Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne Tickets für Harald Schmidt & Karin Bergmann im THEATER IM PARK
Entertainer Harald Schmidt und Theatermacherin Karin Bergmann im Gespräch – pointiert, scharfzüngig und garantiert unterhaltsam. Wir verlosen 2×2 Tickets für dieses einzigartige Event am 30. 8. im THEATER IM PARK.
Zwei Bühnenpersönlichkeiten, die kaum unterschiedlicher sein könnten, treffen aufeinander – und nehmen kein Blatt vor den Mund. Am 30.08.2025 plaudern Harald Schmidt und Karin Bergmann über ihr Metier, die Eigenheiten von „Piefkes“ in Österreich, das Älterwerden, das Leben im Allgemeinen – und natürlich über Männer und Frauen im Besonderen.
Teilnahmeschluss: 25.08.2025
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.