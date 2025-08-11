Logo
Gewinne Tickets für Harald Schmidt & Karin Bergmann im THEATER IM PARK

Entertainer Harald Schmidt und Theatermacherin Karin Bergmann im Gespräch – pointiert, scharfzüngig und garantiert unterhaltsam. Wir verlosen 2×2 Tickets für dieses einzigartige Event am 30. 8. im THEATER IM PARK.

Harald Schmidt und Karin bergmann

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Harald Schmidt / Reinhard Werner - TV-MEDIA

Zwei Bühnenpersönlichkeiten, die kaum unterschiedlicher sein könnten, treffen aufeinander – und nehmen kein Blatt vor den Mund. Am 30.08.2025 plaudern Harald Schmidt und Karin Bergmann über ihr Metier, die Eigenheiten von „Piefkes“ in Österreich, das Älterwerden, das Leben im Allgemeinen – und natürlich über Männer und Frauen im Besonderen.

Teilnahmeschluss: 25.08.2025

