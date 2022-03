Die 15 turbulentesten und actionreichsten Komödien der 2000er-Jahre, die im Zeitraum vom 1. Jänner 2000 bis zum 31. Dezember 2009 veröffentlicht wurden, im ultimativen Ranking.

PLATZ 15 der besten 2000er-Actionkomödien: „In 80 Tagen um die Welt“ (2004)

In 80 Tagen um die Welt (2004) © Video: Summit Entertainment / Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Walden Media / Spanknyce Films / Mostow/Lieberman Productions / YouTube

Steckbrief zu In 80 Tagen um die Welt (2004)

Originaltitel: Around the World in 80 Days

Around the World in 80 Days Regie: Frank Coraci

Frank Coraci IMDb-Bewertung: 5,8/10

In 80 Tagen um die Welt (2004) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es In 80 Tagen um die Welt (2004) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von In 80 Tagen um die Welt (2004) – worum es in dem Film geht?

In dieser rasanten, sehr freien Adaption von Jules Vernes Romanklassiker ist Phileas Fogg (Steve Coogan) eine Art viktorianischer Daniel Düsentrieb, der skurriles technisches Gerät zusammenbaut. Weil ihn die honorigen Herren in der Akademie der Wissenschaften nur auslachen, lässt er sich auf die berühmte Wette ein, dass er die Welt in 80 Tagen umrunden kann. Für den Trip engagiert er einen gewissen Passepartout (Jackie Chan) – der eigentlich Lau Xing heißt und fortan der Held der Story ist …

Kritik/Meinung: Familientauglicher, flott unterhaltender Actionspaß.

PLATZ 14 der besten 2000er-Actionkomödien: „Men in Black II“ (2002)

Men in Black II (2002) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / MacDonald Parkes Productions / YouTube

Steckbrief zu Men in Black II (2002)

Originaltitel: Men in Black II

Men in Black II Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld IMDb-Bewertung: 6,1/10

Men in Black II (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Men in Black II (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Men in Black II (2002) – worum es in dem Film geht?

Das außerirdische Monster Serleena will sich eine „Superwaffe“ krallen, die irgendwo auf der Erde versteckt sein soll. Zur Tarnung zwängt es sich in die Kurven eines Unterwäschemodels (Lara Flynn Boyle), entert das Hauptquartier der Alien-Einwanderungsbehörde und nimmt dort alle Mitarbeiter als Geiseln. Nur einer kann das Vieh noch stoppen: Agent K (Tommy Lee Jones), doch der wurde „geblitzdingst“, kann sich also an nichts mehr erinnern, und arbeitet nunmehr als Postbeamter. Sein alter Partner J (Will Smith) macht die Gedächtnislöschung rückgängig und gemeinsam sagen sie den Extraterrestrischen den Kampf an …

Kritik/Meinung: Kindsköpfiges Popcornkino mit bizarren Effekten und schrillen Monsterdesigns.

PLATZ 13 der besten 2000er-Actionkomödien: „Rush Hour 3“ (2007)

Rush Hour 3 (2007) © Video: New Line Cinema / Roger Birnbaum Productions / Arthur Sarkissian Productions / Unlike Film Productions / YouTube

Steckbrief zu Rush Hour 3 (2007)

Originaltitel: Rush Hour 3

Rush Hour 3 Regie: Brett Ratner

Brett Ratner IMDb-Bewertung: 6,2/10

Rush Hour 3 (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Rush Hour 3 (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Rush Hour 3 (2007) – worum es in dem Film geht?

Das kampferprobte Cop-Duo Carter (Chris Tucker) und Lee (Jackie Chan) reist nach Paris, um eine brisante Verschwörung der Triaden aufzudecken, die für ein Attentat auf Botschafter Han verantwortlich sind. Mit der französischen Lebensart haben die beiden jedoch ihre Probleme, werden sogleich in die rauen Sitten der Feine-Stadt-Flics eingeweiht und haben bald Killer am Hals …

Kritik/Meinung: Aus der Kulturclash-Prämisse ist die Luft raus, Teil 4 ist so realistisch wie eine Oscarnominierung für Jackie Chan. Immerhin gibt es eine Gastrolle für Roman Polanski.

