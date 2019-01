Seit über zehn Jahren arbeiten die Marvel Studios an der ultimativen Superhelden-Geschichte: Was 2008 mit Iron Man begann, gipfelte (vorerst) in Avengers: Infinity War (2018). Darin schlossen sich sämtliche Hauptfiguren des Marvel-Kosmos zusammen, um dem „Mad Titan“ Thanos Einhalt zu gebieten – und mussten im Zuge dessen herbe Verluste in Kauf nehmen. Noch in diesem Jahr wird die Handlung u. a. mit Captain Marvel und Avengers: Endgame fortgeführt. Um beim finalen Showdown wirklich 100%-ig durchzublicken empfiehlt es sich, die Filme und Serien des Marvel Cinematic Universe (MCU) in einer ganz speziellen Reihenfolge anzusehen!

Dass Comic-Fans weltweit der Veröffentlichung von Avengers: Endgame entgegenfiebern hat einen einfachen Grund: Im Zuge des Infinity War mussten sich die Marvel-Helden (u. a. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, die Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Doctor Strange und Black Panther) eingestehen, dass sie selbst mit vereinten Kräften keine Chance gegen den übermächtigen Thanos haben – und herbe Verluste hinnehmen. Die Hälfte allen Lebens auf der Erde wurde ausgelöscht, auch etliche unserer Lieblingsfiguren mussten dabei ihr Leben lassen.

Der ultimative Marvel-Leitfaden

Wie es mit der Geschichte weitergeht, ist zur Zeit die Frage aller Fragen in der globalen Comic-Szene und wird mit den Filmen Captain Marvel (Kinostart: 7. März 2019) und Avengers: Endgame (Kinostart: 25. April 2019) aufgeklärt. Wer sich bis dato noch nicht mit dem Material befasst hat, in der Mittagspause mit seinen Kollegen aber mit dem gigantische Film/Serien-Crossover auftrumpfen möchte, dem sei unser ultimativer Leitfaden zu den Produktionen des MCU (Marvel Cinematic Universe) ans Herz gelegt.

In unserem Guide befinden sich sowohl alle bisherigen Spielfilme (in Fettschrift hervorgehoben) als auch die gängigen Serien. Um das gesamte Unterfangen abzuschließen, darf man 9 Tage (!) bingewatchen. Viel Spaß!

Phase 1

Captain America: The First Avenger

Agent Carter (Staffel 1)

Agent Carter (Staffel 2)

Agent Carter (One-Shot der DVD/Blu-ray von Iron Man 3)

Iron Man

Iron Man 2

Der unglaubliche Hulk

Der Berater (One-Shot der DVD/Blu-ray von Thor)

Etwas Lustiges geschah auf dem Weg zu Thors Hammer (One-Shot der DVD/Blu-ray von Captain America: The First Avenger)

Thor

Marvel’s The Avengers

Objekt 47 (One-Shot der DVD/Blu-ray von Marvel’s The Avengers)

Phase 2

Iron Man 3

Der Mandarin (One-Shot der DVD/Blu-ray von Thor – The Dark Kingdom)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1 / Folge 1–7)

Thor – The Dark Kingdom

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1 / Folge 8–16)

The Return of the First Avenger (The Winter Soldier)

(The Winter Soldier) Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1 / Folge 17–22)

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Daredevil (Staffel 1)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2 / Folge 1–19)

Avengers: Age of Ultron

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2 / Folge 20–22)

Ant-Man

Jessica Jones (Staffel 1)

Daredevil (Staffel 2)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3 / Folge 1–19)

Phase 3

The First Avenger: Civil War

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3 / Folge 20–22)

Luke Cage (Staffel 1)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4 / Folge 1–8)

Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot (Staffel 1 / Folge 1–6)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4 / Folge 9–22)

Iron Fist (Staffel 1)

The Defenders (Staffel 1)

Spider-Man: Homecoming

Doctor Strange

The Punisher (Staffel 1)

Runaways (Staffel 1)

Black Panther

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5 / Folge 1–19)

Cloak and Dagger (Staffel 1)

Jessica Jones (Staffel 2)

Inhumans (Staffel 1)

Luke Cage (Staffel 2)

Iron Fist (Staffel 2)

Daredevil (Staffel 3)

Runaways (Staffel 2)

The Punisher (Staffel 2)

Thor: Tag der Entscheidung

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5 / Folge 20–22)

Captain Marvel – 7. März 2019

– 7. März 2019 Avengers: Endgame – 25. April 2019

Unveröffentlichte MCU-Produktionen