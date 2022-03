Die 15 romantischsten und lustigsten Komödien der 2000er-Jahre, die im Zeitraum vom 1. Jänner 2000 bis zum 31. Dezember 2009 veröffentlicht wurden, im ultimativen Ranking.

Zum gewünschten Film springen:

Erklärung zum Ranking: Was ist die IMDb?

Unsere Rankings basieren auf den Wertungen der Internet Movie Database (kurz: IMDb). Bei diesem „Verzeichnis“ handelt es sich um eine international gültige Sammlung von Rezensionen über Filme und Serie. Registrierte Nutzer der Webseite (dies können Privatpersonen, aber auch Redaktionen und/oder renommierte Filmkritiker sein) können Wertungen vergeben – zwischen einem bis zehn Punkte sind möglich. Sobald eine Produktion mindestens fünf Bewertungen erhalten hat, berechnet die IMDb einen Durchschnittswert, welcher das Werk fortan in der Datenbank reiht.

Man kann davon ausgehen, dass ein Film mit einer Wertung von 9,8/10 Punkten ein Meisterwerk ist, wohingegen ein Film mit einer Wertung von weniger als 5 Punkten eher unterdurchschnittlich ist. Neben der Webseite Rotten Tomatoes gilt die IMDb als verlässliche und aussagekräftige Quelle, was das Qualitätsniveau von Filmen und Serien angeht – und dient auch in unseren Bestenlisten als Indikator!





PLATZ 15 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Ein Chef zum Verlieben“ (2002)

Ein Chef zum Verlieben (2002) © Video: Warner Bros. Pictures / Fortis Films / NPV Entertainment / Castle Rock Entertainment / Village Roadshow Pictures / YouTube

Steckbrief zu Ein Chef zum Verlieben (2002)

Originaltitel: Two Weeks Notice

Two Weeks Notice Regie: Marc Lawrence

Marc Lawrence IMDb-Bewertung: 6,1/10

Ein Chef zum Verlieben (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Ein Chef zum Verlieben (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Ein Chef zum Verlieben (2002) – worum es in dem Film geht?

Eigentlich hat die sozial engagierte Lucy (Sandra Bullock) Jus studiert, um sich, wenn nötig, mit riesigen Konzernen anlegen zu können. Trotzdem nimmt die Idealistin einen Job beim reichen Firmenchef Wade (Hugh Grant) an. Ein paar Jahre später ist Lucy sein Mädchen für alles: Sie kleidet ihn ein, begleitet ihn zum Baseball, ist rund um die Uhr für ihn da. Wade nützt das natürlich schamlos aus, bis Lucy der Kragen platzt. Sie kündigt – und soll nun eine Nachfolgerin suchen …

Kritik/Meinung: Es ist ziemlich klar, in welche Richtung der Spaß steuert. Weil Hugh Grant und Sandra Bullock bestens harmonieren und ein komödiantisches Traumpaar abgeben, ist die herzige, witzige und höchst charmante RomCom aber bis zum Schluss das reinste Vergnügen. Mit knapp 200 Mio. Dollar Einspielergebnis war sie auch finanziell erfolgreich!

Ein Chef zum Verlieben (2002) – jetzt für daheim kaufen!

Ein Chef zum Verlieben (2002) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 14 der besten 2000er-Liebeskomödien: „27 Dresses“ (2008)

27 Dresses (2008) © Video: 20th Century Fox / Fox 2000 Pictures / Spyglass Entertainment / Dune Entertainment III, LLC. / YouTube

Steckbrief zu 27 Dresses (2008)

Originaltitel: 27 Dresses

27 Dresses Alternativtitel: 27 Dresses – Kleider machen Bräute

27 Dresses – Kleider machen Bräute Regie: Anne Fletcher

Anne Fletcher IMDb-Bewertung: 6,1/10

27 Dresses (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es 27 Dresses (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von 27 Dresses (2008) – worum es in dem Film geht?

