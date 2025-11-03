Veröffentl. am / Aktualisiert am
Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die „Gala wider die Gewalt“
Der heurige Benefizabend steigt am 19. 11. um 19:30 Uhr im MuTh in Wien. Mit TV-MEDIA hast du die Chance mit dabei zu sein.
Lesezeit
1 min
Der heute Gemeinnützige „Verein - wider die Gewalt“ wurde 1990 vom damaligen Bundeskanzler Vranitzky gegründet, seit damal stellen sich Prominente in den Dienst der guten Sache. Heuer auf der Bühne: Nik. P., Alle Achtung, Simone Kopmajer, Aaron Karl, Valerie Sajdik, Ella Stern, Eloise Aubert, Antonia Stabinger, Cat Lion, Glas - und Marika Lichter. Verena Hartlieb und Alfons Haider moderieren.
Teilnahmeschluss ist der 13. 11. 2025
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.