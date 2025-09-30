Wien steht im Oktober 2025 ganz im Zeichen des Tennissports: Vom 18. bis 26. Oktober machen die Erste Bank Open die Stadt zur Bühne für Weltklasse-Tennis und ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Ein besonderes Highlight: Erstmals wird neben der Stadthalle auch die Marx Halle Austragungsort sein. Dort erwartet die Fans nicht nur ATP-Action und spannende Trainingseinheiten, sondern auch ein hochklassiges Rollstuhltennisturnier, bei dem Stars wie Alfie Hewett und Gordon Reid für Begeisterung sorgen.

Auch das Teilnehmerfeld verspricht Tennis der Extraklasse: Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und weiteren Top-10-Spielern ist es so stark besetzt wie nie zuvor. Österreichs Sebastian Ofner und Filip Misolic sind dank Wildcards ebenfalls mit dabei und dürfen auf die Unterstützung des Publikums zählen.

Abseits des Courts gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die besondere Turnieratmosphäre zu genießen – etwa bei der Ö3 Silent Disco, beim Padel Clash oder in der beliebten #glaubandich Fan-Zone.

