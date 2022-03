Die 15 romantischsten und lustigsten Komödien der 1980er-Jahre, die im Zeitraum vom 1. Jänner 1980 bis zum 31. Dezember 1989 veröffentlicht wurden, im ultimativen Ranking.

Die Reihenfolge der besten Liebeskomödien der 80er-Jahre basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb)





PLATZ 15 der besten 80er-Liebeskomödien: „Cocktail“ (1988)

Cocktail (1988) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Touchstone Pictures / Silver Screen Partners III / Interscope Communications / YouTube

Steckbrief zu Cocktail (1988)

Originaltitel: Cocktail

Cocktail Regie: Roger Donaldson

Roger Donaldson IMDb-Bewertung: 5,9/10

Inhalt von Cocktail (1988) – worum es in dem Film geht?

Jungspund Brian (Tom Cruise) wittert das große Geld an der Wall Street, das Schicksal hat karrieretechnisch aber andere Pläne mit ihm. Der Feschak macht nämlich als Barkeeper so gute Figur, dass der erfahrene Cocktail-Mixer Doug (Bryan Brown) auf ihn aufmerksam wird. Als Team klettern die beiden die Erfolgsleiter nach oben, doch die traute Zweisamkeit hat ein Ablaufdatum …

Kritik/Meinung: Ziemlich unausgegorener Mix aus Komödie, Romanze und Drama, der aber mit 171 Mio. Dollar am Box-Office ein großer Erfolg war. Der Song „Kokomo“ der Beach Boys war Golden-Globe-nominiert.

PLATZ 14 der besten 80er-Liebeskomödien: „Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten“ (1987)

Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten (1987) © Video: Tri-Star Pictures / YouTube

Steckbrief zu Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten (1987)

Originaltitel: Blind Date

Blind Date Regie: Blake Edwards

Blake Edwards IMDb-Bewertung: 5,9/10

Inhalt von Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten (1987) – worum es in dem Film geht?

Auf Empfehlung seines Bruders Ted (Phil Hartman) nimmt der alleinstehende Workaholic Walter (Bruce Willis) die schöne Nadia (Kim Basinger) zu einem Geschäftsessen mit wichtigen japanischen Klienten seiner Firma mit. Leider ignoriert er die Warnung, ihr keinen Alkohol zu geben, da sie schnell die Kontrolle verliert, wenn sie trinkt: Nadia flippt total aus und eine chaotische Situation ergibt die andere …

Kritik/Meinung: Sehr witziger und temporeicher Spaß mit Starbesetzung.

PLATZ 13 der besten 80er-Liebeskomödien: „Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel“ (1988)

Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel (1988) © Video: The Samuel Goldwyn Company / YouTube

Steckbrief zu Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel (1988)

Originaltitel: Mystic Pizza

Mystic Pizza Regie: Donald Petrie

Donald Petrie IMDb-Bewertung: 6,3/10

Inhalt von Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel (1988) – worum es in dem Film geht?

Daisy (Julia Roberts), ihre Schwester Kat (Annabeth Gish) und Jojo (Lili Taylor) jobben alle als Serviererinnen in einer Pizzeria der kleinen US-Hafenstadt Mystic. In dem verschlafenen Nest tut sich eigentlich nicht viel, den drei jungen Frauen wird aber dennoch nicht fad. Jojo hat nämlich Probleme mit ihrem Bräutigam Billy (Vincent D’Onofrio), Daisy macht zwiespältige Erfahrungen mit Feschak Charles (Adam Storke), der den Sommer mit seiner reichen Familie in Mystic verbringt, und die angehende Astronomin Kat verliebt sich in einen verheirateten Mann …

Kritik/Meinung: 80er-Romantikspaß. Aufgeweckte wie sympathische Herzschmerz-Story, die Julia Roberts noch vor ihrem großen Durchbruch als Pretty Woman zeigt.

PLATZ 12 der besten 80er-Liebeskomödien: „Pretty in Pink“ (1986)

Pretty in Pink (1986) © Video: Paramount Pictures / YouTube

Steckbrief zu Pretty in Pink (1986)

Originaltitel: Pretty in Pink

Pretty in Pink Regie: Howard Deutch

Howard Deutch IMDb-Bewertung: 6,7/10

Inhalt von Pretty in Pink (1986) – worum es in dem Film geht?

