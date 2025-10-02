Veröffentl. am / Aktualisiert am
TV-MEDIA bringt dich zur Premiere von „Neo Nuggets“
Gewinne mit TV-MEDIA 2 Tickets für die Red Carpet Premiere von „Neo Nuggets“. Am 15. 10. findet in Anwesenheit von Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider in der Millennium City die große Red Carpet Premiere von „Neo Nuggets“ statt.
Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) wollten eigentlich ein ruhiges Leben führen – doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht, inklusive einer Truppe schwerbewaffneter Gestalten und einem mysteriösen Schatz im Toplitzsee, bleibt den beiden keine Wahl als ihrer totgeglaubten Schwester zu helfen.
Plötzlich geraten sie in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben…
Ab 16. 10. nur im Kino
Teilnahmeschluss ist der 12.10.2025
