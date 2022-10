Filme und TV-Serien beeinflussen unsere Gesellschaft, vor allem wenn es um Mode und Trends geht. Schulterpolster, Crop-Tops, Jeansjacken, Krawatten, riesige Sonnenbrillen, Karo-Muster und viele andere Looks wurden durch folgende 15 Filme und Serien zu den absoluten Must-haves.

1) Sex and the City

Kaum eine TV-Serie hat den Modegeschmack einer ganzen Generation so beeinflusst wie Sex and the City. Frauen auf der ganzen Welt sahen in der Serie Pelzmäntel, kleine Taschen, riesige Kunstblumen, Namensketten, Crop-Tops und Hüte. So wurden diese Dinge zu realen Trends der 2000er. Die Outfits der vier Freundinnen waren meistens „over the top“, aber das war vollkommen in Ordnung.

Carrie Bradshaw war für viele Frauen der 2000er ein wichtiges Mode-Vorbild © Video: YouTube

Luxus-Markennamen wie Christian Louboutin, Jimmy Choo und Manolo Blahnik kamen in jeder Folge vor, besonders beim Thema Schuhe. Plötzlich fingen auch „normale“ Frauen an davon zu schwärmen und die Vergötterung der Luxusmarken begann. Die absoluten Must-haves waren die berühmte „Baguette“-Tasche von Fendi und natürlich Manolo Blahniks. Die vier Hauptfiguren verkörperten den „urban chic“ von New York City und hatten dabei trotzdem alle ihren eigenen Stil.

Alles für das perfekte Sex and the City-Outfit gibt es hier*

2) Buffy – Im Bann der Dämonen

Lederhose, Bauchfrei-Tops, Spaghetti-Träger, Babydoll-Kleider, Miniröcke, Lederstiefel und Kreolen – die Outfits der furchtlosen Vampirjägerin Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar, aus der gleichnamigen Kultserie funktionieren auch heute noch.

Buffys Looks waren um Längen besser als die stümperhaften Sets © Video: YouTube

Alles für das perfekte Buffy-Outfit gibt es hier*

3) Flashdance

Wie cool war das denn, bitte: Ein oversized Sweater, der lässig auf einer Seite runterhängt und so für einen Schulterfrei-Look sorgt. In Flashdance sah man so ein Teil erstmals an Jennifer Beals und das bitteschön im Jahr 1983. Einen Flashdance-Sweater kann man sich übrigens ganz leicht selber machen, hier gibt’s die Anleitung inklusive Schnittmuster.

Jennifer Beals hat mit ihrem Pulli in Flashdance für einen Modehype gesorgt, der bis heute anhält © Video: YouTube

Alles für das perfekte Flashdance-Outfit gibt es hier*

4) Friends

Die amerikanische Sitcom ist eine der bekanntesten und beliebtesten Serien weltweit. Es kann einen also auch nicht wundern, dass die Serie einige Real-Life-Trends geboren hat. Rachel Greens Haare waren in den 90er Jahren der Haartrend schlechthin. Die Frisur war in Friseur-Läden sogar als „The Rachel“ bekannt. Kurze, stufig geschnittene Haare mit leichten blonden Highlights, das war die Frisur, die zu dieser Zeit jeder kannte und haben wollte.

„The Rachel“ und Jeansstoff, so 90ies! © Video: YouTube

In Sachen Kleidung musste Jeansstoff überall dabei sein: ob Jacken, Hosen, Oberteile, Latzhosen oder Röcke. Ein echter Mega-Trend der 90er und 2000er Jahre. Ein anderer bedeutender Trend war das Karo-Muster, das in den letzten Jahren ein klares Revival erlebt hat.

Alles für das perfekte Rachel-Outfit gibt es hier

5) Matrix

Nicht nur die Micro-Brille (gesehen auf der Nase von Bella Hadid & Co), sondern auch der Lackledermantel von Trinity und Neo aus Matrix ist ein absolter Trend. Christian Dior griff für seine Herbst/Winterkollektion 2019/20 die futuristischen Filmkostüme auf, auch Stella McCartney widmet sich dem Mantel, allerdings in der veganen Variante.

