Mit ihren Harry-Potter-Büchern (1997–2007) hat die britische Schriftstellerin J. K. Rowling eine ganze Generation geprägt und legte damit den Grundstein für das sogenannte „Potterverse“. In diesem Kosmos treffen die Geschichten aus den Romanen und Begleitbüchern (u. a. „Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind“), aber auch die Verfilmungen rund um den legendären Zauberschüler aufeinander. Wir haben die einzelnen Kapitel aus den „Harry Potter“- und „Phantastische Tierwesen“-Filmreihen nach ihrer Qualität gerankt. Viel Spaß bei diesem Ausflug in die zauberhafte Welt von Harry Potter und in die ehrwürdige Zauberschule Hogwarts!

Zum gewünschten Film springen:

So funktioniert das Ranking in unseren Bestenlisten

Die Ranking-Reihenfolge der „Harry Potter“- und „Phantastische Tierwesen“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 10 der besten Potterverse-Filme: „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (2018)

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018)

Originaltitel: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 Weltweites Einspielergebnis: 654,9 Mio. US-Dollar

654,9 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Phantastische Tierwesen“-Reihe: Teil 2 von 5

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018) – worum es in dem Film geht?

New York, 1927: Lang hat die Haft des im ersten Teil festgenommenen bösen Zauberers Gellert Grindelwald (Johnny Depp) nicht gedauert. Im „Big Apple“ wird er in einer spektakulären Aktion von seinen Anhängern befreit, das Zauberministerium ist außer sich. Nur Magier Albus Dumbledore (Jude Law) könnte ihn besiegen, doch der muss die Bitte der Zauberbürokraten ablehnen. Weil er aus bestimmten Gründen nicht gegen Grindelwald, der in Paris untertaucht ist, antreten kann, soll nun der tollpatschige Newt Scamander (Eddie Redmayne), Zoologe für magische Tiere, übernehmen. Auf den haben die Beamten aber wegen der chaotischen Vorfälle im Vorgängerfilm einen Grant und ihn deshalb mit Reiseverbot belegt …

Kritik/Meinung: Im zweiten Harry-Potter-Spin-off wird die Tonalität spürbar dunkler. Kein Wunder: Die Handlung spielt Ende der 1920er, auch der Zweite Weltkrieg, von den Magiern geahnt, wirft seine Schatten voraus. Unverändert: die tollen Figuren und die effektvollen Bilder.

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018) – jetzt für daheim kaufen!

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 9 der besten Potterverse-Filme: „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (2016)

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016)

Originaltitel: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Fantastic Beasts and Where to Find Them Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,3/10

7,3/10 Weltweites Einspielergebnis: 814 Mio. US-Dollar

814 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Phantastische Tierwesen“-Reihe: Teil 1 von 5

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) – worum es in dem Film geht?

New York, 1926. Newt Scamander (Eddie Redmayne) ist Magier und Tierforscher, der in den USA nach Zaubertieren aller Art suchen will. In seinem Koffer führt der ehemalige Schüler von Albus Dumbledore einige teils süße, teils recht bedrohliche Kreaturen mit sich. Ausbüxen sollten sie nicht. Leider passiert genau das, nachdem Scamander mit dem Muggel Jacob (Dan Fogler), einem verhinderten Konditor, zusammenstieß. Die Folge sind irrtümlich vertauschte Koffer und eine Reihe entfleuchter Zaubertiere. Verzweifelt versucht der unbeholfene junge Brite daraufhin, die Chaos stiftenden Viecher wieder einzufangen …

Kritik/Meinung: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) bildet den überraschend gelungenen Auftakt zu fünf neuen Filmen, die rund 70 Jahre vor den Ereignissen in der hocherfolgreichen „Harry Potter“-Saga angesiedelt sind. Ein gleichsam spannendes, magisches und zauberhaft getrickstes Fantasyspektakel für die ganze Familie.

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) – jetzt für daheim kaufen!

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 8 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002)

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002)

Originaltitel: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets Regie: Chris Columbus

Chris Columbus IMDb-Bewertung: 7,4/10

7,4/10 Weltweites Einspielergebnis: 879,8 Mio. US-Dollar

879,8 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 2 von 8

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) – worum es in dem Film geht?

