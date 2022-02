Academy Awards: Alles, was man über die Oscars wissen muss!

1929 Paramount Famous Lasky Flügel aus Stahl (Wings) Bester Film

1929 Lewis Milestone Die Schlachtenbummler (Two Arabian Knights) Beste Regie – Komödie

1929 Frank Borzage Das Glück in der Mansarde (7th Heaven) Beste Regie – Drama

1929 Emil Jannings Sein letzter Befehl (The Last Command), Der Weg allen Fleisches (The Way of All Flesh) Bester Hauptdarsteller

1929 Janet Gaynor Das Glück in der Mansarde (7th Heaven), Engel der Straße (Street Angel), Sonnenaufgang – Lied von zwei Menschen (Sunrise) Beste Hauptdarstellerin

1929 Benjamin Glazer Das Glück in der Mansarde (7th Heaven) Bestes adaptiertes Drehbuch

1930 (April) Metro-Goldwyn-Mayer The Broadway Melody Bester Film

1930 (April) Frank Lloyd Die ungekrönte Königin (The Divine Lady) Beste Regie

1930 (April) Warner Baxter In Old Arizona Bester Hauptdarsteller

1930 (April) Mary Pickford Coquette Beste Hauptdarstellerin

1930 (April) Hanns Kräly Der Patriot (The Patriot) Bestes adaptiertes Drehbuch

1930 (November) Universal Studios Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front) Bester Film

1930 (November) Lewis Milestone Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front) Beste Regie

1930 (November) George Arliss Disraeli Bester Hauptdarsteller

1930 (November) Norma Shearer The Divorcee Beste Hauptdarstellerin

1930 (November) Frances Marion Hölle hinter Gittern (The Big House) Bestes adaptiertes Drehbuch

1931 RKO Radio Pioniere des wilden Westens (Cimarron) Bester Film

1931 Norman Taurog Skippy Beste Regie

1931 Lionel Barrymore Der Mut zum Glück (A Free Soul) Bester Hauptdarsteller

1931 Marie Dressler Die fremde Mutter (Min and Bill) Beste Hauptdarstellerin

1931 Howard Estabrook Pioniere des wilden Westens (Cimarron) Bestes adaptiertes Drehbuch

1932 Metro-Goldwyn-Mayer Menschen im Hotel (Grand Hotel) Bester Film

1932 Frank Borzage Bad Girl Beste Regie

1932 Wallace Beery / Fredric March Der Champ (The Champ) / Dr. Jekyll und Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) Bester Hauptdarsteller

1932 Helen Hayes Die Sünde der Madelon Claudet (The Sin of Madelon Claudet) Beste Hauptdarstellerin

1932 Edwin Burke Bad Girl Bestes adaptiertes Drehbuch

1934 Fox Film Corporation Kavalkade (Cavalcade) Bester Film

1934 Frank Lloyd Kavalkade (Cavalcade) Beste Regie

1934 Charles Laughton Das Privatleben Heinrichs VIII. (The Private Life of Henry VIII) Bester Hauptdarsteller

1934 Katharine Hepburn Morgenrot des Ruhms (Morning Glory) Beste Hauptdarstellerin

1934 Victor Heerman, Sarah Y. Mason Vier Schwestern (Little Women) Bestes adaptiertes Drehbuch

1935 Columbia Es geschah in einer Nacht (It Happened One Night) Bester Film

1935 Frank Capra Es geschah in einer Nacht (It Happened One Night) Beste Regie

1935 Clark Gable Es geschah in einer Nacht (It Happened One Night) Bester Hauptdarsteller

1935 Claudette Colbert Es geschah in einer Nacht (It Happened One Night) Beste Hauptdarstellerin

1935 Robert Riskin Es geschah in einer Nacht (It Happened One Night) Bestes adaptiertes Drehbuch

1936 Metro-Goldwyn-Mayer Meuterei auf der Bounty (Mutiny on the Bounty) Bester Film

1936 John Ford Der Verräter (The Informer) Beste Regie

1936 Victor McLaglen Der Verräter (The Informer) Bester Hauptdarsteller

1936 Bette Davis Dangerous Beste Hauptdarstellerin

1936 Dudley Nichols Der Verräter (The Informer) Bestes adaptiertes Drehbuch

1937 Metro-Goldwyn-Mayer Der große Ziegfeld (The Great Ziegfeld) Bester Film

1937 Frank Capra Mr. Deeds geht in die Stadt (Mr. Deeds Goes to Town) Beste Regie

1937 Paul Muni Louis Pasteur (The Story of Louis Pasteur) Bester Hauptdarsteller

1937 Luise Rainer Der große Ziegfeld (The Great Ziegfeld) Beste Hauptdarstellerin

1937 Pierre Collings, Sheridan Gibney Louis Pasteur (The Story of Louis Pasteur) Bestes adaptiertes Drehbuch

1938 Warner Bros. Das Leben des Emile Zola (The Life of Emile Zola) Bester Film

1938 Leo McCare Die schreckliche Wahrheit (The Awful Truth) Beste Regie

1938 Spencer Tracy Manuel (Captain Courageous) Bester Hauptdarsteller

1938 Luise Rainer Die gute Erde (The Good Earth) Beste Hauptdarstellerin

1938 Norman Reilly Raine, Heinz Herald, Géza Herczeg Das Leben des Emile Zola (The Life of Emile Zola) Bestes adaptiertes Drehbuch

1939 Frank Capra Lebenskünstler (You Can’t Take It with You) Bester Film

1939 Frank Capra Lebenskünstler (You Can’t Take It with You) Beste Regie

1939 Spencer Tracy Teufelskerle (Boys Town) Bester Hauptdarsteller

1939 Bette Davis Jezebel – Die boshafte Lady (Jezebel) Beste Hauptdarstellerin

1939 Ian Dalrymple, Cecil Lewis, W. P. Lipscomb, George Bernard Shaw Der Roman eines Blumenmädchens (Pygmalion) Bestes adaptiertes Drehbuch