Mantel und Brille sind wieder sowas von angesagt © Video: YouTube

Alles für das perfekte Matrix-Outfit gibt es hier*

6) Gossip Girl

Die Jugendserie aus den USA hat gleich mehrere Trends, und einen enormen Kaufdrang an bestimmten Kleidungsstücken, ausgelöst. Ende der 2000er Jahre konnte man die extravaganten Outfits der reichen Gossip Girl-Teenies im Fernsehen beobachten. Die Hauptdarstellerinnen trugen farbige Strumpfhosen, lange Mäntel in unterschiedlichen Farben, Mini-Glitzerkleider und knallige Blazer. Besonders auffällig waren aber auch Accessoires wie Haarbänder, Schals und Luxus-Handtaschen.

Bei Gossip Girl spielen Accessoires, Farben und auffällige Muster eine große Rolle © Video: YouTube

Jede Episode war eine Inspiration für junge Mädchen. Jeder sprach über die Outfits der Hauptfiguren, sogar eigene Internetseiten mit „Style-Guides“ sind entstanden. Der Fashion-Hype ging so weit, dass die Modeschöpferin Anna Sui sogar eine Gossip Girl-Kollektion herausbrachte. Diese war innerhalb von 24 Stunden komplett ausverkauft.

Alles für das perfekte Gossip Girl-Outfit gibt es hier*

7) Frühstück bei Tiffany

Audrey Hepburn und ihr Frühstück bei Tiffany-Outfit sind bis heute eine unvergessene Kombination. Der Film zählt zu den Klassikern der amerikanischen Filmgeschichte und gilt als der Film, der die Kleiderschränke amerikanischer Frauen verändert hat. Der Moment, in dem sich die Tür öffnet und Audrey Hepburn als Holly Golightly aus dem Taxi auf die 5th Avenue steigt, ist Kult.

So sieht eine „classy Lady“ aus © Video: YouTube

Als der Film in den 60ern erschien, folgte ein Shopping-Boom. So gut wie alle amerikanischen Frauen holten sich eine riesige Sonnenbrille, eine Perlenkette, Handschuhe und ein schwarzes Cocktail-Kleid mit Rückenausschnitt. Der Look bleibt für immer Gedächtnis der Mode und ist bis heute das Synonym für elegant.

Alles für das perfekte Audrey Hepburn-Outfit gibt es hier*

8) Bridget Jones

Mark Darcy (Colin Firth) trifft Bridget Jones (Renée Zellweger) und trägt .... einen Rentierpullover. Man glaubt es kaum, aber genau in dieser Szene wurde im Jahr 2001 ein Mythos geboren, der bis heute lebt. Weihnachtspullis sind absolut hässlich, cool und auch irrsinnig peinlich – haben aber einen Haufen Fans. Modeketten wie Abercrombie & Fitch bringen eigene Kollektionen heraus, in Großbritannien gibt es einen eigenen Christmas Jumper Day (am 14. Dezember) und vor Weihnachten ist der Suchbegriff „ugly christmas sweater“ auf Google top. Rentier hin oder her: Wichtig ist jedenfalls, dass der Strickpulli so geschmacklos wie möglich ist.

Der Film machte ugly christmas sweater zum Top-Suchbegriff auf Google © Video: YouTube

Alles für das perfekte Weihnachtspulli-Outfit gibt es hier*

9) Pretty Woman

Als Prostituierte Vivian im Kultfilm Pretty Woman trug Julia Roberts 1990 ein sensationelles Stretch-Cut-Out-Kleid, oben Weiß, unten Blau und in der Mitte zusammengehalten von billig wirkenden Metallringen. Das Kleid ist dank des Labels Hunza G zurück, kostet rund 160 Euro – und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft...

