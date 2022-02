© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Shaun of the Dead / Universal Pictures / United International Pictures / Mars Distribution / Rogue Pictures / StudioCanal / WT² Productions / Big Talk Productions)

Die 15 lustigsten Filme und besten Komödien der 2000er-Jahre, die im Zeitraum vom 1. Jänner 2000 bis 31. Dezember 2009 veröffentlicht wurden, im ultimativen Ranking.

PLATZ 15 der besten 2000er-Komödien: „Tropic Thunder“ (2008)

Tropic Thunder (2008) © Video: DreamWorks Pictures / Paramount Pictures / Red Hour Productions / YouTube

Steckbrief zu Tropic Thunder (2008)

Originaltitel: Tropic Thunder

Tropic Thunder Regie: Ben Stiller

Ben Stiller IMDb-Bewertung: 7,0/10

Inhalt von Tropic Thunder (2008) – Worum es in dem Film geht?

Im Urwald Thailands soll der teuerste Kriegsfilm aller Zeiten gedreht werden. Zur Besetzung gehören Actionheld Tugg Speedman (Ben Stiller), der nach einem Megaflop an alte Erfolge anschließen will, Oscarpreisträger Kirk Lazarus (Robert Downey Jr., oscarnominiert!), der sich für seine Rolle extra „eingeschwärzt“ hat, und Komiker Jeff Portnoy (Jack Black), der endlich dem Fluch seiner „Furzfilme“ entfliehen will. Beim Dreh geraten die divenhaften Darsteller mitten in einen realen Drogenkrieg …

Kritik/Meinung: Schwarzhumorig, makaber, total durchgeknallt, politisch in allerhöchstem Maße inkorrekt: eine der giftigsten Hollywood-Satiren aller Zeiten!

PLATZ 14 der besten 2000er-Komödien: „Meine Braut, ihr Vater und ich“ (2000)

Meine Braut, ihr Vater und ich (2000) © Video: Universal Pictures / DreamWorks Pictures / TriBeCa Productions / Nancy Tenenbaum Productions / YouTube

Steckbrief zu Meine Braut, ihr Vater und ich (2000)

Originaltitel: Meet the Parents

Meet the Parents Regie: Jay Roach

Jay Roach IMDb-Bewertung: 7,0/10

Inhalt von Meine Braut, ihr Vater und ich (2000) – Worum es in dem Film geht?

Gaylord „Greg“ Focker (Ben Stiller) ist happy: Sein Job als Krankenpfleger füllt ihn aus, seiner Traumfrau Pam (Teri Polo) will er einen Heiratsantrag machen. Doch noch steht das erste Treffen mit deren Eltern aus, das nächste Wochenende ist dafür reserviert. Klingt nach Formsache, doch Pams Papa Jack (Robert De Niro), ein ehemaliger CIA-Agent, hat Greg von Beginn an auf dem Kieker. Für seine Kleine ist dem kontrollobsessiven Ultrakonservativling nämlich keiner gut genug, schon gar nicht eine „männliche Krankenschwester“ …

Kritik/Meinung: Der perfekt getimte Klamauk, dem zwei Sequels – Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (2004) sowie Meine Frau, unsere Kinder und ich (2010) – folgten, bietet zahlreiche Schenkelklopfer. Zum Brüllen komisch: das Wasservolleyball-Match und die Aktionen mit Familienkater Mr. Jinx.

PLATZ 13 der besten 2000er-Komödien: „Girls Club – Vorsicht bissig!“ (2004)

Girls Club – Vorsicht bissig! (2004) © Video: Paramount Pictures / Lorne Michaels Productions / YouTube

Steckbrief zu Girls Club – Vorsicht bissig! (2004)

Originaltitel: Mean Girls

Mean Girls Regie: Mark Stephen Waters

Mark Stephen Waters IMDb-Bewertung: 7,0/10

Inhalt von Girls Club – Vorsicht bissig! (2004) – Worum es in dem Film geht?