1940 Victor Fleming Vom Winde verweht (Gone with the Wind) Bester Film

1940 Victor Fleming Vom Winde verweht (Gone with the Wind) Beste Regie

1940 Robert Donat Auf Wiedersehen, Mr. Chips (Goodbye, Mr. Chips) Bester Hauptdarsteller

1940 Vivien Leigh Vom Winde verweht (Gone with the Wind) Beste Hauptdarstellerin

1940 Sidney Howard Vom Winde verweht (Gone with the Wind) Bestes adaptiertes Drehbuch

1941 David O. Selznick Rebecca Bester Film

1941 John Ford Früchte des Zorns (The Grapes of Wrath) Beste Regie

1941 James Stewart Die Nacht vor der Hochzeit (The Philadelphia Story) Bester Hauptdarsteller

1941 Ginger Rogers Fräulein Kitty (Kitty Foyle) Beste Hauptdarstellerin

1941 Preston Sturges Der große McGinty (The Great McGinty) Bestes Originaldrehbuch

1941 Donald Ogden Stewart Die Nacht vor der Hochzeit (The Philadelphia Story) Bestes adaptiertes Drehbuch

1942 Darryl F. Zanuck Schlagende Wetter (How Green Was My Valley) Bester Film

1942 John Ford Schlagende Wetter (How Green Was My Valley) Beste Regie

1942 Gary Cooper Sergeant York Bester Hauptdarsteller

1942 Joan Fontaine Verdacht (Suspicion) Beste Hauptdarstellerin

1942 Herman J. Mankiewicz, Orson Welles Citizen Kane Bestes Originaldrehbuch

1942 Harry Segall Urlaub vom Himmel (Here Comes Mr. Jordan) Bestes adaptiertes Drehbuch

1943 Sidney Franklin Mrs. Miniver Bester Film

1943 William Wyler Mrs. Miniver Beste Regie

1943 James Cagney Yankee Doodle Dandy Bester Hauptdarsteller

1943 Greer Garson Mrs. Miniver Beste Hauptdarstellerin

1943 Emeric Pressburger 49th Parallel Bestes Originaldrehbuch

1943 Michael Kanin, Ring Lardner Jr. Die Frau von der man spricht (Woman of the Year) Bestes adaptiertes Drehbuch

1944 Jack L. Warner Casablanca Bester Film

1944 Michael Curtiz Casablanca Beste Regie

1944 Paul Lukas Die Wacht am Rhein (Watch on the Rhine) Bester Hauptdarsteller

1944 Jennifer Jones Das Lied von Bernadette (The Song of Bernadette) Beste Hauptdarstellerin

1944 William Saroyan ... Und das Leben geht weiter (The Human Comedy) Bestes Originaldrehbuch

1944 Norman Krasna Der Pilot und die Prinzessin (Princess O’Rourke) Bestes adaptiertes Drehbuch

1945 Leo McCarey Der Weg zum Glück (Going My Way) Bester Film

1945 Leo McCarey Der Weg zum Glück (Going My Way) Beste Regie

1945 Bing Crosby Der Weg zum Glück (Going My Way) Bester Hauptdarsteller

1945 Ingrid Bergman Das Haus der Lady Alquist (Gaslight) Beste Hauptdarstellerin

1945 Leo McCarey Der Weg zum Glück (Going My Way) Bestes Originaldrehbuch

1945 Lamara Trotti Wilson Bestes adaptiertes Drehbuch

1946 Charles Brackett Das verlorene Wochenende (The Lost Weekend) Bester Film

1946 Billy Wilder Das verlorene Wochenende (The Lost Weekend) Beste Regie

1946 Ray Milland Das verlorene Wochenende (The Lost Weekend) Bester Hauptdarsteller

1946 Joan Crawford Solange ein Herz schlägt (Mildred Pierce) Beste Hauptdarstellerin

1946 Charles G. Booth Das Haus in der 92. Straße (The House on 92nd Street) Bestes Originaldrehbuch

1946 Richard Schweizer Marie-Louise Bestes adaptiertes Drehbuch

1947 Samuel Goldwyn Die besten Jahre unseres Lebens (The Best Years of our Lives) Bester Film

1947 William Wyler Die besten Jahre unseres Lebens (The Best Years of our Lives) Beste Regie

1947 Frederic March Die besten Jahre unseres Lebens (The Best Years of our Lives) Bester Hauptdarsteller

1947 Olivia de Havilland Mutterherz (To Each His Own) Beste Hauptdarstellerin

1947 Clemence Dane Perfect Strangers Bestes Originaldrehbuch

1947 Muriel Box, Sydney Box Der letzte Schleier (The Seventh Veil) Bestes adaptiertes Drehbuch

1948 Darryl F. Zanuck Tabu der Gerechten (Gentlemen’s Agreement) Bester Film

1948 Elia Kazan Tabu der Gerechten (Gentlemen’s Agreement) Beste Regie

1948 Ronald Colman Mord in Ekstase (A Double Life) Bester Hauptdarsteller

1948 Loretta Young Die Farmerstochter (The Farmer’s Daughter) Beste Hauptdarstellerin

1948 Valentine Davies Das Wunder von Manhattan (Miracle on 34th Street) Bestes Originaldrehbuch

1948 Sidney Sheldon So einfach ist die Liebe nicht (The Bachelor and the Bobby-Soxer) Bestes adaptiertes Drehbuch

1949 Laurence Olivier Hamlet Bester Film

1949 John Huston Der Schatz der Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre) Beste Regie

1949 Laurence Olivier Hamlet Bester Hauptdarsteller

1949 Jane Wyman Schweigende Lippen (Johnny Belinda) Beste Hauptdarstellerin

1949 John Huston Der Schatz der Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre) Bestes Originaldrehbuch

1949 Richard Schweizer, David Wechsler Die Gezeichneten (The Search) Bestes adaptiertes Drehbuch

1950 Robert Rossen Der Mann, der herrschen wollte (All the King’s Men) Bester Film

1950 Joseph L. Mankiewicz Ein Brief an drei Frauen (A Letter to Three wives) Beste Regie

1950 Broderick Crawford Der Mann, der herrschen wollte (All the King’s Men) Bester Hauptdarsteller

1950 Olivia de Havilland Die Erbin (The Heiress) Beste Hauptdarstellerin

1950 Joseph L. Mankiewicz Ein Brief an drei Frauen (A Letter to Three wives) Bestes Originaldrehbuch

1950 Douglas Morrow The Stratton Story Bestes adaptiertes Drehbuch

1951 Joseph L. Mankiewicz Alles über Eva (All About Eve) Bester Film

1951 Joseph L. Mankiewicz Alles über Eva (All About Eve) Beste Regie

1951 José Ferrer Der letzte Musketier (Cyrano de Bergerac) Bester Hauptdarsteller

1951 Judy Holliday Reporter für intime Stunden (Born Yesterday) Beste Hauptdarstellerin

1951 Joseph L. Mankiewicz Alles über Eva (All About Eve) Bestes Originaldrehbuch

1951 Edna Anhalt, Edward Anhalt Unter Geheimbefehl (Panic in the Streets) Bestes adaptiertes Drehbuch

