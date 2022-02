Die 15 lustigsten Filme und besten Komödien der 1980er-Jahre, die im Zeitraum vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1989 veröffentlicht wurden, im ultimativen Ranking.

PLATZ 15 der besten 80er-Komödien: „Mel Brooks’ Spaceballs“ (1987)

Mel Brooks’ Spaceballs (1987) © Video: MGM/UA Communications Co. / Metro-Goldwyn-Mayer / Brooksfilms / YouTube

Steckbrief zu Mel Brooks’ Spaceballs (1987)

Originaltitel: Spaceballs

Spaceballs Regie: Mel Brooks

Mel Brooks IMDb-Bewertung: 7,1/10

Mel Brooks' Spaceballs (1987) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Mel Brooks' Spaceballs (1987) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Mel Brooks’ Spaceballs (1987) – Worum es in dem Film geht?

Auf dem Planeten Spaceball wird wegen der argen Luftverschmutzung der Sauerstoff knapp, der hinterlistige Präsident Skroob (Mel Brooks) weiß sich aber zu helfen: Er schickt den bösen Lord Helmchen (Rick Moranis) und Colonel Sandfurz (George Wyner) zum friedlichen Nachbarplaneten Druida, um dort neue Luft zu besorgen. Als Druckmittel wird die liebreizende Prinzessin Vespa (Daphne Zuniga), die Tochter des druidischen Königs Roland, geraubt. Nun liegt es an Weltraum-Hallodri Lone Starr (Bill Pullman), die Königstochter aus den Fängen der Schurken zu befreien und den Planeten zu retten. Unterstützt wird er dabei von Waldi (John Candy), dem Möter, einem Mittelding aus Mensch und Köter …

Kritik/Meinung: Respektlose, umwerfend witzige Persiflage auf Star Wars: Krieg der Sterne (die Episoden IV, V und VI) und etliche weitere Sci-Fi-Klassiker.

Mel Brooks' Spaceballs (1987) – Jetzt für daheim kaufen!

Mel Brooks' Spaceballs (1987) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 14 der besten 80er-Komödien: „Top Secret“ (1984)

Top Secret (1984) © Video: Paramount Pictures / YouTube

Steckbrief zu Top Secret (1984)

Originaltitel: Top Secret!

Top Secret! Regie: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker

Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker IMDb-Bewertung: 7,2/10

Top Secret (1984) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Top Secret (1984) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Top Secret (1984) – Worum es in dem Film geht?

US-Rockstar Nick Rivers (Val Kilmer in seinem Spielfilm-Debüt) wird von der DDR zu einem Musikfestival eingeladen. Das soll allerdings nur die Weltöffentlichkeit von den finsteren Aktionen des Regimes ablenken – der Ossi-Geheimdienst hat nämlich den US-Wissenschaftler Flammond gekidnappt, mithilfe dessen neuer Geheimwaffe die NATO-Flotte sabotiert werden soll. Doch Geheimagent Cedric (Omar Sharif) wittert das Komplott bereits …

Kritik/Meinung: Zeitlos irre Gags, etwa der komplette Showdown mit der Kuh. Wer es nicht subtil braucht, der lacht hier Tränen!

Top Secret (1984) – Jetzt für daheim kaufen!

Top Secret (1984) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 13 der besten 80er-Komödien: „Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap“ (1980)

Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980) © Video: Warner Bros. / Orion Pictures / YouTube

Steckbrief zu Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980)

Originaltitel: Caddyshack

Caddyshack Alternativtitel: Caddyshack – Terror auf dem Golfplatz

Caddyshack – Terror auf dem Golfplatz Regie: Harold Ramis

Harold Ramis IMDb-Bewertung: 7,3/10

Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980) – Worum es in dem Film geht?