Erster Schultag für Cady (Lindsay Lohan) – dabei ist sie schon 16! Doch die letzten zwölf Jahre hat das Mädchen mit ihren Eltern in Afrika verbracht, jetzt sind sie zurück nach Amerika gezogen. Nach einem katastrophalen ersten Tag freundet sich Cady mit zwei Außenseitern an, die sie über die berüchtigten „Plastics“ aufklären. Das ist ein intrigantes Mädel-Trio, Anführerin Regina (Rachel McAdams) gilt gar als das personifizierte Böse. Überraschend wollen die „Plastics“ Cady in ihre Clique aufnehmen …

Kritik/Meinung: Die Verfilmung eines Sachbuch-Bestsellers mit Augenzwinkern ist witzig, gegen den Strich besetzt und punktet mit genreuntypischem Tiefgang. Was man von der Fortsetzung Girls Club 2 – Vorsicht bissig!, die 2010 fürs TV produziert wurde, leider nicht behaupten kann.

PLATZ 12 der besten 2000er-Komödien: „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008)

Nie wieder Sex mit der Ex (2008) © Video: Universal Pictures / Apatow Productions / YouTube

Steckbrief zu Nie wieder Sex mit der Ex (2008)

Originaltitel: Forgetting Sarah Marshall

Forgetting Sarah Marshall Regie: Nicholas Stoller

Nicholas Stoller IMDb-Bewertung: 7,1/10

Inhalt von Nie wieder Sex mit der Ex (2008) – Worum es in dem Film geht?

TV-Komponist Peter (Jason Segel) ist am Boden zerstört, als seine Freundin Sarah (Kristen Bell), ein TV-Star, plötzlich ihre fünfjährige Beziehung beendet. Ein Trip in ein Luxus-Resort auf Hawaii soll helfen, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Kaum vor Ort, muss Peter aber feststellen, dass Sarah und ihr neuer Liebhaber, der britische Rocksänger Aldous Snow (Russell Brand), zufällig im selben Hotel wohnen. Für den Liebeskranken ein Albtraum – bis ihm die süße Rezeptionistin Rachel (Mila Kunis) auffällt …

Kritik/Meinung: Witzig, sympathisch, frech – ein nett unterhaltender und bestens besetzter Liebesspaß.

PLATZ 11 der besten 2000er-Komödien: „Jungfrau (40), männlich, sucht …“ (2005)

Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) © Video: Universal Pictures / Apatow Productions / YouTube

Steckbrief zu Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005)

Originaltitel: The 40 Year-Old Virgin

The 40 Year-Old Virgin Regie: Judd Apatow

Judd Apatow IMDb-Bewertung: 7,1/10

Inhalt von Jungfrau (40), männlich, sucht … (2005) – Worum es in dem Film geht?

Wie der Titel verrät, handelt es sich beim 40-jährigen Protagonisten Andy Stitzer (Steve Carell) um eine männliche Jungfrau. Eigentlich kein Wunder: Der Kerl ist zwar grundsätzlich nicht hässlich, aber ein seltsamer Vogel mit ultrafadem Job im Elektrosupermarkt, der sich nach traumatischen Begegnungen mit dem anderen Geschlecht zu sexuell neutralem Gebiet erklärte. Als Andys Arbeitskollegen David (Paul Rudd), Jay (Romany Malco) und Cal (Seth Rogen) davon erfahren, wollen sie ihn um jeden Preis an die Frau bringen. Aber egal, ob Speeddating oder gecoachte Aufrisstipps – jeder Versuch endet im völligen Desaster. Ein Hoffnungsschimmer bahnt sich in Form der reschen Trish (Catherine Keener) an, einer alleinerziehenden Mittvierzigerin mit dem Herz am rechten Fleck …

Kritik/Meinung: Den brachialen Zoten stehen ebenso viele geistreich-frivole Witze gegenüber. Fazit: ein sehr amüsantes Pubertätsspektakel für Erwachsene.