1952 Arthur Freed Ein Amerikaner in Paris (An American in Paris) Bester Film

1952 George Stevens Ein Platz an der Sonne (A Place in the Sun) Beste Regie

1952 Humphrey Bogart African Queen (The African Queen) Bester Hauptdarsteller

1952 Vivien Leigh Endstation Sehnsucht (A Streetcar Named Desire) Beste Hauptdarstellerin

1952 Michael Wilson, Harry Brown Ein Platz an der Sonne (A Place in the Sun) Bestes Originaldrehbuch

1952 Paul Dehn, James Bernard Eine Stadt hält den Atem an (Seven Days to Noon) Bestes adaptiertes Drehbuch

1953 Cecil B. DeMille Die größte Schau der Welt (The Greatest Show on Earth) Bester Film

1953 John Ford Die Katze mit dem roten Haar (The Quiet Man) Beste Regie

1953 Gary Cooper Zwölf Uhr mittags (High Noon) Bester Hauptdarsteller

1953 Shirley Booth Kehr zurück, kleine Sheba (Come Back, little Sheba) Beste Hauptdarstellerin

1953 T.E.B. Clarke Das Glück kam über Nacht (The Lavender Hill Mob) Bestes Originaldrehbuch

1953 Charles Schnee Stadt der Illusionen (The Bad and the Beautiful) Bestes adaptiertes Drehbuch

1954 Buddy Adler Verdammt in alle Ewigkeit (From Here to Eternity) Bester Film

1954 Fred Zinnemann Verdammt in alle Ewigkeit (From Here to Eternity) Beste Regie

1954 William Holden Stalag 17 Bester Hauptdarsteller

1954 Audrey Hepburn Ein Herz und eine Krone (Roman Holiday) Beste Hauptdarstellerin

1954 Daniel Taradash Verdammt in alle Ewigkeit (From Here to Eternity) Bestes Originaldrehbuch

1954 Dalton Trumbo Ein Herz und eine Krone (Roman Holiday) Bestes adaptiertes Drehbuch

1955 Sam Spiegel Die Faust im Nacken (On the Waterfront) Bester Film

1955 Elia Kazan Die Faust im Nacken (On the Waterfront) Beste Regie

1955 Marlon Brando Die Faust im Nacken (On the Waterfront) Bester Hauptdarsteller

1955 Grace Kelly Ein Mädchen vom Lande (The Country Girl) Beste Hauptdarstellerin

1955 George Seaton Ein Mädchen vom Lande (The Country Girl) Bestes Originaldrehbuch

1955 Philip Yordan Die gebrochene Lanze (Broken Lance) Bestes adaptiertes Drehbuch

1956 Harold Hecht Marty Bester Film

1956 Delbert Mann Marty Beste Regie

1956 Ernest Borgnine Marty Bester Hauptdarsteller

1956 Anna Magnani Die tätowierte Rose (The Rose Tattoo) Beste Hauptdarstellerin

1956 Paddy Chayefsky Marty Bestes Originaldrehbuch

1956 William Ludwig, Sonya Levien Unterbrochene Melodie (Interrupted Melody) Bestes adaptiertes Drehbuch

1957 Michael Todd In 80 Tagen um die Welt (Around the World in Eighty Days) Bester Film

1957 George Stevens Giganten (Giants) Beste Regie

1957 Yul Brynner Der König und ich (The King and I) Bester Hauptdarsteller

1957 Ingrid Bergman Anastasia Beste Hauptdarstellerin

1957 Albert Lamorisse Der rote Ballon (Le Ballon rouge) Bestes Originaldrehbuch

1957 James Poe, John Farrow, S.J. Perelman In 80 Tagen um die Welt (Around the World in Eighty Days) Bestes adaptiertes Drehbuch

1958 Sam Spiegel Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai) Bester Film

1958 David Lean Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai) Beste Regie

1958 Alec Guinness Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai) Bester Hauptdarsteller

1958 Joanne Woodward Eva mit 3 Gesichtern (The Three Faces of Eve) Beste Hauptdarstellerin

1958 George Wells Warum hab’ ich ja gesagt? (Designing Woman) Bestes Originaldrehbuch

1958 Pierre Boulle, Carl Foreman, Michael Wilson Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai) Bestes adaptiertes Drehbuch

1959 Arthur Freed Gigi Bester Film

1959 Vincente Minnelli Gigi Beste Regie

1959 David Niven Getrennt von Tisch und Bett (Separate Tables) Bester Hauptdarsteller

1959 Susan Hayward Laßt mich leben (I want to Live!) Beste Hauptdarstellerin

1959 Nedrick Young, Harold Jacob Smith Flucht in Ketten (The Defiant Ones) Bestes Originaldrehbuch

1959 Alan Jay Lerner Gigi Bestes adaptiertes Drehbuch

1960 Sam Zimbalist Ben Hur (Ben-Hur) Bester Film

1960 William Wyler Ben Hur (Ben-Hur) Beste Regie

1960 Charlton Heston Ben Hur (Ben-Hur) Bester Hauptdarsteller

1960 Simone Signoret Der Weg nach oben (Room at the Top) Beste Hauptdarstellerin

1960 Russell Rouse, Clarence Greene, Stanley Shapiro, Maurice Richlin Bettgeflüster (Pillow Talk) Bestes Originaldrehbuch

1960 Neil Paterson Der Weg nach oben (Room at the Top) Bestes adaptiertes Drehbuch

1961 Billy Wilder Das Appartement (The Apartment) Bester Film

1961 Billy Wilder Das Appartement (The Apartment) Beste Regie

1961 Burt Lancaster Elmer Gantry Bester Hauptdarsteller

1961 Elizabeth Taylor Telefon Butterfield 8 (Butterfield 8) Beste Hauptdarstellerin

1961 Billy Wilder, I.A.L. Diamond Das Appartement (The Apartment) Bestes Originaldrehbuch

1961 Richard Brooks Elmer Gantry Bestes adaptiertes Drehbuch

1962 Robert Wise West Side Story Bester Film

1962 Robert Wise, Jerome Robbins West Side Story Beste Regie

1962 Maximilian Schell Das Urteil von Nürnberg (Judgement at Nuremberg) Bester Hauptdarsteller

1962 Sophia Loren ... Und dennoch leben sie (La Ciociara) Beste Hauptdarstellerin

1962 William Inge Fieber im Blut (Splendor in the Grass) Bestes Originaldrehbuch

1962 Abby Mann Das Urteil von Nürnberg (Judgement at Nuremberg) Bestes adaptiertes Drehbuch

1963 Sam Spiegel Lawrence von Arabien (Lawrence of Arabia) Bester Film

1963 David Lean Lawrence von Arabien (Lawrence of Arabia) Beste Regie

1963 Gregory Peck Wer die Nachtigall stört (To Kill a Mockingbird) Bester Hauptdarsteller

1963 Anne Bancroft Licht im Dunkel (The Miracle Worker) Beste Hauptdarstellerin

1963 Ennio De Concini, Alfredo Giannetti, Pietro Germi Scheidung auf italienisch (Divorzio all'italiana) Bestes Originaldrehbuch

