Gewinne Tickets für „Ursula Strauss & Ernst Molden“

OAME SÖÖ (= „Arme Seele“) handelt von Sagen und Mythen, vom Rosengarten des König Laurin, vom gefährlichen Basilisken in Wien und von Wassermännern, die in jedem Löschteich lauern können. Die Songs schrieb der Wiener Liedermacher, Autor und Dramaturg Ernst Molden, dargeboten werden sie gemeinsam mit der herausragenden Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss. In Moldens Melodien verlieren die Sagen ihre Örtlichkeit, vor allem aber auch ihre belehrende Sprache, in der sie einst aufgeschrieben wurden.

Die Songs, im Park reduziert auf zwei Stimmen und akustische Gitarre werden verbunden mit Liedern aus dem gefeierten Debut "wüdnis". Schöne, traurige und lustige Momente für ein besonderes Konzerterlebnis.

Teilnahmeschluss ist der 25. 6. 2025