PLATZ 10 der besten 2000er-Komödien: „Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy“ (2004)

Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy (2004) © Video: DreamWorks Pictures / Apatow Productions / YouTube

Steckbrief zu Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy (2004)

Originaltitel: Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy Regie: Adam McKay

Adam McKay IMDb-Bewertung: 7,2/10

Inhalt von Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy (2004) – Worum es in dem Film geht?

70er-Jahre, San Diego: Ron Burgundy (Will Ferrell), Macho und eitler Nachrichtensprecher, ist der Star des lokalen TV-Senders. Alle seine Kollegen (u. a. Steve Carell als debiler Wetterfrosch!) verehren ihn abgöttisch. Doch im Sinne der Gleichberechtigung setzt Rons Boss eines Tages die hübsche Veronica (Christina Applegate) an seine Seite. Zu viel für die Männerwirtschaft! Mit allen Mitteln versuchen sie, die neue Kollegin rauszuekeln. Aber die erweist sich als äußerst zäh …

Kritik/Meinung: Grotesk-derbe Satire auf den Flower-Power-Zeitgeist und das Nachrichten-Business.

PLATZ 9 der besten 2000er-Komödien: „Borat“ (2006)

Borat (2006) © Video: 20th Century Fox / Four by Two Films / Everyman Pictures / Dune Entertainment / Major Studio Partners / One America Productions / Ingenious Media / Talkback / Channel 4 / YouTube

Steckbrief zu Borat (2006)

Originaltitel: Borat! Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

Borat! Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan Alternativtitel: Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen

Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen Regie: Larry Charles

Larry Charles IMDb-Bewertung: 7,3/10

Inhalt von Borat (2006) – Worum es in dem Film geht?

Der britische Komiker Sacha Baron Cohen, auch bekannt als Ali G und Brüno, stellt als falscher kasachischer Reporter den American Way mit seinem rechten und religiösen Ballast bloß – indem er seine Interviewpartner (u. a. Feministinnen, Waffenhändler, Rodeoveranstalter, Benimmtrainer und Gebrauchtwagenhändler) zu entlarvenden, fast unerträglich komischen Antworten verführt …

Kritik/Meinung: Politisch herrlich unkorrekt und irre witzig! Beim Dreh stand die Filmcrew unter Terrorverdacht, es gab Haftbefehle, und ein Regisseur warf entnervt das Handtuch. Das Ergebnis spielte weltweit 261,5 Millionen Dollar ein – und erzürnte die kasachische Regierung, weil die frühere sowjetische Teilrepublik hier als Land dargestellt wird, in dem jedes Dorf seinen Vergewaltiger hat, Sex mit Tieren als gesund und fermentierter Pferdemist als Köstlichkeit gilt. Der Hit-Mockumentary (deutsch: Pseudo-Doku) folgte mit Borat Anschluss Moviefilm im Jahr 2020 ein nicht minder würziger Nachschlag, der vor allem auf die US-Präsidentschaft von Donald Trump und dessen Gefolgsleute zielte.

PLATZ 8 der besten 2000er-Komödien: „Zombieland“ (2009)

Zombieland (2009) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / Pariah / YouTube

Steckbrief zu Zombieland (2009)

Originaltitel: Zombieland

Zombieland Regie: Ruben Fleischer

Ruben Fleischer IMDb-Bewertung: 7,6/10

Inhalt von Zombieland (2009) – Worum es in dem Film geht?

Schon der Vorspann zeigt, wie hier der Hase läuft. In durchgeknallten Zeitlupenszenen wird die Verwandlung der USA in ein Land voll Zombies nachgezeichnet. Und so glaubt der schüchterne und wenig heldenhafte Columbus (Jesse Eisenberg) schon bald, dass er der letzte verbliebene Mensch in seiner Heimat ist. Mit der Schrotflinte in der Hand und zahlreichen Überlebensregeln für Zombieland im Kopf kämpft er daher solo um seine Haut. Bis er mit Tallahassee (Woody Harrelson) dann doch noch einen Normalbürger trifft. Im Gegensatz zu Columbus sieht der das Killen von Zombies als Sport. In weiterer Folge trifft das ungleiche Duo dann auch noch auf die Schwestern Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin), die es ebenfalls faustdick hinter den Ohren haben …

Kritik/Meinung: Wer Shaun of the Dead (2004) zum Zerkugeln fand, der wird auch mit dieser abgefahrenen Zombie-Parodie jede Menge Spaß haben. Highlight: die Szenen in Bill Murrays Haus! 2019 gab es mit Zombieland: Doppelt hält besser eine Fortsetzung.