1963 Horton Foote Wer die Nachtigall stört (To Kill a Mockingbird) Bestes adaptiertes Drehbuch

1964 Tony Richardson Tom Jones – Zwischen Bett und Galgen (Tom Jones) Bester Film

1964 Tony Richardson Tom Jones – Zwischen Bett und Galgen (Tom Jones) Beste Regie

1964 Sidney Poitier Lilien auf dem Felde (Lilies of the Field) Bester Hauptdarsteller

1964 Patricia Neal Der Wildeste unter Tausend (Hud) Beste Hauptdarstellerin

1964 James R. Webb Das war der wilde Westen (How the West was won) Bestes Originaldrehbuch

1964 John Osbourne Tom Jones – Zwischen Bett und Galgen (Tom Jones) Bestes adaptiertes Drehbuch

1965 Jack L. Warner My Fair Lady Bester Film

1965 George Cukor My Fair Lady Beste Regie

1965 Rex Harrison My Fair Lady Bester Hauptdarsteller

1965 Julie Andrews Mary Poppins Beste Hauptdarstellerin

1965 S.H. Barnett, Peter Stone, Frank Tarloff Der große Wolf ruft (Father Goose) Bestes Originaldrehbuch

1965 Edward Anhalt Becket Bestes adaptiertes Drehbuch

1966 Robert Wise Meine Lieder, meine Träume (The Sound of Music) Bester Film

1966 Robert Wise Meine Lieder, meine Träume (The Sound of Music) Beste Regie

1966 Lee Marvin Cat Ballou – Hängen sollst du in Wyoming (Cat Ballou) Bester Hauptdarsteller

1966 Julie Christie Darling Beste Hauptdarstellerin

1966 Frederic Raphael Darling Bestes Originaldrehbuch

1966 Robert Bolt Doktor Schiwago (Doctor Zhivago) Bestes adaptiertes Drehbuch

1967 Fred Zinnemann Ein Mann zu jeder Jahreszeit (A Man for All Seasons) Bester Film

1967 Fred Zinnemann Ein Mann zu jeder Jahreszeit (A Man for All Seasons) Beste Regie

1967 Paul Scofield Ein Mann zu jeder Jahreszeit (A Man for All Seasons) Bester Hauptdarsteller

1967 Elizabeth Taylor Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (Who’s Afraid of Virginia Woolf?) Beste Hauptdarstellerin

