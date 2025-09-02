Die „Starnacht“ im Herzen der Weinromantik: Zwischen steilen Weinbergen, historischen Städtchen und dem beeindruckenden Flusslauf der Donau erwartet dich ein ganz besonderes Show-Erlebnis. Die Wachau bietet nicht nur Weltkulturerbe-Flair, sondern auch das einzigartige Ambiente für die „Starnacht aus der Wachau“, die seit 13 Jahren ein Fixpunkt im TV-Show-Kalender ist.

Am 19. und 20. September 2025 ist es wieder so weit: In Rossatzbach an der Donau steigt das große Finale des STARnacht-Jahres 2025 – direkt gegenüber der pittoresken Burg Dürnstein. Auf der Bühne sorgen Stars wie Andreas Gabalier, Söhne Mannheims, Beatrice Egli, Leslie Clio, Pietro Lombardi, Josh., Simone, Kaleen, Johnny Logan und Alexander Eder für unvergessliche Momente.

Teilnahmeschluss ist der 14. 9. 2025

Infos zur Show: www.starnacht.tv