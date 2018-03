Vor einiger Zeit huldigten wir dem kultigen Männer Vokuhila, jetzt bekommt die weibliche Langhaar-Dauerwelle und -Mähne von uns ein Denkmal gesetzt. Die Damen der 70er und 80er trugen sie mit Stolz – und wir erinnern uns gerne daran.

Hier sind sie, die großartigsten Löwenmähnen der Film- und Fernsehgeschichte, die je Schauspielerinnen zierten:

DIE GROSSE LÖWENMÄHNEN-GALERIE

Unser Tipp, bevor es losgeht: Schauen Sie sich die Frisuren mit dem Supervolumen in Aktion an! Dafür haben wir Ihnen jeweils den Film- bzw. Serientitel dazugepackt.

Demi Moore

In: ,St. Elmo’s Fire‘ und ‚Tödliche Gedanken‘

Bei Demi Moore kamen keine Lockenwickler, sondern das in den 80er-Jahren besonders beliebte Kreppeisen zum Einsatz. Einfach nur wooow © Columbia Pictures

Mary Elizabeth Mastrantonio

In: ,Scarface‘

Wichtig: Diese Krause wird für den optimalen Afro-Look nicht gefönt, sondern luftgetrocknet © Universal Pictures

Bette Midler

In: ,Nichts als Ärger mit dem Typ‘

Bette Midler wählte hier einen einen Bob-Grundschnitt für mehr Volumen © Buena Vista

Julia Roberts

In: ,Mystic Pizza‘ und ‚Pretty Woman‘

Julia zeigt uns den Inbegriff der gelockten Löwenmähne © The Samuel Goldwyn Company

Sarah Jessica Parker

In: ‚L. A. Story‘ und ‚Girls just wanna have fun‘

Gestufte Dauerwelle in klassischem Blond © TriStar Pictures

Rebecca Holden

In: ,Knight Rider‘

Hier kamen die ganz großen Wickler zum Einsatz, kombiniert mit perfekt ausgeführter Fönwelle an der Stirn © NBC Universal

Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer

In: ,Die Hexen von Eastwick‘

Lockenpracht mal drei © Warner Bros.

Heather Thomas

In: ,Ein Colt für alle Fälle‘

Diese Oberkopfmähne könnte schon fast als Vokuhila durchgehen © ABC

Stefanie Powers

In: ,Hart aber herzlich‘

Sehr elegante Mähnenvariante, seitlich mit Klammern befestigt © ABC

Meg Ryan

In: ,Harry & Sally‘

Verwuschelte und quirlige Mähne, die zur Persönlichkeit ihrer Trägerin passt © Columbia Pictures

Goldie Hawn

In: ,Fast wie in alten Zeiten‘

Glatter Ansatz und glatter Pony, füllige und lockige Längen © Columbia Pictures

Joan Cusack

In: ,Die Waffen der Frauen‘

Haarspray- und Toupierkamm-Alarm! © 20th Century Fox

Melanie Griffith

In: ,Die Waffen der Frauen‘

Auch hier: Diese Frisuren beziehen ihre Haltbarkeit durch dosenweisen Gebrauch von Taft © 20th Century Fox

Michelle Pfeiffer

In: ,Die Mafiosi-Braut‘

Erinnert uns auch ein wenig an Männer-Vokuhilas, verspielte ins Gesicht gezupfte Locken und die großen Ohrringe verleihen Michelle aber eine sehr weiblich Note © Orion Pictures

Linda Evans

In: ,Dynasty – Der Denver Clan‘

Die Mutter aller Fönfrisuren © CBS

Kate Jackson

In: ,Agentin mit Herz‘