PLATZ 12 der besten 2000er-Actionkomödien: „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008)

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008)

Originaltitel: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg IMDb-Bewertung: 6,2/10

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) – worum es in dem Film geht?

Die 1950er, zur Zeit des Kalten Krieges: Indiana Jones (Harrison Ford) bekommt es mit Sowjet-Amazone Irina Spalko (Cate Blanchett) zu tun, die auf ein mumifiziertes Alien (!) in Area 51 scharf ist. Zwar kann er der humorlosen Dame entkommen, fad wird ihm aber nicht. Denn der junge Mutt (Shia LaBeouf) informiert ihn, dass sein alter Freund Oxley (John Hurt) verschwunden ist …

Kritik/Meinung: Spätes viertes Leinwandabenteuer des legendären Helden: kurzweilig, mit fetziger Action und fein dosierter Ironie, da stört das überfrachtete Finale nur wenig.

PLATZ 11 der besten 2000er-Actionkomödien: „Austin Powers in Goldständer“ (2002)

Austin Powers in Goldständer (2002) © Video: New Line Cinema / Gratitude International / Team Todd / Moving Pictures / YouTube

Steckbrief zu Austin Powers in Goldständer (2002)

Originaltitel: Austin Powers in Goldmember

Austin Powers in Goldmember Regie: Jay Roach

Jay Roach IMDb-Bewertung: 6,2/10

Austin Powers in Goldständer (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Austin Powers in Goldständer (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Austin Powers in Goldständer (2002) – worum es in dem Film geht?

Austin Powers (Mike Myers) soll von der Queen zum Ritter geschlagen werden – und freut sich darauf, diesen Moment mit seinem Dad zu teilen. Doch Alt-Spion Nigel (Michael Caine) erscheint nicht zur Zeremonie. Was ist geschehen? Natürlich steckt der böse Dr. Evil (ebenfalls gespielt von Myers) dahinter. Er hat den Senior per Zeitmaschine in die 70er entführt. Austin eilt ihm zu Hilfe – und begegnet auf seiner Reise nicht nur sexy Foxxy Cleopatra (Beyoncé Knowles-Carter), sondern auch den Verbrechern Goldständer und Fat Bastard (beide auch gespielt von Myers) …

Kritik/Meinung: Nicht mehr ganz so groovy wie die beiden Vorgänger, aber immer noch mit jeder Menge schrägen Szenen.

PLATZ 10 der besten 2000er-Actionkomödien: „Hancock“ (2008)

Hancock (2008) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / Overbrook Entertainment / Weed Road Pictures / Forward Pass / Blue Light / YouTube

Steckbrief zu Hancock (2008)

Originaltitel: Hancock

Hancock Regie: Peter Berg

Peter Berg IMDb-Bewertung: 6,4/10

Hancock (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Hancock (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Hancock (2008) – worum es in dem Film geht?

Superheld Hancock (Will Smith) ist keine Zierde seines „Berufsstandes“: Er lebt auf der Straße, schnauzt seine Normalo-Mitbürger an, trinkt und sorgt für Kollateralschäden, wenn er seine Kräfte doch mal zum Wohl der Gemeinschaft einsetzt. Der erfolglose PR-Agent Ray (Jason Bateman) beschließt, Hancocks mieses Image zu korrigieren, ahnt aber nicht, dass seine schöne Frau Mary (Charlize Theron) eine ganz besondere Beziehung zu dem Kerl hat …

Kritik/Meinung: Fein getrickst und zu Beginn eine waschechte Komödie, kippt der Streifen im letzten Drittel zunehmend ins Dramatische.

PLATZ 9 der besten 2000er-Actionkomödien: „Mr. & Mrs. Smith“ (2005)

Mr. & Mrs. Smith (2005) © Video: 20th Century Fox / Regency Enterprises / New Regency / Summit Entertainment / Weed Road Pictures / YouTube

Steckbrief zu Mr. & Mrs. Smith (2005)

Originaltitel: Mr. & Mrs. Smith

Mr. & Mrs. Smith Regie: Doug Liman

Doug Liman IMDb-Bewertung: 6,5/10

Mr. & Mrs. Smith (2005) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Mr. & Mrs. Smith (2005) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Mr. & Mrs. Smith (2005) – worum es in dem Film geht?

