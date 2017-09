© The CW

Sie sind großkotzig, gewalttätig, gemein, untreu oder unzuverlässig oder alles zusammen – und trotzdem haben wir sie ins Herz geschlossen (naja, oft sehen sie ja auch wahnsinnig gut aus!): Die bösen Buben aus TV-Serien wie ‚Supernatural‘, ‚Vampire Diaries‘ & Co. Die (unserer Meinung nach) feschesten Fieslinge haben wir für Euch zusammengestellt.

Dean Winchester (Supernatural)

Dean lässt öfters mal den Alleskönner raushängen und sein Sarkasmus sorgt dafür, dass niemand zu nahe an ihn herankommt. Erst wenn man Dean besser kennt, wird einem klar, dass er nur versucht, seine Gefühle zu verdrängen. Dean macht es nämlich ziemlich zu schaffen, dass seine Eltern verstorben sind.

Jensen Ackles ist Dean Winchester in ‚Supernatural‘ © The CW

Damon Salvatore (Vampire Diaries)

Damon behandelt auch ältere, somit stärkere Vampire oft respektlos, er ist sarkastisch, arrogant und bösartig. Meistens ertränkt er seine Gefühle in Alkohol (am liebsten Bourbon und Scotch), oft jedoch tötet oder verletzt er andere, um sich selbst zu schützen. Doch wie man gegen Ende der Serie hin sieht, hat er sich einen guten Kern bewahrt.

Ian Somerhalder als Damon Salvatore in ‚Vampire Diaries‘ © Warner Bros.

Chuck Bass (Gossip Girl)

Chuck ist ein sehr dunkler und zynischer Charakter. Er glaubt nicht an die Liebe und sammelt Mädchen wie Trophäen. Er lebt ein sehr ausschweifendes Leben im Hotel seines Vaters. Das einzige, was ihm in seinem Leben wichtig ist, ist sein bester Freund Nate, für den er fast alles tun würde, bis Blair auftaucht ...

Ed Westwick als Chuck Bass in ‚Gossip Girl‘ © Warner Bros.

Jonathan Randall (Outlander)

Jonathan Randall, auch Black Jack genannt, liebt Gewalt. Er hält seine Männer durch Angst unter Kontrolle und vergeht sich an Frauen wie Männern. Doch dafür bekommt er letztlich die Rechnung präsentiert.

Tobias Menzies als Jonathan Randall in ‚Outlander‘, wo er eine Doppelrolle spielt © Starz

Jax Teller (Sons of Anarchy)

Jax kennt das Gefängnis, immerhin war er wegen Waffenhandels und -schmuggels schon dort. Sein Kampfmesser trägt er immer bei sich. Dennoch lautet sein Motto: Köpfchen vor Kugeln – denn er findet es klüger, Dinge ohne Gewalt zu lösen.

Charlie Hunnam als Jax Teller in ‚Sons of Anarchy‘ © FX

Dylan McKay (Beverly Hills, 90210)

Dylan ist der coole und lässige Typ von nebenan, der vor allem Brenda immer wieder den Kopf verdreht. Dylan ist aber auch alkoholkrank und unberechenbar.



Luke Perry als Dylan McKay in ‚Beverly Hills, 90210‘ © Getty Images

Jess Mariano (Gilmore Girls)

Jess ist ein Rebell, der Rory so richtig den Kopf verdreht. Er schwänzt ständig die Schule, geht lieber arbeiten anstatt zu lernen, trinkt Alkohol und raucht. Bei Rory zeigt er sich aber von einer anderen Seite: Er liebt Bücher und ist ziemlich intelligent.

Milo Ventimiglia als Jess Mariano in ‚Gilmore Girls‘ © Warner Bros.

Eric Northman (True Blood)

Eric scheint nach außen hin äußerst skrupellos, dennoch tötet er niemals Menschen zum Spaß – wie es andere tun. Eric ist ein recht sensibler Vampir und fühlt sich manchmal „verstörend menschlich“. Später erleben wir ihn sogar freundlich und übermütig.

Alexander Skarsgard als Eric Northman in ‚True Blood‘ © HBO

Tate Langdon (American Horror Story: Murder House)

Tate ist ein intelligenter, gutaussehender Junge, der jedoch durch seine Probleme, die hauptsächlich wegen seiner Familie entstanden, extreme Gewaltphantasien entwickelt. Man kann ihn als herzloses Monster sehen – aber nur wenn man ignoriert, dass er auch liebevoll und beschützend sein kann.

Evan Peters als Tate Langdon in ‚American Horror Story‘ © 20th Century Fox

Don Draper (Mad Men)

Erfolgsverwöhnt, geachtet, gutaussehend, gleichsam beliebt und gefürchtet – und ein unglaublicher Frauenheld: Don Draper kann seine Finger einfach nicht von ihnen (und dem Alkohol) lassen und bringt dadurch viel Chaos und Leid in sein Leben und in das Leben der anderen. Doch all die Seitensprünge und Affären zeigen nur, dass Don auf der Suche nach sich selbst ist. Kein Wunder, nach der Kindheit, die er hatte.