1967 Claude Lelouche, Pierre Uytterhoeven Ein Mann und eine Frau (Un homme et une femme) Bestes Originaldrehbuch

1967 Robert Bolt Ein Mann zu jeder Jahreszeit (A Man for All Seasons) Bestes adaptiertes Drehbuch

1968 Walter Mirisch In der Hitze der Nacht (In the Heat of the Night) Bester Film

1968 Mike Nichols Die Reifeprüfung (The Graduate) Beste Regie

1968 Rod Steiger In der Hitze der Nacht (In the Heat of the Night) Bester Hauptdarsteller

1968 Katharine Hepburn Rat mal, wer zum Essen kommt (Guess Who’s Coming to Dinner) Beste Hauptdarstellerin

1968 William Rose Rat mal, wer zum Essen kommt (Guess Who’s Coming to Dinner) Bestes Originaldrehbuch

1968 Stirling Silliphant In der Hitze der Nacht (In the Heat of the Night) Bestes adaptiertes Drehbuch

1969 John Woolf Oliver (Oliver!) Bester Film

1969 Carol Reed Oliver (Oliver!) Beste Regie

1969 Cliff Robertson Charly Bester Hauptdarsteller

1969 Barbra Streisand / Katharine Hepburn Funny Girl / Der Löwe im Winter (Lion in Winter) Beste Hauptdarstellerin

1969 Mel Brooks Frühling für Hitler (The Producers) Bestes Originaldrehbuch

1969 James Goldman Der Löwe im Winter (Lion in Winter) Bestes adaptiertes Drehbuch

1970 Jerome Hellman Asphalt-Cowoby (Midnight Cowboy) Bester Film

1970 John Schlesinger Asphalt-Cowoby (Midnight Cowboy) Beste Regie

1970 John Wayne Der Marshal (True Grit) Bester Hauptdarsteller

1970 Maggie Smith Die besten Jahre der Miss Jean Brodie (The Prime of Miss Jean Brodie) Beste Hauptdarstellerin

1970 William Goldman Zwei Banditen (Butch Cassidy and the Sundance Kid) Bestes Originaldrehbuch

1970 Waldo Salt Asphalt-Cowoby (Midnight Cowboy) Bestes adaptiertes Drehbuch

1971 Frank McCarthy Patton – Rebell in Uniform (Patton) Bester Film

1971 Franklin J. Schaffner Patton – Rebell in Uniform (Patton) Beste Regie

1971 George C. Scott Patton – Rebell in Uniform (Patton) Bester Hauptdarsteller

1971 Glenda Jackson Liebende Frauen (Women in Love) Beste Hauptdarstellerin

1971 Francis Ford Coppola, Edmund H. North Patton – Rebell in Uniform (Patton) Bestes Originaldrehbuch

1971 Ring Lardner jr. M.A.S.H. (M*A*S*H) Bestes adaptiertes Drehbuch

1972 Philip D’Antoni French Connection – Brennpunkt Brooklyn (The French Connection) Bester Film

1972 William Friedkin French Connection – Brennpunkt Brooklyn (The French Connection) Beste Regie

1972 Gene Hackman French Connection – Brennpunkt Brooklyn (The French Connection) Bester Hauptdarsteller

1972 Jane Fonda Klute Beste Hauptdarstellerin

1972 Paddy Chayefsky The Hospital Bestes Originaldrehbuch

1972 Ernest Tidyman French Connection – Brennpunkt Brooklyn (The French Connection) Bestes adaptiertes Drehbuch

1973 Albert S. Ruddy Der Pate (The Godfather) Bester Film

1973 Bob Fosse Cabaret Beste Regie

1973 Marlon Brando Der Pate (The Godfather) Bester Hauptdarsteller

1973 Liza Minnelli Cabaret Beste Hauptdarstellerin

1973 Jeremy Larner Bill McKay – Der Kandidat (The Candidate) Bestes Originaldrehbuch

1973 Mario Puzo, Francis Ford Coppola Der Pate (The Godfather) Bestes adaptiertes Drehbuch

1974 Tony Bill, Julia Phillips, Michael Phillips Der Clou (The Sting) Bester Film

1974 George Roy Hill Der Clou (The Sting) Beste Regie

1974 Jack Lemmon Rettet den Tiger ! (Save the Tiger) Bester Hauptdarsteller

1974 Glenda Jackson Mann, bist du klasse! (A Touch of Class) Beste Hauptdarstellerin

1974 David S. Ward Der Clou (The Sting) Bestes Originaldrehbuch

1974 William Peter Blatty Der Exorzist (The Exorcist) Bestes adaptiertes Drehbuch

1975 Francis Ford Coppola, Gray Frederickson, Fred Roos Der Pate 2 (The Godfather: Part II) Bester Film

1975 Francis Ford Coppola Der Pate 2 (The Godfather: Part II) Beste Regie

1975 Art Carney Harry And Tonto Bester Hauptdarsteller

1975 Ellen Burstyn Alice lebt hier nicht mehr (Alice Doesn’t Live Here Anymore) Beste Hauptdarstellerin

1975 Robert Towne Chinatown Bestes Originaldrehbuch

1975 Francis Ford Coppola, Mario Puzo Der Pate 2 (The Godfather: Part II) Bestes adaptiertes Drehbuch

1976 Michael Douglas, Saul Zaentz Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) Bester Film

1976 Milos Forman Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) Beste Regie

1976 Jack Nicholson Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) Bester Hauptdarsteller

1976 Louise Fletcher Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) Beste Hauptdarstellerin

1976 Frank Pierson Hundstage (Dog Day Afternoon) Bestes Originaldrehbuch

1976 Lawrence Hauben, Bo Goldman Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) Bestes adaptiertes Drehbuch

1977 Robert Chartoff, Irwin Winkler Rocky Bester Film

1977 John G. Avildsen Rocky Beste Regie

1977 Peter Finch Network Bester Hauptdarsteller

1977 Faye Dunaway Network Beste Hauptdarstellerin

1977 Paddy Chayefsky Network Bestes Originaldrehbuch

1977 William Goldman Die Unbestechlichen (All the President’s Men) Bestes adaptiertes Drehbuch

1978 Charles H. Joffe Der Stadtneurotiker (Annie Hall) Bester Film

1978 Woody Allen Der Stadtneurotiker (Annie Hall) Beste Regie

1978 Richard Dreyfuss Der Untermieter (The Goodbye Girl) Bester Hauptdarsteller

1978 Diane Keaton Der Stadtneurotiker (Annie Hall) Beste Hauptdarstellerin

1978 Woody Allen, Marshall Brickman Der Stadtneurotiker (Annie Hall) Bestes Originaldrehbuch

1978 Alvin Sargent Julia Bestes adaptiertes Drehbuch

1979 Michael Cimino, Michael Deeley, John Peverall, Barry Spikings Die durch die Hölle gehen (The Deer Hunter) Bester Film