Der Film, bei dessen Dreh sich Brad Pitt und Angelina Jolie – zwischenzeitlich wieder getrennt – auch privat nahe kamen. Sie geben die verheirateten Profikiller John und Jane Smith, wobei die beiden nicht wissen, dass sie für konkurrierende Auftraggeber Leute ums Eck bringen. Als sie auf dieselbe Zielperson angesetzt werden, fliegt die Tarnung auf. Jetzt heißt es: den anderen ausschalten oder selbst ins Gras beißen. Ein turbulentes Katz-und-Maus-Spiel hebt an, bei dem es schon bald heiß hergeht …

Kritik/Meinung: Ein oft gezeigter, haarsträubender Actionspaß, der prächtig unterhält.

PLATZ 8 der besten 2000er-Actionkomödien: „Get Smart“ (2008)

Get Smart (2008) © Video: Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Mosaic Media Group / Mad Chance / Callahan Filmworks / Atlas Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Get Smart (2008)

Originaltitel: Get Smart

Get Smart Alternativtitel: Get Smart – Wir lieben es, die Welt zu retten!

Get Smart – Wir lieben es, die Welt zu retten! Regie: Peter Segal

Peter Segal IMDb-Bewertung: 6,5/10

Get Smart (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Get Smart (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Get Smart (2008) – worum es in dem Film geht?

Die Geheimorganisation Control schützt die Welt vor allem Bösen – bis das Verbrecherkartell KAOS in die Zentrale einbricht und die Identitäten sämtlicher Agenten in die Finger kriegt. Dem Control-Chef (Alan Arkin) bleibt keine andere Wahl, als den so nervigen wie chaotischen Innendienstler Smart (Steve Carell) zu aktivieren. Im Schnellverfahren wird er zu Agent 86 ernannt. Gemeinsam mit der von den KAOS-Bösewichten unerkannten Nummer 99 (Anne Hathaway) geht er auf die Jagd nach verschwundenen Atomsprengköpfen …

Kritik/Meinung: Nettes Remake der von Mel Brooks und Buck Henry erdachten US-Comedyserie Mini-Max (1965–1970).

PLATZ 7 der besten 2000er-Actionkomödien: „Shang-High Noon“ (2000)

Shang-High Noon (2000) © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment / Birnbaum/Barber Productions / Jackie Chan Films Limited / YouTube

Steckbrief zu Shang-High Noon (2000)

Originaltitel: Shanghai Noon

Shanghai Noon Regie: Tom Dey

Tom Dey IMDb-Bewertung: 6,6/10

Shang-High Noon (2000) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Shang-High Noon (2000) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Shang-High Noon (2000) – worum es in dem Film geht?

1881 entfleucht Chinas Prinzessin Pei Pei (Lucy Liu) der für sie arrangierten Heirat in den Wilden Westen. Dort wird sie von Bösewicht Lo Fung entführt, der ein hohes Lösegeld für sie verlangt. Um das zu bezahlen, schickt der Kaiser seine besten Gardisten nach Amerika. Mit dabei ist auch Chon Wang (Jackie Chan) von der imperialen Wache, und der kriegt es bald mit Indianern und Revolverhelden zu tun, die er mit flinken Fäusten in die Flucht schlägt. An seiner Seite: Cowboy-Tölpel Roy (Owen Wilson) …

Kritik/Meinung: Flottes Popcorn-Kino, wie es nur Hollywood machen kann. Ihre pfiffigsten Pointen schöpft die Westernkomödie aus dem Umstand, dass Fernost und Wildwest so ihre Verständigungsprobleme haben. Dialogbeispiel: „Mein Name ist Chon Wang!“ – „John Wayne? Ist ja ein furchtbarer Name für einen Cowboy!“

PLATZ 6 der besten 2000er-Actionkomödien: „Rush Hour 2“ (2001)

Rush Hour 2 (2001) © Video: New Line Cinema / Roger Birnbaum Productions / Salon Films / YouTube

Steckbrief zu Rush Hour 2 (2001)

Originaltitel: Rush Hour 2

Rush Hour 2 Regie: Brett Ratner

Brett Ratner IMDb-Bewertung: 6,6/10

Rush Hour 2 (2001) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Rush Hour 2 (2001) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Rush Hour 2 (2001) – worum es in dem Film geht?