PLATZ 7 der besten 2000er-Komödien: „Superbad“ (2007)

Superbad (2007) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / The Apatow Company / YouTube

Steckbrief zu Superbad (2007)

Originaltitel: Superbad

Superbad Regie: Greg Mottola

Greg Mottola IMDb-Bewertung: 7,6/10

Inhalt von Superbad (2007) – Worum es in dem Film geht?

Die Highschool geht zu Ende, die seit jeher engsten Freunde Seth (Jonah Hill) und Evan (Michael Cera) werden verschiedene Colleges besuchen und fürderhin somit getrennt sein. Besonders hart aber: Die zwei sind – genauso wie Fogell (Christopher Mintz-Plasse) als Dritter im unansehnlichen Bunde – noch männliche Jungfrauen! Wie gut, dass die süße Jules (Emma Stone) gerade sturmfreie Bude hat. Sie will eine Party schmeißen, auf der’s natürlich Alkohol braucht. Jules steckt den Jungs 100 Dollar zu, damit sie dafür so viel Schnaps und Bier wie eben geht besorgen. „Hiermit rückt der Geschlechtsverkehr in den Bereich des Möglichen“, sieht der dicke Seth bereits lauter betrunken-willige Mädels vor sich. Die Burschen sind jedoch alle noch Teenager, (hoch)prozentige Getränke darf man erst ab 21 kaufen. Nun verfügt Fogell allerdings über einen auf den Namen McLovin (!) ausgestellten gefälschten Führerschein. Problem gelöst? Mitnichten, denn jetzt beginnen die haarsträubenden Troubles erst so richtig …

Kritik/Meinung: Der pubertäre Witz von American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen (1999), gemischt mit einer Extraportion Außenseitercharme, viel Provokation und Schlüpfrigkeit, die aber selten ins Niveaulose abrutscht. Eine Teeniekomödie mit Herz und irrwitziger Situationskomik!

PLATZ 6 der besten 2000er-Komödien: „Die Royal Tenenbaums“ (2001)

Die Royal Tenenbaums (2001) © Video: Touchstone Pictures / American Empirical Pictures / YouTube

Steckbrief zu Die Royal Tenenbaums (2001)

Originaltitel: The Royal Tenenbaums

The Royal Tenenbaums Regie: Wes Anderson

Wes Anderson IMDb-Bewertung: 7,6/10

Inhalt von Die Royal Tenenbaums (2001) – Worum es in dem Film geht?

Anwalt Royal Tenenbaum (Golden Globe für Gene Hackman!) ist bankrott und wird aus dem Hotel geworfen, in dem er lebt. Also will er bei Frau und Kindern, die er vor 20 Jahren verließ, unterkommen. Ehefrau Etheline (Anjelica Huston) hat aber keine Lust auf den Hallodri, sondern will die Scheidung. Worauf er auf todkrank macht und allen vorspielt, die Sippe wieder vereinen zu wollen. Doch seine mittlerweile erwachsenen, von Neurosen geplagten Kinder (Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Owen Wilson), an deren Namen er sich erst mal gar nicht erinnern kann, machen ihm die Sache gar nicht so leicht …

Kritik/Meinung: Regisseur Wes Andersons (The Grand Budapest Hotel) skurriles Exzentrikerporträt bietet ein hochkarätiges Ensemble, geschliffene Dialoge und ist – bei aller satirischen Zuspitzung – eine durch und durch warmherzige Tragikomödie.

PLATZ 5 der besten 2000er-Komödien: „O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee“ (2000)

O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee (2000) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Alliance Atlantis / BAC Films / Universal Pictures / Touchstone Pictures / StudioCanal / Working Title Films / Blind Bard Pictures / YouTube

Steckbrief zu O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee (2000)

Originaltitel: O Brother, Where Art Thou?