In den Grünanlagen des Bushwood Country Clubs tummeln sich neurotische Neureiche zum Golfspielen. In gepflegter Atmosphäre werden dort hässliche Beleidigungen ausgetauscht und einige brisante Geschichten drohen aufzufliegen. So gräbt Neumitglied Al Czervik (Rodney Dangerfield) die Rasenfläche um, Platzwart Carl Spackler (Bill Murray) macht gegen eine Taschenratte mobil – und schreckt dabei nicht einmal vor Plastiksprengstoff zurück! –, und dann wären da noch der aufgeblasene Richter Elihu Smails (Ted Knight), seine attraktive Nichte Lacey Underall (Cindy Morgan) und Playboy Ty Webb (Chevy Chase), der seinen Schläger auch gern abseits des Golfklubs schwingt. Bei einem hochdotierten Golfturnier kämpfen die illustren Charaktere um die Vorherrschaft am Golfplatz …

Kritik/Meinung: Heitere Sportkomödie, deren Rahmenhandlung bei all dem Nonsense-Humor fast zur Nebensache wird. Fantastisch: Bill Murray, der jagt auf eine Ratte (im Original „Gopher“ genannt) macht. Ein (Golf-)Schlag ins Gesicht von Golf-Snobs!

Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980) – Jetzt für daheim kaufen!

Caddyshack – Wahnsinn ohne Handicap (1980) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 12 der besten 80er-Komödien: „Ein Fisch namens Wanda“ (1988)

Ein Fisch namens Wanda (1988) © Video: MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Metro-Goldwyn-Mayer / Prominent Features / YouTube

Steckbrief zu Ein Fisch namens Wanda (1988)

Originaltitel: A Fish Called Wanda

A Fish Called Wanda Regie: Charles Crichton

Charles Crichton IMDb-Bewertung: 7,5/10

Ein Fisch namens Wanda (1988) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Ein Fisch namens Wanda (1988) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Ein Fisch namens Wanda (1988) – Worum es in dem Film geht?

Von wegen Ganovenehre: Nach einem geglückten Juwelenraub wird Gangster George von seinen Komplizen Wanda (Jamie Lee Curtis) und Otto (Kevin Kline) bei den Bullen verpfiffen. Das verräterische Duo ahnt nicht, dass George die Beute längst in Sicherheit gebracht und dem vierten Gauner im Bunde, dem ihm ergebenen Stotterer Ken (Michael Palin), den Schlüssel für das Schließfach mit den Diamanten übergeben hat. Sexy Wanda beschließt daraufhin, Georges Anwalt zu becircen, damit der ihr den Aufenthaltsort der Beute steckt. Könnte auch klappen: Archie Leach (John Cleese) ist ein stocksteifer Jurist, gefangen in einer leidenschaftslosen Ehe …

Kritik/Meinung: Schlicht furios gespieltes Feuerwerk an Gags und britischem Humor – ein Riesenspaß für die ganze Familie!. Drehbuchautor John Cleese (u. a. auch Mitglied der Komikergruppe Monty Python) hält Ein Fisch namens Wanda (1988) für seinen besten Film – dem ist nichts hinzuzufügen!

Ein Fisch namens Wanda (1988) – Jetzt für daheim kaufen!

Ein Fisch namens Wanda (1988) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 11 der besten 80er-Komödien: „Schöne Bescherung“ (1989)

Schöne Bescherung (1989) © Video: Warner Bros. / Hughes Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Schöne Bescherung (1989)

Originaltitel: National Lampoon’s Christmas Vacation

National Lampoon’s Christmas Vacation Regie: Jeremiah S. Chechik

Jeremiah S. Chechik IMDb-Bewertung: 7,6/10

Schöne Bescherung (1989) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Schöne Bescherung (1989) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Schöne Bescherung (1989) – Worum es in dem Film geht?

Bei Clark Griswold (Chevy Chase) und seinen Liebsten (u. a. Beverly D’Angelo) regiert schon vor Weihnachten das Chaos – beim Stehlen des Baums, beim Aufstellen und beim Versuch, am Haus 25.000 Lampen anzubringen geht schief, was schiefgehen kann. Auch die Schwiegereltern nerven, und als noch Prolo-Cousin Eddie (Randy Quaid) samt Sippe und Rottweiler Rotzi kommt, ist das Durcheinander perfekt …

Kritik/Meinung: Ein Muss im vorweihnachtlichen Spaßprogramm. Clarks Sohn wird übrigens von Johnny Galecki, Leonard aus The Big Bang Theory, gespielt.

