Das Alter schlägt bei jedem Menschen zu, da stellen Schauspieler keine Ausnahme dar. Natürlich behilft sich so manche(r) mit plastischer Chirurgie - allerdings auch nicht immer erfolgreich. Andere stehen zu ihrem Alter und tragen voller Stolz ihre Glatze und Falten. Dennoch ist es verblüffend, dass manche Schauspieler im Vergleich zu damals nahezu nicht wiederzuerkennen sind. Bei diesen 11 Hollywood-Stars gab es ziemlich große Veränderungen im Laufe ihrer Karriere. Übrigens: Fast alle sind auch heute noch aktiv.

1) Kiefer Sutherland

Geboren: 21. Dezember 1966

Erster Auftritt in: Max Dugans Moneten (1983)

Bekannt aus: Stand By Me (1986), The Lost Boys (1987), 24 (2001-2010), Designated Survivor (seit 2016))

Kiefer Sutherland im Wandel der Zeit (rechts in The Lost Boys aus dem Jahr 1987) © Warner Bros. / Getty Images

2) Judd Nelson

Geboren: 28. November 1959

Erster Auftritt in: Zoff in der Hoover-Academy (1984)

Bekannt aus: St. Elmo’s Fire (1985), The Breakfast Club (1985), Susan (1996-1999)

Judd Nelson, der fesche und unangepasste John Bender aus The Breakfast Club (1985) © Universal Pictures / Getty Images

3) Demi Moore

Geboren: 11. November 1962

Erster Auftritt in: General Hospital (Serie, 1981)

Bekannt aus: Schuld daran ist Rio (1983), St. Elmo’s Fire (1985), Ghost – Nachricht von Sam (1990), Eine Frage der Ehre (1992), 3 Engel für Charlie – Volle Power (2003), Girls’ Nicht Out (2017)

Demi Moore hatte schon in St. Elmo’s Fire (1985) eine Vorliebe für tiefe Ausschnitte © Columbia Pictures / Getty Images

4) Mickey Rourke

Geboren: 16. September 1952

Erster Auftritt in: 1941 – Wo bitte geht’s nach Hollywood (1978)

Bekannt aus: Rumble Fish (1983), 9 1/2 Wochen (1986), Angel Heart (1987), Barfly (), Wilde Orchidee (1990), Sin City (2005), The Wrestler (2008),

Mickey Rourke, im rechten Bild in 9 1/2 Wochen (1986) © MGM / UA Entertainment / Getty Images

5) Matthew Perry

Geboren: 19. August 1969

Erster Auftritt in: Morning Maggie (1987)

Bekannt aus: Friends (1994-2004), Keine halben Sachen (2000), Odd Couple (2015-2017)

Matthew Perry aus Friends © Warner Bros. / Getty Images

6) Jon Cryer

Geboren: 16. April 195

Erster Auftritt in: Eine starke Nummer (1984)

Bekannt aus: Pretty in Pink (1986) Superman IV – Die Welt am Abgrund (1987), Hot Shots! (1991), Two and a Half Men (2007-2014)

Der junge Jon Cryer in Pretty in Pink (1986) © Paramount Pictures / Getty Images

7) James Spader

Geboren: 7. Februar 1960

Erster Auftritt in: Team-Mates (1978)

Bekannt aus: Pretty in Pink (1986), Mannequin (1987), Sex, Lügen und Video (1989), Stargate (1994), Boston Legal (Serie, 2004-2008), The Office (Serie, 2011-2012), The Blacklist (seit 2013)

James Spader hatte in seinen jungen Jahren ziemlich volles Haar - hier ebenfalls in Pretty in Pink (1986) © Paramount Pictures / Getty Images

8) Kelly McGillis

Geboren: 9. Juli 1957

Erster Auftritt in: Ruben, Ruben (1983)

Bekannt aus: Der einzige Zeuge (1985), Top Gun (1986), Angeklagt (1988), Supergator – Das Killerkrokodil (2007)

Die Traumfrau der 80er-Jahre, Kelly McGillis (hier in Top Gun, 1986) © Paramount Pictures / Getty Images

9) Joaquin Phoenix

Geboren: 28. Oktober 1974

Erster Auftritt in: Seven Brides for Seven Brothers (1982)

Bekannt aus: Eine Wahnsinnsfamilie (1989), 8mm - Acht Millimeter (1999), Gladiator (2000), Hotel Ruanda (2004), The Village (2004), Walk the Line (2005), Maria Magdalena (2018)

Joaquin Phoenix als Bub in Eine Wahnsinnsfamilie aus dem Jahr 1989 © Universal Pictures / Getty Images

10) Meg Ryan

Geboren: 19. November 1961

Erster Auftritt in: Die wilden Reichen (1981)

Bekannt aus: Die Reise ins Ich (1987), Harry und Sally (1989), The Doors (1991), Schlaflos in Seattle (1993), French Kiss (1995), e-m@il für Dich (1998)

Meg Ryan hätte das mit den Schönheits-OPs mal lieber sein lassen, rechts ist sie in Schlaflos in Seattle (1993) zu sehen © TriStar Pictures / Getty Images

11) Anthony Michael Hall

Geboren: 14. April 1968

Erster Auftritt in: ABC Weekend Specials (Serie, 1980)

Bekannt aus: Die schrillen Vier auf Achse (1983), The Breakfast Club (1985), L.I.S.A – Der helle Wahnsinn (1985), Edward mit den Scherenhänden (1990), Dead Zone (Serie, 2002-2007), The Dark Knight (2008), Riverdale (2018)

Anthony Michael Hall war der „Streber“ in The Breakfast Club (1985) © Universal Pictures / Getty Images

