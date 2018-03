‚Avengers: Infinity War‘: Der finale Trailer ist da!

Die Comicverfilmung des Jahres naht mit großen Schritten! Wer den Start am 26. April nicht mehr erwarten kann, darf sich jetzt über den finalen Trailer freuen.

Comic-Fans rund um den Globus warten seit November 2017 (als der erste Trailer veröffentlicht wurde) gespannt auf neue Bewegtbilder des Action-Spektakels des Jahres. Eine Vorschau auf die Vorschau steigerte die Spannung 24 Stunden vor der Veröffentlichung. Nun ist es endlich soweit. Hier ist der brandneue Trailer von ‚Avengers: Infinity War‘.

‚Avengers: Infinity War‘ – Official Trailer © Video: YouTube

Nicht alle Helden werden den ‚Infinity War‘ überleben

Die Themen, die die ‚Avengers‘-Liebhaber am meisten bewegen, behandelt der neue Trailer nicht: Das mögliche Ableben einiger MCU-Veteranen – Iron Man (Robert Downey Jr.) und Captain America (Chris Evans) sind die wahrscheinlichsten Kandidaten; das Rätselraten um das Versteck des letzten, noch nicht offenbarten Infinity Stones, auf die es Schurke Thanos (Josh Brolin) abgesehen hat; das Schicksal von Vision (Paul Bettany), dem Thanos einen solchen Stein von der Stirn pflückt; und der Einsatz der im ersten Clip noch nicht gezeigten Helden, wie etwa Ant-Man (Paul Rudd) und Hawkeye (Jeremy Renner).

Dafür sind ein verbaler Schlababtausch zwischen den Guardians of the Galaxy und Iron Man, ein Faustkampf zwischen Thanos und Captain America und neue Szenenschnipsel der Schlacht um Wakanda zu sehen.

‚Avengers: Infinity War‘ läuft am 26. April in den österreichischen Kinos an.