O Brother, Where Art Thou? Regie: Joel Coen

Joel Coen IMDb-Bewertung: 7,7/10

Inhalt von O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee (2000) – Worum es in dem Film geht?

Mississippi 1937, also zur Depressionszeit. Unter der Führung des redegewandten Ulysses Everett McGill (George Clooney) gelingt drei Sträflingen die Flucht aus einer Arbeitskolonne. McGill hat Delmar (Tim Blake Nelson) und Pete (John Turturro) mit der Aussicht auf einen Goldschatz zum Abhauen überredet. So hebt eine sagenhafte (!) Reise durch den US-Süden an, bei der sie u. a. verführerischen Sirenen, einem einäugigen Bibelverkäufer (John Goodman) und dem berühmten Gangster „Babyface“ Nelson begegnen …

Kritik/Meinung: Frei nach der Odyssee von Homer, skurril-witzig und mit vielen unvergesslichen Szenen – etwa wenn die Jungs als Soggy Bottom Boys den Ohrwurm „Man of Constant Sorrow“ einspielen.

PLATZ 4 der besten 2000er-Komödien: „Hangover“ (2009)

Hangover (2009) © Video: Warner Bros. Pictures / Legendary Pictures / Green Hat Films / BenderSpink / YouTube

Steckbrief zu Hangover (2009)

Originaltitel: The Hangover

The Hangover Regie: Todd Phillips

Todd Phillips IMDb-Bewertung: 7,7/10

Inhalt von Hangover (2009) – Worum es in dem Film geht?

Bevor er seine große Liebe heiratet, will es Doug (Justin Bartha) mit seinen beiden Kumpels Phil (Bradley Cooper) und Stu (Ed Helms) noch einmal richtig krachen lassen. Dougs schräger künftiger Schwager Alan (Zach Galifianakis) komplettiert das Quartett, das sich in einem Hotel in Las Vegas einquartiert. Nach durchzechter Nacht liegt das Zimmer in Trümmern, im Bad befindet sich ein Tiger, im Schrank ein Baby, und der Bräutigam ist unauffindbar. Keiner kann sich an irgendwas erinnern. Die Rekonstruktion der irrwitzigen Ereignisse entpuppt sich als lustigster Polterabend der Filmgeschichte …

Kritik/Meinung: Wirklich lustige Filme sind dünn gesät, dieser hier ist aber oft zum Schreien lustig. Allein die Szene, in der Ex-Boxchamp Mike Tyson (der sich selbst spielt) Alan zu Phil Collins’ „In the Air Tonight“ k. o. schlägt! Der Spaß hat 30 Mio. Dollar gekostet und 467,5 Mio. lukriert. Es folgten zwei Fortsetzungen: Hangover 2 (2011) und Hangover 3 (2013).

PLATZ 3 der besten 2000er-Komödien: „Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis“ (2007)

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) © Video: Universal Pictures / StudioCanal / Rogue Pictures / Working Title Films / Big Talk Productions / YouTube

Steckbrief zu Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007)

Originaltitel: Hot Fuzz

Hot Fuzz Regie: Edgar Wright

Edgar Wright IMDb-Bewertung: 7,8/10

Inhalt von Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) – Worum es in dem Film geht?

Streber sind bei der Polizei nicht gern gesehen. Das bekommt auch Londons Top-Cop Nicholas Angel (Simon Pegg) zu spüren. Weil der Polizist mit Rekord-Aufklärungsquote die Kollegen alt aussehen lässt, wird er befördert und ins Provinznest Sandford abgeschoben. Dort zählen fortan Diebstähle und entlaufene Schwäne zu den Höhepunkten im Dienstalltag. Bis Angel und Neo-Partner Danny (Nick Frost) eine nach Mord riechende Unfallserie genauer untersuchen …

Kritik/Meinung: Brit-Regisseur Edgar Wright knöpft sich diesmal das Polizeifilmgenre vor – und zieht dabei mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor Genreperlen wie Gefährliche Brandung (1991) und Bad Boys – Harte Jungs (1995) durch den Kakao. Das Ergebnis: Ein anarchisch-witziger, völlig durchgeknallter Spaß, der Kultstatus genießt! Übrigens: Der Film zählt als Mittelteil von Edgar Wrights sogenannter „Cornetto-Trilogie“, die die Filme Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) sowie The World’s End (2013) umfasst.

