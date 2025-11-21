Zum 25-Jahre-Jubiläum feiert das Votiv Kino in Kooperation mit TV-MEDIA die Wiederaufführung von Wolfgang Murnbergers Kultfilm „Komm, süßer Tod“. Der erste Teil der legendären Brenner-Reihe – basierend auf dem Roman von Wolf Haas – gilt bis heute als Meilenstein des österreichischen Kinos.

Im Mittelpunkt steht der vom Leben ernüchterte Ex-Polizist Simon Brenner, gespielt von Josef Hader, der inzwischen als Rettungssanitäter in Wien arbeitet. Doch auch abseits des Polizeidienstes lässt ihn das Verbrechen nicht los. Zwischen rivalisierenden Rettungsdiensten, undurchsichtigen Intrigen und einer ordentlichen Portion schwarzem Humor gerät Brenner in einen Mordfall, der ihn tiefer verstrickt, als erwartet. Mit scharfem Witz, skurrilen Charakteren und unverwechselbarem Wiener Schmäh wurde der Film zum Publikumsliebling.

Im Anschluss an die Jubiläumsvorführung lädt das Votiv Kino zu einem Filmgespräch mit Regisseur Wolfgang Murnberger sowie den Darsteller*innen Josef Hader, Reinhard Nowak und Nina Proll ein. Sie geben Einblicke in die Dreharbeiten, die besondere Zusammenarbeit am Set und den nachhaltigen Erfolg der Brenner-Filme.

Teilnahmeschluss 27. 11. 2025