1979 Michael Cimino Die durch die Hölle gehen (The Deer Hunter) Beste Regie

1979 Jon Voight Coming Home – Sie kehren heim (Coming Home) Bester Hauptdarsteller

1979 Jane Fonda Coming Home – Sie kehren heim (Coming Home) Beste Hauptdarstellerin

1979 Nancy Dowd, Waldo Salt, Robert C. Jones Coming Home – Sie kehren heim (Coming Home) Bestes Originaldrehbuch

1979 Oliver Stone 12 Uhr nachts – Midnight Express (Midnight Express) Bestes adaptiertes Drehbuch

1980 Stanley R. Jaffe Kramer gegen Kramer (Kramer vs. Kramer) Bester Film

1980 Robert Benton Kramer gegen Kramer (Kramer vs. Kramer) Beste Regie

1980 Dustin Hoffman Kramer gegen Kramer (Kramer vs. Kramer) Bester Hauptdarsteller

1980 Sally Field Norma Rae – Eine Frau steht ihren Mann (Norma Rae) Beste Hauptdarstellerin

1980 Steve Tesich Vier irre Typen (Breaking Away) Bestes Originaldrehbuch

1980 Robert Benton Kramer gegen Kramer (Kramer vs. Kramer) Bestes adaptiertes Drehbuch

1981 Ronald L. Schwary Eine ganz normale Familie (Ordinary People) Bester Film

1981 Robert Redford Eine ganz normale Familie (Ordinary People) Beste Regie

1981 Robert De Niro Wie ein wilder Stier (Raging Bull) Bester Hauptdarsteller

1981 Sissy Spacek Nashville Lady (Coal Miner’s Daughter) Beste Hauptdarstellerin

1981 Bo Goldman Melvin und Howard (Melvin and Howard) Bestes Originaldrehbuch

1981 Alvin Sargent Eine ganz normale Familie (Ordinary People) Bestes adaptiertes Drehbuch

1982 David Puttnam Die Stunde des Siegers (Chariots of Fire) Bester Film

1982 Warren Beatty Reds – Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit (Reds) Beste Regie

1982 Henry Fonda Am goldenen See (On golden Pond) Bester Hauptdarsteller

1982 Katharine Hepburn Am goldenen See (On golden Pond) Beste Hauptdarstellerin

1982 Colin Welland Die Stunde des Siegers (Chariots of Fire) Bestes Originaldrehbuch

1982 Ernest Thompson Am goldenen See (On golden Pond) Bestes adaptiertes Drehbuch

1983 Richard Attenborough Gandhi Bester Film

1983 Richard Attenborough Gandhi Beste Regie

1983 Ben Kingsley Gandhi Bester Hauptdarsteller

1983 Meryl Streep Sophies Entscheidung (Sophie’s Choice) Beste Hauptdarstellerin

1983 John Briley Gandhi Bestes Originaldrehbuch

1983 Costa-Gavras, Donald E. Stewart Vermisst (Missing) Bestes adaptiertes Drehbuch

1984 James L. Brooks Zeit der Zärtlichkeit (Terms of Endearment) Bester Film

1984 James L. Brooks Zeit der Zärtlichkeit (Terms of Endearment) Beste Regie

1984 Robert Duvall Comeback der Liebe (Tender Mercies) Bester Hauptdarsteller

1984 Shirley MacLaine Zeit der Zärtlichkeit (Terms of Endearment) Beste Hauptdarstellerin

1984 Horton Foote Comeback der Liebe (Tender Mercies) Bestes Originaldrehbuch

1984 James L. Brooks Zeit der Zärtlichkeit (Terms of Endearment) Bestes adaptiertes Drehbuch

1985 Saul Zaentz Amadeus Bester Film

1985 Milos Forman Amadeus Beste Regie

1985 F. Murray Abraham Amadeus Bester Hauptdarsteller

1985 Sally Field Ein Platz im Herzen (Places in the Heart) Beste Hauptdarstellerin

1985 Robert Benton Ein Platz im Herzen (Places in the Heart) Bestes Originaldrehbuch

1985 Peter Shaffer Amadeus Bestes adaptiertes Drehbuch

1986 Sydney Pollack Jenseits von Afrika (Out of Africa) Bester Film

1986 Sydney Pollack Jenseits von Afrika (Out of Africa) Beste Regie

1986 William Hurt Kuss der Spinnenfrau (Kiss of the Spider Woman) Bester Hauptdarsteller

1986 Geraldine Page A Trip to Bountiful – Reise ins Glück (The Trip to Bountiful) Beste Hauptdarstellerin

1986 Earl W. Wallace, William Kelley, Pamela Wallace Der einzige Zeuge (Witness) Bestes Originaldrehbuch

1986 Kurt Luedtke Jenseits von Afrika (Out of Africa) Bestes adaptiertes Drehbuch

1987 Arnold Kopelson Platoon Bester Film

1987 Oliver Stone Platoon Beste Regie

1987 Paul Newman Die Farbe des Geldes (The Color of Money) Bester Hauptdarsteller

1987 Marlee Matlin Gottes vergessene Kinder (Children of a Lesser God) Beste Hauptdarstellerin

1987 Woody Allen Hannah und ihre Schwestern (Hannah and her Sisters) Bestes Originaldrehbuch

1987 Ruth Prawer Jhabvala Zimmer mit Aussicht (Room with a View) Bestes adaptiertes Drehbuch

1988 Jeremy Thomas Der letzte Kaiser (The Last Emperor) Bester Film

1988 Bernardo Bertolucci Der letzte Kaiser (The Last Emperor) Beste Regie

1988 Michael Douglas Wall Street Bester Hauptdarsteller

1988 Cher Mondsüchtig (Moonstruck) Beste Hauptdarstellerin

1988 John Patrick Shanley Mondsüchtig (Moonstruck) Bestes Originaldrehbuch

1988 Mark Peploe, Bernardo Bertolucci Der letzte Kaiser (The Last Emperor) Bestes adaptiertes Drehbuch

1989 Mark Johnson Rain Man Bester Film

1989 Barry Levinson Rain Man Beste Regie

1989 Dustin Hoffman Rain Man Bester Hauptdarsteller

1989 Jodie Foster Angeklagt (The Accused) Beste Hauptdarstellerin

1989 Ronald Bass, Barry Morrow Rain Man Bestes Originaldrehbuch

1989 Christopher Hampton Gefährliche Liebschaften (Dangerous Liaisons) Bestes adaptiertes Drehbuch

1990 Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck Miss Daisy und ihr Chauffeur (Driving Miss Daisy) Bester Film