Um sich vom Stress in Teil 1 (1998) zu erholen, hat Chief Inspector Lee (Jackie Chan) seinen neuen besten Freund, L.-A.-Detective Carter (Chris Tucker), zu sich nach Hongkong eingeladen. Der Urlaub ist augenblicklich zu Ende, als im US-Konsulat eine Bombe hochgeht: Die zwei Zollbeamten, die dabei den Tod finden, waren einem Geldfälscherring auf der Spur. Die Polizei vermutet den aalglatten Triaden-Boss Ricky Tan (John Lone) als Drahtzieher. Lee, der mit ihm noch eine Rechnung offen hat, und Carter stürzen sich in den Fall …

Kritik/Meinung: Solide Buddy-Action, aber nicht mehr ganz so lustig wie das Original.

PLATZ 5 der besten 2000er-Actionkomödien: „Bad Boys II“ (2002)

Bad Boys II (2002) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films / YouTube

Steckbrief zu Bad Boys II (2002)

Originaltitel: Bad Boys II

Bad Boys II Regie: Michael Bay

Michael Bay IMDb-Bewertung: 6,6/10

Bad Boys II (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Bad Boys II (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Bad Boys II (2002) – worum es in dem Film geht?

Es kriselt zwischen den Miami-Cops Mike (Will Smith) und Marcus (Martin Lawrence), weil Ersterer mit Sydney (Gabrielle Union), der Schwester seines Partners, anbandelt. Der private Zwist gerät allerdings zur Nebensache, als Gangster Tapia (Jordi Mollà) die Stadt drogenmäßig unter seine Kontrolle bringen will und dann auch noch den Fehler begeht, Sydney zu entführen …

Kritik/Meinung: Dem 130 Millionen Dollar teuren, überlangen Sequel mangelt es am Charme des Vorgängers, dafür gelang Michael Bay mit der 20-minütigen Autoverfolgungsjagd ein echtes Genre-Highlight.

PLATZ 4 der besten 2000er-Actionkomödien: „Brothers Bloom“ (2008)

Brothers Bloom (2008) © Video: Summit Entertainment / The Weinstein Company / Endgame Entertainment / YouTube

Steckbrief zu Brothers Bloom (2008)

Originaltitel: The Brothers Bloom

The Brothers Bloom Regie: Rian Johnson

Rian Johnson IMDb-Bewertung: 6,7/10

Brothers Bloom (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Brothers Bloom (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Brothers Bloom (2008) – worum es in dem Film geht?

Die Brüder Stephen (Mark Ruffalo) und Bloom (Adrien Brody) gaunern sich als Trickbetrüger und Heiratsschwindler durchs Leben. In der Millionenerbin Penelope (Rachel Weisz) wittern sie ein lukratives Opfer. Um an ihr Vermögen heranzukommen, soll Bloom sie umwerben und in eine Intrige verwickeln. Doch dummerweise verliebt er sich in sein Opfer …

Kritik/Meinung: Launig-wendungsreiche Gaunerfarce, die trotz der Starbesetzung an den Kinokassen unterging. Der Karriere von Regisseur Rian Johnson hat es nicht geschadet: Nach Looper (2012) drehte er mit Die letzten Jedi (2017) den achten Star-Wars-Ableger.

PLATZ 3 der besten 2000er-Actionkomödien: „Tropic Thunder“ (2008)

Tropic Thunder (2008) © Video: DreamWorks Pictures / Paramount Pictures / Red Hour Productions / YouTube

Steckbrief zu Tropic Thunder (2008)

Originaltitel: Tropic Thunder

Tropic Thunder Regie: Ben Stiller

Ben Stiller IMDb-Bewertung: 7,0/10

Tropic Thunder (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Tropic Thunder (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Tropic Thunder (2008) – worum geht es in dem Film?