Im zweiten Teil der J.-K.-Rowling-Bestseller-Adaption sind die Sommerferien bei den nervigen Dursleys fast vorbei, als Harry (Daniel Radcliffe) Besuch von Hauself Dobby bekommt. Er warnt Potter davor, nach Hogwarts zurückzukehren, weil ihm dort großes Unheil drohe. Allen Warnungen zum Trotz, kehrt Harry trotzdem zurück. Und prompt kriegen er und seine Freunde Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) Probleme, denn in der renommierten Schule für Hexerei und Zauberei halten Angst und Schrecken Einzug. Finstere Mächte haben es auf jene Schüler abgesehen, die trotz ihrer Zauberkräfte aus sogenannten „Muggel-Familien“ stammen – also ganz normale Eltern haben. Irgendjemand oder irgendetwas lauert diesen Kids auf, versteinert sie und schmiert mit Blut Drohungen an die Wände, die die Öffnung der sagenumwobenen Kammer des Schreckens ankündigen. Ob der verdächtige Professor Lockhart (Kenneth Branagh) mehr darüber weiß?

Kritik/Meinung: Temporeiches, düsteres und fantasievolles Fantasyspektakel – jedoch sind sich Fans der „Harry Potter“-Filme einig, dass es sich hierbei um den schwächsten der acht Filme handelt.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 7 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007)

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)

Originaltitel: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Order of the Phoenix Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Weltweites Einspielergebnis: 942,2 Mio. US-Dollar

942,2 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 5 von 8

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) – worum es in dem Film geht?

Wie jedes Jahr verbringt Harry Potter (Daniel Radcliffe) die Ferien bei den Dursleys, seinen fiesen Verwandten. Als er und Cousin Dudley (Harry Melling) von Dementoren attackiert werden, vermag Harry sie nur durch den Gebrauch eines Patronus-Zaubers zu vertreiben, worauf er von Hogwarts suspendiert wird. Noch in derselben Nacht wird er von Mitgliedern des Phönixordens, zu dem auch Sirius Black (Gary Oldman) und Schuldirektor Dumbledore (Michael Gambon) zählen, abgeholt. Harry muss sich der Anhörung im Zaubereiministerium stellen. Dort glaubt man ihm aber nicht, dass Lord Voldemort (Ralph Fiennes) zurückgekehrt ist. Zaubereiminister Cornelius Fudge (Robert Hardy) ortet vielmehr eine Intrige Dumbledores und setzt seine Untersekretärin Dolores Umbridge (Imelda Staunton) als Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts ein …

Kritik/Meinung: Der fünfte Teil der „Harry Potter“-Reihe ist ein atmosphärisch düsteres, dichtes Fantasyspektakel mit Witz und famosen Bildern – das finale Duell der Magier ist genial!

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 6 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009)

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)

Originaltitel: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Half-Blood Prince Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,6/10

7,6/10 Weltweites Einspielergebnis: 934,5 Mio. US-Dollar

934,5 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 6 von 8

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) – worum es in dem Film geht?

Als die Todesser gleich zu Beginn zerstörerisch in London einfallen und Zauberstabmacher Mr. Ollivander (John Hurt) entführen, steht fest: Lord Voldemort (Ralph Fiennes) versetzt nicht nur die Zauberwelt in Angst und Schrecken, sondern gibt auch der „Muggel-Welt“, der Welt der Menschen, ein Zeichen. Da Harry Potter (Daniel Radcliffe) laut einer Prophezeiung der Einzige ist, der den Schwarzmagier besiegen kann, beschließt Direktor Dumbledore (Michael Gambon), nicht weiter allein, sondern mit seinem nickelbebrillten Schüler Nachforschungen über die Vergangenheit von Tom Riddle anzustellen. Es geht um die Zeit, bevor dieser Lord Voldemort wurde. Dumbledore zeigt Harry in seinem „Denkarium“ Erinnerungen, die Zug um Zug ein furchtbares Geheimnis lüften. Zudem spielen die Hormone der Teenager verrückt: Ron (Rupert Grint) verguckt sich in Lavender Brown, sehr zum Ärger von Hermine (Emma Watson), und auch zwischen Rons Schwester Ginny Weasley (Bonnie Wright) und Harry funkt’s …

Kritik/Meinung: Die schöne, heile Hogwarts-Welt gehört in diesem fesselnd inszenierten, famos getricksten 6. Teil der Potter-Saga der Vergangenheit an. Harry und Co nehmen hier Abschied von ihrer Kindheit, es wird offensichtlich düsterer und der dunkle Lord Voldemort sorgt für Unheil.

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und der Halbblutprinz“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 5 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001)

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

Originaltitel: Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Regie: Chris Columbus

Chris Columbus IMDb-Bewertung: 7,6/10

7,6/10 Weltweites Einspielergebnis: 1,018 Mrd. US-Dollar

1,018 Mrd. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 1 von 8

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) – worum es in dem Film geht?

