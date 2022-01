Die Übersicht zu Karriere und Leben von Wes Anderson: Welche sind seine erfolgreichsten Filme und welche Auszeichnungen hat er bekommen? Plus: die wichtigsten Fakten zu seiner Biografie und seinem Privatleben.

Zum gewünschten Inhalt springen:





Steckbrief: WES ANDERSON

Vorname: Wesley

Nachname: Anderson

Geburtstag: 1. Mai 1969 in Houston, Texas (USA)

Auszeichnungen: u. a. 7 Oscar-Nominierungen, 1 BAFTA-Award (Bestes Originaldrehbuch für Grand Budapest Hotel (2014)), 1 Golden Globe (Bester Film – Komödie/Musical für Grand Budapest Hotel (2014)). Insgesamt wurden seine Filme für 15 Oscars nominiert und konnten 4 gewinnen!





Biografie und Privatleben

Wesley Anderson wurde am 1. Mai 1969 in Houston geboren und machte seinen Abschluss in Philosophie an der University of Texas in Austin. Dort lernte er Owen Wilson kennen, der mit ihm das Drehbuch zur Komödie Bottle Rocket verfasste. Der als Kurzfilm in Sundance gezeigte Film zog die Aufmerksamkeit von James L. Brooks (Besser geht’s nicht) auf sich, der die Spielfilmfassung Bottle Rocket - Durchgeknallt in die Kinos brachte und ihr Mentor wurde. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Rushmore, Royal Tenenbaums, Die Tiefsseetaucher … Andersons Werke mit dieser einzigartig schnörkellosen und symmetrischen Bildsprache gehören mit ihrem absurden und skurrilen Humor zu den Perlen der Filmkunst. Auch diverse Werbespots, die er für Sony, Ikea oder American Express machte, haben diesen speziellen Wiedererkennungswert. Seine tragikomische Komödien vereinen außergewöhnliche Charaktere, pastellfarbige, visuelle Gustostücke sowie eine Fülle exzentrischer wie liebevoller Details. Zu seinen Stammschauspielern zählen neben Owen Wilson: Bill Murray, Luke Wilson, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Anjelica Huston, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Edward Norton. 7 Oscar-Nominierungen, ein Golden Globe, zwei Bären aus Berlin und zahlreiche weitere Preise sprechen für den Regie-Exzentriker.





DIE BESTEN FILME VON WES ANDERSON

Durchgeknallt (1996)

Durchgeknallt (1996) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Gracie Films / YouTube

Originaltitel: Bottle Rocket

Bottle Rocket IMDb-Bewertung: 7,0/10

Wer Durchgeknallt (1996) streamt:

JustWatch

Worum es in Durchgeknallt geht:

Wes Andersons skurril-absurdes Kinodebüt: Die Freunde Digan (Owen Wilson), Anthony (Luke Wilson) und Bob (Robert Musgrave) beschließen, der Monotonie des Vorstadtlebens zu entkommen, indem sie als Diebe loslegen. Sie erbeuten ein paar Tausend Dollar, werden auf ihrer Flucht nach Süden aber mit unerwarteten Hindernissen konfrontiert - so entflammt Anthony in dem Motel, in dem die drei landen, für das Zimmermädchen Inez. Die Wege des Trios trennen sich kurz, Digan heuert bei Gangsterboss Mr. Henry an - und überredet die beiden anderen zu einem riskanten Coup …

Durchgeknallt gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Darjeeling Limited (2007)

Darjeeling Limited (2007) © Video: Fox Searchlight Pictures / Collage Cinemagraphique / American Empirical Pictures / Dune Entertainment / Cine Mosaic / Indian Paintbrush / Scott Rudin Productions / YouTube

Originaltitel: The Darjeeling Limited

The Darjeeling Limited IMDb-Bewertung: 7,2/10

Wer Darjeeling Limited (2007) streamt:

JustWatch

Worum es in Darjeeling Limited geht:

Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters überredet der wohlhabende Francis (Owen Wilson) seine jüngeren Brüder Peter (Adrien Brody) und Jack (Jason Schwartzman) zu einer Eisenbahnfahrt durch Indien. Während der Reise im luxuriösen "Darjeeling Limited" will das Brüdertrio sich wieder näher kommen, alte Konflikte aufarbeiten und schließlich die in einem Kloster im Himalaja lebende Mutter (Anjelica Huston) besuchen. Unglückliche Umstände führen aber dazu, dass sie aus dem Zug geworfen werden und sich samt elf Koffern, einem Drucker und einem Laminiergerät allein in der Wüste wiederfinden. Und damit nimmt die Reise eine völlig neue Richtung … In bunten Bildern erzählte und mit schrulligen Charakteren ausgestattete Reflexion über Freundschaft und die Sehnsucht nach Geborgenheit.

Darjeeling Limited gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Die Tiefseetaucher (2004)

Die Tiefseetaucher (2004) © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: The Life Aquatic with Steve Zissou

The Life Aquatic with Steve Zissou IMDb-Bewertung: 7,3/10

Wer Die Tiefseetaucher (2004) streamt:

JustWatch

Worum es in Die Tiefseetaucher geht:

Ein harter Schlag für den Ozeanologen und Filmemacher Steve Zissou (Bill Murray, unverkennbar Jacques Cousteau nachempfunden): Sein neues Werk, ein Film über den „Jaguarhai“, gerät zum Flop. Ohne Fördergeld sieht es aber für die nächste Expedition schlecht aus. Erst mithilfe des Piloten Ned (Owen Wilson) läuft das Schiff samt bunt zusammengewürfelter Crew dennoch aus, und Steve schwört, den „Jaguarhai“, der bei der letzten Fahrt seinen besten Freund verspeist hat, zu finden Optisch sehr ideenreich, plus abgefahrenem Witz und herrlichem Cast (u. a. Anjelica Huston, Willem Dafoe und Cate Blanchett).

Die Tiefseetaucher gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

The French Dispatch (2021)

The French Dispatch (2021) © Video: Searchlight Pictures / Indian Paintbrush / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: The French Dispatch

The French Dispatch IMDb-Bewertung: 7,4/10

Wer The French Dispatch (2021) streamt:

JustWatch

Worum es in The French Dispatch geht:

Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) ist der Herausgeber der French Dispatch, einer Kolumne in der Kansas Evening Sun. Unter seiner Führung sollen seine Top-Journalisten Lucinda Krementz (Frances McDormand), Roebuck Wright (Jeffrey Wright) und J.K.L. Berensen (Tilda Swinton) drei Geschichten aus der französischen Provinz für die Welt aufbereiten. Während sich Berensen des Malers Moses Rosenthaler (Benicio del Toro) annimmt – der sich nur schwer zum Verkauf eines abstrakten Akt-Gemäldes an den Kunsthändler Julien Cadazio (Adrien Brody) überreden lässt – berichtet Krementz von den jungen französischen Revolutionären wie Juliette (Lyna Khoudri) und Zeffirelli (Timothée Chalamet. Zu guter Letzt schreibt Wright über ein schicksalhaftes Dinner beim Polizeipräsidenten (Mathieu Amalric) und dessen berühmten Koch (Stephen Park) … Farbe, Schwarzweiß, Explosionsmodelle, Comics, Zeichentricksequenzen, bis ins Details durchkomponierte Wimmelbilder – Regie- Exzentriker Anderson hat seinen Stil hier auf die Spitze getrieben!

The French Dispatch gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Die Royal Tenenbaums (2001)

Die Royal Tenenbaums (2001) © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: The Royal Tenenbaums

The Royal Tenenbaums IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Die Royal Tenenbaums (2001) streamt:

JustWatch

Worum es in Die Royal Tenenbaums geht:

Anwalt Royal Tenenbaum (Golden Globe für Gene Hackman!) ist bankrott und wird aus dem Hotel geworfen, in dem er lebt. Also will er bei Frau und Kindern, die er vor 20 Jahren verließ, unterkommen. Ehefrau Etheline (Anjelica Huston) hat aber keine Lust auf den Hallodri, sondern will die Scheidung. Worauf er auf todkrank macht und allen vorspielt, die Sippe wieder vereinen zu wollen. Doch seine mittlerweile erwachsenen, von Neurosen geplagten Kinder, an deren Namen er sich erst mal gar nicht erinnern kann, machen ihm die Sache gar nicht so leicht. Da ist zum Beispiel Chas (Ben Stiller), seines Zeichens Finanzgenie, doch leider zu früh zum Witwer geworden und als verbitterter Vater zweier Jungs stets im roten Trainingsanzug unterwegs. Schwester Margot (Gwyneth Paltrow) ist Erfolgsautorin, aber deshalb noch lange nicht lasterfrei. Die kühle Blonde raucht heimlich Kette und quält ihren Neurologengatten Raleigh (Bill Murray) mit Liebesentzug … Regisseur Wes Andersons skurriles Exzentrikerporträt bietet ein hochkarätiges Ensemble, geschliffene Dialoge und ist – bei aller satirischen Zuspitzung – eine durch und durch warmherzige Tragikomödie.

Die Royal Tenenbaums gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Rushmore (1998)

Rushmore (1998) © Video: Buena Vista Pictures / Touchstone Pictures / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: Rushmore

Rushmore IMDb-Bewertung: 7,7/10

Wer Rushmore (1998) streamt:

JustWatch

Worum es in Rushmore geht:

Willkommen in einem der absurden Universen des Ausnahmeregisseurs Wes Anderson: Der 15-jährige Max (Jason Schwartzman) ist ein Sonderling, praktisch in jedem Club seiner Privatschule eingeschrieben, schreibt Theaterstücke ist aber dennoch nicht beliebt. Sein einziger Freund ist der depressive Mr. Blume (Bill Murray), der die ungewöhnlichen Projekte von Max finanziell unterstützt. Als sich Max in die verwitwete Lehrerin Rosemary verliebt, beginnt mit allen Mitteln um sie zu werben. Aber auch Mr. Blume ist an Rosemary interessiert, und beginnt ein Verhältnis mit ihr. Aus den einstigen Freunden werden erbitterte Feinde, erst als die Beziehung in die Brüche geht, kommt es zu einer Versöhnung … Herrlich absurd, in Nebenrollen brillieren u. a. Luke Wilson, Brian Cox und Seymour Cassel.

Rushmore gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Isle of Dogs – Ataris Reise (2018)

Isle of Dogs – Ataris Reise (2018) © Video: Fox Searchlight Pictures / Studio Babelsberg / Indian Paintbrush / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: Isle of Dogs

Isle of Dogs IMDb-Bewertung: 7,8/10

Wer Isle of Dogs – Ataris Reise (2018) streamt:

JustWatch

Worum es in Isle of Dogs – Ataris Reise geht:

Wes Andersons Animationsfilm führt uns in ein dystopisches Japan, in dem so ziemlich alles aus dem Ruder gelaufen ist, auch die explodierende Hundebevölkerung, die Probleme und eine Seuche zeitigt. Vor allem befürchtet man, dass die Hundekrankheit auch auf Menschen überspringen könnte. Also befiehlt der Bürgermeister, alle Vierbeiner auf eine Insel voller Müll zu deportieren. Darunter auch Spot, den Hund seines Mündels Atari, der als Erster verbannt wird. Doch Atari lässt sich das nicht gefallen und brütet über einem Plan, wie er Spot zurückholen könnte … Nach Der fantastische Mr. Fox (2009) bereits die zweite Stop-Motion-Animation von Regisseur Wes Anderson, faszinierend gestaltet und überzeugend human mit seiner schönen Toleranz-Botschaft.

Isle of Dogs – Ataris Reise gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Moonrise Kingdom (2012)

Moonrise Kingdom (2012) © Video: Focus Features / American Empirical Pictures / Indian Paintbrush / YouTube

Originaltitel: Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom IMDb-Bewertung: 7,8/10

Wer Moonrise Kingdom (2012) streamt:

JustWatch

Worum es in Moonrise Kingdom geht:

