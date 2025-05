Gewinne Tickets für die „Starnacht am Neusiedlersee“

Der Auftakt zur STARnacht-Saison 2025 im Burgenland

Am 6. und 7. Juni 2025 ist es endlich so weit: Die STARnacht-Saison startet mit einem Highlight am Neusiedler See. Vor der atemberaubenden Kulisse der Seebühne Mörbisch wird an zwei Abenden eine glanzvolle Open-Air-Show zelebriert, die Emotionen, musikalische Höhepunkte und unvergessliche Momente verspricht.

Die „STARnacht am Neusiedler See“ bietet ein hochkarätiges Line-up, das keine Wünsche offenlässt. Mit dabei sind unter anderem: Howard Carpendale, Aura Dione, Milow, Francine Jordi, Thorsteinn Einarsson, Semino Rossi, Josh., Petra Frey, die Schick Sisters gemeinsam mit der Opus Band, Rian, Anna-Maria Zimmermann und Emma.

Infos zur Show unter www.starnacht.tv

Teilnahmeschluss ist der 29. 5. 2025