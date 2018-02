Wiener Apple Store öffnet im Februar seine Pforten!

Jetzt ist es endlich fix: Der erste offizielle Apple Store Österreichs steht in Wien – soviel wurde bereits vor einem Jahr verraten. Nun wissen wir auch das genaue Datum und den Standort der 501. Filiale. Eine große Eröffnungszeremonie wollen sich die Amerikaner jedoch sparen …

Apple-Fans haben allen Grund zur Freude, denn auch Österreich bekommt endlich einen offiziellen Store spendiert. Dass sich der kalifornische Tech-Gigant in Wien niederlassen möchte, wurde bereits vor einem Jahr offiziell bestätigt – nun wissen wir auch, wann und wo die Luxusfiliale ihre Pforten öffnen wird.

Luxus-Store kommt natürlich in die Kärtner Straße

Am Donnerstag, 24. Februar, um 9.30 Uhr schließt die 501. Filiale auf der Kärntner Straße 11 im 1. Wiener Gemeindebezirk auf. Die Schaufenster sind zurzeit noch mit Motiven beklebt, die von den Wiener Werkstätten inspiriert sind. Rund 100 Angestellte sollen sich um die Wünsche der Kunden kümmern, und Geräte wie Mac, iPhone und iPad bis ins kleinste Detail erklären können. Die Belegschaft wurde bereits vor Monaten eingeschult, musste über die Details jedoch offenbar stillschweigen bewahren (Positionen für die österreichische Dependance sind auf der offiziellen Apple Homepage nach wie vor ausgeschrieben!).

Breite Produktpalette und ‚Today at Apple‘

Während der Apple Store die komplette Produktpalette und eine kuratierte Auswahl an Zubehör präsentieren wird, ist ein großer Teil des Stores und des Teams da, um zu unterstützen, zu informieren und Anregungen zu geben. Die Programme von ‚Today at Apple‘ sind in allen 500 Apple Stores weltweit verfügbar und bieten auch in Wien ab Eröffnung kostenlose Events, die die Teilnehmer dazu inspirieren, in Bereichen wie Foto und Video, Kunst und Design, Musik oder Programmieren mehr zu lernen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Die Hands-on-Sessions von den Grundlagen bis hin zu Programmen auf professionellem Level werden von Teammitgliedern geleitet, die Experten auf ihrem Gebiet sind. Für ‚Today at Apple‘-Sessions in Wien kann man sich ab 15. Februar unter apple.com/at/today und in der Apple Store App anmelden.

Zur offiziellen Homepage des Wiener Apple Stores geht es hier.