Schöne Bescherung (1989) – Jetzt für daheim kaufen!

Schöne Bescherung (1989) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 10 der besten 80er-Komödien: „Die nackte Kanone“ (1988)

Die nackte Kanone (1988) © Video: Paramount Pictures / YouTube

Steckbrief zu Die nackte Kanone (1988)

Originaltitel: The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

The Naked Gun: From the Files of Police Squad! Regie: David Zucker

David Zucker IMDb-Bewertung: 7,6/10

Die nackte Kanone (1988) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Die nackte Kanone (1988) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Die nackte Kanone (1988) – Worum es in dem Film geht?

Sowjet-Präsident Gorbatschow, der libysche Revolutionsführer Gaddafi, PLO-Chef Arafat, Irans Ayatollah Khomeini und der Uganda-Diktator Idi Amin beraten in Beirut, wie man dem Erzfeind USA größtmöglichen Schaden zufügen könnte, da funkt Lieutenant Frank Drebin (Leslie Nielsen) – Teil einer „speziellen Spezialeinheit der Spezialpolizei“ – dazwischen und mischt sie im Alleingang auf. Zurück in den Staaten ist Frank gleich wieder gefragt: Der Besuch von Queen Elizabeth II. steht an, und die Spezialeinheit soll in Los Angeles für ihren Schutz sorgen. Bevor die Monarchin eintrudelt, befragt Frank den Industriellen Vincent Ludwig (Ricardo Montalbán), den er verdächtigt, für den Mordversuch an seinem Kollegen Nordberg (O. J. Simpson) verantwortlich zu sein. Was Frank derweil nicht ahnt: Ludwig plant, die Queen abmurksen zu lassen …

Kritik/Meinung: Der Streifen hat eine Gagdichte, die ihresgleichen sucht, und funktioniert auch so gut, weil die stoische Ernsthaftigkeit von Nielsen in totalem Gegensatz zu den Katastrophen steht, die er ständig verursacht. Ein kultiger Spaß aus den 1980er-Jahren! Mit Die nackte Kanone 2½ (1991) und Die nackte Kanone 33⅓ (1994) folgten zwei Fortsetzungen, die mindestens genauso zum Brüllen komisch sind. Die Persiflage basiert übrigens auf der amerikanischen Comedy-Fernsehserie Die nackte Pistole (1982).

Die nackte Kanone (1988) – Jetzt für daheim kaufen!

Die nackte Kanone (1988) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 9 der besten 80er-Komödien: „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ (1988)

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Touchstone Pictures / Amblin Entertainment / Silver Screen Partners / YouTube

Steckbrief zu Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988)

Originaltitel: Who Framed Roger Rabbit

Who Framed Roger Rabbit Regie: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis IMDb-Bewertung: 7,7/10

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) – Worum es in dem Film geht?

Toontown, das Klein-Hollywood für Trickfiguren, steht unter Schock: Superstar Roger Rabbit soll Filmboss Acme aus Eifersucht ermordet haben. Privatdetektiv Eddie (Bob Hoskins) vermutet einen Zusammenhang mit Rabbits heißgeliebter Frau Jessica: Die sexy Dame soll eine Affäre mit dem Opfer gehabt haben. Gemeinsam kommen Eddie und der neurotische Hase einer Verschwörung auf die Spur …

Kritik/Meinung: Überdreht, originell und lustig – der Mix aus Zeichentrickanimation, Realfilm, Komödie und Krimi gilt bis heute als absoluter Kult! Von den bunten Toons sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen: der Film ist nicht für Kleinkinder gedacht (Altersfreigabe: ab 12 Jahren). Es wird geraucht, geschossen und es geht – Jessica Rabbit sei’s gedankt! – auch ziemlich schlüpfrig her.

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) – Jetzt für daheim kaufen!

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 8 der besten 80er-Komödien: „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ (1980)

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) © Video: Paramount Pictures / Howard W. Koch Productions / YouTube

Steckbrief zu Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980)

Originaltitel: Airplane!

Airplane! Regie: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker

Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker IMDb-Bewertung: 7,7/10

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) – Worum es in dem Film geht?

