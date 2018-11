Aus für den TV-Klassiker Lindenstraße

Das Ende einer Kult-Soap: Die Lindenstraße wird eingestellt. Serien-Erfinder Hans W. Geißendörfer ist verärgert, Mutter Beimer ruft die Fans, die schon eine Online-Petition gestartet haben, auf die Barrikaden.

„Lindenstraße steht für politisches und soziales Engagement, für Meinungsfreiheit, Demokratie, gleiche Rechte für alle und Integration, was in Zeiten von Rechtsruck und Ausländerfeindlichkeit wichtiger ist denn je“, ärgerte sich Serien-Erfinder Hans W. Geißendörfer nach Bekanntwerden des Aus der Lindenstraße in einem offiziellen Statement.

Schluss mit der Lindenstraße nach 34 Jahren

Im Dezember 1985 ging die erste Folge der ARD-Soap on air, im März 2020 – nach 34 Jahren – soll damit Schluss sein. „Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie“, erklärte ARD-Programmdirektor Volker Herres.

Von elf Millionen Zuschauern im Jahr 1985 waren zuletzt nur noch rund zwei Millionen dabei. In Österreich schauten im vergangenen Monat durchschnittlich 64.400 Interessierte zu.

Lindenstraße-Aus: Schock für die Schauspieler

Die Entscheidung ist natürlich nicht nur für die Produzenten, sondern auch für die Schauspieler ein Schock. So übt Marie-Luise Marjan, die seit Start der Serie Helga Beimer verkörpert, scharfe Kritik an der ARD und ruft in der „Bild am Sonntag“ zum Widerstand auf: „Jetzt werden wir ihnen zeigen, dass wir unentbehrlich sind.“ Die Zuschauer müssten „auf die Barrikaden gehen“. Fans sammeln via Online-Petition schon Unterschriften zur Rettung der Serie.