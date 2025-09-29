Veröffentl. am / Aktualisiert am
TV-MEDIA verlost Goodies für „The Smashing Machine“
Gewinne mit TV-MEDIA Tickets für „The Smashing Machine“ und zwei Tickets für die „XCC3: PATH TO GLORY“ das spektakulärste Kampfsport Event Österreichs am 8. 11. in der STEFFL Arena.
Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts – unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht. An der Seite von Dwayne Johnson ist die Oscar®-nominierte Schauspielerin Emily Blunt als Dawn Staples zu sehen, Kerrs Lebensgefährtin und emotionaler Anker.
Ab 2. 10. nur im Kino
Teilnahmeschluss ist der 6. 10. 2025