PLATZ 2 der besten 2000er-Komödien: „Adams Äpfel“ (2005)

Adams Äpfel (2005) © Video: Nordisk Film / YouTube

Steckbrief zu Adams Äpfel (2005)

Originaltitel: Adams æbler

Adams æbler US-Titel: Adam's Apples

Adam's Apples Regie: Anders Thomas Jensen

Anders Thomas Jensen IMDb-Bewertung: 7,8/10

Inhalt von Adams Äpfel (2005) – Worum es in dem Film geht?

Der aggressive Neonazi-Anführer Adam (Ulrich Thomsen) wird zu gemeinnütziger Arbeit in einer einsamen Kirchengemeinde verurteilt. Er will die Sache einfach nur rasch hinter sich bringen und zu seinen Kameraden zurückkehren, doch bereits beim ersten Treffen mit dem harmoniesüchtigen Pastor Ivan (Mads Mikkelsen) hat er Probleme, sich zu beherrschen. Der Mann Gottes verlangt von ihm, mit drei anderen Problemfällen einen maroden Apfelbaum gesund zu pflegen und aus dessen Früchten einen Kuchen zu backen …

Kritik/Meinung: Der dänische Drehbuch-Maniac Anders Thomas Jensen lieferte mit Adams Äpfel (2005) seine dritte Eigenregiearbeit nach Flickering Lights (2000) und Dänische Delikatessen (2003) ab. “ So böse wie feinsinnig: mit biblischen Motiven und extrem schwarzem Humor, wird hier im Grunde genommen eine psychologisch dichte Erlösungsparabel geschildert.

PLATZ 1 der besten 2000er-Komödien: „Shaun of the Dead“ (2004)

Shaun of the Dead (2004) © Video: Universal Pictures / United International Pictures / Mars Distribution / Rogue Pictures / StudioCanal / WT² Productions / Big Talk Productions / YouTube

Steckbrief zu Shaun of the Dead (2004)

Originaltitel: Shaun of the Dead

Shaun of the Dead Regie: Edgar Wright

Edgar Wright IMDb-Bewertung: 7,9/10

Inhalt von Shaun of the Dead (2004) – Worum es in dem Film geht?

Dass Fernsehverkäufer Shaun (Simon Pegg) jegliche Lebensperspektive fehlt und er allabendlich im Pub abhängt, findet seine langjährige Freundin Liz (Kate Ashfield) inakzeptabel. Genervt gibt sie ihm den Laufpass. Der Abservierte beschließt, sein Leben radikal zu ändern und besäuft sich erst mal anständig. Am nächsten Morgen erwacht er mit einem heftigen Kater. Um diesen zu löschen, muss sofort ein Cola her! Benommen schlurft er zum nächsten Laden, die verlassenen Autos mitten auf der Straße, die umgestoßenen Mülltonnen, das Blut fallen ihm dabei nicht weiter auf. Bis er irgendwann doch begreift: Offenbar sich die meisten Londoner über Nacht zu blutrünstigen Zombies mutiert! Das hat ihm gerade noch gefehlt. Nun heißt es: überleben, davor will Shaun aber auch noch seine Freundin zurückgewinnen …

Kritik/Meinung: Mit Shaun of the Dead (2004) schuf Regisseur Edgar Wright eine köstliche Zombiefilmparodie. Die Komödie markiert zugleich den Auftakt der sogenannten „Cornetto-Trilogie“, die mit der Copfilmparodie Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) und dem schrillen Sci-Fi-Horrorspaß The World’s End (2013) komplettiert wurde.