Im Urwald Thailands soll der teuerste Kriegsfilm aller Zeiten gedreht werden. Zur Besetzung gehören Actionheld Tugg Speedman (Ben Stiller), der nach einem Megaflop an alte Erfolge anknüpfen will, Oscarpreisträger Kirk Lazarus (Robert Downey Jr., oscarnominiert!), der sich für seine Rolle extra „eingeschwärzt“ hat, und Komiker Jeff Portnoy (Jack Black), der endlich dem Fluch seiner „Furzfilme“ entfliehen will. Beim Dreh geraten die divenhaften Darsteller mitten in einen realen Drogenkrieg …

Kritik/Meinung: Schwarzhumorig, makaber, total durchgeknallt, politisch in allerhöchstem Maße inkorrekt: eine der giftigsten Hollywood-Satiren aller Zeiten!

PLATZ 2 der besten 2000er-Actionkomödien: „Zombieland“ (2009)

Zombieland (2009) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / Pariah / YouTube

Steckbrief zu Zombieland (2009)

Originaltitel: Zombieland

Zombieland Regie: Ruben Fleischer

Ruben Fleischer IMDb-Bewertung: 7,6/10

Zombieland (2009) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Zombieland (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Zombieland (2009) – worum geht es in dem Film?

Schon der Vorspann zeigt, wie hier der Hase läuft. In durchgeknallten Zeitlupenszenen wird die Verwandlung der USA in ein Land voller Zombies nachgezeichnet. Und so glaubt der schüchterne und wenig heldenhafte Columbus (Jesse Eisenberg) schon bald, dass er der letzte verbliebene Mensch in seiner Heimat ist. Mit der Schrotflinte in der Hand und zahlreichen Überlebensregeln für Zombieland im Kopf kämpft er daher solo um seine Haut. Bis er mit Tallahassee (Woody Harrelson) dann doch noch einen Normalbürger trifft. Im Gegensatz zu Columbus sieht der das Killen von Zombies als Sport. In weiterer Folge trifft das ungleiche Duo dann auch noch auf die Schwestern Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin), die es ebenfalls faustdick hinter den Ohren haben …

Kritik/Meinung: Wer Shaun of the Dead (2004) zum Zerkugeln fand, der wird auch mit dieser abgefahrenen Zombie-Parodie jede Menge Spaß haben. Highlight: die Szenen in Bill Murrays Haus! 2019 gab es mit Zombieland: Doppelt hält besser eine Fortsetzung.

PLATZ 1 der besten 2000er-Actionkomödien: „Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis“ (2007)

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) © Video: Universal Pictures / StudioCanal / Rogue Pictures / Working Title Films / Big Talk Productions / YouTube

Steckbrief zu Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007)

Originaltitel: Hot Fuzz

Hot Fuzz Regie: Edgar Wright

Edgar Wright IMDb-Bewertung: 7,8/10

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhalt von Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) – worum geht es in dem Film?

Streber sind bei der Polizei nicht gern gesehen. Das bekommt auch Londons Top-Cop Nicholas Angel (Simon Pegg) zu spüren. Weil der Polizist mit Rekord-Aufklärungsquote die Kollegen alt aussehen lässt, wird er befördert und ins Provinznest Sandford abgeschoben. Dort zählen fortan Diebstähle und entlaufene Schwäne zu den Höhepunkten im Dienstalltag. Bis Angel und Neo-Partner Danny (Nick Frost) eine nach Mord riechende Unfallserie genauer untersuchen …

Kritik/Meinung: Brit-Regisseur Edgar Wright knöpft sich diesmal das Polizeifilmgenre vor – und zieht dabei mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor Genreperlen wie Gefährliche Brandung (1991) und Bad Boys – Harte Jungs (1995) durch den Kakao. Das Ergebnis: ein anarchisch-witziger, völlig durchgeknallter Spaß, der Kultstatus genießt! Übrigens: Der Film zählt als Mittelteil von Edgar Wrights sogenannter „Cornetto-Trilogie“, die die Filme Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007) sowie The World’s End (2013) umfasst.

