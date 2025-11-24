Veröffentl. am / Aktualisiert am
Mit TV-MEDIA zur Premiere von „Der Medicus 2“
Am 17. 12. um 20:15 Uhr findet im Village Cinema Wien Mitte die Premiere zu „Der Medicus 2“ statt. Wir verlosen in Kooperation mit Kelly's 50 x 2 Tickets.
11. Jahrhundert: Der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht seines medizinischen Wissens zu verbreiten. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: Um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung – das Leiden der menschlichen Psyche.
Ab 25. 12. 2025 nur im Kino!
Teilnahmeschluss ist der 11. 12. 2025
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.