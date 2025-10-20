Logo
Veröffentl. am 2025-10-20

Mit TV-MEDIA zur Premiere von „Das Leben der Wünsche“

Am 8. 11. 2025 findet im Cineplexx Mattersburg die Premiere zum Film „Das Leben der Wünsche“ statt. TV-MEDIA verlost 15x2 Tickets.

Filmplaket Das Leben der Wünsche

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2025 PANTALEON Films GmbH ProU Producers United Film GmbH SevenPictures GmbH/ Constantin Film Österreich

Ein Mann, drei Wünsche und die Suche nach dem wahren Glück

Felix (Matthias Schweighöfer) steckt sowohl in seinem Familienleben als auch beruflich in einer Sackgasse. Seine Frau Bianca (Luisa Heyer) will die Trennung, seine Kinder entfernen sich von ihm, seine Haare werden schütter. Als er auch noch seinen Job verliert, sieht Felix sich am Rande des Abgrunds. Da bietet ihm ein mysteriöser Fremder (Henry Hübchen) drei Wünsche an. Felix ergreift diese letzte Hoffnung, seine Familie und seinen Job – und damit einen Sinn im Leben zurückzubekommen und formuliert einen vermeintlich cleveren Wunsch: alle seine Wünsche sollen wahr werden. Und  plötzlich bekommt er, was er immer wollte: Erfolg im Job, seine Haare wachsen endlich wieder, die Liebe kehrt in sein Leben zurück. Doch auch seine verborgenen Wünsche kommen zum Vorschein. Felix gerät immer tiefer in den Strudel seiner dunkelsten Begierden und wird mit seinen unterbewussten Wünschen konfrontiert. Bis er schlussendlich realisiert, dass es für ihn nur den einen wahren Wunsch gibt.

Ab 13. 11. nur im Kino

Teilnahmeschluss ist der 4. 11. 2025

15 Jahre Cineplexx Mattersburg

Vor der Premiere findet der Festakt zu 15 Jahre Cineplexx Mattersburg statt. Neben DJ und der Stadtkapelle Mattersburg wird ein breites Angebot für Klein und Groß geboten.

•           Fotobox

•           Ansprache durch Bürgermeisterin & Vizebürgermeister beim Festakt

•           Kinder Mal- und Bastelecke

•           Glücksrad

•           Jubiläumstorte

Trailer „Das Leben der Wünsche“

