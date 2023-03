"Sisi & ich": Und täglich grüßt das Monarchentier

Frauke Finsterwalder, Susanne Wolff und Sandra Hüller

Es ist die nächste Pandemie nach Corona, und auch hier spielt die Krone eine zentrale Rolle: Sisi-Verfilmungen. Nachdem zuletzt RTL/ORF und Netflix mit neuen Serien aufwarteten und Marie Kreutzers Drama "Corsage" in den Teichtmeister-Strudel geriet, folgt nun "Sisi & ich". Frauke Finsterwalder nimmt dabei eine Hofdame der rastlosen Kaiserin als Ausgangspunkt für eine eigene Emanzipationsgeschichte. Ein Werk in Starbesetzung mit Widerhaken. Ab Freitag im Kino.

Gleichsam die Position des Publikums übernimmt in "Sisi & ich" Gräfin Irma, gespielt von der wie stets großartigen Sandra Hüller. Die reist als tumbe Hofdame, die wahrlich kein Ausbund an Eleganz ist, mit großen, staunenden Augen zur auf Korfu weilenden Sisi (Susanne Wolff). Die opulenten Kleider des Fin de Siècle werden schnell vollgeblutet, vollgekotzt und letztlich entsorgt, denn unter der mediterranen Sonne herrscht nicht das strenge Hofprotokoll, sondern weiblich-queere Libertinage.

Hier lebt man in südlicher Laszivität gewissermaßen als Geschlechtergrenzen negierende Kommune, in der geraucht und gekokst wird, während Popsongs erklingen und die Sonne herniederbrennt. Zugleich dominieren Hungerkuren und Sport das Leben der Monarchin, man kennt das zur Genüge. Für Irma öffnet sich eine neue Gedankenwelt, in der moderne Ideen dominieren und in der sie bald zur Busenfreundin der psychischen Grenzgängerin Sisi aufsteigt. Einzig der schwule Kaiserbruder Luziwuzi bricht in diese beschauliche Idylle, mischt Georg Friedrich doch in einer für ihn ungewohnten Rolle das ruhige Leben mit Fantasie und Wiener Idiom gehörig auf.

Und doch ist die Abgeschiedenheit nicht auf ewig durchzuhalten. Kaiser Franz Joseph, der in Markus Schleinzers Interpretation nicht wie sooft als einfältiger Trottel daherkommt, verlangt Sisis Rückkehr zu den Pflichten. Die Kaiserin leidet - ebenso wie die Beziehung zu Irma. Am Ende traut sich Finsterwalder, die gemeinsam mit Erfolgsschriftsteller und Ehemann Christian Kracht auch das Drehbuch verfasst hat, die Geschichte tarantinoesk umzuschreiben.

Überhaupt will "Sisi & ich" dezidiert kein Historiendrama sein, unterstreicht den intendierten Bruch mit dem Genre bereits durch den Einsatz heutiger Musik. Die Figur der Sisi ist mittlerweile schlicht zur kulturellen Projektionsfläche geworden, zur Folie, auf der die Diskurse unserer Zeit, nicht die historische Person verhandelt werden. Letztlich werden Figuren von heute in ein historisches Setting gestellt.

Das geht in "Sisi & ich" durchaus auf, werden in den ästhetischen Bildern des österreichischen Kameramanns Thomas Kiennast doch immer wieder stimmige, charmante Szenen wie das bekiffte Sitzen an den Klippen in Marokko erzählt. Und dennoch stellt sich auch hier wieder einmal die Frage, weshalb die Luxusprobleme überspannter Adeliger, die sich im Goldenen Käfig um ihre Selbstverwirklichung bemühen, letztlich solch eine Faszination auf ein Kinopublikum haben oder haben sollten. So bleibt einem auch hier nur, auf das Ausrufen des Pandemieendes zu hoffen.