Das Cut-Out-Stretchkleid hat wieder Saison © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / Silver Screen Partners IV / Regency International Pictures / YouTube

Alles für das perfekte Pretty Woman-Outfit gibt es hier*

10) Der Stadtneurotiker

Der Tomboy-Look erlebte nach dem Woody-Allen-Klassiker einen Hype © Video: YouTube

In den 70er Jahren spielte Diane Keaton die Rolle der androgynen Annie Hall. Sie trug im Film Der Stadtneurotiker (von und mit Woody Allen) ständig weite Hosen, Krawatten, Filzhüte und Kragenhemden. Die Zeiten, in denen Frauen nur Kleider und Stöckelschuhe tragen sollten, waren nun eindeutig vorbei. Durch den Film trauten sich auch Frauen an typische Männerklamotten heran – der Trend war nicht mehr aufzuhalten. Lockere Hosen und Hemden wurden danach auch speziell für Frauen kreiert.

Alles für das perfekte Stadtneurotiker-Outfit gibt es hier*

11) Dirty Dancing

Schlicht, weiß, unkompliziert – Babys zeitloser Look © Video: YOUTUBE

Weiße Jeans in Karottenschnitt, schlichte Tank Tops, Leinensneaker und Dauerwelle: Babys Look aus Dirty Dancing ist einfach zeitlos.

Alles für das perfekte Dirty Dancing-Outfit gibt es hier*

12) Girl Boss

Hier hebt der Vintage-Hype ab © Video: YouTube

In der Netflix-Serie Girl Boss muss Sophia ihre Vintage-Mode á la 70er-Jahre trifft Nullerjahre über eBay verkaufen und gründet daraufhin ihren Online-Shop Nasty Gal. Der Vintage-Look bzw. die Vintage-Mode allgemein erlebt seit einigen Jahren - auch in Österreich – einen ordentlichen Hype.

Alles für das perfekte Girl Boss-Outfit gibt es hier

13) Heathers

Die High School-Komödie hat Ende der 1980er ebenfalls den Ton in Sachen Mode angegeben. Die Clique trug knallige Blazer mit riesigen Schulterpolstern. Die auftoupierten Haare wurden hier oft mit roten Haargummis gebändigt. Mini-Röcke und das Karo-Muster waren auch schon hier sehr beliebt.

Schulterpolster und verrückte Haare gehören eindeutig in die 80er © Video: YouTube

Auf die Beine kamen oft Strumpfhosen in schrillen Farben. Wer Fotos aus den 80ern kennt, oder diese Zeit selbst erlebt hat, wird sich bestimmt an diese Must-Haves erinnern können.

Alles für das perfekte Heathers-Outfit gibt es hier*

14) Mad Men

Weite Tellerröcke, enge Taillen, kurze Pullis, Stiftröcke, Twin-Sets und figurbetonter Sekretärinnen-Look: Spätestens seit der Serie Mad Man sind Retro-Styles der 50er- und 60er-Jahre wieder hip.

So bunt, so retro! © Video: YouTube

Alles für das perfekte Mad Men-Outfit gibt es hier*

15) Clueless

Dieser Film hat eine ganze Generation von jungen Leuten geprägt. Die Sprachausdrücke, die in dem Film verwendet wurden, schafften es auch in die Realität. Aber nicht nur die Sprache hat es in die Wirklichkeit geschafft, auch die Kleidung der Schauspieler sorgte für Fashion-Trends.

Die Mode aus diesem Kult-Film beeinflusst 90er-Kinder noch immer © Video: YouTube

Der Stil der 90ies-Kids im Film war dementsprechend funky: Man trug Mini-Röcke, Spaghetti-Kleider, Overknee-Socken, Strickwesten, Federjacken, durchsichtige Oberteile und – ganz wichtig – das Karo-Muster. Bei den Männern durften Baggy-Hosen, bedruckte T-Shirts und Kappen nicht fehlen. Momentan sind diese Kleidungsstücke auch in den Magazinen wiederzufinden, denn der 90ies-Style erlebt gerade sein Revival.

Alles für das perfekte Clueless-Outfit gibt es hier

MEHR LISTICLES UND BESTENLISTEN GIBT ES HIER: