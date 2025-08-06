Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

TV-MEDIA verlost Tickets für „Die Farben der Zeit“

Gewinne mit TV-MEDIA 2 Kinotickets und einen Gutschein von Boesner im Wert von € 20,00.

Zwei Frauen auf der Bank

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2025 STUDIOCANAL /Emmanuelle Jacobson-Roques

Eine unerwartete Erbschaft bringt vier entfernte Verwandte in einem verlassenen Landhaus in der Normandie zusammen, wo sie gemeinsam ihre mysteriöse Familiengeschichte entdecken. Im Jahr 1895 bricht ihre Vorfahrin Adèle im Alter von 21 Jahren nach Paris auf, um dort nach ihrer Mutter zu suchen. Sie erlebt eine Stadt im Aufbruch zur Moderne, den Vormarsch der Fotografie und die Anfänge der impressionistischen Malerei. Während ihre Nachfahren den Spuren dieser außergewöhnlichen Frau folgen, enthüllen sie nicht nur Adèles einzigartige Geschichte, sondern finden auch den Weg zu einer eigenen, gemeinsamen Zukunft.

Ab 14.8.2025 nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 17.8.2025

Trailer „Die Farben der Zeit“

Boesner - Gutschein

© Boesner - TV-MEDIA

