TV-MEDIA feiert 30 Jahre Jubiläum

Am 15. November feierten wir ein ganz besonderes Ereignis: 30 Jahre TV‑MEDIA! Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1995 begleiten wir Sie nun drei Jahrzehnte lang Woche für Woche durch die Welt des Fernsehens, Kinos und mittlerweile Streamings und genau so begleiten Sie uns: als treue Leserinnen und Leser. Wir möchten daher gemeinsam mit Ihnen feiern und nochmals Danke sagen für Ihre Treue, Ihr Interesse und Ihre Begleitung über all die Jahre. Als kleines Dankeschön laden wir Sie herzlich ein, an unserem großen Jubiläums-Gewinnspiel teilzunehmen!

Das gibt es zu gewinnen:

50 × eine Uhr von Jacques Lemans zur Auswahl (Sie können aus sechs attraktiven Modellen auswählen)

20 × einen Jacques Lemans Gutschein im Wert von je € 150,–

1 × Adventskiste von adventskiste.at

Teilnahmeschluss ist der 30. November 2025.