Gewinne Kinotickets und ein „From the World of John Wick: Ballerina“-Goodiebag

In „From the World of John Wick: Ballerina“ schwört Ana de Armas alias Eve Macarro Vergeltung für den Mord an ihrer Familie.

Der Film, der während der Ereignisse von „John Wick: Kapitel 3“ spielt, folgt der jungen Rächerin, die bei den berüchtigten Ruska-Roma ihre Ausbildung in der Kunst des Tötens beginnt.

„From the World of John Wick: Ballerina“-Goodiebag

2 Kinogutscheine

1 Kappe

1 Schlüsselanhänger

1 Pin

Ab 5. 6 nur im Kino

Teilnahmeschluss ist der 10. 6. 2025