Als im Jänner 2016 die Nachricht von Alan Rickmans Tod kam, war die Filmwelt bestürzt und entsetzt. Der von Millionen Harry-Potter-Fans als Severus Snape verehrte Brite wurde gerade mal 69 Jahre alt. Hinterlassen hat er ein vielfältiges Werk und einprägsame Rollen – kaum jemand, der sich nicht an Rickman als Hans Gruber in Stirb Langsam oder als Sheriff von Nottingham als Kevin Costners Gegenspieler in Robin Hood erinnert. Die 10 besten Filme von Alan Rickman gibt es hier:

Alan Sidney Patrick Rickman (21. Februar 1946 – 14. Jänner 2016) war ein britischer Theater- und Filmschauspieler, sowie ein Regisseur (meistens am Theater, aber auch Film). Aufgewachsen im Londoner Stadtteil Hammersmith, entdeckte Alan sein Talent für Kalligrafie und Aquarellmalerei (kam ihm später im Film Im Zeichen der Jungfrau gut zu Pass) und erhielt ein Stipendium an einer Privatschule. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafikdesigner, gründete eine eigene Firma in Soho, und fand erst einige Jahre später den Weg auf die Bühne. Das Multitalent arbeitete neben der Schauspielschule als Kostümbildner für Nigel Hawthorne und Ralph Richardson. Die Theaterkarriere lief gut, als 1988 das Filmangebot für Stirb langsam kam - und der Rest ist Geschichte. Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich seine Filme unbedingt im Original ansehen - Rickmans Stimme macht seine Rollen erst so unverwechselbar und einprägsam - ob als Hans Gruber, Severus Snape oder Sheriff von Nottingham - einfach ein Genuss!

Platz 10: Bottle Shock: Die Chardonnay Cowboys (2008)

Bottle Shock © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,8

Handlung:

In Amerika darf Mitte der 1970er-Jahre Wein nur aus Frankreich kommen. Ein Rebensaft aus den USA dagegen? Total unvorstellbar - bis sich der kalifornische Winzer Jim Barrett (Bill Pullman) in den Kopf setzt, den perfekten Chardonnay herzustellen. Weil niemand an ihn glaubt - auch nicht sein Hallodri-Sohn Bo (Chris Pine) - steht er vor dem Ruin. Da taucht der britische Sommelier Spurrier (Alan Rickman) auf, der eine Blindverkostung organisieren will - auch mit Barretts Chardonnay ... Wohlfühlfilm nach einer wahren Geschichte.

Platz 9: Über kurz oder lang (Blow Dry, 2001)

Über kurz oder lang © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,3

Handlung:

Phil Allen (Alan Rickman) war einst der Star unter den britischen Friseuren - bis ihn seine Frau (Natasha Richardson) verlassen hat. Doch nun soll die Meisterschaft im Haareschneiden ausgerechnet in dem Städtchen ausgetragen werden, in das er sich mit seinem kleinen Salon zurückgezogen hat. Unter den Teilnehmern ist auch Phils Erzrivale (Bill Nighy) aus alten Zeiten und dessen Tochter Christina (Rachael Leigh Cook), die Phils Sohn (Josh Hartnett) ganz schön den Kopf verdreht. So weckt der Wettbewerb altes Leid und neue Leidenschaften, es wird geschummelt und betrogen - und alle Beteiligen müssen feststellen: In der Liebe und beim Haareschneiden sind alle Mittel erlaubt.

Platz 8: Die Gärtnerin von Versailles (A little Chaos, 2014)

Die Gärtnerin von Versailles © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,5

Handlung:

Wir sind in Frankreich, Ende 17. Jhdt., und was Ludwig XIV. (Alan Rickman, auch Regie) sagt, ist Gesetz. Und was er verkündet, ist Folgendes: Das Schloss Versailles soll der Stolz des Landes werden, und die Gärten so einmalig in ihrer Schönheit, dass man sich wie im Himmel auf Erden fühlt - eine Herkulesaufgabe für Landschaftsarchitekt Le Nôtre (Matthias Schoenaerts). Ins Boot holt er sich Gärtnerin Sabine (Kate Winslet), die einen Teil der Anlage gestalten soll. Was wiederum einigen intriganten Herrschaften nicht gefällt, etwa Le Nôtres Frau. Unaufgeregt und schön anzuschauen.

Platz 7: Im Zeichen der Jungfrau (January Man, 1989)

Im Zeichen der Jungfrau © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 5,6

Handlung:

Ein Serienkiller, der bereits elf Frauen ermordet hat, versetzt die New Yorker in Hysterie. Die Polizei tappt im Dunkeln. Notgedrungen holt Bürgermeister Flynn (Harvey Keitel) den eigenwilligen Ex-Cop Nick (Kevin Kline) zurück in den Dienst. Flotter Thrillerspaß mit tollen Stars wie Susan Sarandon als Gattin des Bürgermeisters und Alan Rickman als genialer Computer-Experte, der eigentlich lieber in Rubens Fußstapfen wandelt, und schöne Frauen malt.

