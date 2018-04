Die besten britischen Romance-, Drama- und Historyserien

Die Erfolgsserie ‚Downton Abbey‘ hat noch einige sehenswerte Seriengeschwister. Die ergreifendsten, spannendsten und dramatischten britischen Serien für Netflix- und Amazon Prime-Kunden im Überblick.

Diese Sammlung soll Netflix- bzw. Amazon-Prime-Usern helfen, bei der Serienauswahl Zeit zu sparen. Bitte beachten Sie, dass wir „Kaufen“- und „Leihen“-Titel von Amazon nicht berücksichtigt haben.

Doctor Foster

Worum es geht: Britische Dramaserie über die beliebte und anerkannte Ärztin Gemma Foster, deren Leben vollends auf den Kopf gestellt wird, als sie eine Affäre ihres Mannes vermutet. Als sie der Sache auf den Grund geht, hat das sowohl auf ihr Privat- als auch auf ihr Berufsleben dramatische Auswirkungen.

The Last Kingdom

Worum es geht: Im Jahre 872 sind viele der einzelnen Königreiche, die wir heute als England kennen, an die dänischen Invasoren gefallen, und so steht das große Königreich Wesse trotzig und alleine da unter der Herrschaft von König Alfred. In diesen turbulenten Zeiten lebt unser Held, Uhtred. Als Sohn eines sächsischen Edelmannes geboren, wird er von den Dänen gefangen und als einer der Ihren erzogen. Er sieht sich gezwungen, zwischen dem Land seiner Geburt und den Menschen, die ihn erzogen haben zu entscheiden, und seine Loyalität wird ständig auf die Probe gestellt. Was ist er? Sachse oder Däne?

The Crown

Worum es geht: Die politischen Rivalitäten und Romanzen während der Regentschaft von Elizabeth II. sowie die Ereignisse, die die 2. Hälfte des 20. Jh. prägten, sind Thema dieser Serie. Mit Claire Foy, John Lithgow und Matt Smith.

Vikings

Worum es geht: Das 8. Jahrhundert nach Christus: Der Wikinger Ragnar Lothbrok lebt mit seiner Frau Lagertha und seinen Kindern Bjorn und Gyda im Stamm des Earl Haraldson. Als der seinen Sommerraubzug wie jedes Jahr gen Osten ausrichten will, erhebt Ragnar Einspruch. Er will nach Westen segeln, wo er Länder mit großen Reichtümern zu entdecken hofft. Der furchtlose Krieger und Seemann schart Männer um sich und macht sich gegen den Befehl Haraldsons auf den Weg ins Ungewisse.

Gipsy

Worum es geht: In dieser spannenden Psychothrillerserie entwickelt die Therapeutin Jean Holloway (Naomi Watts) gefährliche und intime Beziehungen zu den Menschen im Leben ihrer Patienten.

Ripper Street

Worum es geht: London im April 1889: Knapp sechs Monate sind seit dem Auffinden des letzten Opfers Jack the Rippers vergangen. Die einheimischen Ordnungshüter Inspector Edmund Reid und Sergeant Bennet Drake, sowie der ehemalige US-Armeearzt Captain Homer Jackson stehen noch immer stark unter dem Eindruck der gescheiterten Jagd nach dem bestialischen Serienkiller.Doch die von ihnen gebildete H-Division kann sich kein Zögern oder Zaudern erlauben, denn hinter jeder Ecke des Londoner East Ends lauert eine andere Bedrohung. Die größte von allen aber ist der die Polizei und die Öffentlichkeit narrende Schlitzer.

Downton Abbey

Worum es geht: Die nicht nur von Briten heiß geliebte Kostümdrama-Serie spielt im England des beginnenden 20. Jahrhunderts. Zentraler Schauplatz ist das herrschaftliche Schloss Downton Abbey, das sich seit Generationen im Besitz der Adelsfamilie Crawley befindet.

Outlander

Worum es geht: Diese Dramaserie nach Diana Gabaldons legendärer Fantasy-Romanvorlage namens „Highland-Saga“ handelt von zwei Liebenden aus unterschiedlichen Epochen der Geschichte.