1990 Oliver Stone Geboren am 4. Juli (Born on the Fourth of July) Beste Regie

1990 Daniel Day-Lewis Mein linker Fuß (My left Foot) Bester Hauptdarsteller

1990 Jessica Tandy Miss Daisy und ihr Chauffeur (Driving Miss Daisy) Beste Hauptdarstellerin

1990 Tom Schulman Der Club der toten Dichter (Dead Poets Society) Bestes Originaldrehbuch

1990 Alfred Uhry Miss Daisy und ihr Chauffeur (Driving Miss Daisy) Bestes adaptiertes Drehbuch

1991 Kevin Costner, Jim Wilson Der mit dem Wolf tanzt (Dances with Wolves) Bester Film

1991 Kevin Costner Der mit dem Wolf tanzt (Dances with Wolves) Beste Regie

1991 Jeremy Irons Die Affäre der Sunny von B. (Reversal of Fortune) Bester Hauptdarsteller

1991 Kathy Bates Misery Beste Hauptdarstellerin

1991 Bruce Joel Rubin Ghost – Nachricht von Sam (Ghost) Bestes Originaldrehbuch

1991 Michael Blake Der mit dem Wolf tanzt (Dances with Wolves) Bestes adaptiertes Drehbuch

1992 Edward Saxon, Kenneth Utt, Ronald M. Bozman Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs) Bester Film

1992 Jonathan Demme Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs) Beste Regie

1992 Anthony Hopkins Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs) Bester Hauptdarsteller

1992 Jodie Foster Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs) Beste Hauptdarstellerin

1992 Callie Khouri Thelma & Louise Bestes Originaldrehbuch

1992 Ted Tally Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs) Bestes adaptiertes Drehbuch

1993 Clint Eastwood Erbarmungslos (Unforgiven) Bester Film

1993 Clint Eastwood Erbarmungslos (Unforgiven) Beste Regie

1993 Al Pacino Der Duft der Frauen (Scent of a Woman) Bester Hauptdarsteller

1993 Emma Thompson Wiedersehen in Howards End (Howards End) Beste Hauptdarstellerin

1993 Neil Jordan The Crying Game Bestes Originaldrehbuch

1993 Ruth Prawer Jhabvala Wiedersehen in Howards End (Howards End) Bestes adaptiertes Drehbuch

1994 Branko Lustig, Gerald R. Molen, Steven Spielberg Schindlers Liste (Schindler’s List) Bester Film

1994 Steven Spielberg Schindlers Liste (Schindler’s List) Beste Regie

1994 Tom Hanks Philadelphia Bester Hauptdarsteller

1994 Holly Hunter Das Piano (The Piano) Beste Hauptdarstellerin

1994 Jane Campion Das Piano (The Piano) Bestes Originaldrehbuch

1994 Steven Zallian Schindlers Liste (Schindler’s List) Bestes adaptiertes Drehbuch

1995 Wendy Finerman, Steve Starkey, Steve Tisch Forrest Gump Bester Film

1995 Robert Zemeckis Forrest Gump Beste Regie

1995 Tom Hanks Forrest Gump Bester Hauptdarsteller

1995 Jessica Lange Operation Blue Sky (Blue Sky) Beste Hauptdarstellerin

1995 Quentin Tarantino, Roger Avary Pulp Fiction Bestes Originaldrehbuch

1995 Eric Roth Forrest Gump Bestes adaptiertes Drehbuch

1996 Bruce Davey, Mel Gibson, Alan Ladd Jr. Braveheart Bester Film

1996 Mel Gibson Braveheart Beste Regie

1996 Nicolas Cage Leaving Las Vegas Bester Hauptdarsteller

1996 Susan Sarandon Dead Man Walking – Sein letzter Gang (Dead Man Walking) Beste Hauptdarstellerin

1996 Christopher McQuarrie Die üblichen Verdächtigen (The Usual Suspects) Bestes Originaldrehbuch

1996 Emma Thompson Sinn und Sinnlichkeit (Sense and Sensibility) Bestes adaptiertes Drehbuch

1997 Saul Zaentz Der englische Patient (The English Patient) Bester Film

1997 Anthony Mingella Der englische Patient (The English Patient) Beste Regie

1997 Geoffrey Rush Shine – Der Weg ins Licht (Shine) Bester Hauptdarsteller

1997 Frances McDormand Fargo: Blutiger Schnee (Fargo) Beste Hauptdarstellerin

1997 Ethan Coen, Joel Coen Fargo: Blutiger Schnee (Fargo) Bestes Originaldrehbuch

1997 Billy Bob Thornton Sling Blade – Auf Messers Schneide (Sling Blade) Bestes adaptiertes Drehbuch

1998 James Cameron, Jon Landau Titanic Bester Film

1998 James Cameron Titanic Beste Regie

1998 Jack Nicholson Besser geht’s nicht (As good as it gets) Bester Hauptdarsteller

1998 Helen Hunt Besser geht’s nicht (As good as it gets) Beste Hauptdarstellerin

1998 Matt Damon, Ben Affleck Good Will Hunting: Der gute Will Hunting (Good Will Hunting) Bestes Originaldrehbuch

1998 Brian Helgeland, Curtis Hanson L.A. Confidential Bestes adaptiertes Drehbuch

1999 Donna Gigliotti, David Parfitt, Harvey Weinstein, Edward Zwick, Marc Norman Shakespeare in Love Bester Film

1999 Steven Spielberg Der Soldat James Ryan (Saving Private Ryan) Beste Regie

1999 Roberto Benigni Das Leben ist schön (La vita e bella) Bester Hauptdarsteller

1999 Gwyneth Paltrow Shakespeare in Love Beste Hauptdarstellerin

1999 Marc Norman, Tom Stoppard Shakespeare in Love Bestes Originaldrehbuch

1999 Bill Condon Gods and Monsters Bestes adaptiertes Drehbuch

2000 Bruce Cohen, Dan Jinks American Beauty Bester Film

2000 Sam Mendes American Beauty Beste Regie

2000 Kevin Spacey American Beauty Bester Hauptdarsteller

2000 Hilary Swank Boys Don’t Cry Beste Hauptdarstellerin

2000 Alan Ball American Beauty Bestes Originaldrehbuch

2000 John Irving Gottes Werk und Teufels Beitrag (The Cider House Rules) Bestes adaptiertes Drehbuch

2001 David Franzoni, Branko Lustig, Douglas Wick Gladiator Bester Film

2001 Steven Soderbergh Traffic – Die Macht des Kartells (Traffic) Beste Regie

2001 Russell Crowe Gladiator Bester Hauptdarsteller

2001 Julia Roberts Erin Brockovich Beste Hauptdarstellerin

2001 Cameron Crowe Almost Famous Bestes Originaldrehbuch

2001 Stephen Gaghan Traffic – Die Macht des Kartells (Traffic) Bestes adaptiertes Drehbuch

2002 Brian Grazer, Ron Howard A Beautiful Mind: Genie und Wahnsinn (A Beautiful Mind) Bester Film

2002 Ron Howard A Beautiful Mind: Genie und Wahnsinn (A Beautiful Mind) Beste Regie

2002 Denzel Washington Training Day Bester Hauptdarsteller

2002 Halle Berry Monster’s Ball Beste Hauptdarstellerin

2002 Julian Fellows Gosford Park Bestes Originaldrehbuch

2002 Akiva Goldsman A Beautiful Mind: Genie und Wahnsinn (A Beautiful Mind) Bestes adaptiertes Drehbuch

2003 Martin Richards Chicago Bester Film

2003 Roman Polanski Der Pianist (The Pianist) Beste Regie

2003 Adrien Brody Der Pianist (The Pianist) Bester Hauptdarsteller

2003 Nicole Kidman The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit (The Hours) Beste Hauptdarstellerin

2003 Pedro Almodovar Sprich mit ihr (Hable con ella) Bestes Originaldrehbuch

2003 Ronald Harwood Der Pianist (The Pianist) Bestes adaptiertes Drehbuch

2004 Peter Jackson, Barrie M. Osborne, Fran Walsh Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Lord of the Rings: The Return of the King) Bester Film

2004 Peter Jackson Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Lord of the Rings: The Return of the King) Beste Regie

2004 Sean Penn Mystic River Bester Hauptdarsteller

2004 Charlize Theron Monster Beste Hauptdarstellerin

2004 Sofia Coppola Lost in Translation: Zwischen den Welten (Lost in Translation) Bestes Originaldrehbuch

2004 Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Lord of the Rings: The Return of the King) Bestes adaptiertes Drehbuch