Noch ahnt Waisenbub Harry Potter (Daniel Radcliffe) nicht, dass er etwas Besonderes ist, und akzeptiert das triste Leben bei seinen fiesen Verwandten, den Dursleys – das sind: Tante Petunia (Lily Evans), Onkel Vernon (Richard Griffiths) und der verwöhnte Cousin Dudley (Harry Melling). Doch an seinem elften Geburtstag taucht der hünenhafte Hagrid (Robbie Coltrane) auf und nimmt ihn mit. Der Bub erfährt, dass seine Eltern – James und Lily Potter – berühmte Magier waren, die vom bösen Zauberer Lord Voldemort (Ralph Fiennes) ermordet wurden. Nur Harry überlebte den Anschlag. Auch in ihm schlummert magisches Talent, welches auszuschöpfen er fortan auf der Zauberschule Hogwarts lernen soll. Dort findet er in Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint), die mit ihm ins edle Haus Gryffindor eingeteilt wurden, Freunde und im ätzenden Slytherin-Schüler Draco Malfoy (Tom Felton) einen Erzfeind fürs Leben. Und auch unter den Professoren sticht einer heraus, dem Potter offenbar nicht gut zum Gesicht steht: Zaubertranklehrer Severus Snape (Alan Rickman) scheint ein düsteres Geheimnis zu verbergen …

Kritik/Meinung: Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) markiert den Startschuss der „Harry Potter“-Saga – einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Die Verfilmung bleibt dabei sehr nahe am Buch, die Einführung der Charaktere sowie der erste Abstecher in die magische Welt der Zauberschule Hogwarts sucht nach wie vor ihresgleichen. Fun-Fact: Zur englischsprachigen Fassung des Films existieren zwei Versionen: „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ sowie „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone“ – zweiterer Titel wurde in den USA, in Indien und auf den Philippinen verwendet.

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 4 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005)

Harry Potter und der Feuerkelch (2005) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und der Feuerkelch (2005)

Originaltitel: Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter and the Goblet of Fire Regie: Mike Newell

Mike Newell IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Weltweites Einspielergebnis: 896,7 Mio. US-Dollar

896,7 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 4 von 8

Harry Potter und der Feuerkelch (2005) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und der Feuerkelch (2005) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und der Feuerkelch (2005) – worum es in dem Film geht?

Düster geht der vierte Potter-Film los: Zauberschüler Harry (Daniel Radcliffe) wird von einem Albtraum geplagt, in dem der dunkle Zauberer Voldemort (Ralph Fiennes) und die Killerschlange Nagini eine gruselige Rolle spielen. Vielleicht bringt ein Ausflug zur Quidditch-WM Abwechslung? Leider nein, das Event wird von den Todessern, Voldemorts Anhängern, angegriffen, am Himmel erscheint das dunkle Mal des finsteren Lords. Alles böse Omen für das vierte Schuljahr in Hogwarts, das für Harry denkbar schlecht beginnen soll. In diesem Jahr findet das „Trimagische Turiner“ statt, bei dem sich Schüler und Schülerinnen der drei größten europäischen Zauberschulen Beauxbatons, Durmstrang und Hogwarts in freundschaftlichen Duellen beweisen müssen. Neben dem starken Viktor Krum (Stanislav Ianevski) aus Durmstrang und der schönen Fleur Delacour (Clémence Poésy) aus Beauxbatons, tritt Mädchenschwarm Cedric Diggory (Robert Pattinson) für Hogwarts an – und Harry Potter, der vom titelgebenden Feuerkelch ausgewählt wird, obwohl er sich weder beworben, noch das rechtsgültige Alter für den Bewerb erreicht hat. Dass sein Kumpel Ron (Rupert Grint) auf ihn neidisch ist, ist nur eine bittere Folge, zudem ist dieses Turnier lebensgefährlich – und fordert sogar die ersten Todesopfer im Potterverse …

Kritik/Meinung: Düstere Atmosphäre, gepaart mit Teenie-Gags (der Schulball!): feine Verfilmung der 700 Seiten starken Buchvorlage. Wird gegen Ende hin fast ein bisschen zum Thriller.

Harry Potter und der Feuerkelch (2005) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und der Feuerkelch (2005) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und der Feuerkelch“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 3 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ (2010)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)

Originaltitel: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Weltweites Einspielergebnis: 977 Mio. US-Dollar

977 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 7 von 8

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010) – worum es in dem Film geht?