Auf dem Flug von L. A. nach Chicago fallen der Pilot und der Kopilot wegen einer Fischvergiftung aus. Der Passagier Ted Striker (Robert Hays), ehemaliger Kampfflieger, der aber nun unter Flugangst leidet, und Stewardess Elaine, seine Ex-Freundin (Julie Hagerty), sollen die Maschine heil runterbringen …

Kritik/Meinung: Persifliert alles, was es an Flugzeug-Desasterfilmen je gab. Slapstick pur, mit Stars wie Lloyd Bridges als Fluglotse („Es ist nicht die Zeit, das Trinken aufzugeben“), Robert Stack, Leslie Nielsen und NBA-Basketballer Kareem Abdul-Jabbar, der sich selbst spielt.

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) – Jetzt für daheim kaufen!

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 7 der besten 80er-Komödien: „Zurück in die Zukunft II“ (1989)

Zurück in die Zukunft II (1989) © Video: Universal Pictures / Amblin Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Zurück in die Zukunft II (1989)

Originaltitel: Back to the Future II

Back to the Future II Regie: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis IMDb-Bewertung: 7,8/10

Zurück in die Zukunft II (1989) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Zurück in die Zukunft II (1989) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Zurück in die Zukunft II (1989) – Worum es in dem Film geht?

Marty McFly (Michael J. Fox) ist gerade aus der Vergangenheit zurück und wieder bei Freundin Jennifer (Elisabeth Shue), als sein Forscher-Kumpel Doc Brown (Christopher Lloyd) mit schlechten Nachrichten aus der Zukunft aufkreuzt: Martys und Jennifers Sohn wird 2015 einen großen Fehler begehen! Alle drei brechen auf, um das zu verhindern, was ihnen auch gelingt. Dummerweise kommt Marty auf die Schnapsidee, sich einen Almanach mit Sportresultaten von 1950 bis 2000 zu kaufen, um damit in den 1980ern Geld zu machen …

Kritik/Meinung: Superwitzige Fortsetzung des kultigen Erstlingswerks von 1985.

Zurück in die Zukunft II (1989) – Jetzt für daheim kaufen!

Zurück in die Zukunft II (1989) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 6 der besten 80er-Komödien: „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ (1984)

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) © Video: Columbia Pictures / Columbia-Delphi Productions / Black Rhino / YouTube

Steckbrief zu Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

Originaltitel: Ghostbusters

Ghostbusters Regie: Ivan Reitman

Ivan Reitman IMDb-Bewertung: 7,8/10

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) – Worum es in dem Film geht?

Kaum haben es die Parapsychologen Dr. Peter Venkman (Bill Murray), Dr. Ray Stantz (Dan Aykroyd) und Dr. Egon Spengler (Harold Ramis) mit einer echten Geistererscheinung zu tun bekommen, werden sie von ihrer Universität geworfen. Daraufhin setzen sie Venkmans Idee in die Tat um und machen sich als Ghostbusters, eine Art Miet-Gespensterjäger, selbständig. Das schräge Trio hat bald alle Hände voll zu tun, als eine mesopotamische Gottheit in unsere Welt zurückzukehren will. Eine Katastrophe biblischen Ausmaßes droht, sollte dies nicht verhindert werden …

Kritik/Meinung: Der lustige 80er-Fantasyhit, seinerzeit tricktechnisch eine Sensation, unterhält auch noch in der x-ten Wiederholung hervorragend. 1989 erschien mit Ghostbusters II eine direkte Fortsetzung. 2016 wurde unter der Regie von Paul Feig (Brautalarm) ein Reebot initiiert – Ghostbusters (so der schlichte Titel) drehte den Spieß ein wenig um, besetzte die Geisterjägertruppe weiblich (mit Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon und Leslie Jones), der Erfolg bliebt allerdings aus. Rosiger sah es dann für den zweiten Neuauflage-Anlauf aus: Ghostbusters: Legacy (2021) überraschte mit charmantem Cast (neben Paul Rudd u. a. mit den Jungstars Carrie Coon und Finn Wolfhard), coolen Gastauftritten und hatte das Herz am rechten Fleck!