Die College-Studentin Andie (Molly Ringwald) kommt aus ärmlichen Verhältnissen, was auf ihrer Schule eher eine Seltenheit ist. Sie begegnet Mitschüler Blane (Andrew McCarthy), der – wie kann es anders sein –reiche Eltern hat und schon länger ein Auge auf das Mädel geworfen hat. Er lädt sie zum Abschlussball ein, zieht aber unter Druck seiner präpotenten Freunde die Invitation zurück. Andie erscheint trotzdem und sieht im selbstgeschneiderten rosa Kleidchen einfach hinreißend aus …

Kritik/Meinung: Schwer 80er! Dieser Film beweist aber auch, dass Teeniekomödien nicht zwingend anspruchslos sein müssen! Vielleicht hatte sein Erfolg auch damit zu tun.

PLATZ 11 der besten 80er-Liebeskomödien: „La Boum – Die Fete“ (1980)

La Boum – Die Fete (1980) © Video: Gaumont Film Company / YouTube

Steckbrief zu La Boum – Die Fete (1980)

Originaltitel: La Boum

La Boum Alternativtitel: La Boum – Die Fete: Eltern unerwünscht

La Boum – Die Fete: Eltern unerwünscht Regie: Claude Pinoteau

Claude Pinoteau IMDb-Bewertung: 6,7/10

Inhalt von La Boum – Die Fete (1980) – worum es in dem Film geht?

Frisch nach Paris gezogen, freundet sich die 13-jährige Vic (Sophie Marceau) rasch mit iher Mitschülerin Pénélope an – und verliebt sich auf einer Party in den feschen Mathieu (Alexandre Sterling). Als sich herausstellt, dass der Hallodri noch ein anderes Mädchen hat, ist Vic am Boden zerstört. Auf die Hilfe ihrer Eltern kann sie aber nicht zählen, um deren Ehe steht es nämlich gerade nicht zum Besten. Zum Glück gibt’s noch die Uroma …

Kritik/Meinung: Bezaubernde 80er-Pubertätskomödie, der Song „Reality“ von Richard Sanderson wurde zum Welthit.

PLATZ 10 der besten 80er-Liebeskomödien: „Die Waffen der Frauen“ (1988)

Die Waffen der Frauen (1988) © Video: 20th Century Fox / YouTube

Steckbrief zu Die Waffen der Frauen (1988)

Originaltitel: Working Girl

Working Girl Regie: Mike Nichols

Mike Nichols IMDb-Bewertung: 6,8/10

Inhalt von Die Waffen der Frauen (1988) – worum es in dem Film geht?

Sekretärin Tess (Melanie Griffith) hat einen Wirtschaftsabschluss und ist ehrgeizig. Dennoch sind die meisten Arbeitgeber mehr an ihren äußerlichen Vorzügen interessiert. Erst eine Frau, die erfolgreiche Katharine Parker (Sigourney Weaver), scheint sie ernst zu nehmen. Bis sie eiskalt eine tolle Geschäftsidee von Tess als die eigene verkauft! Als ein Ski-Unfall Katherine außer Gefecht setzt, präsentiert Tess ihre Idee einer Firmenfusion dem Geschäftspartner Jack Trainer (Harrison Ford), der nicht nur von der Idee angetan ist …

Kritik/Meinung: Hintergründiges, toll besetztes soziales Märchen aus der von Männern dominierten Finanzwelt.

PLATZ 9 der besten 80er-Liebeskomödien: „Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser“ (1987)

Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser (1987) © Video: MGM/UA Distribution Co. / United International Pictures / Star Partners Ltd. / Metro-Goldwyn-Mayer / YouTube

Steckbrief zu Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser (1987)

Originaltitel: Overboard

Overboard Regie: Garry Marshall

Garry Marshall IMDb-Bewertung: 6,9/10

Inhalt von Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser (1987) – worum es in dem Film geht?

