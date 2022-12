Schauspieler Hans Peter Hallwachs ist tot

Der deutsche Schauspieler Hans Peter Hallwachs ist gestorben

Der Schauspieler und Hörspielsprecher Hans Peter Hallwachs ist tot. Er starb bereits am 16. Dezember in Berlin und wurde 84 Jahre alt, wie die dpa am Freitag aus dem Familienkreis erfuhr. Hallwachs zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen und spielte Nebenrollen in vielen "Tatort"-Krimis.

In Österreich trat Hallwachs etwa bei den Salzburger Festspielen von 2013 bis 2016 als "Glaube" im Stück "Jedermann" auf. Am Schauspielhaus Graz spielte er Albert Einstein in "Geister in Princeton" von Daniel Kehlmann.