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) – Jetzt für daheim kaufen!

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 5 der besten 80er-Komödien: „Ferris macht blau“ (1986)

Ferris macht blau (1986) © Video: Paramount Pictures / YouTube

Steckbrief zu Ferris macht blau (1986)

Originaltitel: Ferris Bueller’s Day Off

Ferris Bueller’s Day Off Regie: John Hughes

John Hughes IMDb-Bewertung: 7,8/10

Ferris macht blau (1986) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Ferris macht blau (1986) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Ferris macht blau (1986) – Worum es in dem Film geht?

Schulschwänzen ist für Frohnatur Ferris Bueller (Matthew Broderick) kein Problem: Der Bursche – bei Mitschülern beliebt, beim Lehrpersonal weniger – macht einfach einen auf todkrank, borgt sich Papas Ferrari aus und startet mit Kumpel Cameron (Alan Ruck) und Freundin Sloane (Mia Sara) eine abenteuerliche Spritztour Richtung Chicago. Derweil setzt Schuldirektor Rooney (Jeffrey Jones) alles daran, den verhassten Schüler auffliegen zu lassen. Ein Plan, den zunächst auch Ferris’ große Schwester Jeanie (Dirty Dancing-Star Jennifer Grey) verfolgt …

Kritik/Meinung: In den USA belegte der beschwingt-freche Teenager-Spaß 1986 Platz zehn der erfolgreichsten Filme und spielte dort bei nicht einmal 6 Mio. Dollar Budget 70 Mio. ein. Matthew Broderick erspielte sich eine Golden-Globe-Nominierung – es blieb seine einzige.

Ferris macht blau (1986) – Jetzt für daheim kaufen!

Ferris macht blau (1986) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 4 der besten 80er-Komödien: „Die Goonies“ (1985)

Die Goonies (1985) © Video: Warner Bros. / Amblin Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Die Goonies (1985)

Originaltitel: The Goonies

The Goonies Regie: Richard Donner

Richard Donner IMDb-Bewertung: 7,8/10

Die Goonies (1985) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Die Goonies (1985) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Die Goonies (1985) – Worum es in dem Film geht?

Die Häuser einer Siedlung sollen laut den Plänen eines Immobilienhais einem elitären Country-Club weichen. Das würde wohl auch das Ende der Teenie-Clique „Goonies“ bedeuten. Da findet Bandenmitglied Mikey (Sean Astin) auf dem Dachboden des Vaters eine alte Schatzkarte, die zum Versteck des legendären Piraten „Einäugiger Willie“ führen soll. Die Freunde müssen nicht lange überredet werden, um auf Schatzsuche zu gehen …

Kritik/Meinung: Ein von Steven Spielberg produziertes, einfallsreiches Abenteuer für Kids, das aber nicht für ganz Kleine geeignet ist.

Die Goonies (1985) – Jetzt für daheim kaufen!

Die Goonies (1985) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 3 der besten 80er-Komödien: „Blues Brothers“ (1980)

Blues Brothers (1980) © Video: Universal Pictures / YouTube

Steckbrief zu Blues Brothers (1980)

Originaltitel: The Blues Brothers

The Blues Brothers Regie: John Landis

John Landis IMDb-Bewertung: 7,9/10

Blues Brothers (1980) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Blues Brothers (1980) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Blues Brothers (1980) – Worum es in dem Film geht?

Gerade aus dem Gefängnis entlassen, erfährt Jake (John Belushi) von seinem Bruder Elwood (Dan Aykroyd) unschöne Neuigkeiten: Das Waisenhaus, in dem die beiden großgeworden sind, soll wegen Steuerschulden zugesperrt werden. So nicht! In Windeseile versuchen sie, ihre alte Rhythm-&-Blues-Band zusammenzutrommeln. Zwei eifersüchtige Ladys, eine Heerschar Polizisten, ein Haufen Neonazis und die Mitglieder einer Country-Band funken aber mächtig dazwischen …

Kritik/Meinung: Die völlig zu Recht kultige Komödie besticht mit ihren urigen Hauptdarstellern (Belushi und Aykroyd – legendär im schwarzen Anzug mit schwarzer Brille), irrer Zerstörungsaction, überdrehtem Humor, fetziger Musik und Gastauftritten von Legenden wie Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin und John Lee Hooker.