Als die großkotzige Millionärin Joanna (Goldie Hawn) nach einem Sturz über die Reling ihrer Luxusjacht mit Gedächtnisverlust aus dem Wasser gefischt wird, schlägt die Stunde des kernigen Tischlers Dean (Kurt Russell): Weil sich ihr echter Ehemann nicht gerade darum reißt, sie zurückzuholen, gibt sich der Handwerker, der von Joanna um seinen Lohn geprellt wurde, als ihr Mann aus. Nun hat die verwöhnte Schnepfe alle Hände voll zu tun, Deans marode Bleibe und seine rotzfrechen Söhne auf Vordermann zu bringen …

Kritik/Meinung: Garry Marshalls (Pretty Woman) hinreißend gespielter Srewball-Spaß unterhält auch heute noch prächtig mit witzigen Dialogen und gut aufgelegten Stars. Goldie Hawn und Kurt Russell sind übrigens auch in echt seit den frühen 80er-Jahren skandalfrei liiert. 2018 erhielt der Film ein Remake unter dem Titel Overboard, mit Anna Faris und Eugenio Derbez in den Hauptrollen.

PLATZ 8 der besten 80er-Liebeskomödien: „Gefährliche Freundin“ (1986)

Gefährliche Freundin (1986) © Video: Orion Pictures / YouTube

Steckbrief zu Gefährliche Freundin (1986)

Originaltitel: Something Wild

Something Wild Regie: Jonathan Demme

Jonathan Demme IMDb-Bewertung: 6,9/10

Inhalt von Gefährliche Freundin (1986) – worum es in dem Film geht?

Charlie (Jeff Daniels), ein New Yorker Steuerberater mit Ehefrau und Kindern, hat im Grunde alles, was ein Mann zum Glücklichsein braucht. Doch auch ein Biedermann will manchmal etwas erleben –und er versucht sich in einem Schnellimbiss als Zechpreller. Dabei beobachtet ihn die flippige Lulu (Melanie Griffith). Sie geht Charlie nach, schleppt ihn ab und vernascht ihn. In der Folge reist er spontan mit ihr in ihren Heimatort. Brenzlig wird die abenteuerliche Liaison erst, als sie auf Lulus kriminellen Ex-Liebhaber (Ray Liotta) treffen …

Kritik/Meinung: Eine frivol-lockere Liebeskomödie, die nur so nach den 80er-Jahren schreit.

PLATZ 7 der besten 80er-Liebeskomödien: „Die fabelhaften Baker Boys“ (1989)

Die fabelhaften Baker Boys (1989) © Video: 20th Century Fox / Gladden Entertainment / Mirage Enterprises / YouTube

Steckbrief zu Die fabelhaften Baker Boys (1989)

Originaltitel: The Fabulous Baker Boys

The Fabulous Baker Boys Regie: Steve Kloves

Steve Kloves IMDb-Bewertung: 6,9/10

Inhalt von Die fabelhaften Baker Boys (1989) – worum es in dem Film geht?

Die Brüder Jack (Jeff Bridges) und Frank (Beau Bridges) tingeln seit Jahrzehnten als Pianisten durch Nachtclubs im ganzen Land, dabei spielen sie in letzter Zeit oft nur vor immer wenigen Leuten. Als sie eines Tages sogar ein Engagement verlieren, ist beiden klar, dass sich etwas ändern muss. Dazu Frank: „Zwei Flügel reichen einfach nicht mehr“ – eine Sängerin muss her. Die Wahl der Brüder fällt auf die ebenso kesse wie attraktive Susie (Michelle Pfeiffer). Sie bringt den Erfolg zurück, doch während Jack sich in die Schöne verliebt, ist sie Frank zu lasziv …

Kritik/Meinung: Stilsicher inszenierte, exzellent gespielte romantische Tragikomödie um verlorene Träume, Lebenslügen und Neuaufänge. Die Gesangseinlagen von Michelle Pfeiffer sind zum Niederknien gut!

PLATZ 6 der besten 80er-Liebeskomödien: „Ist sie nicht wunderbar?“ (1987)

Ist sie nicht wunderbar? (1987) © Video: Paramount Pictures / Hughes Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Ist sie nicht wunderbar? (1987)

Originaltitel: Some Kind of Wonderful

Some Kind of Wonderful Regie: Howard Deutch

Howard Deutch IMDb-Bewertung: 7,0/10

Inhalt von Ist sie nicht wunderbar? (1987) – worum es in dem Film geht?

