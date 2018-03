Sonntagnacht, am 4. März, gingen in Los Angeles die 90. Academy Awards über die Bühne. Es waren die ersten Oscars, seit der Weinstein-Sexskandal Hollywood wachgerüttelt hat – die Show selbst hätte allerdings wesentlich spannender ablaufen können. Große Abräumer des Abends waren Guillermo del Toro und sein Fantasydrama ‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘.

Mit 13 Nominierungen galt Guillermo del Toros Fantasydrama ‚Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers‘ als heißester Kandidat in den Spitzenkategorien – und ging am Ende des Abends mit vier der begehrten Goldstatuetten nach Hause („Bester Film“, „Beste Regie“, „Beste Filmmusik“ und „Bestes Szenenbild“). Damit hat auch erstmals seit 2004 wieder ein Genrefilm „Best Picture“ gewonnen. Seinerzeit sahnte Peter Jacksons ‚Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs‘ in sämtlichen nominierten Kategorien ab – insgesamt elf Oscars!

Drei „Technik-Oscars“ gewann Christopher Nolans Kriegsdrama ‚Dunkirk‘ („Bester Ton“, „Bester Tonschnitt“ und „Bester Schnitt“); mit jeweils zwei Academy Awards wurden ‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ („Beste Hauptdarstellerin“ und „Bester Nebendarsteller“), ‚Blade Runner 2049‘ („Beste Kamera“ und „Beste visuelle Effekte“), ‚Coco‘ („Bester animierter Spielfilm“ und „Bester Song“) sowie ‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘ („Bester Hauptdarsteller“ und „Bestes Make-up und beste Frisuren“) geadelt.

Aufreger so gut wie nicht vorhanden

Die 90. Academy Awards standen zwar im Zeichen der #metoo-Bewegung (es waren die ersten Oscars seit dem Sexskandal um Harvey Weinstein und Co), abgesehen von wenigen abgedroschenen Schmähs von Moderator Jimmy Kimmel und einer verdammt guten Dankesrede von Frances McDormand (‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘) verlief sich das Thema jedoch wie zu erwarten im Sand. Auch Emma Stone, die den Oscar in der Kategorie „Beste Regie" überreichte, konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und kündigte die Nominierten mit den Worten „Diese vier Männer und Greta Gerwig sind nominiert“ an. Dabei hat sie sich wohl ein Beispiel an Natalie Portman genommen, die eins zu eins dasselbe bei ihrer Golden-Globes-Laudatio sagte.

Die vollständige Liste der Gewinner im Überblick

Bester Film (Best Picture)

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Call Me By Your Name‘

‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘

‚Dunkirk‘

‚Get Out‘

‚Lady Bird‘

‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘

‚The Post – Die Verlegerin‘

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘



Beste Regie (Best Director)

Guillermo del Toro (‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘)

Christopher Nolan (‚Dunkirk‘)

Jordan Peele (‚Get Out‘)

Greta Gerwig (‚Lady Bird‘)

Paul Thomas Anderson (‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘)



Bester Hauptdarsteller (Best Actor)

Gary Oldman (‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘)

Timothée Chalamet (‚Call Me By Your Name‘)

Daniel Day-Lewis (‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘)

Daniel Kaluuya (‚Get Out‘)

Denzel Washington (‚Roman J. Israel, Esq.‘)

Beste Hauptdarstellerin (Best Actress)

Frances McDormand (‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘)

Sally Hawkins (‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘)

Margot Robbie (‚I, Tonya‘)

Saoirse Ronan (‚Lady Bird‘)

Meryl Streep (‚The Post – Die Verlegerin‘)



Bester Nebendarsteller (Best Supporting Actor)

Sam Rockwell (‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘)

Willem Dafoe (‚The Florida Project‘)

Woody Harrelson (‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘)

Richard Jenkins (‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘)

Christopher Plummer (‚All The Money In The World – Alles Geld der Welt‘)

Beste Nebendarstellerin (Best Supporting Actress)

Allison Janney (‚I, Tonya‘)

Mary J. Blige (‚Mudbound‘)

Leslie Manville (‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘)

Laurie Metcalf (‚Lady Bird‘)

Octavia Spencer (‚Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers‘)

Bestes Originaldrehbuch (Best Original Screenplay)

