Etwas mehr als 31 Jahre ist es her, seit am 4. April 1986 die letzte Episode der Serie ‚Knight Rider‘ über die TV-Bildschirme flimmerte. Gemeinsam mit Wunderauto K.I.T.T. landete David Hasselhoff einen Serienhit – Jahre bevor er mit ‚Baywatch‘ durchbrechen sollte. Es folgten einige Spin-offs, Sequel-Filme (u. a. ‚Knight Rider 2000‘ und ‚Knight Rider 2010‘) und 2008 erblickte ein modernisiertes Reboot das Licht der Welt. Aus der einstigen Kultkarosse – einem 1982 Pontiac Trans Am – wurde ein Ford Shelby GT500KR, auch Hasselhoff blieb dem Projekt fern. Der Wiederbelebungsversuch fiel bei den Zuschauern durch und wurde wieder abgesetzt.

Jetzt greift „The Hoff“ persönlich noch einmal nach dem Glanz seiner Vergangenheit und kündigt an, eine offizielle Fortsetzung des Ur-‚Knight Rider‘ anzustreben.

Marvel-Regisseur James Gunn steht hinter dem Projekt

In einem Interview mit TMZ hat Hasselhoff von den Plänen für weitere Episoden erzählt: „Wir sprechen davon, eine richtig coole TV-Serie zu machen und stecken momentan in den Verhandlungen mit den Rechteinhabern. Die Idee entstand zufällig, als ich mit James Gunn darüber philosophierte – er hat die Show gesehen als er 8 Jahre alt war.“

David Hasselhoff says ‚Knight Rider‘ might return © Video: YouTube

Moment einmal: James Gunn? Bedeutet das etwa, dass der Marvel-Regisseur bei einem möglichen Comeback mit an Bord wäre? Ein Statement seinerseits gibt es noch nicht, jedoch ist der Filmemacher durch seine Arbeit an ‚Guardians of the Galaxy Vol. 2‘ zuletzt mit Hasselhoff in Kontakt getreten.

Um die Werbetrommel für die DVD-Veröffentlichung seines letzten Werks zu rühren, hat er gemeinsam mit Hasselhoff und den Stars des Sci-Fi-Spektakels (Chris Pratt, Zoe Saldana und Dave Bautista) ein Retro-Musikvideo zum Song ‚Inferno‘ gedreht. Womöglich ist das Thema ‚Knight Rider‘ im Zuge dieser Dreharbeiten aufgekommen – bei so viel sexy 80er-Flair nicht verwunderlich.