2005 Clint Eastwood, Tom Rosenberg, Albert S. Ruddy Million Dollar Baby Bester Film

2005 Clint Eastwood Million Dollar Baby Beste Regie

2005 Jamie Foxx Ray Bester Hauptdarsteller

2005 Hilary Swank Million Dollar Baby Beste Hauptdarstellerin

2005 Michel Gondry, Pierre Bismuth Vergiss mein nicht (Eternal Sunshine of the spotless mind) Bestes Originaldrehbuch

2005 Alexander Payne, Jim Taylor Sideways Bestes adaptiertes Drehbuch

2006 Paul Haggis, Cathy Schulman L.A. Crash (Crash) Bester Film

2006 Ang Lee Brokeback Mountain Beste Regie

2006 Philip Seymour Hoffman Capote Bester Hauptdarsteller

2006 Reese Witherspoon Walk the Line Beste Hauptdarstellerin

2006 Paul Haggis, Bobby Moresco L.A. Crash Bestes Originaldrehbuch

2006 Larry McMurtry, Diana Ossana Brokeback Mountain Bestes adaptiertes Drehbuch

2007 Graham King Departed: Unter Feinden (The Departed) Bester Film

2007 Martin Scorsese Departed: Unter Feinden (The Departed) Beste Regie

2007 Forest Whitaker Der letzte König von Schottland (The Last King of Scotland) Bester Hauptdarsteller

2007 Helen Mirren Die Queen (The Queen) Beste Hauptdarstellerin

2007 Michael Arndt Little Miss Sunshine Bestes Originaldrehbuch

2007 William Monahan Departed: Unter Feinden (The Departed) Bestes adaptiertes Drehbuch

2008 Ethan Coen, Joel Coen, Scott Rudin No Country for Old Men Bester Film

2008 Ethan Coen, Joel Coen No Country for Old Men Beste Regie

2008 Daniel Day-Lewis There Will Be Blood Bester Hauptdarsteller

2008 Marion Cotillard La Vie En Rose (La Mome) Beste Hauptdarstellerin

2008 Diablo Cody Juno Bestes Originaldrehbuch

2008 Ethan Coen, Joel Coen No Country for Old Men Bestes adaptiertes Drehbuch

2009 Christian Colson Slumdog Millionär (Slumdog Millionär) Bester Film

2009 Danny Boyle Slumdog Millionär (Slumdog Millionär) Beste Regie

2009 Sean Penn Milk Bester Hauptdarsteller

2009 Kate Winslet Der Vorleser (The Reader) Beste Hauptdarstellerin

2009 Dustin Lance Black Milk Bestes Originaldrehbuch

2009 Simon Beaufoy Slumdog Millionär (Slumdog Millionär) Bestes adaptiertes Drehbuch

2010 Kathryn Bigelow Tödliches Kommando – The Hurt Locker (The Hurt Locker) Bester Film

2010 Kathryn Bigelow Tödliches Kommando – The Hurt Locker (The Hurt Locker) Beste Regie

2010 Jeff Bridges Crazy Heart Bester Hauptdarsteller

2010 Sandra Bullock Blind Side – Die große Chance (The Blind Side) Beste Hauptdarstellerin

2010 Mark Boal Tödliches Kommando – The Hurt Locker (The Hurt Locker) Bestes Originaldrehbuch

2010 Geoffrey Fletcher Precious – Das Leben ist kostbar (Precious) Bestes adaptiertes Drehbuch

2011 Iain Canning, Emile Sherman, Gareth Unwin The King’s Speech – Die Rede des Königs (The King’s Speech) Bester Film

2011 Tom Hooper The King’s Speech – Die Rede des Königs (The King’s Speech) Beste Regie

2011 Colin Firth The King’s Speech – Die Rede des Königs (The King’s Speech) Bester Hauptdarsteller

2011 Natalie Portman Black Swan Beste Hauptdarstellerin

2011 David Seidler The King’s Speech – Die Rede des Königs (The King’s Speech) Bestes Originaldrehbuch

2011 Aaron Sorkin The Social Network Bestes adaptiertes Drehbuch

2012 Thomas Langmann The Artist Bester Film

2012 Michael Hazanavicius The Artist Beste Regie

2012 Jean Dujardin The Artist Bester Hauptdarsteller

2012 Meryl Streep Die Eiserne Lady (The Iron Lady) Beste Hauptdarstellerin

2012 Woody Allen Midnight in Paris Bestes Originaldrehbuch

2012 Alexander Payne, Nat Faxon, Jim Rash The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten Bestes adaptiertes Drehbuch

2013 Ben Affleck, George Clooney, Grant Heslov Argo Bester Film

2013 Ang Lee Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger (Life of Pi) Beste Regie

2013 Daniel Day-Lewis Lincoln Bester Hauptdarsteller

2013 Jennifer Lawrence Silver Linings (Silver Linings Playbook) Beste Hauptdarstellerin

2013 Quentin Tarantino Django Unchained Bestes Originaldrehbuch

2013 Chris Terrio Argo Bestes adaptiertes Drehbuch

2014 Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, Anthony Katagas Twelve Years a Slave Bester Film

2014 Alfonso Cuaron Gravity Beste Regie

2014 Matthew McConaughey Dallas Buyers Club Bester Hauptdarsteller

2014 Cate Blanchett Blue Jasmine Beste Hauptdarstellerin

2014 Spike Jonze Her Bestes Originaldrehbuch

2014 John Ridley Twelve Years a Slave Bestes adaptiertes Drehbuch

2015 Alejandro González Iñárritu, John Lesher, James W. Skotchdopole Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The unexpected Virtue of Ignorance)) Bester Film

2015 Alejandro G. Innaritu Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The unexpected Virtue of Ignorance)) Beste Regie

2015 Eddie Redmayne Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything) Bester Hauptdarsteller

2015 Julianne Moore Still Alice: Mein Leben ohne Gestern (Still Alice) Beste Hauptdarstellerin

2015 Alejandro G. Innaritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The unexpected Virtue of Ignorance)) Bestes Originaldrehbuch

2015 Graham Moore The Imitation Game: Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game) Bestes adaptiertes Drehbuch

2016 Steve Golin, Blye Pagon Faust, Nicole Rocklin, Michael Sugar Spotlight Bester Film

2016 Alejandro G. Inarritu The Revenant – Der Rückkehrer (The Revenant) Beste Regie

2016 Leonardo DiCaprio The Revenant – Der Rückkehrer (The Revenant) Bester Hauptdarsteller

2016 Brie Larson Raum (Room) Beste Hauptdarstellerin

2016 Josh Singer, Tom McCarthy Spotlight Bestes Originaldrehbuch

2016 Charles Randolph, Adam McKay The Big Short Bestes adaptiertes Drehbuch

2017 Adele Romanski, Dede Gardner, Jeremy Kleiner Moonlight Bester Film

2017 Damien Chazelle La La Land Beste Regie

2017 Casey Affleck Manchester By The Sea Bester Hauptdarsteller

2017 Emma Stone La La Land Beste Hauptdarstellerin

2017 Kenneth Lonergan Manchester By The Sea Bestes Originaldrehbuch

2017 Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney Moonlight Bestes adaptiertes Drehbuch

2018 Guillermo del Toro, J. Miles Dale Shape of Water: Das Flüstern des Wassers (Shape of Water) Bester Film

2018 Guillermo del Toro Shape of Water: Das Flüstern des Wassers (Shape of Water) Beste Regie

2018 Gary Oldman Die dunkelste Stunde (Darkest Hour) Bester Hauptdarsteller

2018 Frances McDormand Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Beste Hauptdarstellerin

2018 Jordan Peele Get Out Bestes Originaldrehbuch

2018 James Ivory Call Me By Your Name Bestes adaptiertes Drehbuch

2019 Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga Green Book – Eine besondere Freundschaft (Green Book) Bester Film

2019 Alfonso Cuarón Roma Beste Regie

2019 Rami Malek Bohemian Rhapsody Bester Hauptdarsteller

2019 Olivia Colman The Favourite – Intrigen und Irrsinn (The Favourite) Beste Hauptdarstellerin

2019 Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly Green Book – Eine besondere Freundschaft (Green Book) Bestes Originaldrehbuch

2019 Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee BlacKkKlansman Bestes adaptiertes Drehbuch

2020 Kwak Sin-ae, Bong Joon-ho Parasite Bester Film

2020 Bong Joon Ho Parasite Beste Regie

2020 Joaquin Phoenix Joker Bester Hauptdarsteller

2020 Renée Zellweger Judy Beste Hauptdarstellerin

2020 Bong Joon Ho, Jin-won Han Parasite Bestes Originaldrehbuch

2020 Taika Waititi Jojo Rabbit Bestes adaptiertes Drehbuch

2021 Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, Chloé Zhao Nomadland Bester Film

2021 Chloé Zhao Nomadland Beste Regie

2021 Anthony Hopkins The Father Bester Hauptdarsteller

2021 Frances McDormand Nomadland Beste Hauptdarstellerin

2021 Emerald Fennell Promising Young Woman Bestes Originaldrehbuch