An der Highschool verknallt sich der 18-jährige Außenseiter Keith (Eric Stoltz) in die schöne Amanda (Lea Thompson). Blöd nur, dass die schon vergeben ist! Ausgerechnet der widerliche Hardy (Craig Sheffer) – einem Sohn aus reichem Elternhaus – geht mit ihr. Seinen Frust kann Keith bei der burschikosen Watts (Mary Stuart Masterson) abladen, die für ihn so etwas wie ein Kumpel ist. Was er jedoch nicht ahnt: Watts ist Hals über Kopf in ihn verschossen! Dann geschieht ein Wunder: Amanda verabretet sich zu einem Date mit Keith – doch der ahnt nicht, dass sie damit nur Hardy eifersüchtig machen will …

Kritik/Meinung: Die Formel „Außenseiter liebt Frau aus einer anderen Liga“ beherrscht Howard Deutch (Pretty in Pink) sehr gut, die charmante Liebeskomödie machte aus dem Regisseur und Hauptdarstellerin Lea Thompson ein Paar.

PLATZ 5 der besten 80er-Liebeskomödien: „Der Volltreffer“ (1985)

Der Volltreffer (1985) © Video: Embassy Pictures / Monument Productions / YouTube

Steckbrief zu Der Volltreffer (1985)

Originaltitel: The Sure Thing

The Sure Thing Regie: Rob Reiner

Rob Reiner IMDb-Bewertung: 7,0/10

Inhalt von Der Volltreffer (1985) – worum es in dem Film geht?

Student Walter Gibson (John Cusack), kurz Gib, hat kaum Erfolg bei den Mädels in seinem College in Neuengland. Umso glücklicher ist er, als ihm ein Kumpel in den Winterferien eine heiße Nacht mit einer Bikinischönheit in Los Angeles in Aussicht stellt. Um günstig nach Kalifornien zu kommen, nutzt Gib eine Fahrgemeinsschaft, und landet im selben Auto wie die prüde Allison (Daphne Zuniga). Auf ihrer langen gemeinsamen Reise haben die beiden viel Zeit, sich zu streiten – und zu verlieben …

Kritik/Meinung: Ein kleines, spaßiges Genrejuwel der 80er-Jahre, mit sympathischen Darstellern.

PLATZ 4 der besten 80er-Liebeskomödien: „Mondsüchtig“ (1987)

Mondsüchtig (1987) © Video: MGM/UA Communications Co. / Metro-Goldwyn-Mayer / Star Partners II Ltd. / YouTube

Steckbrief zu Mondsüchtig (1987)

Originaltitel: Moonstruck

Moonstruck Regie: Norman Jewison

Norman Jewison IMDb-Bewertung: 7,1/10

Inhalt von Mondsüchtig (1987) – worum es in dem Film geht?

Die rassige Italoamerikanerin Loretta (Cher) hat leider viel zu früh ihren Mann verloren und fristet seither ein tristes Dasein. Daran ändert auch der Heiratsantrag des gutmütigen, aber faden Johnny (Danny Aiello) nichts. Loretta nimmt ihn nur an, weil es laut Mama Rose (Olympia Dukakis) nicht vernünftig ist, allein zu leben. Als er wegen seiner im Sterben liegenden Mutter nach Sizilien reist, sucht sie dessen jüngeren Bruder Ronny (Nicolas Cage) auf, um ihn persönlich zur Hochzeit einzuladen. Und augenblicklich funkt es zwischen den beiden …

Kritik/Meinung: Norman Jewisons (Jesus Christ Superstar) hinreißender Romantikspaß punktet mit köstlich gezeichneten Charakteren, Dialogwitz und Tiefgang und war neben Der letzte Kaiser (1987) der erfolgreichste Oscar-Film 1988: drei Goldmänner gab’s, unter anderem für Hauptdarstellerin Cher!

PLATZ 3 der besten 80er-Liebeskomödien: „Annies Männer“ (1988)

Annies Männer (1988) © Video: Orion Pictures / YouTube

Steckbrief zu Annies Männer (1988)

Originaltitel: Bull Durham

Bull Durham Regie: Ron Shelton

Ron Shelton IMDb-Bewertung: 7,1/10

Inhalt von Annies Männer (1988) – worum es in dem Film geht?