Eine winzige (fiktive) Insel vor der Küste Neuenglands, 1965: Für den 12-jährigen Pfadfinder und Waisen Sam (Jared Gilman) und die gleichaltrige Suzy (Kara Hayward), deren Mutter (Frances McDormand) ein Verhältnis mit dem Dorfsheriff (Bruce Willis) hat, ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie einander erstmals begegnen. Sie schreiben sich ein Jahr lang Briefe – bis sie im Sommer 1965 beschließen, gemeinsam durchzubrennen. Während die beiden Teens in einer Bucht – ihrem Moonrise Kingdom – ihre Freiheit und Liebe genießen, organisieren Sheriff Sharp und Oberpfadfinder Ward (Edward Norton) die Suche nach den Ausreißern. Ein Unwetter sowie eine Mitarbeiterin vom Jugendamt (Tilda Swinton) erschweren die Situation … Regisseur Anderson schenkt seinen jungen Darstellern gleich viel Raum wie den Stars. Denn die Kleinen (und ihre Dialoge) sind ebenso liebenswert-skurril wie die Erwachsenen.

Moonrise Kingdom gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Der fantastische Mr. Fox (2009)

Der fantastische Mr. Fox (2009) © Video: 20th Century Fox / 20th Century Fox Animation / Indian Paintbrush / Regency Enterprises / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: Fantastic Mr. Fox

Fantastic Mr. Fox IMDb-Bewertung: 7,9/10

Wer Der fantastische Mr. Fox (2009) streamt:

JustWatch

Worum es in Der fantastische Mr. Fox geht:

Einst war Mr. Fox (Stimme: Christian Berkel/George Clooney) der heißeste Fuchs weit und breit, ein gerissener Dieb – smart, charmant und von allen bewundert. Dann baute er sich ein Nest, gründete mit seiner reizenden Frau (Stimme: Andrea Sawatzki/Meryl Streep) eine Familie und schwor ihr zuliebe jeglichen kriminellen Aktivitäten ab. Nach zwei Jahren hat Mr. Fox genug von der Beschaulichkeit – und begibt sich wieder auf Raubzug. Als er sich leichtsinnigerweise mit den drei reichen Geflügelbauern Grimm, Gräulich und Grob anlegt, bedrohen die bald seine Familie und sein Zuhause … Charmantes Stop-Motion-Werk von Wes Anderson mit viel Liebe zum aberwitzigen Detail und ironisch-trockenem Humor. Dafür gab’s 2010 eine Oscarnominierung. Die Vorlage stammt übrigens von Roald Dahl (Charlie und die Schokoladenfabrik).

Der fantastische Mr. Fox gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Grand Budapest Hotel (2014)

Grand Budapest Hotel (2014) © Video: Fox Searchlight Pictures / TSG Entertainment / Indian Paintbrush / Studio Babelsberg / American Empirical Pictures / YouTube

Originaltitel: The Grand Budapest Hotel

The Grand Budapest Hotel IMDb-Bewertung: 8,1/10

Wer Grand Budapest Hotel (2014) streamt:

JustWatch

Worum es in Grand Budapest Hotel geht:

Anno 1968 verbringt ein junger Autor wie schon oft zuvor seinen Urlaub im heruntergekommenen Hotel Grand Budapest in der ehemaligen Republik Zubrowka. Da lernt er Zero Moustafa (F. Murray Abraham) kennen, den Besitzer des Hotels, der ihm seine ungewöhnliche Story erzählt: In der Zwischenkriegszeit beginnt Zero als Lobby-Boy im „Budapest“, damals das erste Haus im Bergort Nebelheim. Ausgebildet wird er von Concierge Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), Herz und Seele des Hotels und Mann von Welt, der seinen Gästen jeden Wunsch von den Augen abliest. Den weiblichen Stammgästen ist er auch körperlich zu Diensten, wie der 84-jährigen Madame D. (Tilda Swinton), die ganz vernarrt in Gustave ist. Und als die betagte Lady das Zeitliche segnet, vermacht sie ihm ein wertvolles Bild – sehr zum Ärger ihrer erbwilligen Verwandten. Weil das Testament angefochten werden soll, stiehlt Gustave mit Zeros Hilfe das Gemälde, womit die irrsten Turbulenzen anheben … Entpuppt sich als herrlich komische, flotte Tragikomödie mit liebevollen Ideen, was Dialoge und Optik anbelangt. Erhielt völlig zu Recht vier Oscars! Fun-Fact für Fans des Austro-Kinos: Wer genau hinschaut, wird auch Karl Markovics (Die Fälscher) in einer Minirolle entdecken.

Grand Budapest Hotel gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *