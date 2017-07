Auch wenn es uns vielleicht nicht so vorkommt, weil wir scheinbar nur noch netflixen: Klassisches Fernsehen ist klarer Marktführer bei der Nutzung von Bewegtbild. Das verdeutlicht eine von der RTR und der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) in Auftrag gegebene Studie. Die Ergebnisse:

Wer nutzt heutzutage noch traditionelles, lineares Fernsehen in Österreich? Antwort: Dreiviertel der Zuseher! Auch in Zeiten von Netflix, Amazon & Co ist im Jahr 2017 das herkömmliche TV noch ganz weit vorne. Der Beweis:

Wie oft nutzen Sie Bewegtbildinhalte?

Nach eigenen Angaben schauen 99% der Österreicher ab 14 Jahren mindestens einmal wöchentlich bewegte Bildinhalte. 18% sehen Bewegtbildformate an vier bis sechs Tagen pro Woche, 5 % an ein bis drei Tagen pro Woche. 76 % geben sogar an, dies täglich zu tun. © RTR Bewegtbildstudie

Wer schaut täglich was?

An einem durchschnittlichen Tag schauen 91,1 Prozent der Österreicher mindestens eine Form von Bewegtbildinhalten. © RTR Bewegtbildstudie

Wie lange nutzen Sie TV, Online-Videos, etc täglich?

Klassisches TV führt immer noch, gefolgt von Online-Videos © RTR Bewegtbildstudie

Wie sehen die Marktanteile aus?

Lineares TV hält den Löwenanteil © RTR Bewegtbildstudie

Auch bei den sehr jungen Zusehern ist das klassische Fernsehen noch auf Platz 1

Je älter, desto klassischer das Bewegtbildverhalten © RTR Bewegtbildstudie

Welche sind Ihre Top-3-Videoplattformen?