Jordan Peele (‚Get Out‘)

Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani (‚The Big Sick‘)

Guillermo del Toro & Vanessa Taylor (‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘)

Greta Gerwig (‚Lady Bird‘)

Martin McDonagh (‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘)

Bestes adaptiertes Drehbuch (Best Adapted Screenplay)

James Ivory (‚Call Me By Your Name‘)

Scott Neustadter & Michael H. Weber (‚The Disaster Artist‘)

Scott Frank, James Mangold & Michael Green (‚Logan – The Wolverine‘)

Aaron Sorkin (‚Molly’s Game‘)

Virgil Williams & Dee Rees (‚Mudbound‘)

Beste Kamera (Best Cinematography)

Roger Deakins (‚Blade Runner 2049‘)

Bruno Delbonnel (‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘)

Hoyte van Hoytema (‚Dunkirk‘)

Rachel Morrison (‚Mudbound‘)

Dan Laustsen (‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘)

Bestes Szenenbild (Best Art Direction/Production Design)

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Beauty And The Beast‘

‚Blade Runner 2049‘

‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘

‚Dunkirk‘



Bestes Kostümdesign (Best Costume Design)

‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘

‚Beauty And The Beast‘

‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Victoria and Abdul‘

Bester Ton (Best Sound Mixing)

‚Dunkirk‘

‚Baby Driver‘

‚Blade Runner 2049‘

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Star Wars VIII: The Last Jedi‘

Bester Schnitt (Best Film Editing)

‚Dunkirk‘

‚Baby Driver‘

‚I, Tonya‘

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘

Bester Tonschnitt (Best Sound Editing)

‚Dunkirk‘

‚Baby Driver‘

‚Blade Runner 2049‘

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Star Wars VIII: The Last Jedi‘

Beste visuelle Effekte (Best Visual Effects)

‚Blade Runner 2049‘

‚Guardians Of The Galaxy Vol. 2‘

‚Kong: Skull Island‘

‚Star Wars VIII: The Last Jedi‘

‚War For The Planet Of The Apes‘

Bestes Make-up und beste Frisuren (Best Makeup and Hairstyling)

‚Darkest Hour – Die dunkelste Stunde‘

‚Victoria and Abdul‘

‚Wonder‘

Bester Song (Best Original Song)

„Remember Me“ (‚Coco‘)

„Mighty River“ (‚Mudbound‘)

„The Mystery of Love“ (‚Call Me By Your Name‘)

„Stand Up For Something“ (‚Marshall‘)

„This Is Me“ (‚The Greatest Showman‘)

Beste Filmmusik (Best Original Score)

‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘

‚Dunkirk‘

‚Phantom Thread – Der seidene Faden‘

‚Star Wars VIII: The Last Jedi‘

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘

Bester animierter Spielfilm (Best Animated Feature Film)

‚Coco‘

‚Loving Vincent‘

‚Ferdinand‘

‚The Boss Baby‘

‚The Breadwinner‘

Bester animierter Kurzfilm (Best Animated Short Film)

‚Dear Basketball‘

‚Garden Party‘

‚Lou‘

‚Negative Space‘

‚Revolting Rhymes‘

Bester Kurzfilm (Best Live Action Short Film)

‚The Silent Child‘

‚DeKalb Elementary‘

‚The 11 O’Clock‘

‚My Nephew Emmett‘

‚Watu Wote / All Of Us‘

Bester Dokumentarfilm (Best Documentary – Feature)

‚Icarus‘

‚Faces Places‘

‚Strong Island‘

‚Last Man In Aleppo‘

‚Abacus: Small Enough To Jail‘

Bester Dokumentar-Kurzfilm (Best Documentary – Short Subject)

‚Heaven Is A Traffic Jam On The 405‘

‚Edith+Eddie‘

‚Heroin(e)‘

‚Knife Skills‘

‚Traffic Stop‘

Bester fremdsprachiger Film (Best Foreign Language Film)

‚A Fantastic Woman – Eine fantastische Frau‘ (Chile)

‚Loveless‘ (Russland)

‚On Body And Soul – Körper und Seele‘ (Ungarn)

‚The Square‘ (Schweden)

‚The Insult‘ (Libanon)