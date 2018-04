Die besten britischen Crime- und Thriller-Serien

Britische Krimi-Serien erfreuen sich (aller)spätestens seit ‚Sherlock‘ größter Beliebtheit. Die Auswahl für Netflix- und Prime-Kunden ist zwar überschaubar, dennoch finden sich einige Juwelen. Hier eine Liste samt Links zu den jeweiligen Streaming-Plattformen.

Diese Sammlung soll Netflix- bzw. Amazon-Prime-Usern helfen, bei der Serienauswahl Zeit zu sparen. Bitte beachten Sie, dass wir „Kaufen“- und „Leihen“-Titel von Amazon nicht berücksichtigt haben.

Broadchurch

Worum es geht: Broadchurch mit David Tennant als Detective Inspector Alec Hardy und Olivia Colman als Detective Sergeant Ellie Miller in den Hauptrollen. Als eines Tages der 11-jährige Danny Latimer unter mysteriösen Umständen tot an der Küste der gleichnamigen Stadt umgeben von Felsblöcken gefunden wird, wird das kleine verschlafene Broadchurch plötzlich Schauplatz eines großspurigen Polizeieinsatzes sowie eines nie dagewesenen Medienrummels.

The Fall – Tod in Belfast

Worum es geht: Detective Superintendent Stella Gibson (Gillian Anderson) kämpft mit ihren eigenen Dämonen, während sie versucht, sich in einen Serienmörder (Jamie Dornan) hineinzudenken, der sich als Familienvater gibt.

Line of Duty

Worum es geht: Detective Sergeant Steve Arnott (Martin Compston) lässt sich zur Anti-Korruptionseinheit AC-12 versetzen und betreibt dort Untersuchungen innerhalb der britischen Polizei.

London Spy

Worum es geht: Als sein Geliebter, ein gesellschaftsscheuer Bankier, spurlos verschwindet, taucht der junge Partylöwe Danny auf Wahrheitssuche in die gefährliche Welt der Spionage ein.

The House of Cards Trilogy (Original-Serie)

Worum es geht: Nachdem ihm ein angesehener Posten unerwartet vorenthalten wird, schwört der britische Politiker Francis Urquhart (Ian Richardson) Rache an all jenen, die seiner Macht im Wege stehen – Die großartige britische Vorlage zu House of Cards mit Kevin Spacey.

Sherlock

Worum es geht:

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham

Worum es geht: Zwischen den rauchenden Schloten der Textilfabriken und den dunklen Gassen der verruchten Viertel der Industriestadt Birmingham, herrscht zu Beginn des 20. Jahrhunderts die brutale Bande von Tommy Shelby. So charismatisch wie unerbittlich will der ehrgeizige Tommy zum König der Unterwelt aufsteigen. Der erfahrene Inspektor Campbell soll nun den skrupellosen Gangstern Einhalt gebieten.

The Driver

Worum es geht: Ausgebrannt und pleite nimmt Taxifahrer Vince aus Manchester einen Job als Fahrer für eine Verbrecherbande an. Doch er begibt sich auf direkten Kollisionskurs mit Mord.

Luther

Worum es geht: Ein Londoner Detective (Idris Elba) gibt sich alle Mühe, sein Privatleben unter Kontrolle zu halten, allerdings hat er mit den psychologischen Auswirkungen seiner Fälle zu kämpfen.

Marcella

Worum es geht: Im Zentrum des Geschehens steht eine Polizistin Marcella, die nach zwölf Jahren Pause wieder zu arbeiten beginnt und es gleich mit einem Fall zu tun bekommt, der sie an einen Fall aus dem Jahr 2005 erinnert. Die aktuelle Mordserie gleicht nämlich genau diesen Fällen, an denen sie Jahre zuvor gearbeitet hat. Nach der frischen Trennung von ihrem Mann und mit ihrer Tochter im Internat, stürzt sie sich in die Ermittlungen.

Collateral

Worum es geht: Bei der Untersuchung des Mordes an einem Pizzalieferanten stößt ein Londoner Detective auf ein verworrenes Verschwörungsnetz aus Drogendealern, Schmugglern und Spionen.

Ripper Street

Worum es geht: London im April 1889: Knapp sechs Monate sind seit dem Auffinden des letzten Opfers Jack the Rippers vergangen. Die einheimischen Ordnungshüter Inspector Edmund Reid und Sergeant Bennet Drake, sowie der ehemalige US-Armeearzt Captain Homer Jackson stehen noch immer stark unter dem Eindruck der gescheiterten Jagd nach dem bestialischen Serienkiller.

