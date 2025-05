Eine Bühne, 2 Klappsessel, 2 Badetücher und 2 Mittfünfziger, die endlich Zeit gefunden haben, über das eigene Leben und das Leben an sich zu philosophieren - besser gesagt zu scherzen.

War das damals alles so geplant, wie es heute ist? Warum und wie wird man zum Bergdoktor? Was haben slowenische Zöllner mit dem Werdegang vom Fleischhacker zu tun und vor allem: Wie konnte es passieren, dass die Beiden zu Semino Rossi Fans geworden sind?



„Sommerfrische“ ist ein fröhlicher Abend mit dem Duft nach Sonnencreme, dem Geschmack von Campari Sprizz und dem Gefühl einer wirklich lustigen Party, bei der der gute alte Arzt Witz ebenso Platz hat, wie die Baderegeln von Loriot, oder Geschichten über die eigene Unfähigkeit im Kreise der Familie Urlaub zu machen.



Hans Sigl (der Schauspieler) und Gerald Fleischhacker (der Kabarettist) kennen und mögen einander seit einigen Jahren. Anfangs als Arbeitskollegen bei diversen, musikalisch durchaus interessanten Live-Shows, sind sie mittlerweile fast so etwas wie Freunde geworden. Sie sehen sich nicht oft, dann aber sehr gerne und mit großer Freude. Und das Beste daran ist, jetzt können alle anderen auch daran Teil haben.