Blues Brothers (1980) – Jetzt für daheim kaufen!

Blues Brothers (1980) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 2 der besten 80er-Komödien: „Die Braut des Prinzen“ (1987)

Die Braut des Prinzen (1987) © Video: 20th Century Fox / Vestron Pictures / Act III Communications / Buttercup Films / The Princess Bride Ltd. / YouTube

Steckbrief zu Die Braut des Prinzen (1987)

Originaltitel: The Princess Bride

The Princess Bride Regie: Rob Reiner

Rob Reiner IMDb-Bewertung: 8,1/10

Die Braut des Prinzen (1987) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Die Braut des Prinzen (1987) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Die Braut des Prinzen (1987) – Worum es in dem Film geht?

Der Opa (Peter Falk) des kranken Alan (Fred Savage) erzählt seinem Enkel ein Märchen: Der arme Knecht Westley (Cary Elwes) verliebt sich in die reiche Buttercup (Robin Wright). Um sie heiraten zu können, zieht Westley in die Welt hinaus und will als reicher Mann zurückkehren. Eines Tages erhält sie die Nachricht, Westley sei tot. Daraufhin willigt sie in die Heirat mit dem bösen Prinzen Humperdinck ein. Doch kurz vor der Zeremonie wird sie entführt …

Kritik/Meinung: Ironisches, abenteuerliches Märchen und ein echter Klassiker der 80er-Jahre, aus der Feder von Rob Reiner (Harry & Sally).

Die Braut des Prinzen (1987) – Jetzt für daheim kaufen!

Die Braut des Prinzen (1987) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen





PLATZ 1 der besten 80er-Komödien: „Zurück in die Zukunft“ (1985)

Zurück in die Zukunft (1985) © Video: Universal Pictures / Amblin Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Zurück in die Zukunft (1985)

Originaltitel: Back to the Future

Back to the Future Regie: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis IMDb-Bewertung: 8,5/10

Zurück in die Zukunft (1985) – Wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Zurück in die Zukunft (1985) zur Zeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ uvm.) spielt:

Inhalt von Zurück in die Zukunft (1985) – Worum es in dem Film geht?

Eigentlich ist Marty McFly (Michael J. Fox) ein ganz normaler Highschool-Schüler in den 1980er-Jahren. Doch das ändert sich, als ihm sein väterlicher Freund, Professor „Doc“ Brown (Christopher Lloyd), ein schrullig-genialer Wissenschaftler, bei einem nächtlichen Treffen auf dem örtlichen Parkplatz seine neueste Erfindung präsentiert: Einen DeLorean, mit dem Zeitreisen möglich sind! Doch noch vor der ersten Testfahrt in die Vergangenheit tauchen wild um sich schießende Terroristen auf, denen Brown zuvor das dringend benötigte Plutonium abgejagt hat. Die Kerle erschießen Brown, Marty springt in den Sportflitzer, gibt Gas – und findet sich Sekunden später in den flotten 50ern wieder. Prekär: Seine Eltern sind in der Vergangenheit noch kein Paar! Und als sich dann auch noch seine zukünftige Mutter prompt in ihn verknallt, wird’s brenzlig für den Burschen …

Kritik/Meinung: Der Hit-Film aus den 80ern von Regisseur Robert Zemeckis (Cast Away – Verschollen) ist ein wunderbar nostalgischer Fantasyspaß, randvoll mit grandiosen Ideen, köstlicher Situationskomik und genießt heute Kultstatus. Zwei Fortsetzungen folgten: Zurück in die Zukunft II (1989) und Zurück in die Zukunft III (1990). Diese lustige Science-Fiction-Zeitreise-Trilogie muss man einfach gesehen haben! Fun Fact: Die hochbeliebte, aber definitiv nicht für Kinder geeignete, Zeichentrickserie Rick and Morty basiert auf den Figuren von Doc Brown und Marty McFly.

Zurück in die Zukunft (1985) – Jetzt für daheim kaufen!

Zurück in die Zukunft (1985) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen