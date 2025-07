In der fantasievollen Inszenierung steht Prinz Giacomo vor einer königlichen Herausforderung: Er soll heiraten! Deshalb wird ein großer Ball im Schloss veranstaltet – eingeladen sind alle heiratswilligen Damen des Landes.

Doch während im ganzen Königreich die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, wird Cinderella von ihrer gemeinen Stiefmutter und den eitlen Stiefschwestern daran gehindert, am Ball teilzunehmen. Sie hat andere Pläne – für ihre eigenen Töchter! Cinderella scheint gefangen in ihrer traurigen Welt, doch zum Glück hat sie starke Verbündete an ihrer Seite: Die lustigen Mäuse Stummel, Stammel und Stubs, die pfiffigen Stadttauben Schorschi und Wickerl sowie eine gute Fee, die stets den richtigen Rat weiß.

„Cinderella“ ist ein farbenfrohes Abenteuer für die ganze Familie – voller mitreißender Songs, liebevoller Charaktere und einer romantischen Botschaft.

Teilnahmeschluss ist der 5. 8. 2025