Seit dem Mord an Hogwarts-Direktor Dumbledore (Michael Gambon), Harrys (Daniel Radcliffe) väterlichem Mentor, ist nichts mehr, wie es war. So unbeschwert wie zu Beginn vor zehn Jahren geht’s längst nicht mehr zu. Es herrscht Krieg: Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Getreuen reißen die Macht an sich, beherrschen bald Hogwarts und das Ministerium für Zauberei und bringen Verwüstung und Terror über Zauberer- und Muggel-Welt. Zudem erlassen sie Rassengesetze und beginnen die Bevölkerung in Magier- und Muggel-Geborene zu teilen. Harry, der in wenigen Tagen seinen 17. Geburtstag feiert, wird offiziell zum Unerwünschten Nr. 1 erklärt. Ihm, Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) bleibt nur die Flucht. Nun gilt es für sie, die Horkruxe, jene magischen Gegenstände, in denen Voldemort Teile seiner Seele versteckt hat, aufzuspüren und zu zerstören. Doch die Suche nach den Artefakten entwickelt sich für das Trio zum Himmelfahrtskommando …

Kritik/Meinung: xxx

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 2 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)

Originaltitel: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Regie: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón IMDb-Bewertung: 7,9/10

7,9/10 Weltweites Einspielergebnis: 797,4 Mio. US-Dollar

797,4 Mio. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 3 von 8

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) – worum es in dem Film geht?

Das dritte Abenteuer des Zauberlehrlings: Nachdem er die Sommerferien bei seinen unausstehlichen Verwandten, den Dursleys, verbracht und seine gemeine Tante Magda (Pam Ferris) verbotenerweise in einen Ballon verwandelt hat, fürchtet sich Harry Potter (Daniel Radcliffe) schon vor dem Schulbeginn. In Hogwarts erwarten ihn zwar keine Konsequenzen, aber eine andere schlimme Nachricht: Der gefährliche Magier Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Gefängnis von Askaban ausgebrochen! Einst soll er Lord Voldemort (Ralph Fiennes) bei der Ermordung von Harrys Eltern geholfen haben. Will er nun etwa auch den jungen Zauberschüler töten?

Kritik/Meinung: Wendungsreicher und düsterer als die ersten beiden Abenteuer. Erreichte mit „nur“ 797 Millionen Dollar das schwächste Einspielergebnis aller Potter-Verfilmungen, zählt neben den Heiligtümern des Todes (2010/2011) aber trotzdem zu den Fanlieblingen – wohl auch wegen der Einführung der Figur Sirius Black.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ gibt es hier als Buch zu kaufen *





PLATZ 1 der besten Potterverse-Filme: „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (2011)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / YouTube

Steckbrief zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)

Originaltitel: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 Regie: David Yates

David Yates IMDb-Bewertung: 8,2/10

8,2/10 Weltweites Einspielergebnis: 1,342 Mrd. US-Dollar

1,342 Mrd. US-Dollar Kapitel in der „Harry Potter“-Reihe: Teil 8 von 8

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011) – worum es in dem Film geht?

Der Kampf Gut gegen Böse in der Welt der Zauberer neigt sich dem Ende zu: Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) suchen immer noch die Horkruxe, in denen jeweils Teile von Lord Voldemorts (Ralph Fiennes) Seele gespeichert sind, um diese und damit auch den teuflischen Magier zu vernichten. Die Jagd führt sie schließlich zurück nach Hogwarts, wo sich der letzte Horkrux befindet. Indes bläst Voldemort mit seiner Todesser-Armee zum entscheidenden Kampf mit seinem Erzfeind. Am Schulgelände kommt es schließlich zum ultimativen Endkampf, bei dem sich die gesamte Schüler- und Lehrerschaft von Hogwarts mit vereinten Kräften den Bösen stellt …

Kritik/Meinung: Mit dem achten und letzten Filme der Harry-Potter-Saga, die weltweit insgesamt über 7,7 Milliarden Dollar (!) lukrierte, endete nach einem Jahrzehnt etwas Einzigartiges. Regisseur David Yates, der hiermit schon sein viertes Harry-Potter-Abenteuer inszenierte, macht alles richtig und gibt den Fans das, was sie erwarten. Der ultimative Kampf Gut gegen Böse ist rasant, emotional, spannend. Und am Ende ist man auch traurig, dass die filmische Reise mit Harry & Co nun zu Ende ist.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011) – jetzt für daheim kaufen!

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

J. K. Rowlings „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ gibt es hier als Buch zu kaufen *