Was Annie (Susan Sarandon) noch lieber mag als Baseball, sind die Baseballspieler, vor allem jene von den Durham Bulls aus North Carolina. Sie ist ihr Groupie, jedoch ein besonderes: Annie lebt jede Saison mit einem anderen der – bis zu ihrem Handanlegen – grünen Jungs und trainiert sie dadurch auf ihre Weise. Dieses Jahr ist es der hochtalentierte Ebby (Tim Robbins). Allerdings findet Annie diesmal auch dessen Mentor Crash (Kevin Costner) sehr interessant, der dem faulen Ebby auf die Sprünge helfen will …

Kritik/Meinung: Sexy, bestens besetzt und ungemein unterhaltsam! Der Film markierte den Durchbruch für Tim Robbins – er und Susan Sarandon verliebten sich am Set, die Beziehung der beiden hielt bis 2009!

PLATZ 2 der besten 80er-Liebeskomödien: „Teen Lover“ (1989)

Teen Lover (1989) © Video: 20th Century Fox / Gracie Films / YouTube

Steckbrief zu Teen Lover (1989)

Originaltitel: Say Anything…

Say Anything… Regie: Cameron Crowe

Cameron Crowe IMDb-Bewertung: 7,3/10

Inhalt von Teen Lover (1989) – worum es in dem Film geht?

Diane (Ione Skye) ist das schlauste Mädchen des gesamten Abschlussjahrgangs. Ihr Vater (John Mahoney) hat ihr Leben auch bereits von A bis Z durchgeplant – was er allerdings nicht hat kommen sehen, ist Lloyd (John Cusack). Lloyd ist alles andere als ehrgeizig, lebt in den Tag hinein und macht sich über seine Zukunft herzlich wenig Gedanken. Sein größtes Hobby ist Kickboxen – und er hat sich Hals über Kopf in Diane verknallt. Blöd nur, dass die ihr Stipendium in der Tasche hat und demnächst nach England auswandert. Den Turteltauben bleibt also nicht viel Zeit, sich gegen die Versuche ihres Vaters zu wehren, der sie auseinander zu bringen versucht …

Kritik/Meinung: Sympathische 80er-Teenieromanze über die ersten Schmetterlinge im Bauch und die Stolperfallen des Lebens. Die Szene, in der sich John Cusack vor Ione Skyes Haus stellt, einen Ghettoblaster in die Höhe hebt und Peter Gabriels „In Your Eyes“ als Liebesbeweis abspielt, ist absoluter Kult und wird bis heute auch durchaus in anderen Genres nachgestellt.

PLATZ 1 der besten 80er-Liebeskomödien: „Harry & Sally“ (1989)

Harry & Sally (1989) © Video: Columbia Pictures / Castle Rock Entertainment / Nelson Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Harry & Sally (1989)

Originaltitel: When Harry Met Sally…

When Harry Met Sally… Regie: Rob Reiner

Rob Reiner IMDb-Bewertung: 7,7/10

Inhalt von Harry & Sally (1989) – worum es in dem Film geht?

Für Harry (Billy Crystal) ist sonnenklar: Zwischen Frauen und Männern kann es keine Freundschaft geben, da der Sex immer zwischen ihnen stehen wird. Sally (Meg Ryan), die sich seine Ausführungen während einer elendslangen Autofahrt anhören muss, sieht die Sache diametral anders. In den folgenden zwölf Jahren begegnen sie einander immer wieder, wobei der spitzzüngige Geschlechterkampf jedes Mal aufs Neue aufflammt. Dass sie eigentlich ein ziemlich gutes Paar abgeben würden, dämmert ihnen derweil noch nicht …

Kritik/Meinung: Der 80er-Jahre-Überraschungserfolg weist nicht nur Parallelen zu Woody Allens stadtneurotischen New-York-Dramödien auf, er nimmt auch Anleihen bei den liebessehnsüchtigen Doris-Day-Filmen der 60er-Jahre. Legendär: der gespielte Orgasmus im vollbesetzten Diner – schrieb Kinogeschichte!

