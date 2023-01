US-Schauspieler Adam Rich gestorben

Adam Rich starb im Alter von 54 Jahren

US-Schauspieler Adam Rich ist bereits am Samstag im Alter von 54 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf seinen Sprecher. Eine Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Der 1968 in New York geborene Rich war als Kind mit der TV-Serie "Eight is Enough" bekannt geworden. In den vergangenen Jahren hatte der Schauspieler immer wieder öffentlich von seinem Kampf gegen die Medikamentensucht berichtet.