfreund Whiteys und dessen Bruders William (Benedict Cumberbatch). Connolly arbeitet mittlerweile beim FBI und macht mit Whitey einen Deal – liefert er Infos über die italienischen Mobsters, wird die Winter Hill Gang vom FBI verschont …

IMDb-Rating: 6,9

Klicken, um den Trailer zu Black Mass anzuschauen © Warner Bros.

7) BUGSY (1991)

Aufstiegsstory des New Yorker Mobsters Benjamin „Bugsy“ Siegel zum größten Kasinoboss von Las Vegas. Regisseur Barry Levinson fand mit Warren Beatty die Ideal-Besetzung für den selbstgefälligen, aalglatten Playboy-Gangster, der im Zuge der Dreharbeiten sein privates Glück mit Annett Bening fand (man heiratete 1992), die im Film Siegels Love-Interest Virginia Hill darstellt.

IMDb-Rating: 6,8

Klicken, um den Trailer zu Bugsy anzuschauen © TriStar Pictures

8) JIMMY HOFFA (1992)

Regisseur Danny De Vito erzählt die Geschichte des berüchtigten amerikanischen Gewerkschaftsbosses Jimmy Hoffa, der 1937 einen umstrittenen Streik der LKW-Fahrer organisierte, Geschäfte mit der Cosa Nostra machte und unter mysteriösen Umständen 1975 verschwand (im wahren Leben wurde er 1982 für tot erklärt). Jack Nicholson brilliert in der Titelrolle, Danny De Vito, Armand Assante und John C. Reilly glänzen in den Nebenrollen.

IMDb-Rating: 6,6

Klicken, um den Trailer zu Jimmy Hoffa anzuschauen © 20th Century Fox

9) THE ICEMAN (2012)

Den titelspendenden Spitznamen trug Richard Kuklinski, seines Zeichens Mafia-Killer, der über 100 Menschen ermordet haben soll. Der Film zeigt in Rückblenden die Lebensgeschichte des Sohnes polnischer Einwanderer, der in Jersey City aufwuchs und durch seine Verbindung mit der Gambino-Familie zum gefragten Auftragskiller für den Mob aufstieg. Der echte Kuklinski starb 2006 unter nicht ganz geklärten Umständen im Gefängnis in New Jersey, bevor er gegen ein Mitglied der Gambinos aussagen konnte. In den Hauptrollen: Michael Shannon, Winona Ryder, Ray Liotta.

IMDb-Rating: 6,4

Klicken, um den Trailer zu The Iceman anzuschauen © Millennium Entertainment

10) HOODLUM (HARLEM, N.Y.C – DER PREIS DER MACHT, 1997)

Der Film ist in den späten 1920/1930er Jahren in New York angesiedelt und erzählt über den blutigen Bandenkrieg zwischen der Mafia um Lucky Luciano und Dutch Schultz auf der einen und den Gangstern um Stephanie St. Clair und Bumpy Johnson in Harlem auf der anderen Seite. Regisseur Bill Duke drehte den Film mit Laurence Fishburne, Tim Roth, Vanessa Williams, Andy Garcia u.v.m. zur Gänze in Chicago.

IMDb-Rating: 6,3

Klicken, um den Trailer zu Hoodlum anzuschauen © United Artists

11) GOTTI (2018)

Der Film über Aufstieg und Fall des New Yorker Mafia-Bosses John Gotti (John Travolta) feierte auf dem Cannes Festival 2018 Premiere. Das Oberhaupt der Gambino-Familie wurde aufgrund seiner zahlreichen Anklagen zu einem der bekanntesten Mitglieder der amerikanischen Cosa Nostra nach Al Capone. Weil nie eine Anklage zu einer Verurteilung führte, erhielt er den Spitznamen „Teflon-Don”. Sein Sohn John A. Gotti steigt jung in die Fußstapfen seines Vaters und ist mit 24 Jahren ein gemachter Mann, während Gotti sr. letztendlich 1992 doch zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wird. Nachdem in der Haft Krebs bei ihm diagnostiziert wird, teilt ihm sein geläuterter Sohn am Sterbebett 2002 mit, dass er aus der Organisation aussteigt und solide wird.

IMDb-Rating: 4,8