Platz 6: Sinn und Sinnlichkeit (Sense & Sensibility, 1995)

Sinn und Sinnlichkeit (Sense & Sensibility, 1995) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,7

Handlung:

England gegen Ende des 18. Jhdts.: Nach dem unerwarteten Tod von Henry Dashwood geht das Vermögen an seinen Sohn aus erster Ehe. Seine zweite Frau und die Töchter - die starke Elinor (Emma Thompson, Oscar!), die leidenschaftliche Marianne (Kate Winslet) und die kleine Margaret - müssen fortan mit 500 Pfund jährlich ihr Auskommen finden. Auch wenn sie nun gezwungen sind, ein kleines Provinzhaus ohne Bedienstete zu beziehen - gefühlsmäßig sind die Ladys alles andere als bankrott ... Opulente Bilder, Witz, exzellente Darstellerleistungen und viel Gefühl. Die Rolle des Colonel Brandon scheint wie für Alan Rickman geschrieben worden zu sein - Jane Austen muss wohl zu ihrer Zeit auch so einen tollen Typ gekannt haben!

Platz 5: Love Actually - Tatsächlich Liebe (2003)

Tatsächlich… Liebe (2003) © Video: Universal Pictures / Mars Distribution / StudioCanal / Working Title Films / DNA Films / YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Zum Niederknien besetzter Episodenreigen. Der Film eröffnet am Londoner Flughafen und endet auch dort. Die Handlung bzw. die Handlungen, da neun ineinander verwobene Geschichten (Alan Rickman als untreuer Ehemann von Emma Thompson) erzählt werden, beginnt fünf Wochen vor Weihnachten. Wunderschön!

Platz 4: Der Geschmack von Schnee (Snow Cake, 2006)

Der Geschmack von Schnee (Snow Cake, 2006) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,5

Handlung:

Der verschlossene Engländer Alex (Alan Rickman) wird auf seiner Fahrt durchs winterliche Kanada von der Tramperin Vivienne angesprochen. Nur widerwillig nimmt er sie mit, und es gelingt ihr, ihm sogar ein paar Worte zu entlocken - bis ein Lkw ins Auto kracht. Vivienne stirbt, der geschockte Alex sucht ihre Mutter auf. Doch Linda (Sigourney Weaver) scheint von der Katastrophe ungerührt. Die Autistin bittet den verstörten Alex, bei ihr zu bleiben ... Bewegender, trotz des schweren Themas lebensbejahender Film.

Platz 3: Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

Trailer von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / 1492 Pictures / YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Auftakt zur populären Reihe nach J. K. Rowling: Noch ahnt Waisenbub Harry Potter (Daniel Radcliffe) nicht, dass er etwas Besonderes ist, und akzeptiert sein tristes Leben bei der fiesen Verwandtschaft. Doch an seinem elften Geburtstag erfährt er, dass seine Eltern berühmte Magier waren, die von Lord Voldemort ermordet wurden. Nur Harry überlebte den Anschlag einst. Nun soll er in der Zauberschule Hogwarts lernen, sein magisches Talent richtig einzusetzen ...Als Professor Severus Snape brilliert Alan Rickman.

Platz 2: Die Hard - Stirb Langsam (1988)

Stirb langsam (1988) © Video: 20th Century Fox / Gordon Company / Silver Pictures / YouTube

IMDb-Bewertung: 8,0

Handlung:

Vor mehr als dreißig Jahren lief Stirb langsam in den österreichischen Kinos an und hat seitdem nichts an Dynamik oder Coolness verloren: New-York-Cop John McClane (Bruce Willis, der damals gleichzeitig die Serie Ein Model und ein Schnüffler drehte) besucht seine Frau bei der Firmenweihnachtsfeier in einem Hochhaus in L. A. - als Terroristen unter der Führung von Hans Gruber (Alan Rickman in seinem ersten Kinofilm!) die Party aufmischen. McClane kann sich verstecken und holt sich die bösen Buben, einen nach dem anderen Einfach Weltklasse!

Platz 1: Robin Hood - König der Diebe (1991)

Robin Hood - König der Diebe (1991) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,9

Handlung:

Frisch aus dem Kerker im Morgenland entflohen, kehrt der britische Kreuzritter Robin von Locksley (Kevin Costner) zurück in die Heimat. Dort folgt der Schock: Während der König im Exil ist, hat der Sheriff von Nottingham (Alan Rickman) die Macht an sich gerissen und tyrannisiert das Volk. Robins Vater ist tot, die Burg niedergebrannt. Mit einem Haufen Gesetzloser verschanzt sich Robin im Sherwood Forest und organisiert den Widerstand...Die 18. Filmversion des Heldenklassikers: temporeich, witzig und ironisch.