Der Brautaltar ist Jane (Katherine Heigl) nicht fremd, 27-mal stand sie schon davor – allerdings stets als Brautjungfer. Dabei würde sie selbst gern ja sagen. Objekt von Janes Begierde ist ihr Boss George (Edward Burns). Der Gute weiß jedoch nichts von ihren Gefühlen, und so kommt es, wie es kommen muss: Ausgerechnet Janes Schwester Tess (Malin Åkerman) funkt ihr bei George dazwischen. Am Boden zerstört, merkt Jane zunächst nicht, dass mit Journalist Kevin (James Marsden) attraktiver Ersatz parat steht …

Kritik/Meinung: Nette Romanze, die allerdings ein paar Überraschungen vertragen hätte.

27 Dresses (2008) – jetzt für daheim kaufen!

27 Dresses (2008) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 13 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ (2003)

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) © Video: Paramount Pictures / United International Pictures / W2 Film Production / YouTube

Steckbrief zu Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003)

Originaltitel: How to Lose a Guy in 10 Days

How to Lose a Guy in 10 Days Regie: Donald Petrie

Donald Petrie IMDb-Bewertung: 6,4/10

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) – worum es in dem Film geht?

Journalistin Andie (Kate Hudson) hat einen besonderen Auftrag von ihrer Chefin bekommen: Für eine Story soll sie einen Mann aufreißen und dann die Beziehung wieder beenden, indem sie alles falsch macht, was frau falsch machen kann. Dumm nur, dass ihr „Opfer“ Feschak Ben (Matthew McConaughey) ist: Der Werbeprofi hat mit seinem Boss gewettet, dass er in zehn Tagen jede Frau dazu bringen kann, sich in ihn zu verlieben …

Kritik/Meinung: Überdrehter, launiger, herrlich komischer Liebesspaß, in dem die beiden Hauptdarsteller wunderbar harmonieren: Viele Szenen entstanden spontan am Set, etwa die, in der Andie bei Bens Männerabend vor Wut eine Rohkostplatte über den Pokertisch verteilt. Da verzeiht man dem RomCom-Klassiker gerne die Vorhersehbarkeit!

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) – jetzt für daheim kaufen!

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen? (2003) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 12 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Er steht einfach nicht auf Dich“ (2009)

Er steht einfach nicht auf Dich (2009) © Video: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema / Flower Films / YouTube

Steckbrief zu Er steht einfach nicht auf Dich (2009)

Originaltitel: He’s Just Not That Into You

He’s Just Not That Into You Regie: Ken Kwapis

Ken Kwapis IMDb-Bewertung: 6,4/10

Er steht einfach nicht auf Dich (2009) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Er steht einfach nicht auf Dich (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Er steht einfach nicht auf Dich (2009) – worum es in dem Film geht?

Die junge, attraktive Gigi (Ginnifer Goodwin) ist immer noch auf der verzweifelten Suche nach ihrem Mr. Right. Nach jedem ersten, vielversprechenden Date wartet sie auf den Anruf, den sie dann aber leider nie erhält. Dafür ist ihre Freundin Beth (Jennifer Aniston) schon seit sieben Jahren glücklich mit Neil (Ben Affleck) liiert. Warum also nicht heiraten, fragt sie sich, während er dem Konzept der Ehe gar nichts abgewinnen kann. Janine (Jennifer Connelly) und Ben (Bradley Cooper) sind dagegen schon länger miteinander verheiratet. Zum neuen Haus soll auch ein Kind her. Dumm nur, dass just Ben ein Auge auf eine sexy Yogalehrerin (Scarlett Johansson) geworfen hat …

Kritik/Meinung: Die Adaption des gleichnamigen Beziehungsratgebers besticht durch ein sensationelles Staraufgebot – und aus dem Leben gegriffenen Liebesgeschichten.

Er steht einfach nicht auf Dich (2009) – jetzt für daheim kaufen!

Er steht einfach nicht auf Dich (2009) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 11 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Weil es Dich gibt“ (2001)

Weil es Dich gibt (2001) © Video: Miramax Films / Tapestry Films / YouTube

Steckbrief zu Weil es Dich gibt (2001)

Originaltitel: Serendipity

Serendipity Regie: Peter Chelsom

Peter Chelsom IMDb-Bewertung: 6,8/10

Weil es Dich gibt (2001) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Weil es Dich gibt (2001) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Weil es Dich gibt (2001) – worum es in dem Film geht?

Beim Erledigen der Weihnachtseinkäufe greifen Sara (Kate Beckinsale) und Jonathan (John Cusack) gleichzeitig nach demselben Paar Handschuhe: Liebe auf den ersten Blick! Man genießt ein paar romantische Stunden, doch ein Wiedersehen will Sara dem Schicksal überlassen: Sie schreibt ihre Telefonnummer in ein Buch, lässt Jonathan die seine auf einen Dollarschein kritzeln und bringt beide in Umlauf. Nur wenn Buch oder Geld wieder bei ihnen landen, gehören sie wirklich zusammen …

Kritik/Meinung: Leichtherziges und amüsantes Romantikmärchen.

Weil es Dich gibt (2001) – jetzt für daheim kaufen!

Weil es Dich gibt (2001) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 10 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ (2001)

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) © Video: Universal Pictures / United International Pictures / Miramax Films / Mars Distribution / Little Bird / StudioCanal / Working Title Films / YouTube

Steckbrief zu Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001)

Originaltitel: Bridget Jones’s Diary

Bridget Jones’s Diary Regie: Sharon Maguire

Sharon Maguire IMDb-Bewertung: 6,8/10

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) – worum es in dem Film geht?

Bridget Jones (Renée Zellweger) will nicht mehr Single sein. Ihre Mutter hätte da gleich den passenden Kandidaten, Rechtsanwalt Darcy (Colin Firth). Doch der ist der quirligen Bridget zu langweilig. Sie hat eher ihren feschen Chef Daniel (Hugh Grant) im Auge. Doch um für den begehrten Weiberhelden attraktiv zu sein, muss die knapp über Dreißigjährige erst einmal einiges an sich ändern, mit dem Rauchen aufhören und ein paar überflüssige Kilos loswerden. Also ab aufs Fitnessrad – und schon klappt es mit der Affäre. Doch dummerweise jagt Daniel jedem hübschen Rock nach. Und vielleicht ist der fade Darcy doch nicht so übel ….

Kritik/Meinung: Ein Klassiker unter den romantischen Frauenfilmen nach dem Roman von Helen Fielding. Hat einige wirklich lustige Stellen und wurde bis dato zweimal fortgesetzt: Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns (2004) und Bridget Jones’ Baby (2016).

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) – jetzt für daheim kaufen!

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 9 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Liebe braucht keine Ferien“ (2006)

Liebe braucht keine Ferien (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Universal Pictures / Columbia Pictures / Universal Pictures / Relativity Media / Waverly Films / YouTube

Steckbrief zu Liebe braucht keine Ferien (2006)

Originaltitel: The Holiday

The Holiday Regie: Nancy Meyers

Nancy Meyers IMDb-Bewertung: 6,9/10

Liebe braucht keine Ferien (2006) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Liebe braucht keine Ferien (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Liebe braucht keine Ferien (2006) – worum es in dem Film geht?

Amanda (Cameron Diaz) und Iris (Kate Winslet) ist das Liebesglück nicht hold: Erstere hat in L. A. herausgefunden, dass ihr Freund untreu ist, Zweitere lebt in England und ist in ihren Arbeitskollegen verknallt, der sich eben verlobt hat. Übers Internet finden die enttäuschten Ladys zueinander – und einigen sich spontan auf einen vorübergehenden Häusertausch. Iris ist im sonnigen Kalifornien total happy, Amanda wird mit dem verschneiten England nicht warm – bis Iris' Bruder Graham (Jude Law) auftaucht …

Kritik/Meinung: Ein lustiger und romantisch-kuscheliger Wohlfühlfilm.

Liebe braucht keine Ferien (2006) – jetzt für daheim kaufen!

Liebe braucht keine Ferien (2006) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 8 der besten 2000er-Liebeskomödien: „P.S. Ich liebe Dich“ (2007)

P.S. Ich liebe Dich (2007) © Video: Warner Bros. Pictures / Summit Entertainment / Alcon Entertainment / Grosvenor Park Productions / 2S Films / YouTube

Steckbrief zu P.S. Ich liebe Dich (2007)

Originaltitel: P.S. I Love You

P.S. I Love You Regie: Richard LaGravenese

Richard LaGravenese IMDb-Bewertung: 7,0/10

P.S. Ich liebe Dich (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es P.S. Ich liebe Dich (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von P.S. Ich liebe Dich (2007) – worum es in dem Film geht?

Seit dem Krebstod ihres geliebten Ehemanns Gerry (Gerard Butler), verschanzt sich Holly (Hilary Swank) in ihrem New Yorker Apartment. Bis zu ihrem 30. Geburtstag. Da tauchen nämlich ihre Mama (Kathy Bates) und ihre besten Freundinnen mit einer Torte und einer Botschaft von Gerry auf. In der vor seinem Tod verfassten Nachricht kündigt er ihr Briefe an, in denen er sie auffordert, tanzen zu gehen, Karaoke zu singen oder in seine Heimat Irland zu reisen, wo Holly den feschen Sänger William (Jeffrey Dean Morgan) trifft …

Kritik/Meinung: Klassischer Tränendrücker, der aber zum Glück nicht auf Humor verzichtet.

P.S. Ich liebe Dich (2007) – jetzt für daheim kaufen!

P.S. Ich liebe Dich (2007) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 7 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Die Hochzeits-Crasher“ (2005)

Die Hochzeits-Crasher (2005) © Video: New Line Cinema / Tapestry Films / YouTube

Steckbrief zu Die Hochzeits-Crasher (2005)

Originaltitel: Wedding Crashers

Wedding Crashers Regie: David Dobkin

David Dobkin IMDb-Bewertung: 7,0/10

Die Hochzeits-Crasher (2005) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Die Hochzeits-Crasher (2005) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Die Hochzeits-Crasher (2005) – worum es in dem Film geht?

John (Owen Wilson) und Jeremy (Vince Vaughn) sind dicke Freunde, Geld machen sie als unkonventionelle Scheidungsanwälte. Abseits der Arbeit frönt das Duo jedoch einem ganz besonderen Hobby: Sie schleichen sich inkognito auf Hochzeiten ein – und schleppen am Ende heiße Single-Damen ab. Auch bei der Feier einer Tochter von Finanzminister Cleary (Christopher Walken) sind die Hochzeits-Crasher anwesend, wobei sich John in die bezaubernde Claire (Rachel McAdams) verschaut …

Kritik/Meinung: Ein wirklich sympathischer Spaß mit lustigen Dialogen und gut harmonierenden Hauptdarstellern.

Die Hochzeits-Crasher (2005) – jetzt für daheim kaufen!

Die Hochzeits-Crasher (2005) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 6 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Jungfrau (40), männlich, sucht …“ (2005)

Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) © Video: Universal Pictures / Apatow Productions / YouTube

Steckbrief zu Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005)

Originaltitel: The 40 Year-Old Virgin

The 40 Year-Old Virgin Regie: Judd Apatow

Judd Apatow IMDb-Bewertung: 7,1/10

Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) – worum geht es in dem Film?

Wie der Titel verrät, handelt es sich beim 40-jährigen Protagonisten Andy Stitzer (Steve Carell) um eine männliche Jungfrau. Eigentlich kein Wunder: Der Kerl ist zwar grundsätzlich nicht hässlich, aber ein seltsamer Vogel mit ultrafadem Job im Elektrosupermarkt, der sich nach traumatischen Begegnungen mit dem anderen Geschlecht zu sexuell neutralem Gebiet erklärte. Als Andys Arbeitskollegen David (Paul Rudd), Jay (Romany Malco) und Cal (Seth Rogen) davon erfahren, wollen sie ihn um jeden Preis an die Frau bringen. Aber egal ob Speeddating oder gecoachte Aufrisstipps – jeder Versuch endet im völligen Desaster. Ein Hoffnungsschimmer bahnt sich in Form der reschen Trish (Catherine Keener) an, einer alleinerziehenden Mittvierzigerin mit dem Herz am rechten Fleck …

Kritik/Meinung: Den brachialen Zoten stehen ebenso viele geistreich-frivole Witze gegenüber. Fazit: ein sehr amüsantes Pubertätsspektakel für Erwachsene.

Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) – jetzt für daheim kaufen!

Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 5 der besten 2000er-Liebeskomödien: „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ (2002)

About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) © Video: Universal Pictures / StudioCanal / TriBeCa Productions / Working Title Films / KALIMA Productions GmbH & Co. KG / YouTube

Steckbrief zu About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002)

Originaltitel: About a Boy

About a Boy Regie: Chris Weitz, Paul Weitz

Chris Weitz, Paul Weitz IMDb-Bewertung: 7,1/10

About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) – worum es in dem Film geht?

Dank der Tantiemen des von seinem Vater komponierten Weihnachtshits lebt Enddreißiger Will (Hugh Grant) sorgenfrei in den Tag hinein – und schleicht sich in Gruppentherapien für Alleinerzieher, weil die einsamen Mütter dort besonders leicht aufzureißen sind. Doch plötzlich hat er den 12-jährigen Sonderling Marcus (Nicholas Hoult) am Hals. Der Bub hat ihn als Mann für seine suizidgefährdete Mutter (Toni Collette) auserkoren und hängt an ihm wie eine Klette …

Kritik/Meinung: Tolle Adaption des gleichnamigen Romans von Brit-Autor Nick Hornby (u. a. auch Fever Pitch und High Fidelity), die mit Hugh Grant in der Hauptrolle optimal besetzt wurde.

About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) – jetzt für daheim kaufen!

About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 4 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Vielleicht, vielleicht auch nicht“ (2008)

Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008) © Video: Universal Pictures / Mars Distribution / StudioCanal / Working Title Films / YouTube

Steckbrief zu Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008)

Originaltitel: Definitely, Maybe

Definitely, Maybe Regie: Adam Brooks

Adam Brooks IMDb-Bewertung: 7,2/10

Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008) – worum es in dem Film geht?

Will Hayes (Ryan Reynolds) steht vor den Scherben seines Lebens. Seine Frau will die Scheidung, Tochter Maya (Abigail Breslin) sieht er nur mehr zweimal die Woche. Und dann will die altkluge Zehnjährige auch noch erfahren, wie sich ihre getrennt lebenden Eltern kennenlernten. Bei der Geschichte verändert Will die Namen der Frauen – und Maya muss erraten, wen Will letztlich geheiratet hat: College-Liebe Emily (Elizabeth Banks), Freigeist April (Isla Fisher) oder die ehrgeizige Journalistin Summer (Rachel Weisz) …

Kritik/Meinung: In Rückblenden erzählter, herzerwärmender, höchst charmant dargebotener Romantikspaß, der die breitgetretenen Genrepfade auf erfrischende Weise verlässt.

Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008) – jetzt für daheim kaufen!

Vielleicht, vielleicht auch nicht (2008) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 3 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Chocolat – Ein kleiner Biss genügt“ (2000)

Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000) © Video: Miramax Films / Buena Vista International / YouTube

Steckbrief zu Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000)

Originaltitel: Chocoat

Chocoat Regie: Lasse Hallström

Lasse Hallström IMDb-Bewertung: 7,3/10

Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000) – worum es in dem Film geht?

Anno 1959 zieht die schöne Vianne (Juliette Binoche) mit ihrer Tochter Anouk in ein französisches Kaff und eröffnet eine Chocolaterie. Für jeden Bürger hält sie die passende Süßigkeit bereit. Die Köstlichkeiten haben zauberhafte Wirkung. Doch dem biederen Bürgermeister (Alfred Molina) ist das sinnenfrohe Geschäft ein Dorn im Auge. Als dann auch noch Zigeuner Roux (Johnny Depp) aufkreuzt, ruft er zum „Boykott der Unmoral“ auf …

Kritik/Meinung: Ein warmherziges, zuckersüßes Märchen.

Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000) – jetzt für daheim kaufen!

Chocolat – Ein kleiner Biss genügt (2000) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 2 der besten 2000er-Liebeskomödien: „Tatsächlich… Liebe“ (2003)

Tatsächlich… Liebe (2003) © Video: Universal Pictures / Mars Distribution / StudioCanal / Working Title Films / DNA Films / YouTube

Steckbrief zu Tatsächlich… Liebe (2003)

Originaltitel: Love Actually

Love Actually Regie: Richard Curtis

Richard Curtis IMDb-Bewertung: 7,6/10

Tatsächlich… Liebe (2003) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Tatsächlich… Liebe (2003) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von Tatsächlich… Liebe (2003) – worum es in dem Film geht?

Der Film eröffnet mit herzlichen Begrüßungen am Londoner Flughafen und endet auch dort. Die Handlung, eigentlich die Handlungen, da neun ineinander verwobene Geschichten erzählt werden, beginnt fünf Wochen vor Weihnachten. Einige der Protagonisten: Da ist einmal kein Geringerer als der neue britische Premierminister (Hugh Grant), der für die rustikale Natalie entflammt, die ihm täglich den Tee serviert. Parallel dazu verliert der unglückliche, von der Freundin mit seinem eigenen Bruder betrogene Schriftsteller Jamie (Colin Firth) sein Herz an eine Portugiesin, die kaum Englisch spricht. Der verheiratete Verlagsleiter Harry (Alan Rickman) muss sich zwischen seiner feschen Assistentin (Heike Makatsch) und seiner Frau (Emma Thompson) –zufällig die Schwester des Premiers – entscheiden. Und dann wäre da noch der abgetakelte Ex-Rockstar Billy Mack (Bill Nighy), der erst bei seinem peinlichen Comebackversuch erkennt, was tatsächlich zählt im Leben …

Kritik/Meinung: Eine ebenso kluge wie herzerwärmende und toll geschriebene Romantikkomödie, mit einem in jeder Hinsicht grandiosen Star-Ensemble.

Tatsächlich… Liebe (2003) – jetzt für daheim kaufen!

Tatsächlich… Liebe (2003) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *





PLATZ 1 der besten 2000er-Liebeskomödien: „(500) Days of Summer“ (2009)

(500) Days of Summer (2009) © Video: Fox Searchlight Pictures / Dune Entertainment / YouTube

Steckbrief zu (500) Days of Summer (2009)

Originaltitel: (500) Days of Summer

(500) Days of Summer Regie: Marc Webb

Marc Webb IMDb-Bewertung: 7,7/10

(500) Days of Summer (2009) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es (500) Days of Summer (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhalt von (500) Days of Summer (2009) – worum es in dem Film geht?

Tom (Joseph Gordon-Levitt) gehört zu der Sorte unerschütterlicher Romantiker, die an die große Liebe glauben. In seiner neuen Kollegin Summer (Zooey Deschanel) sieht der junge Autor von Grußkarten die Frau seiner Träume: entzückend, voller Lebensfreude, wunderschön. Zu blöd, dass sie von Liebe überhaupt nichts hält. Trotzdem landen die beiden zusammen im Bett, verbringen viel Zeit miteinander, der Gesprächsstoff geht ihnen nicht aus, vor allem wenn es um Musik geht (Summer: „Ich liebe Ringo Starr.“ Tom: „Niemand liebt Ringo Starr!“) – dennoch spricht Summer andauernd von Freundschaft anstatt von Liebe. So folgen auf Tage des Glücks Phasen, in denen Tom wie ein Hund leidet, weil er nicht weiß, woran er ist. Ist Summer etwa doch nicht seine Traumfrau? Die Titel gebenden 500 Tage werden es zeigen …

Kritik/Meinung: Eine ebenso bezaubernde wie freche Liebesgeschichte – und wunderbar romantisch!

(500) Days of Summer (2009) – jetzt für daheim kaufen!

(500) Days of Summer (2009) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *