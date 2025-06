Seit einem Vierteljahrhundert zählt sie zu den absoluten Höhepunkten im österreichischen Eventkalender: die Starnacht am Wörthersee. Auch im Sommer 2025 verwandelt sich die Arena in Klagenfurt wieder in einen Hotspot für Schlager-, Pop- und Musikfans aus ganz Österreich. TV-MEDIA verlost exklusive Tickets für das Event am 5. Juli 2025 – sei dabei, wenn Stars und Publikum gemeinsam für unvergessliche Stimmung sorgen!